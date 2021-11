تتداخل مع كل التخصصات.. هذه المساقات تُقدِّم لك علوم التعقُّد من الصفر

حينما حصل الفيزيائي الإيطالي جورجيو باريزي على نصف جائزة نوبل للفيزياء لعام 2021 عن إجازاته في حل مشكلة "زجاج اللف" الشهيرة التي واجهت علماء فيزياء، كان أكثر ما لفت انتباه الجمهور في بيان لجنة نوبل أن ما أنجزه باريزي لم يساعد في حل مشكلات فيزياء الجوامد فقط، بل انطلق للمساهمة في علوم البيئة والتنوع الحيوي والعلوم العصبية والحوسبة والعلوم الاجتماعية، سأل الناس: كيف لإنجاز في الفيزياء أن يفعل كل هذا؟ والإجابة تتعلَّق بعلوم التعقُّد، ففي سبائك النحاس والحديد التي درسها باريزي، تتفاعل الذرات مع بعضها بعضا بحيث يَنتج عن هذا التفاعل هيكل ذو خصائص محددة، لو قرَّرنا فصل كل ذرة من هذه السبائك ثم قياس خصائصها وجمعها معا فإنها لن تساوي خصائص السبيكة الكلية، ولكنها ستكون أقل منها.

إننا هنا أمام حالة 1 زائد 1 يساوي 3، حيث يتفاعل عنصران فيُنتجان معا أكبر من مجموعهما منفردين، الجهاز العصبي كذلك، لو قرَّرنا فصل كل خلية من دماغك وقياس قدراتها بشكل منفرد، فإن مجموع هذه القدرات سيكون أقل ما يُنتجه الجهاز العصبي كله من أثر، إنه الشيء نفسه الذي نلحظه في أسراب الطيور وعوالم النمل والنحل، وبنية المجتمعات البشرية وغير البشرية، أفراد مستقلون يستخدمون قوانين بسيطة للتفاعل مع بعضهم بعضا، فيُنتجون شيئا بديعا أكبر من مجموع قدراتهم.

تُسمى العلوم التي تدرس كل هذه الظواهر علوم التعقُّد، وهي للأسف لا تجد اهتماما كبيرا في الوطن العربي على الرغم من أهميتها المعاصرة الشديدة، لذلك عملنا في القسم العلمي لـ "ميدان" على تقديم مجموعة من المساقات المؤسِّسة لهذه العلوم، التي تفتح الباب فيما بعد لتخصصات أكثر عمقا فيها، وكان الشرط الأساسي لاختياراتنا هو المجانية، أي أن تكون تلك المساقات متاحة للجميع، وبعد ذلك يأتي التدرج، أي أن نبدأ من أبسط المواد، التي تشرح للمتعلم البدايات من الصفر تماما، ونصعد معا خطوة بخطوة.

الخطوة الأولى

ولا شك أن خطوة أولى في علوم التعقُّد لا بد أن تبدأ دائما من منصة "Systems Innovation" وقناتها على يوتيوب، التي تُقدِّم نحو 25 مساقا في علوم التعقُّد للمبتدئين من الصفر، تبدأ بمساق "Complexity Theory Course" الذي يُقدِّم للنظرية عموما، بداية من تعريف النظام المتعقِّد ثم تفصيل كل مكوناته وخصائصه، وشرح مفاهيم أساسية مثل اللا خطية (Nonlinearity)، والانبثاق (Emergence)، والتكيُّف (Adaptation)، والتواصل (Connectivity).

بعد هذا المساق يمكن أن تنطلق إلى سلسلة المساقات التي تناقش خصائص كل نظام من النظم المتعقِّدة بشكل منفرد، فمثلا تجد أن مساق "Nonlinear Systems Course" يُقدِّم للنظم اللا خطية بشكل أكثر تخصُّصا، لكنه لا يزال في نطاق المبتدئين، يضاف إلى ذلك مساقات مثل "Network Theory Course"، الذي يُقدِّم لنظرية الشبكات، وكذلك مساق "Complex Adaptive Systems" الذي يُقدِّم لخصائص التكيُّف والتطور في المنظومات المتعقِّدة، ومساق "Emergence Theory" الذي يُعرِّف بخاصية الانبثاق.

في مستوى أكثر تقدُّما، لكنه لا يزال مناسبا للمبتدئ من الصفر، يمكن أن تنطلق لدراسة تطبيقات المنظومات المتعقِّدة في علوم مختلفة، فتجد مثلا مساقا عن التعقُّد في الاقتصاد (Complexity Economics)، وآخر عن التعقُّد في العلوم الاجتماعية (Social Complexity)، وثالث عن التعقُّد في علوم السياسة (Political Complexity Course)، وهكذا.

هذه المنصة كنز للمبتدئين المهتمين بعلوم التعقُّد. المساقات صغيرة جدا ومبسطة للغاية، ينتهي الواحد منها في ساعة إلى ساعتين، التصاميم المستخدمة سهلة وعملية وتساعدك في الفهم. أما إذا وددت أن تنتقل إلى مستوى أكثر تقدُّما فيمكن لك أن تنتقل إلى منصة أخرى ليست أقل روعة، وهي تابعة لمؤسسة "سانتا فيه" البحثية الأميركية، وتُقدِّم العديد من المساقات المناسبة ذات العلاقة بنظرية التعقُّد.

"سانتا فيه" تُقدِّم التعقُّد

في مساق الكسيريات (Fractals) يُقدِّم البروفيسور "ديف فيلدمان" لأحد أجمل جوانب هذه النظرية، وهي اصطلاح طُوِّر قبل نحو ثلاثين سنة، تراه يتمثَّل في الشجر والورود والأغصان وبلورات الثلج، ويصل إلى استخدامه لوصف توزيعات النجوم والمجرات في الفضاء وشدة الزلازل وتكرار الكلمات في النصوص وأحجام المدن وعدد الروابط إلى مواقع الويب وغيرها. الظاهرة مُقدَّمة في المساق بصورة مبسطة تتعقَّد مع الوقت لنصل إلى المعادلات الرياضية، تحتاج فقط إلى الجبر الأساسي ولكن في بعض الأحيان تكون الموضوعات صعبة، لكنها في المجمل مُقدَّمة لأفراد ليسوا متخصصين.

على المنصة نفسها، نجد مساقا آخر بعنوان "Introduction to Complexity"، يُقدِّمه العالم البرازيلي سانتياجو جويساسولا، ستتعرَّف من خلاله على الأدوات التي يستخدمها العلماء لفهم الأنظمة المعقدة، مثل الديناميكيات اللا خطية، والفوضى، والكسيريات، ونظرية المعلومات، والتنظيم الذاتي، والشبكات. لست بحاجة إلى خلفية علمية أو رياضية لاجتياز هذا المساق المثير جدا للانتباه، إنها صورة مُتقدِّمة من مساقات منصة "Systems Innovation" السابقة، ولكنها أكثر شمولا ونفاذا إلى عوالم التعقُّد.

تساهم في تقديم هذه المساقات باحثة أخرى وهي "ميلاني ميتشيل" (Melanie Mitchell) أستاذة علوم الحاسب بجامعة ولاية بورتلاند، ولها كتاب ثقيل في هذا النطاق هو "Complexity a guided tour"، يُقدِّم عرضا شاملا نوعا ما لما تعنيه علوم التعقُّد، لكن ميلاني وإن كانت تُبسِّط محتواها كثيرا فإنها تُقدِّمه بشكل يميل إلى اللهجة الأكاديمية، مُستخدِمة رسوما توضيحية وكاريكاتورية من حين لآخر بين فصوله التسعة. بعد ذلك تتنقل ميتشل بين جوانب علوم التعقُّد الأساسية، كالفوضى والحوسبة والتطور، ثم إلى علاقة التعقُّد بعلوم الوراثة والجينات، ثم بعد ذلك -بداية من منتصف الكتاب- تُركِّز اهتمامها على الحوسبة ونظرية المعلومات (Information Theory)، ثم الفكر الشبكي، وتطوُّر الشبكات، مع فصل أخير عن مستقبل التعقُّد. تهتم الكاتبة أن تتنقل بهدوء من نقطة إلى نقطة؛ بحيث تُسلِّمك الأولى للثانية ثم إلى الثالثة وهكذا، ومن حين لآخر تتوقَّف لتشرح تعريف جزئية محددة كأن تسأل "ما المعلومة؟"، ثم تنتقل بك للتالي الذي يتضمن أهمية أن تكون على علم دقيق بتلك النقطة السابقة.

لا يتوقَّف الأمر عند هذا الحد في مؤسسة "سانتا فيه"، حيث تُقدِّم كذلك مساقات أكثر تقدُّما، وبالطبع أكثر تعمُّقا في الأمر مثل دراسة الفوضى في مساق "introduction to Dynamical Systems and Chaos"، الذي يُقدِّم لنظرية الفوضى بشكل رائع، المساق لا يحتاج إلا جبر المرحلة الثانوية، لذلك سيكون مناسبا لفئة كبيرة جدا من قرَّاء التقرير، حتّى مساقات أكثر تقدُّما مثل مساق Nonlinear Dynamics "Mathematical and Computational Approaches" الذي يؤسِّس للديناميكا اللا خطية، فإنه يحتاج إلى مستوى فصل دراسي واحد في التفاضل والتكامل وسنة دراسية في الفيزياء، ما يعني إلماما بمحتويات كتب مثل "Serway" أو University physics". يمكنك تصفح جميع مساقات "سانتا فيه" من هنا.

مساقان إضافيان

تُقدِّم منصة "كورسيرا"، على الجانب الآخر، مساقا مبسطا حول النظرية، لكنه لا يخلو من الرياضيات، بعنوان "Introduction to Complexity Science"، يُقدِّمه "شيونج سيو آن" من جامعة نانيانغ في سنغافورة في خمسة أسابيع ونحو 17 ساعة عمل. يتعمَّق المساق على بساطته في اصطلاحات مختلفة لها علاقة بالتعقُّد، مثل نظرية التشعُّب والمرونة والتحولات في المنظومة ونقاط التحوُّل والمتانة والاستدامة، وهي نطاقات ستدفعك حتما لتأمُّل هذا الرابط العجيب الذي يضع علوم التعقُّد في قلب كل العلوم الأخرى، سواء السياسة أو الاجتماع أو البيولوجيا أو الحوسبة، والفيزياء بالطبع، لكن الفيزياء لها مساق خاص تُقدِّمه المنصة نفسها، تجد المساق هنا.

يأتي مساق الفيزياء بعنوان "Understanding Modern Physics III: Simplicity and Complexity" ويُقدِّمه مجموعة من أساتذة جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا ضمن ثلاثية تتحدَّث عن الفيزياء الحديثة. يحتاج فهم المساق إلى مقدمة مبسطة في التفاضل والتكامل، لكنه عموما مُقدَّم للمبتدئين، مختصر في 7 ساعات عمل فقط، وخلال أربعة أسابيع فقط من الدراسة ستتمكَّن من فهم التعقُّد لكن في نطاق الفيزياء خاصة، يخوض المساق بالطبع في الديناميكا الحرارية واصطلاح الإنتروبيا الذي يشغل مكانة محورية في علوم التعقُّد والمنظومات ذاتية التنظيم. تجد المساق هنا.

حسنا، قبل أكثر من مئتي عام، تصوَّر الفيزيائيون، اعتمادا على إنجازات نيوتن، أن الكون يمشي كالساعة، تروس صغيرة وعقارب وزجاج، والساعة ليست إلا مجموع أجزائها، لكن هذه المنظومة واجهت مشكلات عدة في شرح العديد من حالات التعقُّد في ذواتنا وعالمنا والكون الواسع، هنا ظهرت الحاجة إلى علم يدرس هذا التعقُّد، والخلاصة أنه إذا كانت العلوم الكلاسيكية وفي مقدمتها الفيزياء تشرح لنا كيف وقعت التفاحة على رأس نيوتن، فإن علوم التعقُّد تهتم بشجرة التفاح كلها. ألا يستحق ذلك بعض الاهتمام؟