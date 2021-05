فاعليتها لا تتجاوز 40%.. هكذا هدمت صواريخ المقاومة أسطورة القبة الحديدية

منذ اللحظة الأولى التي بدأت فيها فصائل المقاومة الفلسطينية ردها العسكري على ما حدث في المسجد الأقصى من قِبَل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أيام قليلة قبل نهاية شهر رمضان، تعالت الأصوات -داخل إسرائيل وخارجها- مؤكدة دقة منظومة "القبة الحديدية" (Iron Dome) الدفاعية التي تُشغِّلها دولة الاحتلال، وقدرتها على صد الغالبية العظمى من الصواريخ القادمة من غزة.

بشكل أساسي، القبة الحديدية(1) هي منظومة دفاع صاروخي متطورة تبدأ من رادار يُفعَّل إذا انطلق أي صاروخ في نطاق 5-70 كيلومترا من نقطة مركزها المنطقة التي تغطيها القبة، فيما يقوم الرادار بإرسال المعلومات إلى وحدة معالجة تدرس مسار الصاروخ، ونوعه، وما إذا كان متجها إلى منطقة مأهولة أم لا، وعبر خوارزميات الذكاء الاصطناعي، تُقرِّر ما إذا كان الصاروخ القادم يستحق أن يُعترض أم لا.

تستخدم المنظومة الخاصة بالقبة الحديدية تحليل التكلفة والفائدة لاتخاذ القرار، بحيث تكون الأولوية لمنع الخسائر البشرية، وحينما تتخذ قرارها، ينطلق صاروخ مضاد من إحدى البطاريات التابعة للقبة الحديدية والموزعة بعناية في مناطق متفرقة داخل المدينة المطلوب تأمينها، بطول نحو ثلاثة أمتار وعرض يساوي 15 سنتيمترا، يستهدف الصاروخ القادم.

الادعاء الأساسي، الذي تبنَّته سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ الحرب على غزة عام 2012، وما زالت إلى الآن تُصدِّره دعائيا إلى كل دول العالم بوصفه انتصارا عسكريا وتقنيا غير مسبوق، هو أن كفاءة المنظومة(2) تتجاوز 84%، بمعنى أنه من بين كل مئة صاروخ تبدأ القبة في تتبُّعها، فإنها تعترض بنجاح 84 صاروخا على الأقل.

بدأت العملية العسكرية المُشار إليها بقتل أحمد الجعبري، نائب القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، نتيجة غارة جوية، واستمرت ثمانية أيام، كثَّفت خلالها فصائل المقاومة من هجماتهما الصاروخية على المدن الإسرائيلية، وأطلقت في المجمل نحو 1500 صاروخ على إسرائيل، وأكثر من مئة صاروخ داخل غزة نفسها.

في حرب 2014 على غزة، التي استمرت قرابة 50 يوما وتفجَّرت على خلفية الغضب الشعبي الذي أعقب خطف الطفل الفلسطيني محمد أبو خضير وتعذيبه على أيدي مجموعة مستوطنين، تطوَّرت الدعاية الإسرائيلية لتقول إن قدرات القبة تخطت(3) بما لا يدع مجالا للشك حيز 90%، حيث صوَّر مؤيدو القبة الحديدية ذلك على أنه تطوُّر عظيم لمشروع بدأ العمل عليه قبل أقل من خمسة أعوام فقط.

خلال تلك المعركة أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية قرابة 5 آلاف صاروخ، لكن 960 صاروخا منها فقط كانت في نطاق القبة الحديدية، فيما سقطت بقيتها في مناطق غير مأهولة، وبحسب المصادر الإسرائيلية فإن القبة اعترضت 735 صاروخا، وسقط 225 صاروخا في مناطق تقع ضمن مجال عمل القبة، 70 من هذه الصواريخ حاولت القبة التعامل معه لكنها فشلت، أما البقية فقد أفلتت تماما منها.

دفع ذلك ببعض المهتمين بنطاق العلوم العسكرية للقول إن قلة الخسائر الإسرائيلية تُشير إلى أن القبة الحديدية هي الدرع الصاروخي الأكثر فعالية والأكثر اختبارا الذي شهده العالم على الإطلاق(4). لكن على الرغم من أنك ستسمع وتقرأ هذه الادعاءات كثيرا على وسائل التواصل الاجتماعي وفي المنافذ الإعلامية الأجنبية، خاصة أنها تتلقَّى دعما إعلاميا هائلا، فإنك لن تسمع أو تقرأ كثيرا عن الرأي الآخر الذي يُشكِّك في الدعاية الهائلة حول فاعلية المنظومة الإسرائيلية.

كان أول مَن أشار إلى أن الأرقام المُعلَنة من قِبَل السلطات الإسرائيلية ربما تكون غير صحيحة هو أستاذ من "معهد ماساتشوستس العالي للتكنولوجيا" (MIT) في الولايات المتحدة الأميركية، يُدعى ثيودور بوستول، ويتخصَّص في العلوم الهندسية ويهتم في أعماله بالشأن الهندسي المُتعلِّق بالأمن القومي. وبعد الحرب على غزة عام 2012 وفي أوج الدعاية الإسرائيلية، خرج بوستول ليقول(5) إن النِّسَب المُعلَنة حول فاعلية القبة الحديدية غير صحيحة، وأن نِسَب اعتراض الصواريخ القادمة من غزة أقل من 10%.

This image is simultaneously mesmerizing and horrifying, capturing the dynamics of modern asymmetric warfare in one snapshot. Iron Dome is the world’s most sophisticated short range missile defense systems. But Hamas is testing whether quantity has a quality all of its own. pic.twitter.com/rsU80xIg8g

— Vipin Narang (@NarangVipin) May 14, 2021