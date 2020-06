هل حقا اكتشفت ناسا كونا آخر يسير الزمن فيه بالعكس؟

خلال شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران، ربما كان الخبر العلمي الأكثر انتشارا بين الناس يتعلّق بأن وكالة الفضاء والطيران الأميركية (ناسا) قد تمكّنت أخيرا من اكتشاف وجود كون موازٍ للكون الذي نعيش فيه لكن الزمن به يرجع للخلف، اجتاح الخبر وسائل التواصل الاجتماعي العربية والعالمية، ما قسّم المتناقشين حوله إلى مجموعتين، الأولى تُصدِّق الخبر بشكل كامل، والثانية ترفض الفكرة نفسها في المطلق وتتصور أنها مجرد أحلام عصافير.

كان الخبر بالفعل مبالغا فيه، فقد بنى نفسه على نتائج أخيرة جاءت من (1) "أنيتا" (ANITA)، وهي تجربة ذكية تهدف لاستخدام قارة أنتارتيكا بالكامل كمعمل! حيث من المفترض أن تتفاعل النيوترينونات الكونية عالية الطاقة مع الغطاء الجليدي الضخم للقارة، ما يتسبّب في انعكاس نمط محدد من النبضات الراديوية التي يمكن أن تلتقطها الهوائيات المعلّقة في بالون من الهيليوم يُحلِّق على ارتفاع نحو 37 كيلومترا في سماء القارة المتجمدة.

ANITA, the Antarctic Impulse Transient Antenna, detects ultra-high-energy cosmic neutrinos. Here it is in front of Mount Erebus,

It's seen some amazing things… possibly signs of physics beyond the Standard Model! But first let's talk about how it works.

(continued) pic.twitter.com/UBiCsgIRBr

— John Carlos Baez (@johncarlosbaez) October 1, 2018