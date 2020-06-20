حدث يوم 21 يونيو.. دليلك المبسط إلى أروع كسوف شمسي سيشهده الوطن العربي

لا شك أن أهم وأروع حدث فلكي في 2020 بالنسبة للوطن العربي بشكل عام، ولجنوب جزيرة العرب بشكل خاص، سيكون كسوف الشمس الذي سنشهده غدا 21 يونيو/حزيران، حيث ستُشرق الشمس صباحا وجسمها مغطى بالقمر عدا حوافها التي ستظهر كأنها خاتم من النور، في هذه الحالة نحن أمام ظاهرة بديعة تُسمى بـ "الكسوف الحلقي". هذا الدليل المبسط والدقيق والمدعّم بالعديد من التصاميم والصور يشرح لك كل شيء عن الظاهرة وكيف تراها في بلدك بأمان تام. (1،2،3،4)

الكسوف هو ظاهرة طبيعية تحدث حينما يمر القمر أمام الشمس، لفهم الفكرة ضع مصباحا كبيرا في منتصف حجرتك وأغلق باقي الأضواء، الآن دُر بكرة تنس أرضي أمام هذا المصباح على مسافة مترين مثلا، حينما تمر الكرة بينك وبين المصباح فإنها تمنع ضوء المصباح من المرور إليك، هذا هو الكسوف (Solar Eclipse)، أما حينما تعطي ظهرك للمصباح وتمر كرة التنس الأرضي في الظل الممتد أمامك، بسبب جسمك، فهذا هو الخسوف (Lunar Eclipse)، الآن ضع الشمس مكان المصباح، والأرض مكانك، وستكون كرة التنس الأرضي هي القمر.

الشمس نجم عملاق، وهو عملاق لدرجة أنه يمكن لنا أن نضع بداخله مليونا و300 ألف بلية بحجم الأرض، لكنه بعيد جدا بحيث يبدو في السماء بمساحة القمر نفسها تقريبا، فما أن يمر القمر أمام الشمس حتى تُظلم الدنيا كأننا بالليل، وتظهر النجوم الواقعة في خلفية الشمس، هناك ثلاثة أنواع للكسوف، فإما أن يكون كاملا أو حلقيا أو جزئيا، في يونيو/حزيران 2020 سيرى معظم الوطن العربي نوعين منهما، الحلقي والجزئي.

الآن لا بد أنك تتساءل قائلا: إذا كان الكسوف يحدث كلما مر القمر أمام الأرض، ونحن نعرف أن القمر يدور حول الأرض مرة كل شهر، لماذا -إذن- لا تحدث أيٌّ من تلك الظواهر كل شهر؟ سؤال جيد، يحدث ذلك لأن القمر لا يدور في المستوى نفسه الذي يضم الأرض والشمس معا، بل ينفصل بنحو 5 درجات للأعلى أو للأسفل، يشبه الأمر أن تُمسك بطائرة صغيرة تدور بها حول كرة قدم بمستوى مائل، فترتفع قليلا عن مستوى الدوران ثم لا تلبث أن تنخفض قليلا أثناء دورتها حول الكرة.

هذا هو بالضبط ما يحدث أثناء دوران القمر حول الأرض، فهو يعلو قليلا عن مستوى مداره ليبلغ أقصى ارتفاع ممكنا، ثم بعد ذلك ينخفض مرة أخرى ليتقاطع مع مستوى الأرض والشمس في نقطة نسميها بالعقدة النازلة (Descending Node)، ثم يبلغ أقصى انخفاض له، ثم يرتفع من جديد ليقطع مستوى الأرض والشمس في نقطة نسميها بالعقدة الصاعدة (Ascending Node)، وهكذا يستمر القمر في الدوران حول الأرض صعودا ونزولا.

يحدث الكسوف، فقط، حينما يكون كلٌّ من الشمس والقمر والأرض في الخط نفسه، وبالتالي سنتوقّع أن يحدث ذلك فقط في الحالات التي يكون القمر أثناءها في العقدة الصاعدة أو النازلة، وبما أن وجود القمر في العقدتين هو حالة لا تتكرر كثيرا، فإن الكسوف كذلك لا يتكرر كثيرا، أضف أن ميل الأرض بقيمة 23.4 درجة يُضيف للأمر فرصة أكبر للتنوع، لأن الكسوف قد يوجد في أماكن دون غيرها على سطح الأرض، بحسب موعده.

الآن دعنا نتعلّم قليلا عن طبيعة الكسوف الحلقي، نحن نعرف أن القمر، وأي جسم آخر في الكون، لا يدور في دائرة تامة حول الأرض، بل يشبه مداره الشكل البيضاوي، يقترب منها في بعض الأحيان (الحضيض)، ويبتعد عنها في بعض الأحيان (الأوج)، وحينما يحدث الكسوف في حالة الأوج فإن مساحة القمر في السماء تكون أصغر قليلا من الشمس، فتبقى حواف الشمس الخارجية ظاهرة أثناء الكسوف لنرى مشهدا بديعا، ولو حدث الكسوف في حالة وجود القمر في الحضيض أو حوله فإنه يكون كُليًّا.

إحدى أروع الصور للكسوف الحلقي على الإطلاق، التقطها كولين بينسكي في ولاية نيو ميكسيكو الأميركية (مواقع التواصل الاجتماعي)

لكن في بعض الأماكن فإن الكسوف لا يظهر كُليًّا ولا حلقيًّا ولكن يظهر جزئيًّا، لفهم الفكرة دعنا نرجع إلى تجربة كرة التنس الأخيرة، في اللحظة التي تُغطي فيها كرة التنس المصباح حرّك رأسك مسافة صغيرة جدا لليمين أو اليسار، هنا سيظهر لك المصباح جزئيا، هكذا يحدث الأمر نفسه على الأرض، مواطن في قطر يقف تماما على الخط الواصل بين الشمس والقمر، لكنّ مواطنا في السعودية يبتعد قليلا إلى اليسار فيرى جزءا من الشمس أثناء الكسوف.

الآن لنتحدث بدرجة من التفصيل عن كيفية رصد تلك الظاهرة الممتعة بعينيك المجردتين. على مستوى عالمي، يبدأ مسار الكسوف الحلقي من منطقة لِكووالا أقصى شمال شرق الكونغو عند الساعة 04:51 بالتوقيت العالمي (غرينتش)، ومن هناك سيتجه الكسوف للشمال الشرقي فيمر عبر جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا ثم يعبر البحر الأحمر إلى جنوب شبه الجزيرة العربية، بعد ذلك يعبر إلى جنوب باكستان ثم إلى شمال الهند أعلى "ديلهي" وبعد ذلك إلى الصين قاطعا جنوبها بالكامل، ثم يصل إلى تايوان، ويستمر في طريقه حتّى ينتهي فوق المحيط الهادي بعد رحلة استمرت نحو أربع ساعات.

بالنسبة للوطن العربي، سيُرى الكسوف الحلقي كاملا في كلٍّ من سلطنة عمان (منتصف محافظة مسقط وشمال الداخلية وجنوب الظاهرة) واليمن (الأجزاء الجنوبية من العاصمة صنعاء وأجزاء من محافظات الحديدة وذمار ومأرب وحضرموت والجوف)، والسعودية (أقصى جنوب المنطقة الشرقية) وفي الدول الأخرى يُرى جزئيا بشكل متدرج بحسب المسافة بُعدا عن خط الكسوف الحلقي الكامل (راجع الخارطة والجدول المرفقين).

ويكون الكسوف أوضح كلما اتجهنا للجنوب أو للشرق (عدا الصومال واليمن وجيبوتي حيث يكون التوجُّه للشمال أفضل). على سبيل المثال، في مصر سيُرى سطح الشمس مغطى بالقمر بنسبة تقترب من 55% أقصى جنوب مصر بعد مدينة أسوان، لكنه سيُرى شمالا في الإسكندرية بنسبة 30% فقط، السعودية كذلك من الدول التي ستشهد تباينا كبيرا في نسب الكسوف، فيُرى أقصى جنوبها -كما أسلفنا- بنسبة 100%، لكن يُرى أقصى الشمال، في منطقة عرعر على سبيل المثال، بنسبة 45%.

أما ليبيا والجزائر فيقعان أقصى غرب خط الكسوف، لذلك فإن التباين فيهما يكون أوضح بين الشمال الغربي والجنوب الشرقي، على سبيل المثال فإن الكسوف يكون بنسبة 50% في أقصى الجنوب الشرقي عند حدود ليبيا مع مصر وتشاد، لكنه في منطقة "النقاط الخمس" على حدود تونس يكون 10% فقط، وفي الجزائر فإنه يُرى بنسبة 26% بمنطقة عين قزام أقصى جنوب الشرق، لكنه يُرى بنسبة 0.25% فقط في منطقة وجدة أقصى الشمال الغربي، وفي المغرب الشيء نفسه حتّى إن مدينة الرباط نفسها لن تراه.

بالنسبة لتأمل الظاهرة، فأنت لا تحتاج إلى أي أدوات فلكية معقدة كالتلسكوبات أو النظارات المعظمة، لكنك ستحتاج لا شك إلى "نظارة للكسوف"، غالبا ما ستجدها بالمكتبات الكبيرة أو الشهيرة في دولتك، وغالبا ما ستعمل المؤسسات المسؤولة عن توعية الناس بالأحداث العلمية على توفيرها مجانا، في كل الأحوال لا يمكن أن تطيل النظر إلى الشمس بعينيك المجردتين، قد يكون ذلك مؤذيا جدا لها.

نذكر هنا بعض التحذيرات المهمة، إذ يظن الناس أنه يمكن استخدام نظارة الشمس أو تلك الملفات البلاستيكية التي تُستخدم في التقاط صور الأشعة السينية في المستشفيات أو أي شيء شبيه قد يُغني عن نظارة الكسوف، لكنّ هذا غير صحيح، لأن تلك الأشياء لا تحوي فلاتر تحميك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، لذلك يجب أن تلتزم بالحصول على الأدوات المسموح بها.

من جهة أخرى يمكن لك رصد الكسوف عبر التلسكوب أو النظارة المعظّمة، وهناك طريقتان لذلك، فإما أن تستخدم "فلترا شمسيا" خاصا تحصل عليه من أسواق الأدوات العلمية أو المكتبات، أو يمكن لك فقط أن توجّه التلسكوب إلى الشمس ثم لا تنظر إليه مباشرة، بل فقط تضع ورقة بيضاء أمام عدسته العينية فترى صورة للكسوف عليها، وكأن تلك الورقة هي عيناك.

كسوف الشمس هو ظاهرة آمنة تماما إذا استخدمت الأدوات المناسبة، لا تضر بجسمك، ولا تتسبّب في حدوث اكتئاب، أو زلازل، أو براكين، أو حروب، أو خروج الزومبي من أوكارهم، أو نهاية العالم، أو أي شيء من تلك الشائعات التي سوف تنتشر في الأيام المجاورة للكسوف، فقط جهّز نفسك لظاهرة ممتعة، ولا تهتم لأكثر من ذلك، ويمكن -إن أحببت- أن تستخدم الظاهرة كفرصة لدعم حب أطفالك لعلم الفلك والقراءة عنه، وما أكثر الكتب التي تتحدث للأطفال عن ظواهر كتلك في المكتبات العامة، ويمكن أن تبحث في يوتيوب عن نشاطات عملية منزلية لشرح الكسوف لأطفالك.

الظواهر الفلكية كالخسوف والكسوف وزخّات الشهب، وغيرها، هي عرض سماوي مجاني، سينما تفتح أبوابها للبشر كل يوم، لكننا للأسف نغض أبصارنا عنها، أو ننساها بينما نعيش عالما مزدحما، محترًّا، مسكونا بالتقارير الفصلية والشيكات الشهرية والخطوط الحمراء للتسليم والخلافات الشديدة بيننا في المواصلات العامة أو وسائل التواصل الاجتماعي حول لا شيء، اترك كل ذلك جانبا للحظة، سوف يكون من الممتع والمُلهم حقا أن تجمع العائلة أو الأصدقاء والأحبة لمتابعة واحد من أروع المشاهد في صباح يوم 21 يونيو/حزيران القادم.

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