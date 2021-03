أحلام الأثرياء.. هل حقا يريد إيلون ماسك الذهاب إلى المريخ من أجلنا نحن؟

لا شك أن استكشاف المريخ خطوة مهمة للبشرية، لكنَّ تصوير هذه الرحلة بوصفها خطوة لإنقاذ البشرية من كوكب الأرض ليس دقيقا. هذا التأطير للرحلة يُخفي خلفه مآرب شخصية لإيلون ماسك وأمثاله، ليس أقلها تحقيق المجد والشهرة واستعمار الفضاء لأجل مشاريع تخص الأثرياء وحدهم.

ما من مكان يُضاهي الأرض، ما لم تكن إيلون ماسك. بحسب ماسك، فمن المرجح تدشين نموذج أوّلي من "سبيس إكس ستارشيب"، التي قد ترسل البشر إلى المريخ يوما ما عما قريب، بل وربما خلال الأيام القادمة. لكن ما الذي يُحفِّز ماسك؟ لماذا يزعج نفسه بالمريخ؟ مقطع مرئي من مقابلة أجراها ماسك في 2019 يكاد يُلخِّص رؤية ماسك وكل شوائبها.

في المقطع المرئي، نرى ماسك يقرأ فقرة من كتاب كارل ساجان بعنوان "نقط زرقاء باهتة". الكتاب المنشور في عام 1994، كتبه ساجان (ترجمة عالم المعرفة، الكويت 2000) في استجابة لصورة شهيرة لكوكب الأرض يبدو فيها كبقعة ضوء تسبح في الشعاع الشمسي. وهي لقطة توسَّل ناسا لالتقاطها عبر مركبتها "فواياجيه 1" عام 1990 حينما أقلعت إلى الفضاء على بُعد 3.7 مليارات ميل عن كوكب الأرض. كان ساجان يعتقد أننا إن حصلنا على صورة لأنفسنا من هذه المسافة، فإنَّ الأمر سيُغيِّر منظورنا لموقعنا من الفضاء إلى الأبد.

Elon #Musk channels Dr. Carl #Sagan famous saying about the Pale Blue Dot pic.twitter.com/CybqAzmM9i

— John Carlos (@JohnCarlos) February 14, 2021