الجينات تلعب دورا.. لماذا تموت عائلات بأكملها بسبب "كوفيد-19" وتنجو أخرى؟!

منذ اللحظة الأولى التي خرج فيها "كوفيد-19" من الصين، في يناير/كانون الثاني 2020، التفتت أعين العالم أجمع إلى نِسَب الوفيات وفئاتها، فعلى الرغم من أن المرض في الغالبية العظمى من الحالات يمر بلا أعراض أو مثل نزلة برد أشد من المعتاد، فإنه في نحو خُمس الحالات يتطلَّب إيداعا بالمستشفى، رُبع هذه الحالات يواجه مشكلات حرجة قد تؤدي في نهاية المطاف إلى الوفاة.

كانت أولى معلوماتنا عن الخطورة تتعلَّق (1) بالعمر والفئة المرضية، حيث بات واضحا خلال الأسابيع الأولى من الانتشار في الصين وحول العالم أن مَن هم فوق عُمْر الخمسين أكثر عُرضة للإصابة بالأعراض الخطيرة للمرض، بنِسَب شدة تتصاعد مع تقدُّم العُمْر، خاصة لو كان العُمْر المُتقدِّم متزامنا مع أمراض مزمنة مثل السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب والكلى والكبد في العموم، كذلك فإن المصابين بهذه الأمراض، حتى لو كانوا في فئات عمرية أقل، مُعرَّضون بنسبة أكبر للأعراض الخطيرة للمرض، وصولا إلى الوفاة.

ظهر بعد ذلك ارتباط للأعراض الخطيرة لـ "كوفيد-19" مع أمراض أخرى (2)، ومنها بالطبع معظم فئات أمراض الرئة بداية من الربو ووصولا إلى السرطان، وهؤلاء الذين يعانون من ضعف في المناعة لسبب أو لآخر (عادة يتلقّون أدوية مُثبِّطة للمناعة بسبب مرض مناعي ما)، ومع ذلك كله ظهرت علاقات غير مفهومة بعد، مثلا، اتضح أن المرض أكثر قسوة في المصابين بالسمنة من كل الأعمار، وتبيَّن كذلك أن الأعراض الخطيرة للمرض تُصيب الرجال بنِسَب أكبر قليلا من النساء.

لكن على الرغم من كل تلك النتائج، فإنها مَثَّلت نحو 95% من مجمل الحالات الحرجة وحالات الوفاة بسبب "كوفيد-19″، وكانت البقية لأشخاص من غير الفئات الخطرة الرئيسية، أشخاص ينتمون إلى فئات عمرية صغيرة، أصحاء تماما وربما كانوا رياضيين، ولا يعانون من أي مرض مزمن، رغم ذلك تمكَّن المرض من الفتك بهم، في تلك النقطة تحديدا تدخَّل علماء الوراثة للإجابة عن السؤال الجديد: هل يمكن للجينات أن تلعب دورا في تحديد خطورة حالات "كوفيد-19″؟

حسنا، الحمض النووي هو -ببساطة- شفرة الحياة، ويتكوَّن من خط طويل جدا من الحروف الكيميائية المعقدة موجود في كل خلايا جسمك، دعنا نتخيَّل أنه شريط طويل لأحد أفلام الفيديو القديمة، على طول خط هذا الشريط البني تُسجَّل المشاهد المختلفة، هنا مثلا يلتقي البطل بالبطلة للمرة الأولى، وهناك يتركها لأجل السفر باحثا عن المال، في قطعة أخرى من الشريط يعود إليها في ندم شديد.

الحمض النووي كذلك يتكوَّن من أكواد أو شفرات ورثتها عن أبويك، هنا شفرة تُحدِّد طولك، وهناك شفرة أخرى تُحدِّد لون عينيك، وثالثة تُحدِّد طبيعة شعرك. في البيولوجيا فإن تلك الشفرات لها اسم معروف: الجينات، التي تُترجم لتصبح مكونات جسمك وآلية عمله، وبالتالي فإن أي عبث محتمل بالجينات هو عبث بجسمك وآليات عمله.

كان أحد أوائل الذين اهتموا بفرضية العلاقة بين الجينات و"كوفيد-19″ هو جون لورانت كازانوفا، الأستاذ بجامعة روكفلر الأميركية، الذي فحص، خلال عدة عقود، رابطا غريبا لم يتوقَّع أحد وجوده، فنحن نعرف أن هناك أمراضا، مثل الهيموفيليا أو فقر الدم المنجلي، يرثها الشخص عن آبائه، لكن لم يكن أحد ليفكر أن الأمراض المُعدية قد تمتلك جانبا جينيا أو وراثيا.

بحسب كازانوفا، فإن هناك عدد من الاختلالات في الجينات المسؤولة عن الجهاز المناعي بالبشر (وعددها ألفان من نحو 25 ألف جين في الإنسان)، يمكن أن تمنعه من التعامل مع عدد من الإصابات الفيروسية بصورة فعالة، ما يدفع المرض للتوغُّل بشكل أكثر ثقلا في جسد المريض، وهنا تظهر الأعراض الخطيرة للمرض، وكذلك الوفاة، بعض هذه الأنواع يُسميها كازانوفا "بالأمراض المعدية المندلية" (3) (Mendelian Infections).

في ورقة بحثية نُشرت في سبتمبر/أيلول 2020 بدورية "ساينس" المرموقة، قام كازانوفا، جنبا إلى جنب مع فريق ضخم من الباحثين، بتحليل (4) وراثي لعينات الدم لأكثر من 650 مريضا نُقِلوا إلى المستشفى بسبب الالتهاب الرئوي الشديد المصاحب لـ "كوفيد-19" (توفي 14% منهم لاحقا)، مع عينات من مجموعة أخرى تضم أكثر من 530 شخصا مصابا بعدوى "كوفيد-19" عديمة الأعراض.

بحث الفريق (5) عن الاختلافات بين المجموعتين عبر 13 جينا يلعب دورا في دفاع الجسم ضد فيروس الإنفلونزا، وقد وجدوا اختلافا واضحا في عدد من الجينات المسؤولة بالفعل عن إنتاج منظومة مكوَّنة من 17 بروتينا تُسمى الإنترفيرون من النوع الأول "type I interferons"، التي تضطلع بدور مهم، ومبكر جدا، في الدفاع ضد الفيروسات المُهاجِمة للجسم وتنبيه العوامل المناعية الأخرى، في بعض المرضى لم تُنتج الإنترفيرونات من الأساس.

تلا ذلك تركيز بحثي على تلك النقطة التي كانت قبل عدة أشهر مُهمَلة بسبب فوضى انتشار المرض بنمط متسارع، حيث فحص فريق بحثي (6) آخر عينة أكبر، قوامها نحو 1900 شخص من مرضى الحالات الخطيرة المصابة بفيروس كورونا المستجد في مستشفيات إسبانية وإيطالية، اعتمدت الدراسة على تحليلات سابقة أن هناك أفضلية لأصحاب فئة الدم O مقارنة بأصحاب الفصيلة A، التي ترفع نِسَب الخطورة بمقدار 50%.

تبيَّن من هذه الدراسة أن هناك عدة جينات، على موقع في الكروموسوم البشري الثالث (والكروموسومات هي -بتبسيط مُخِل- الأشكال التي تتخذها الجينات حينما تُخزَّن في الخلايا)، ترتبط بخطورة "كوفيد-19″، وهي نفسها الجينات المسؤولة عن فصائل الدم، ما يعني أنه قد تكون هناك علاقة مباشرة بالفعل بين الجينات في حمضنا النووي ودرجات الخطورة المتفاوتة الشدة، التي تصل للوفاة، في حالات "كوفيد-19".

مؤخرا، توصَّل فريق من اتحاد "جينوميك" (GenOMICC) -وهو تعاون عالمي لدراسة العلاقة بين علم الوراثة والأمراض الخطيرة- لخمسة جينات بالتحديد (7) لها علاقة مباشرة بالإصابات الخطيرة، وقد تبيَّن لهم أن المشكلة تتعلَّق بجانبين من الاستجابة الجسدية، الأول له علاقة بالمناعة وقدراتها على صد العدوان (الفيروس) بصورة مناسبة، لا هي أكثر أو أقل من الطبيعي، والثاني مُتعلِّق بالاستجابة الالتهابية تجاه المرض حينما يحل بالجسم.

إلى الآن، تُعَدُّ هذه العيّنة الأكبر في هذا النطاق، حيث فحص الفريق 2700 مريض في 208 وحدة للعناية المركزة في المملكة المتحدة، وقارنوا فحوصهم الجينية مع عدد من الأصحاء، ليظهر أن عيوبا في الجينات المُسماة "IFNAR2″ و"TYK2″ و"OAS1″ و"DPP9″ و"CCR2" قد تكون ذات علاقة بالأعراض الخطيرة والحرجة لـ "كوفيد-19".

كانت هذه المجموعة من الجينات لافتة للانتباه حقا (8)، أحدها مثلا، وهو "TYK2″، مسؤول عن قدر الاستجابة المناعية تجاه الفيروس، لكن من ناحية الشراسة، إذا كان هذا الجين معيبا، فإن الاستجابة المناعية لن تقتصر على مقاومة الفيروس المُهاجم للجسم، لكن الأمر سيمتد إلى مهاجمة الجسم ذاته والإضرار به، الأمر الذي يتسبَّب في التهابات شديدة مصاحبة للمرض في الرئة والقلب والكلى، تُسمى "عاصفة السيتوكين" (Cytokine Storm)، ومن المعروف الآن أنها السبب الرئيسي لوفاة المرضى في الحالات الحرجة من المرض.

على جانب آخر، فإن الجين المُسمى "DPP9" يلعب دورا في تحديد قدر الالتهابات التي تنتج أثناء المعركة الدائرة بين جهاز المناعة الخاص بنا من جهة والفيروس من جهة أخرى، أما مجموعة الجينات المُسماة "OAS"، فإن تمثيلها بشكل أكبر يُنتِج آليات تساعد على منع الفيروس من نسخ نفسه داخل الجسم، ويأتي الجين "IFNAR2" ليؤكِّد دراسة كازانوفا التي تحدثنا عنها قبل قليل، حيث يساعد على إنتاج الإنترفيرون مبكرا، الذي يساعد بدوره على تنشيط جهاز المناعة بمجرد اكتشاف العدوى.

لا يمكننا بالطبع أن نربط ربطا نهائيا ومؤكدا بين الجينات وبين تلك الحالات التي يتسبَّب فيها "كوفيد-19" بقتل عائلات في الوقت الذي يمر فيه بسلام على عائلات أخرى، وذلك بسبب تعقد معايير الخطورة الخاصة بالمرض، التي تضم عوامل اجتماعية وديموغرافية، وتصل للجنس والعِرق والدخل وفرص الحصول على رعاية صحية جيدة، وجميعها تلعب أدوارا رئيسية في تحديد كيفية تأثير هذا الوباء على الأشخاص.

أضف إلى ذلك أنه حتّى بعد التوصُّل إلى هذه النتائج، لا تزال التأكيدات المباشرة، أي التي تربط بين جين معين وأثره المحدد في مسار المرض ومدى خطورته، غير موجودة، لكن يوما بعد يوم يجمع الباحثون النتائج التي تميل ناحية وجود عوامل جينية وراثية مرتبطة بالأعراض الأكثر خطورة لـ "كوفيد-19" ونِسَب الوفاة بسببه.

لكن في النهاية، فإن أهمية هذه النوعية من الاكتشافات التابعة لعلوم الوراثة لا تقف فقط عند تفسير السبب في أن بعض العوامل الوراثية قد تكون ذات علاقة بمدى خطورة الإصابة، لكنها أيضا قد تكون يوما ما سببا في إنتاج أدوية جديدة تعالج المرض، أو توجيه عقاقير كانت موجودة بالفعل ومُستخدَمة في علاج أمراض أخرى ناحية "كوفيد-19".

في تلك النقطة، فإن عقارا (9) يُستخدم بالفعل في حالات مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، يسمى "بارسيتينيب" (Baricitinib)، يمكن أن يساعد بوصفه مضادا لحالات الالتهاب الشديدة التي تتسبَّب فيها العيوب بالجين "TYK2″، كذلك فإن العلاج بالإنترفيرونات قد يتلافى العيوب في جين "IFNAR2". حاليا، يعمل فريق "جينوميك" على توجيه مجموعة من العقاقير المُستخدَمة بالفعل في أمراض أخرى ناحية "كوفيد-19" بسبب تأثيراتها التي تساعد ضد عيوب هذه الجينات.

على الرغم من أننا بِتْنا الآن نمتلك لقاحات قادرة على المقاومة، حصل عليها أكثر من مليار شخص حول العالم، فإنها لن تكون خط الدفاع الوحيد ضد مرض يبدو أنه سيستمر معنا لسنوات طويلة ضيفا ثقيلا يطرق حياتنا بين الحين والآخر، وربما حتى بعد أن تنتهي تلك الجائحة التي لا تزال تضرب عالمنا بقوة، وبلا هوادة.

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