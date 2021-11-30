عشر كتب دافئة ستساعدك على تجاوز الشتاء البارد

بجانب برودة الطقس، ونزلات البرد والإنفلونزا المعتادة، تلك التي نحتاج لتجاوزها إلى أن نمكث في المنزل ونأكل ما تيسَّر من الخضار الطازج والحساء اللذيذ، فإننا هذا العام ما زلنا في مواجهة "كوفيد-19" مع مخاوف جديدة من متغير قد يكون خطيرا، وأسوأ شيء يمكن أن تفعله في ظروف كتلك، أو في أي ظروف أخرى على أية حال، هو أن تستمر في التجوُّل بلا هدف على الصفحة الرئيسية لإنستغرام أو فيسبوك أو تويتر.

لذلك دعنا نقترح عليك حلا مناسبا، يتمثَّل في عادة دأبنا عليها في "ميدان" منذ انطلاقه، وهي أن نُرشِّح كل عام مجموعة من 10 كتب يمكن لك أن تقرأها خلال فصل الشتاء وبدايات الربيع، راعينا أن تكون متنوعة في موضوعاتها، ومفيدة معرفيا، وبسيطة في أسلوبها قدر الإمكان بحيث تكون مُستساغة، بل وممتعة، لنطاق واسع من القراء. قد تكون هناك كتب أفضل، لكن هذه هي اختيارات الكاتب الشخصية التي يَعِدُك أن تكون ممتعة حقا.

نظام الزمن

في هذا الكتاب يجمع الفيزيائي الإيطالي كارلو روفيللي، كعادته، بين العلم والفلسفة والفن ليحكي لنا قصة الزمن من بولتزمان إلى نظرية الكم، ومن أينشتاين إلى حلقة الجاذبية الكمومية، ويُبيِّن كيف خضع فهمنا للزمن لتحوُّلات جذرية، فبعد أن كنا نتصوَّر أنه نهر جارٍ يمر بالجميع بالطريقة نفسها، بدا أنه أنهر مختلفة لكلٍّ منّا واحد منها، وبعد أن كان هناك فاصل واضح بين الماضي والحاضر والمستقبل بِتنا تائهين بين ثلاثتهم، بل وتبخَّرت فكرة الحاضر في الكون الواسع. يكشف روفيللي ما نعرفه حتى اللحظة عن لغز الزمن، ويدعونا إلى تخيُّل عالِم لا نكون فيه في الزمن، بل يكون الزمن فينا!

الكتاب ذو لغة بسيطة، شاعرية، يستخدم اقتباسات أدبية كلما سنحت الفرصة، يستخدم كذلك أشكالا كثيرة للتبسيط، وهو ما يساعدك على الفهم، لكنه رغم ذلك -مثل كل كتب الفيزياء من هذه الشاكلة- يحتاج إلى بعض الصبر لأجل مرور آمن ومُحمَّل بالمعرفة والمتعة خلاله.

الوعي – مقدمة قصيرة جدا

مؤلفة هذا الكتاب، سوزان بلاكمور لها حكاية مثيرة، فقد بدأت حياتها الجامعية مؤمنة بخرافات الهيبيز السائدة في عصرها، على شاكلة الإسقاط النجمي والعلاجات الروحية، ووصلت في النهاية لتصبح واحدة من أشرس المهاجمين لتلك الخرافات، وما بين حالتين مرَّت بهما تساءلت عن إحدى أهم قضايا العصر العلمية، ما الوعي؟! ماذا يعني أن تكون أنت؟ حتّى السؤال، كما تلاحظ، صعب، لأننا ببساطة نتحرَّى شيئا ما عن طريق استخدام الشيء نفسه. تحاول سوزان بلاكمور في هذا الكتاب أن تعرض إجابات العلماء والفلاسفة على هذا السؤال ببساطة وسلاسة إلى حدٍّ كبير، وفي كتابها، الذي لا يتخطى 130 ورقة، تتعرَّض بإيجاز لأشهر الأسئلة في هذا النطاق، فمثلا: هل ما نراه ونسمعه ونتحسَّسه بيدينا هو الواقع حقا؟ هل يمكن أن ينخدع إدراك الإنسان؟ وهل يمكن أن نعبث بوعيه؟

الكتاب ليس سهلا تماما، لكنه أيضا ليس بالصعب على قارئ غير متخصص. ورغم صغر حجمه، وهي طبيعة تلك السلسلة بالأساس (مقدمة قصيرة جدا)، فإنه لا يخلو من التجارب الذهنية الممتعة، والأمثلة المبسطة قدر الإمكان، فتتمكَّن من الخوض به إلى آخر ورقة. لأن موضوعات الوعي بطبعها معقدة ومتشابكة، فإن بلاكمور لا شك تأخذ مكانا مُتقدِّما في قائمة "أبسط الكتب" بهذا النطاق.

مختصر تاريخ الفلسفة

مؤلف هذا الكتاب هو الفيلسوف نايجل واربورتون، وهو محاضر الفلسفة في جامعة نوتنغهام، ومهتم بمجال جماليات التصوير الفوتوغرافي. لا يُقدِّم هذا الكتاب فقط لأربعين مرحلة من مراحل الفلسفة، كلٌّ منها تتناول فيلسوفا بعينه وفكرته التي يدافع عنها، بحيث يتضح لنا تطوُّر الفكر الإنساني في أرقى صوره، بل يدفعنا كذلك للتفلسف مثل هؤلاء. يبدأ من سقراط حيث يقول: "اعرف نفسك"، فنتعلَّم معه أن الأهم ليس عدد مَن يعارضوننا، بل "هل لديهم أسباب وجيهة لذلك؟"، وهكذا يتنقل بين الأفكار في سرد شائق، وفي كل مرة تخرج بفكرة يمكن أن تتأملها، وتجادلها، وتستخدمها في حياتك.

السلسلة التي ينتمي إليها الكتاب تتبع جامعة ييل، وتُرجمت إلى اللغة العربية قبل عدة سنوات، وهي تتخذ نمطا واحدا تقريبا يعتمد على فصول قصيرة، قصصية الطابع، مختصرة، تُقدِّم جوانب متنوعة من المادة المعرفية محل الاهتمام، لذلك ننصحك بتأمل كتبها كاملة.

سيرك الفيزياء الطائر

هذا الكتاب، من تأليف جيرل ووكر أستاذ الفيزياء بجامعة ولاية كليفلاند الأميركية، هو لا شك إضافة ممتعة للمحتوى العربي العلمي، فهو يجمع بين جانبين، الرصانة الشديدة، حتّى إنه يحتاج إلى مقدمات في الفيزياء لفهم كامل مادته، والإمتاع الشديد، لأنه ليس مجرد كتاب يشرح الفيزياء، العلم البارد الذي قد تظن لوهلة أنه لا يرتبط بأية علاقة مع حياتك اليومية، بل يُحوِّلها إلى أسئلة يومية عادية لا بد أن أحدها قد جال ببالك.

إذا كانت إحدى السيارات تسير خلف سيارة أخرى، فما الحد الأدنى للمسافة الفاصلة التي تُتيح للسيارة الخلفية التوقُّف قبل الاصطدام بالسيارة الأمامية إذا ما ضغط قائدها على المكابح فجأة وأوقفها؟ في لعبة كرة السلطة، هل توجد طريقة مثلى لرمي الكرة على نحو يزيد من احتمالية تسجيل نقاط؟ كيف يمكن أن يستخدم لاعب كرة القدم ركلة حرة لإرسال الكرة في مسار منحني خلف حائط دفاعي من اللاعبين ويُدخلها إلى شبكة المرمى؟ لماذا تجعل الانفجارات البركانية ألوان غروب شمس أخَّاذة في جميع أنحاء العالم؟ مئات الأسئلة يجيب عنها ووكر في كتابه، الذي سمَّاه "سيرك الفيزياء الطائر" لهذا السبب، فهو لا يتحدث في موضوع واحد، وإن كان يُقسِّم أسئلته بحسب نطاقات علم الفيزياء، بل هو سيرك يُقدِّم مئات الفقرات اللذيذة والممتعة، التي لا تبعث على الملل أبدا.

أسباب وجيهة للمشاعر السيئة

يحمل هذا الكتاب وجهة نظر مختلفة عن المرض النفسي، فهو يسأل بشكل غير مباشر: إذا كانت الاضطرابات النفسية ضارة إلى هذا الحد، لمَ استمرت مع البشر طوال تاريخهم خلال عدة مئات من الآلاف من السنوات؟ من وجهة علم النفس التطوري، فإنه لا بد أن تكون هناك فائدة تكيفية لتلك الاضطرابات، هل يمكن أن تكون المشاعر السلبية مفيدة في سياقات بعينها؟ هل يمكن أن يكون الاكتئاب هو آلية انسحاب لتلافي كارثة كبيرة؟ هل يُنقذك القلق من الخوض في نطاقات قد تكون ضارة حقا؟ الكتاب يتبحَّر بدرجة من التعمُّق الذي لا يشوبه التعقيد في هذه النظرة التي يطرحها راندولف نيس أستاذ علم النفس بجامعة ميتشغن.

البساطة العميقة

كتاب "البساطة العميقة.. الانتظام في الشواشي والتعقد" هو واحد من أهم الكتب المبسطة التي تشرح جانبا واسعا من أساسات علوم التعقد، ورغم أنه صدر مترجما منذ وقت طويل، ورُشِّح في أكثر من مناسبة علمية، فإنه لا يزال واحدا من ألمع المصادر في هذا النطاق للمبتدئين. ينطلق الكتاب إلى عدة نطاقات متنوعة، فيتحدَّث تارة عن نظرية الفوضى، أو تجده يتطرق بعد ذلك لموضوعات أخرى مهمة ودسمة، كالبُنى المبددة للطاقة، ونظرية التفرّع (Bifurcation Theory)، ثم الهندسة الكسيرية (الفراكتالات) وعلاقاتها بتوليد أنظمة معقدة، وفصل رائع عن علاقة التعقُّد بتطور الحياة على هذا الكوكب.

أسلوب جون جريبن، كالعادة، سهل، بسيط، يميل إلى النمط الأكاديمي الذي يعطيك انطباعا أنك في حصّة فيزياء أو رياضيات، وهو ما يشعرك بأهمية ما تقرأ، كذلك سوف تساعدك الترجمة الجيدة في قراءة سلسة بدرجة ما. لكن على الرغم من ذلك، ورغم أن عدد صفحاته لا يتجاوز 120 صفحة من القطع الكبير، فإن الكتاب دسم بالنسبة لمبتدئ، يحتاج إلى بذل بعض الجهد من أجل إتمامه بنجاح، وربما يتطلب الأمر أن تخرج لفضاء الإنترنت بضع مرّات للتعرُّف إلى معاني بعض المفاهيم المهمة، وهي نقطة مهمة مطلوبة جدا خاصة حينما تبدأ في تعلُّم شيء غير مألوف بالنسبة لك.

البارود

عندما صنع الكيميائيون الصينيون أول انفجار من صنع الإنسان في وقت ما خلال القرن العاشر الميلادي، لم يتوقَّع أحد الإمكانات الثورية الكاملة لهذه المادة العجيبة. ولكن مع انتشار خواصها المتفجرة من آسيا إلى أوروبا، مهَّدت تلك المادة السحرية لنهاية الإقطاع وصعود الدولة القومية وشحذت عجلات الثورة الصناعية. في هذا الكتاب، يُقدِّم الروائي والصحفي جاك كيلي عرضا تقنيا وعلميا وتاريخيا وسياسيا لـ "نبتة الشيطان" التي غزت العالم وغيَّرت وجهه.

هذا النوع العابر للنطاقات في كتابة التاريخ يمتلك ميزتين أساسيتين، الأولى أنه مفيد حقا ويصنع صورة متكاملة للقارئ، الثانية أنه مُسلٍّ حقا كأن تقرأ رواية، وحاليا تتصاعد الأعمال التاريخية المكتوبة بهذه الطريقة، وفي "ميدان" نعرض عليك دائما ما يَرِد إلينا منها.

نظرية الببغاء

يشرح هذا الكتاب تاريخ الرياضيات منذ قدماء المصريين والبابليين وصولا إلى أعظم إنجازات القرن العشرين، لكن ما إن تفتح هذا الكتاب للمرة الأولى، ثم تبدأ في فصله الأول، حتى تُعيد النظر أكثر من مرة في عنوانه والكلام المكتوب في الخلفية، حيث تقول المترجمة إن ما بين يديك هو كتاب في الرياضيات، لكنك تقرأ رواية على ما يبدو! الكتاب بالفعل عبارة عن رواية بوليسية مشوِّقة تبدأ من حكاية لشخصين يضربان ببغاء، يستهل بها مؤلف الكتاب دينيس جيدج أستاذ تاريخ العلم بجامعة باريس حديثه، ثم ينطلق بنا في روايته إلى تاريخ الرياضيات شيئا فشيئا، وهو لا يحكي لك الأحداث التاريخية فقط، بل يتطرَّق بدرجة من الثقل إلى النظريات المهمة ويشرحها لك مستخدما العديد من الأشكال والتصاميم والصيغ الممتعة، كل ذلك في إطار حواري بين شخصيات الرواية يشبه إلى حدٍّ كبير الكتاب الشهير "عالم صوفي" الذي يشرح تاريخ الفلسفة بصورة قريبة.

الكتاب سهل، وساخر في الوقت نفسه، ومؤلِّفه مُغرَم بتاريخ المدن ووصفها، فتجده يصف الشوارع والبيوت والقصور وكيف تأسَّست وتاريخها الحربي إلى جانب حكاياته عن الرياضيات، فتجد أنك، لوهلة، تعيش تلك الأجواء وتتقلَّب بين الأزمنة كأنك جزء من هذا التاريخ، ثم في أثناء ذلك كله تتلقى بأسلوب مميز جرعات من الموضوعات الرياضية المهمة كالأعداد، وأنواعها، مرورا بطاليس، وإقليدس، وفيثاغورث، وصولا إلى التاريخ الحديث وموضوعات مهمة كالتفاضل والتكامل والاحتمالات.

روعة الكيمياء

حسنا، قال الطبيب والكيميائي باراسيلسوس ذات مرة: "حتى قاتِل الكلاب لا يتعلَّم حِرفته من الكتب، بل يستمدّها من التجربة فقط"، أما رالف والدو إيمرسون فقد قال في كتابه "مقالات: السلسلة الثانية" إن مذاق أكسيد النيتروز ونيران البركان الصناعي أفضل من مجلدات الكيمياء، في إشارة إلى أن التجارب هي روح الكيمياء. كتاب "روعة الكيمياء – العلم المذهل للأشياء المألوفة" الذي يضم هذه الاقتباسات، لمؤلفَيْه كاثي كوب ومونتي فيتر وولف، هو واحد من أفضل الكتب التي تُرجمت إلى العربية في الكيمياء للعامة.

يحوي الكتاب عددا كبيرا من التجارب التي تستخدم أدوات منزلية عادية ومواد يمكن أن تجدها بسهولة في المتجر أو الصيدلية، ورغم ذلك، فإن مؤلفي الكتاب يتمكَّنان بالفعل من تحويل مطبخك أو مأربك أو سطح منزلك إلى معمل كيمياء حقيقي تمارس فيه أعقد أنواع التفاعلات لكن بصورة آمنة عليك وعلى أطفالك، في أثناء تلك الممارسات الممتعة تُقدِّم أساسات الكيمياء إليك بأسلوب سلس وبسيط، لا يخلو من المرح، بصحبة عدد كبير من الاقتباسات الممتعة في الحقيقة.

الطب الإمبريالي والمجتمعات المحلية

وأخيرا، دعنا نُغيِّر نمط اقتراحاتنا قليلا مع كتاب قد يبدو باردا للغاية من عنوانه، وهو "الطب الإمبريالي والمجتمعات المحلية" من تحرير دافيد أرنولد، وهو مختلف فعلا في عدة أشياء، فموضوعه هو تاريخ الطب الغربي في المستعمرات في القرنين التاسع عشر والعشرين، وأسلوبه بالفعل بارد بعض الشيء، كذلك فإنه -على سهولته وسخريته- يتخذ نمطا ليس بسهولة الكتب الأولى، لكن هناك هدف واحد بسيط من وضعه في هذه القائمة، وهي أنه قد يُغيِّر وجهة نظرك قليلا عن طبيعتنا نحن البشر.

ستفهم ما نقصد حينما تتأمل حكايات الهنود مع الإنجليز ومصل الجدري الذي جلبوه على سبيل المثال، أو كيف أبهر السكان الأصليون لنيوزيلندا -وهم المتأخرون مئات الأعوام عن العالم المعاصر- البحارة الإنجليز بنظام حياتهم الرياضي والصحي والمتفاعل مع الطبيعة، أو كيف استجاب الناس في أفريقيا جنوبي الصحراء لقدوم الاستعمار وطبِّه إلى بلادهم، لوهلة قد تظن أنهم كانوا مجرد مجموعة من الجهلة الذين رفضوا العلاج لأمراضهم، لكن ما إن تهدأ قليلا وتمضي مع الكتاب حتّى تجد أن لهم مبررات قوية تستحق الدراسة.

حسنا، يبدأ الشتاء خلال شهر من الآن، ويمتد الطقس البارد وصولا إلى الربيع في مارس/آذار وربما إبريل/نيسان، وتلك فترة كبيرة يمكن بالفعل خلالها أن تُنهي عددا من الكتب، لا نطالبك أن تقرأ كل تلك الترشيحات، لكن الخوض بأكبر عدد منها هو لا شك تجربة مفيدة حقا، وممتعة في الوقت ذاته.