"260 ألف (أغضبني) لأستاذ جامعي واحد".. لماذا ثار كل هذا العدد من الناس ضد شخص لا يعرفونه؟

"الفوضى هي نوع من الانتظام".. إيليا بريغوجين

بالتأكيد كانت تلك مفاجأة مدوية لإدارة كلية العلوم بجامعة الإسكندرية المصرية، حيث وضع القائمون على صفحتها الرسمية بمنصة فيسبوك منشورا لتهنئة أحد الأساتذة في قسم الكيمياء بالترقية صباح يوم 25 مايو/أيار، ليجدوا خلال ساعات تصاعدا استثنائيا للتفاعل مع المنشور بالرمز التعبيري (1) "أغضبني"، مع عدد من التعليقات التي تحكي عن مواقف مستفزة لهذا الأستاذ مع طلابه.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث وصل التفاعل مع المنشور -حتى لحظة كتابة هذه الكلمات- إلى أكثر من 260 ألف رمز تعبيري الغالبية الساحقة منها هي "أغضبني"، مع عشرات الآلاف من التعليقات، الأمر الذي اضطر الجامعة قبل أيام قليلة لاعلان أنها بدأت تحقيقا مع هذا الأستاذ، ربما لامتصاص الغضب، لكن الخبر كان بالفعل قد خرج من إطار صفحة الجامعة ليتجول بين بعض من الصحف المصرية والعربية، لكن السؤال الذي يتردد صداه خلف كل ذلك كان: كيف حدث هذا؟!

بالطبع من المفهوم أن ذلك الأستاذ الجامعي ربما قد تسبب بمشكلات لعدد من طلابه، هؤلاء الذين علقوا على المنشور أو غيرهم من طلاب الكلية نفسها من دارسي الكيمياء، لكنه بالطبع لن يتسبب في إيذاء 260 ألف شخص في الجامعة التي لا تحتوي أصلا على هذا العدد من الطلاب، في تلك النقطة نحتاج -كي نفهم سر هذا الانتظام المفاجئ للجمهور حول أمر ما- أن نرجع إلى ما يعرف بـ"علوم التعقّد".

بحسب نظرية التعقّد (2) (Complexity theory)، قد تنشأ في حالات الفوضى جواذب (Attractors) صغيرة جدا تجمع كل الفوضى حولها في حالة انتظام. في تلك الحالة الخاصة، فإن هناك بالفعل عددا ليس قليلا من الطلبة مستاؤون من هذا الأستاذ، لسبب أو لآخر، ربما مئة طالب أو مئتين أو أكثر، لكنهم مشتتون، بعضهم يتحدث مع الآخر عن الأمر، أو ربما مع أسرته، أو ربما عبر مجموعة من المنشورات على الإنترنت، لكن فجأة تقرر مجموعة صغيرة جدا، ربما 10 مثلا أو أكثر من هؤلاء الطلاب، أن تضع الرمز التعبيري "أغضبني" على منشور إدارة الكلية.

في تلك النقطة، ولأن مواقع التواصل الاجتماعي تسمح لنا برؤية ما يفعله الجميع في نمط يتناسب مع حجم التفاعل، سيرى عدد أكبر من الطلبة علامات "أغضبني" والتعليقات، ولأن عددا ليس بقليل منهم مستاؤون بالفعل من هذا الأستاذ، فسيطمئنون إلى اتخاذ قرار بإضافة الرمز التعبيري نفسه للمنشور، فقد سبقهم آخرون إلى ذلك وبدا الأمر مألوفا، في علم النفس نعرف أن الناس يريدون فقط دليلا اجتماعيا على صحة القرار الذي يمكن أن يتخذونه.

هنا يجيء دور معظم من شاركوا في هذا "الترند"، وهم -عادة- طلاب لا يعرفون هذا الأستاذ لكن لهم أسبابهم للانضمام، فقد يكونون مستائين من نظام التعليم بشكل عام، خاصة أنهم يمرون بفترة امتحانات صعبة هذه الأيام في خضم جائحة مرعبة، وقد يكونون متضامنين مع هؤلاء الذين وضعوا تعليقاتهم المؤثرة، أو قد يكون هناك أي سبب آخر. المهم أن كل هذا التصاعد الذي تحدثنا عنه خلال السطور القليلة الفائتة لا يحدث بشكل تدريجي بطيء، فالمنظومات المتعقّدة عادة ما تتبع طرقا لا خطية.

لفهم الأمر بصورة أكثر تجريدا دعنا نتأمل أحد أهم الاصطلاحات في علوم التعقُّد، وهو "حلقات التغذية الراجعة (3) (Feedback Loops)، سنفترض أنك مدير شركة ما لإنتاج حلوى الأطفال، ستطرح منتجك الأول في السوق ثم تقوم بعمل استقصاء لمعرفة رأي الجمهور فيه، بعد ذلك سوف تستخدم تلك المعلومات في تحسين إنتاج الجيل الثاني من إنتاجك الذي يجذب عددا أكبر من الجمهور، ثم تقوم بعمل استفتاء آخر للجمهور، وهكذا.

إنه المنطق نفسه الذي ترتفع به شعبية منشور ما على فيسبوك، سوف يتفاعل بعض الأفراد مع المنشور، وسوف يدفع ذلك المنشور -عبر خوارزمية فيسبوك- للظهور أمام عدد أشخاص أكبر والحصول على عدد تفاعلات أكثر، وهكذا. التغذية الراجعة -إذن- تحدث حينما تعاود النتائج دورتها للتأثير على الأسباب مرة أخرى سواء بالسلب أو الإيجاب في حلقات مستمرة. في الرياضيات يمكن التعبير عن تلك الحالة بأنواع مما يسمى الدالة التكرارية (4) (Iterated function)، وهي -بدرجة من التبسيط- عبارة عن مسألة رياضية تكرر ذاتها بوضع الناتج محل المدخلات مرة بعد مرة.

لاحظ مثلا المسألة السابقة، لا تهتم كثيرا بشكل المسألة الجبري، ولكن تأمل تصاعد النتائج، هذا ما يحدث حينما تُستخدم التغذية الراجعة في تكبير شأن اضطرابات بسيطة جدا عن طريق علاقات لا خطّية، القاعدة بسيطة: قوانين غاية في البساطة تعطينا نتائج غاية في التعقيد.

حسنا، لنتوقف عند تلك النقطة قليلا ونعيد النظر فيما نعرفه عن "الانتظام"، حيث نميل -نحن البشر- لفهم الانتظام بطريقة هرمية، نفضل مثلا أن نتفق على إقامة حكومة منتخبة من الشعب يرأسها شخص ما ليدير الأمور على مستوى التخطيط المركزي، بعد ذلك تأخذ الحكومة تلك الخطة وتصنع برامج، ثم يبدأ تنفيذ البرامج عبر أفراد ينتمون لتلك الإدارات.

يبدو ذلك بديهيا جدا، فنحن نراه كل يوم في إدارة الدول وشركات الهاتف النقال والمنازل والمسلسلات التليفزيونية، لكنه الأمر ليس هكذا طوال الوقت كما تظن، بل العكس. لنبدأ مثلا بتأمل أسراب الطيور والأسماك، فعلى عكس ما يمكن أن نتوقع، تدار تلك الجماعات بدون أي سيطرة مركزية، فقط عبر مجموعة من القواعد البسيطة التي يلتزم بها الأفراد يمكن لهم إقامة نظام كامل.

لفهم كيفية حدوث ذلك، طوّر "كريج رينولد" (5)، خبير البنيات الحاسوبية الأميركي، محاكيا حاسوبيا ثلاثي الأبعاد أُطلق عليه اسم "بويد (Boid)"، وهو -ببساطة- عبارة عن مجموعة ضخمة من النقاط المتجاورة السابحة معا بلا قيادة، لكن هناك ثلاثة قوانين حتمية تحكم كلّا منها على حدة: لا تصطدم بجارك، واكِبْ سرعته واتجاهه، كن بالقرب من مركز الفريق قدر إمكانك.

لنتصور الآن أن هناك 80 سمكة في حوض ماء بعرض وطول 10 أمتار، تتحرك الأسماك بشكل عشوائي تماما في البداية، كل سمكة مبرمجة ذاتيا لتطبيق القواعد الثلاث، فتقترب إحدى السمكات من أخرى، تتجنب التصادم بها لكنها تواكب سرعتها وتظل بالقرب منها، تقترب منهما سمكة أخرى تمر بالصدفة، فتطبق هي الأخرى القواعد المبرمجة في دماغها وتنتظم مع الفريق المتحرك، يحدث ذلك في مناطق عدة من الحوض الضخم ثم تتحرك المجموعات الصغيرة شيئا فشيئا لتنضم لبعضها مكونة مجموعة ضخمة واحدة. الأمر إذن ليس بتلك الصعوبة، كل ما تحتاج إليه السمكة/الطائر هو النظر للجار فقط وتطبيق قوانينها البسيطة.

لكي نفهم كيف يمكن لقواعد بسيطة أن تساعد كيانا مكونا من عدد ضخم من الأفراد على تنظيم ذاته، دعنا نتعلم قليلا عن اليراعات (6) (Fireflies)، وهي نوع من الخنافس التي تتمكن من إصدار نبضات ضوئية، تظهر تلك النبضات بتزامن بديع منتظم في التجمعات الضخمة لذلك النوع من الخنافس، بمعنى أن مجموعة مكونة من 2000 يراعة على سبيل المثال سوف تنبض جميعها معا بتردد واحد منتظم، تتمكن اليراعات من خلق هذا النمط المنتظم عبر القاعدة البسيطة نفسها: اتبع جارك.

لنفترض أن هناك ساعة في دماغ كل يراعة في الفريق توجها لكي تنبض كل خمس ثوان فقط، إذا كانت هناك يراعة "أ" ويراعة "ب" جارتها، تنبض كل منهما مرة كل 5 ثوان، لكن "أ" تبدأ في وقت مختلف عن "ب"، تقول القاعدة البسيطة لليراعة: حينما تشاهد نبضة جارك أعد ضبط ساعتك فورا.

من ثم فإن "أ" سوف تحاول الاقتراب من جارتها "ب" عبر إعادة ضبط ساعتها حتى تتزامن معها تماما، ثم تبدأ مجموعات اليراعات في جوانب التجمع بتطبيق القواعد نفسها، بالتدريج ومع الوقت نحصل على نمط ضخم منتظم، تنجذب التجمعات الصغيرة لبعضها بعضا بالطريقة نفسها لتصبح مجموعة واحدة متزامنة.

الفكرة واحدة على اختلافها في كل الكائنات الحية، أفراد يعملون بقوانين بسيطة في حالة فوضى أولية، ينقادون لانتظام معقد يحمل صفات أكبر من مجموع أفراده. في بعض الكائنات الحية، مثل النحل والنمل، يتطور ذلك ليصبح ما نسميه بـ"الذكاء الجمعي (Collective intelligence)" بحيث يمكن للمجموع حل مشكلات لا يمكن أن يحلها الأفراد وحدهم.

على سبيل المثال، يفيد السرب في دفع المفترسات حينما يبدو من بعيد ككائن ضخم، ويساعد الذكور على اجتذاب الإناث وتسهيل حركة أفراد المجموعات وحمايتهم لبعضهم بعضا، يشرح ذلك لنا سبب تطور تلك الحالات من التنظيم الشديد في عالم الحيوان، لكن ما زالت العملية البحثية قائمة لفهم آلية عمل ونشوء تلك العمليات غير المركزية عند البشر.

تساعد المنظومات المعقدة (Complex Systems) كذلك في تطوير فهم الباحثين للتفاعلات بين البشر على شبكات التواصل الاجتماعيّ، والتي تعد هي الأخرى نظاما معقدا لامركزيا بالضبط كأسراب النورس، لم قررت مجموعة من الطلاب من كل مكان في الوطن العربي تقريبا أن تنتظم لاتخاذ القرار نفسه في هذا المنشور تحديدا؟ ما القواعد التي أقروها بالتزامن مع بعضهم بعضا دون اتفاق مسبق؟ وما الكتلة الحرجة التي امتلكت المنظومة بعدها القدرة على الاستمرار بلا توقف؟

قد يبدو لك الأمر أكثر سذاجة من أن يحتاج لكل هذا التفصيل، قد تقول إننا قد دخلنا بعمق في علومٍ معقدة فقط لتفسير ما حدث لأستاذ من كلية العلوم بجامعة الإسكندرية، لكن تحليل أشياء بهذه البساطة يساعد الباحثين على الإجابة عن أسئلة لم نكن يوما نتصور وجود إجابة عنها أصلا: كيف تؤثر التغيرات السياسية أو الاجتماعية في الجمهور؟ ومتى يمكن أن تتسبب جواذب صغيرة جدا في انتفاضات أو ثورات من حين لآخر؟ لم ينتظم الناس في حالات كهذه وعلى أي قاعدة يجتمعون دون اتفاق مسبق؟ كيف تتصرف المجتمعات في حالات الكساد مثلا؟ الكثير من الأسئلة ستطرح -لا شك- هنا.

_____________________________________________________

المصادر: