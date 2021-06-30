10 كتب علمية لتشتريها من معرض القاهرة الدولي للكتاب

بالنسبة لهواة القراء ومحبي الكتب في مصر، فإن معرض القاهرة الدولي للكتاب ليس مجرد سوق تشتري منه ما تريد مع خصم جيد، لكنه أيضا كرنفال للكتب، حتى إنك في كل عام، قبل الجائحة، كنت بالفعل ترى عائلات كاملة تتوافد عليه، من مختلف محافظات مصر، في أجواء احتفالية تتضمَّن شراء الطعام والألعاب للأطفال، وحضور الحفلات الغنائية، إلى جانب شراء الكتب.

في كل عام، دأبنا في "ميدان" على مشاركة قُرَّائنا الأعزاء بترشيحات لمعرض الكتاب، ولأن الغالبية العظمى من الترشيحات تكون عادة في نطاقات الرواية، فإننا آثرنا أن نهتم بالجوانب المعرفية، ويعمل كاتب التقرير على وضع اقتراحات يحافظ فيها قدر الإمكان على ثلاثة ملامح: أن تكون مُبسَّطة، وأن تتوفَّر في المعرض بدرجة احتمال عالية، وأن تتنوَّع في موضوعاتها، كذلك حرص الكاتب على إعطاء ملاحظات مهمة في خلفية بعض الكتب تُعرِّفك بدور النشر التي يمكن الحصول منها على إصدارات رائعة ورخيصة نسبيا.

الآن دعنا من المُقدِّمات ولنبدأ معا من كريس إمبي، وهو أستاذ جامعي بارز في قسم الفلك بجامعة أريزونا الأميركية، له العديد من الكتابات الشهيرة في علم الفلك، نختار منها كتابا صدر حديثا وهو "وحوش أينشتاين"، الذي يتحدَّث عن الثقوب السوداء، الموضوع الذي لفت انتباه العالم أجمع خلال العامين الفائتين، بسبب صورة الثقب الأسود عام 2019، وجائزة نوبل 2020، التي أُعطيت لروجر بنروز، وراينهارد جنزيل، وأندريا جيز، لإنجازاتهم في الكشوف النظرية والعملية للثقوب السوداء.

الكتاب له ميزتان رئيسيتان، الأولى أنه صدر في 2018، أي إنه يشمل أحدث ما توصلنا إليه عن الأمر، والواقع أن الكتب الأكثر انتشارا عن هذا النطاق في الوطن العربي ترجع إلى الثمانينيات والتسعينيات، والثانية أنه شامل لكل ما تود معرفته عن تلك الأجرام، كما أنه يتطرَّق لنطاق الكشف عن الثقوب السوداء بجانب تعريفه بها، فيُحدِّثك عن الآليات الذكية جدا التي يستخدمها العلماء للتعرُّف إلى وجود الثقوب السوداء، وهذا الجزء ممتع حقا لأنه يُعرِّفك بطبيعة التفكير العلمي، لكننا في تلك النقطة يجب أن نُوضِّح أن الكتاب ثقيل بعض الشيء، ويحتاج إلى بعض التركيز، والبحث الإضافي ربما، للمُضي قُدما فيه، تأمله سريعا قبل شرائه وابحث قدر مناسبته لمستواك.

هناك أسباب عديدة تدفعك لتأمُّل هذا الكتاب، فهو أولا يتحدَّث في تاريخ الصراعات الاستخباراتية، وهو أمر ضروري، لكن رغم ذلك لا تنتشر الكثير من الكتب عنه في الوطن العربي، ولا يوجد أفضل من فرد كابلان، الصحفي الأميركي المتخصص في شؤون الأمن القومي، ليُحدِّثنا عن هذا النطاق.

الأمر الثاني هو أن الكتاب يتطرَّق إلى مساحة مهمة تتقاطع اليوم مع حياتنا جميعا، أنا وأنت وصديقك الذي تتحدَّث معه عبر واتساب الآن، بعدما صرنا جزءا من هذه الحروب الإلكترونية التي بدأت -على عكس مما يمكن أن تتصوَّر- قبل أكثر من نصف قرن، بل ولعبت دورا كبيرا في حرب الخليج مثلا، بالتالي أصبح من الضروري أن نتعلَّم عنها. أما الأمر الثالث والأخير فله علاقة بطبيعة السرد، فالكتاب -باختصار- شائق ودسم ومكتوب بعناية لقارئ غير متخصص.

ملاحظة مهمة للقارئ: هذا الكتاب يصدر عن سلسلة "عالم المعرفة"، التابعة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وقد حرص الكاتب على وضع أحد أعدادها في ترشيحاته، لأن السلسلة نفسها تُقدِّم عددا كبيرا من العناوين المهمة، والمترجمة بجودة احترافية، مع سعر اقتصادي لا يتخطى 15 جنيها للنسخة الواحدة، لذلك احرِص في رحلتك إلى المعرض على أن تزور جناحهم.

هذا الكتاب يستهدف بالأساس المتدربين المبتدئين ليكونوا معالجين نفسيين، لكنه رغم ذلك سيُفيد القارئ العام في فهم الكثير من جوانب العلاج المعرفي السلوكي، خاصة تلك التي لاقت دعما تجريبيا كبيرا خلال العقود القليلة الفائتة، ومع الترجمة الجيدة سيكون الكتاب لا شك فرصة للتعرُّف إلى هذا النطاق الذي ستتعجَّب من حجم فائدته لك، لأن العلاج المعرفي السلوكي لا يساهم فقط في علاج الاضطرابات النفسية، بل يمكن اعتباره أيضا فلسفة حياة شاملة، يمكنك أن تكتسب منها ما استطعت.

ينقسم الكتاب إلى ثلاثة أجزاء، الأول يُعرِّفك إلى مبادئ هذه الطريقة العلاجية في 11 نقطة، ثم في عدد مساوٍ من النقاط يُعرِّفك بأهم الأخطاء في فهم العلاج المعرفي السلوكي، وهي -كما نعتقد- أهم نقاط هذا الكتاب، بعد ذلك يبدأ الكتاب في عرض تقنيات التدريب على اكتشاف الأفكار التلقائية والمعتقدات الجوهرية وكيفية تغييرها والرد عليها.

حسنا، هذا كتاب يُمكننا أن نصفه بأنه "كتاب لذيذ حقا"، وهو يأخذ الفكرة الرئيسية للفتاة أليس الشهيرة التي تدور في بلاد العجائب ليجعلها تدور هذه المرة في بلاد أعجب، وهي عوالم الكوانتم المدهشة، وفي تلك النقطة يلتقي في الكتاب عالَمان، الأول هو فيزياء الكوانتم بمعلوماتها الرصينة، والثاني هو عالم الرواية الحكائي، وقد نجح روبرت جيلمور، أستاذ الفيزياء والرياضيات بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، في هذه المهمة بجدارة.

في الواقع، قد تندهش حقا -خاصة إذا كنت هاويا للفيزياء- من الطريقة التي تمكَّن بها جيلمور من تحويل المفاهيم الكمومية إلى قصص صغيرة وحوارات على لسان أليس وأبطالها، اصطلاحات مثل اللف المغزلي للجسيمات، والطبيعة الاحتمالية لعالم الكوانتم، والطبيعة المزدوجة للإلكترون وقفزات الإلكترونات بين مستويات الطاقة، تُستعرض بأسلوب بسيط وقصصي لكنه لا يخلو من قدر مناسب من الدقة، الكتاب، أو قُل الرواية، تصلح لفئات عمرية متنوعة جدا تبدأ من 15 سنة مثلا انطلاقا لمَن هم أكبر من ذلك.

لا بد أن واحدة من أكثر الحكايات إلهاما تأتينا برعاية فتاة فقدت أمها وأختها أمام عينيها، عاشت ثلاث سنوات على الشاي والخبز فقط في سبيل الحصول على درجة جامعية، وقعت في حب شاب غني تركها امتثالا لأمر أهله، واتهمتها الجرائد المتطرِّفة في كرامتها، وحصلت على جائزة نوبل بالضغط الشديد فقط، لأن لجنة الترشيحات رفضتها كونها امرأة، أنّى لها أن تحصل على تلك القوة للاستمرار؟

حسنا، هذا الكتاب عن حياة ماري كوري، عالمة الفيزياء التي حصلت مرتين على جائزة نوبل، إنه أشبه ما يكون بسرد لمأساة، لكن في الجانب المقابل فهو يُقدِّم جوابا عمليا للسؤال الذي طرحناه بالأعلى: كيف يمكن أن نتكيَّف مع حياتنا إذا كانت -بشكل أو بآخر- مأساة؟ وأي فلسفة يمكن أن تخدمنا في مثل هذه الظروف؟

ملاحظة مهمة للقارئ: هذا الكتاب من إصدارات الهيئة العامة المصرية للكتاب، تحديدا مشروع مكتبة الأسرة، التي تُقدِّم كتبا في نطاقات متنوعة جدا، تتميز بأسعارها المنخفضة جدا وجودتها في الوقت نفسه، هناك يمكن أن تجد كتبا لفلاسفة بقوة توماس كون ومؤلفين بروعة ووالتر إيزاكسون وجون جريبن وغيرهم، احرِص على أن تزور جناحهم في المعرض.

هذا الكتاب، من تأليف جيرل ووكر، أستاذ الفيزياء بجامعة ولاية كليفلاند الأميركية، هو لا شك إضافة ممتعة للمحتوى العربي العلمي، حيث يجمع بين جانبين، الرصانة الشديدة، حتّى إنه يحتاج إلى مُقدِّمات في الفيزياء لفهم مادته كاملة، والإمتاع الشديد، لأنه ليس مجرد كتاب يشرح الفيزياء، العلم البارد الذي قد تظن لوهلة أنه لا يرتبط بأية علاقة مع حياتك اليومية، بل يُحوِّلها إلى أسئلة يومية عادية لا بد أن أحدها قد جال ببالك يوما.

إذا كانت إحدى السيارات تسير خلف سيارة أخرى، فما الحد الأدنى للمسافة الفاصلة التي تُتيح للسيارة الخلفية التوقُّف قبل الاصطدام بالسيارة الأمامية إذا ما ضغط قائدها على المكابح فجأة وأوقفها؟ تعتمد لعبة كرة السلة، بطبيعة الحال، على كلٍّ من المهارة والتوفيق، ولكن هل توجد طريقة مُثلى لرمي الكرة على نحو يزيد من احتمالية تسجيل النقاط؟ كيف يمكن أن يستخدم لاعب كرة القدم ركلة حرة لإرسال الكرة في مسار مُنحنٍ خلف حائط دفاعي من اللاعبين ويُدخلها إلى المرمى؟ لماذا تُخلِّف الانفجارات البركانية ألوان غروب شمس أخَّاذة في جميع أنحاء العالم؟

مئات الأسئلة يُجيب عنها ووكر في كتابه، المُسمّى "سيرك الفيزياء الطائر" لهذا السبب تحديدا، فهو لا يتحدَّث في موضوع واحد، وإن كان يُقسِّم أسئلته بحسب نطاقات علم الفيزياء، بل هو سيرك يُقدِّم مئات الفقرات اللذيذة والممتعة التي لا تبعث على الملل أبدا.

مؤلِّفة هذا الكتاب الصادر حديثا هي جَنِفر دودنا، العالِمة الحاصلة على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2020 بفضل إسهاماتها في مجال الحمض النووي، ومن هنا يكتسب الكتاب أهميته الأساسية بالطبع، فهو يتمشَّى في تاريخ هذا الإنجاز العلمي الذي يُعتقد أنه سيُغيِّر مستقبلنا تغييرا استثنائيا، بأقلام إحدى بطلاته. إن العبث بشفرات الحياة نفسها (الحمض النووي) قوة لا يُستهان بها، طاردناها منذ آلاف السنين حينما عمل الفلاحون وبائعو الحيوانات والطيور على تحسين إنتاجهم، لكننا الآن نمتلك نافذة ربما تُمكِّننا من تغيير جيناتنا بسبب هذه التقنيات.

الكتاب صعب بعض الشيء، ويتطلَّب مُقدِّمة في البيولوجيا الجزيئية (مستوى الثانوية العامة مثلا)، لكن ما يمكن أن نتعلَّمه من الكتاب هو أن إنجازات كتلك لا تظهر بين ليلة وضحاها، أسلوب دودنا الحكائي سيُوضِّح لك ذلك، كل هذا العمل والقفز بين المعامل في أنحاء الكوكب كله والاتصالات والمؤتمرات وتنظيم المعامل والباحثين وإنشاء فريق بحثي قوي يتكيَّف أفراده تماما مع مكانهم، كل ذلك يساهم في الوصول إلى النجاح النهائي.

هذا كتاب عن الموسيقى، من السهل أن نعرف ذلك بسبب عنوانه، لكننا في الواقع نقصد ما هو أعمق بكثير، فخلال نحو 700 صفحة يحاول فيليب بول، كاتب العلوم الشهير وأستاذ الفيزياء الرائع، أن يجيب عن كل سؤال جال ببالك يوما عنها: ما الموسيقى؟ لماذا نغني؟ هل هناك فيزياء محددة تحكم النغمات؟ هل الموسيقى ظاهرة كونية؟ هل هي لغة؟ لِمَ تنجح في إثارة المشاعر، ولِمَ تؤثر في الدماغ إلى هذا الحد؟ هل تمتلك وظيفة تطورية؟ وكيف تعامل معها الإنسان البدائي؟!

المميز في هذا الكتاب هو -أولا- مؤلِّفه الذي احترف التحرير والكتابة، فأصبح أشبه ما يكون بفنان في هذا النطاق، وثانيا أن الكتاب تجوال حر في نطاقات متنوعة لم تكن لتلتقي في كتاب واحد إلا إذا كان عن الموسيقى، علم الاجتماع والأنثروبولوجيا والتاريخ والفيزياء وعلوم الدماغ وعلم النفس، إلخ، إنها لا شك رحلة طويلة حقا، لكنها جد ممتعة!

ملاحظة مهمة للقارئ: هذا الكتاب من إصدارات المركز القومي للترجمة، وهو دار نشر حكومية مدعومة تتميز بغزارة إنتاجها في نطاقات علمية متنوعة بين الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا، أسعار المركز رخيصة نسبيا، ويُقدِّم خصما مُعتبرا للطلاب والباحثين، احرِص على أن تزور جناحهم في المعرض.

هذا الكتاب هو جزء من سلسلة عالمية واسعة الشهرة تمتلك اسما مضحكا "للحمقى" (For Dummies)، ويُؤلِّف هذه النسخة الدكتور دانيال سي ريتشاردسون، أستاذ علم النفس التجريبي من جامعة كاليفورنيا الأميركية، والسلسلة تتعمَّد التبسيط الشديد، والإبداع في طرق تقديم المعلومات للجمهور، لذلك فإن المبتدئ من الصفر لن يجد مشكلة في الخوض به والاستمتاع بمادته.

أهمية علم النفس الاجتماعي أنه يجيب عن الأسئلة نفسها التي تجول في بالك: لماذا يتصرَّف الناس بهذا الشكل؟ لِمَ يصعب إقناعهم؟ لماذا يُعجبون بذلك الشخص دون هذا؟ ولِمَ في بعض الأحيان يبدون أغبياء جدا؟ وكيف تتشكَّل العلاقات بين البشر، الحب والصداقة وعلاقات العمل؟ ينطلق ذلك ليُجيبك أيضا عن أسئلتك حول ذاتك، وتصرفاتك التي تبدو غريبة في بعض الأحيان حتّى بالنسبة لك، من جانب آخر فإن الكتاب هو مُقدِّمة مهمة لمحبي دراسة علم النفس، ويُعتبر خطوة أولى للخوض بعد ذلك في نطاقات أعمق.

يخترق هذا الكتاب نطاق تماس ممتع حقا بين الطب والبيولوجيا التطورية، وهو من تأليف دانيال ليبرمان، الأستاذ بجامعة هارفارد، لا يسأل الكتاب فقط عن: كيف أصبحنا ما نحن عليه الآن؟ بل الأهم من ذلك أنه يسأل: كيف يمكن للمعرفة الدقيقة بتطوُّر الكائنات حية، وتكيُّفنا مع البيئة المحيطة، أن تساعدنا في حالة المرض؟ بل ويجادل الكتاب أن الإخفاق العام لمجتمعنا في التفكير في تطوُّر الإنسان هو أحد أسباب فشلنا في منع بعض الأمراض.

الكتاب بسيط في أسلوبه، يبدأ مما قبل الإنسان ثم يمر ببداياته بين حشائش السافانا قبل مئتي إلى ثلاثمئة ألف سنة، ثم ينتقل إلى الثورة الصناعية وما تلاها، خلال 13 فصلا لا يخلو الكتاب من الحكي والإثارة، لكنه كثيف بعض الشيء ومُكدَّس بالمعارف المثيرة جدا للانتباه مع ترجمة جيدة. تتبُّعك لهذه الملحمة التطورية البديعة يمكن بالفعل أن يُوسِّع أفقك، ويمنحك مساحة للتفكير بشكل مختلف في سؤال مهم عادة ما نُلقيه على أنفسنا وهو: "مَن أنا حقا؟!".

ملاحظة مهمة للقارئ: هذا الكتاب من إصدارات مؤسسة الكويت للتقدُّم العلمي، وهي تُقدِّم عددا من الإصدارات الممتعة في نطاقات علمية متنوعة، وكذلك نطاقات عُمرية مختلفة، حيث سيجد الأطفال هناك الكثير مما يلفت انتباههم، كتب المؤسسة مدعومة وتصل للقارئ بسعر رخيص نسبيا.