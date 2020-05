"الجنازة الراقصة".. كيف يشكل موقفنا من الموت معتقداتنا وأفكارنا؟

"إدراك أننا كائنات فانية هو ما يجعلنا بشرا" (ألكسندر سميث، شاعر اسكتلندي)

مجموعة من سبعة أفراد يرتدون ملابس وأحذية متشابهة، تمزج اللونين الأسود والأبيض بشكل أنيق، وظيفتها الرئيسية هي حمل التابوت بالميّت داخله فيما تتقدم الجنازة للأمام، مع تأدية مجموعة من الرقصات المنتظمة مع موسيقى ممتعة، وسط تصفيق من أفراد العائلة الذين يرتدون أيضا ملابس يمتزج فيها الأبيض والأسود.

إنه "ميم"(1) الجنازة الراقصة الذي اجتاح وسائل التواصل الاجتماعي في العالم كله تقريبا خلال شهر مضى، بدأ الأمر من منصة "تيك توك"، مع تغيير الموسيقى لتصبح صارخة بشكل أكبر كي تُعبِّر عن هذه المفارقة: شخص ما بلغت به نِسَب متفاوتة من الجرأة والسذاجة أن يقوم بعمل كارثي وبدا أن النتائج تذهب في طريق سيئ، هنا يدخل الميم، لكن المفارقة الأهم، وسبب شهرته الواسعة، هي الجنازة الراقصة ذاتها، حيث إنه من غير المتصور، بالنسبة لغالبية الناس، أن تحتوي الجنازات على طقوس كهذه.

تابوت، موز، وموسيقى الجاز!

لكن في الواقع، فإن كل الجنازات ليست حزينة بالمعنى المفهوم، بل يمكن لك في بلاد أفريقية كثيرة أن تجد -إلى جانب الفرقة الموسيقية- توابيت مُصمَّمة بشكل يبدو غريبا بعض الشيء. على سبيل المثال، يمكن أن نتأمل أعمال "با جوي"(2)، مصمم الجنازات الشهير في شرق غانا، والذي يعمل على نوع غير مألوف من الفن، حيث يُصمِّم تابوتا يُعبِّر عن أكثر الأشياء التي كان المتوفى يحبها بينما كان حيا، هنا يمكن أن تجد تابوت المتوفى على شكل بيانو أو دلفين أو حتّى ثمرة موز!

أضف إلى ذلك أن تلك الحالة التي يمكن تسميتها -مع الكثير من الحذر- بـ "الجنازات السعيدة" ليست فقط منتشرة في دول أفريقيا، لقد نقلها الأفارقة إلى الولايات المتحدة الأميركية في أوائل القرن الماضي وانتشرت في ولاية نيو أوريلينز(3) جنازات مسيحية ترافقها فِرَق موسيقية، عادة ما تعزف موسيقى الجاز، لكن هذا التقليد تراجع شيئا فشيئا بسبب استياء السكان البيض، وكذلك خشية موسيقيي الجاز أن تلتصق موسيقاهم بالموت.

با جوي وتابوت على شكل بيانو

أما في المكسيك، فإن يوم الموتى(4) هو مناسبة ذات شهرة واسعة، وهي كذلك أيضا في دول لاتينية أخرى وكذلك في أميركا ولكن بصورة أقل. يحتفل المكسيكيون بيوم الموتى يومَيْ الأول والثاني من نوفمبر/تشرين الثاني، حيث يتذكر المواطنون هناك أسلافهم وأقاربهم الذين فارقوا الحياة، ترجع جذور هذا الاحتفال إلى حضارات أميركا الوسطى والجنوبية وخاصة حضارات الأزتيك والناهوا والمايا والبيروبتشاس، ارتبطت تلك الطقوس أساسا بالموت والبعث، وهي الآن يوم عيد يبدأ بتنظيف المقابر وتزيينها والاحتفال بها، كما تكثر المهرجانات والحفلات الراقصة في هذين اليومين وتصاحبهما طبيعة محددة للملابس مع الكثير من الطعام الشهي الذي يقدم كقربان، لكنه يؤكل من قِبل صانعيه.

وبشكل أكثر معاصرة، فإنك لو تأملت الجنازات الأوروبية -خذ بريطانيا على سبيل المثال- لوجدت أنها تميل إلى ناحية أقل حزنا من ذي قبل، وفي استفتاء(5) شمل أكثر من ألفي مواطن بريطاني، قال 54% منهم إنهم يريدون أن تكون جنازاتهم احتفالا بالحياة، أما البقية فتقول إنها تود لو ترفق في جنازتها شيئا متعلقا بها، مثل هواياتها أو موسيقاها أو ألوانها المفضّلة، إنه أشبه ما يكون بـ "ترند" معاصر في عالم تخطيط وإدارة الجنازات.

تانا توراجا

من جهة أخرى، فإن غرائب هذا النوع من الممارسات لا تتوقف عند حدود الجنازات السعيدة، علما بأن استخدامنا لكلمة "غرائب" هنا مرتبط بما نظنه "نحن" عن "آخرين"، أما بالنسبة لهم فإن ذلك ليس إلا طبيعة الأشياء في هذا العالم. لفهم ما نقصد هنا دعنا نذهب إلى أعالي جزيرة سولاوسي شرق إندونيسيا، في قرية تانا توراجا(6) يتعامل الناس مع الموت، ليس على أنه حدث ثوري كارثي قصير في تاريخ عائلة ما حينما يموت أحد أفرادها، بل كمرحلة انتقالية قد تمتد إلى أسابيع أو ربما شهور.

بعد الموت البيولوجي، يوضع فرد العائلة في منزل خاص، ويتم التعامل معه على أنه مريض أو نائم لم يمت بعد، ويُقدَّم الطعام والشراب إليه، بشكل رمزي، ويأتي أفراد العائلة للجلوس معه والتحدث إليه والتحدث مع بعضهم بعضا بطريقة طبيعية وهو موجود بالمكان، الأطفال يلعبون هنا وهناك ويدورون حول الجسد المسجى لأسابيع أو شهور، ولا تُعلن الوفاة الرسمية للفرد -وبالتالي الحاجة إلى دفنه- إلا حينما يتفق المحيطون به أن قد مات، بل ويمكن في بعض القبائل هناك إخراج الميت من القبر مرة أخرى من أجل أداء مجموعة من الاحتفالات ثم إعادته مرة أخرى.

في تلك الحالة، فإن توقف الحياة ليس مرادفا للموت(7)(8)، الأخير بالأساس هو مفهوم أكثر تنوعا من تعريفه البيولوجي، في الحقيقة -بالنسبة للتانا توراجا- فإن انتهاء العمر البيولوجي لا يعني نهاية الواقع الاجتماعي الذي بُني بوجود هذا الشخص فيه، بل يستمر كما هو لكن في صورة جديدة، تتطلب هذه الصورة مرحلة انتقالية طويلة عن المعتاد، خلالها يصل الناس إلى تعريف جديد ينتقل من "شخص انتهت حياته" إلى "أحد الأسلاف".

هذه حقا طقوس معقدة، قد لا تتقبلها بسهولة بحكم طبيعة الثقافة التي ننتمي إليها، لكن دعنا نتفق على شيء واحد، وهو أن الجميع -على اختلافهم- يتبعون طقوسا تتعلق بالموت، لفهم تلك الفكرة دعنا نتأمل الفارق بين ما يعنيه "الطقس" و"الروتين"، حينما يميل الواحد منّا -على سبيل المثال- إلى تفريش أسنانه أولا ثم الاستحمام فإن هذا هو الروتين المعتاد، لأن هناك تراتيبية وظيفية في الأمر تقضي أن تنظف الفم ثم الجسم، أما حينما تعتاد على الاستحمام أولا ثم تفريش أسنانك فإن هذا هو أقرب ما يكون لطقس(9)، حيث لا توجد فائدة أو وظيفة محددة لأداء مجموعة من المهام المختلفة بهذا الترتيب، لكنها -رغم ذلك- يجب أن تؤدَّى هكذا.

قوة الطقوس

وبحسب ميخائيل نورتن(10)،‏ وهو اقتصادي وعالم نفس أميركي من جامعة هارفارد، فإنه على الرغم من أن خطوات الطقوس غير ذات علاقة بفائدة مباشرة، فإن الطقس نفسه كسلوك فعّال جدا كأداة للحفاظ على الترابط الاجتماعي، في إحدى التجارب -على سبيل المثال- كانت هناك مجموعتان من المتطوعين تتنافسان في معركة بسيطة تستلزم بعض الدقة والتعاون بين أفراد كل مجموعة.

قبل المعركة، دفع القائمون على التجارب بإحدى المجموعتين لأداء بعض الطقوس، كأن يصفقون بأيديهم عدد مرات محدد ويقولون كلاما بالتزامن مع التصفيق، أما المجموعة الثانية فلم تفعل هذا الشيء، وجاءت النتائج لتقول إن -في كل الحالات تقريبا- المجموعة التي تمارس الطقوس كانت أقرب للفوز، بسبب أنهم أصبحوا أكثر تعاونا وأحبوا مجموعتهم بشكل أكبر، الفارق لم يكن كبيرا بالطبع بين المجموعتين، لكنه كان إشارة واضحة إلى دور الطقوس الأكثر تشعبا في ثقافات الناس.

ثقافتنا الخاصة، بكل ما تحمل من موضوعات ورموز وطقوس ومعنى، هي حل نود من خلاله أن نخفف من هذا القلق تجاه الموت

من جهة أخرى، فإن الطقوس قد تكون فعالة لتخفيف توتر الناس خاصة بعد مواقف محزنة، في مجموعة تالية(11) من التجارب قام نورتن ورفاقه بإخضاع مجموعة من الناس للعبة حظ، واحد منهم فقط سيكسب 200 دولار، أما الآخرون فسيستمرّون في ملء البيانات لمدة ساعتين، مع بدء التجربة تُجرى قرعة ويفوز أحدهم بالفعل ويخرج بالنقود، أما البقية فتقسم إلى مجموعتين، الأولى تبدأ في ملء البيانات مباشرة والثانية ستخضع أولا لطقس يتضمن كتابة بعض الكلمات على ورقة، ثم نثر الملح عليها، ثم تقطيعها بطريقة معيّنة، هنا كانت المجموعة الثانية أقل في معايير الحزن والقلق من الأولى.

تجارب أخرى أوضحت أن هؤلاء الذين أكلوا قطعة شيكولاتة أو جزرة بعد تأدية مجموعة من الطقوس، مثل كسر القطعة بأشكال محددة واتباع طريقة محددة في التهامها، كانوا أكثر استمتاعا بها من مجموعة أخرى أكلتها بشكل طبيعي، لكن بجانب الدور الذي يمكن أن تلعبه الطقوس في حياتنا كمهدئ في حالات الحزن، حيث تُشعرنا أننا أكثر تحكما في حياتنا، أو كدافع للترابط الاجتماعي، فإن شيلدون سولومان، أستاذ علم النفس الاجتماعي والأنثروبولوجيا الأميركي، يرى أن الأمر المتعلق بالموت يرتبط بالأهداف نفسها، لكنه أعمق بفارق كبير من ذلك.

بحسب سولومان، في كتابه "The Worm at the Core: On the Role of Death in Life"، فإن الحياة كلها، متضمنة تلك الطقوس التي نمارسها بعد موت أحدهم، تهدف إلى شيء واحد فقط وهو إنكار حتمية الموت.

لنذكّرهم بالموت

بمعنى أوضح، فإن الإنسان كائن محظوظ، أو قل ذكي، لأنه تمكّن من الوعي بذاته، من إدراك أنه هو ذلك الكيان الذي يقرأ هذا الكلام الآن ويمكن له أن يفكر في أنه هو مَن يفكر في ذلك! يتسبب ذلك الوعي بذواتنا في تطوير شعورين متضادين، الأول هو شعور بعظمة هذه التجربة وتفردها خاصة أننا كائنات تطوّرت لتحب الحياة، تسعى إلى الإبقاء على كل ما يرفع من درجة تكيّفها مع البيئة المحيطة وتنحّي ما يُقلِّل من فرصها للبقاء، والثاني هو شعور غاية في القسوة بأننا كائنات فانية، والأسوأ من ذلك هو أننا نعرف أننا قد نموت في أية لحظة. من تلك الوجهة، فإن ثقافتنا الخاصة، بكل ما تحمل من موضوعات ورموز وطقوس ومعنى وقيمة وقناعات شخصية، وكل ما أنتجته الثقافة في العموم من فن وعلم وأدب، هي حل -أو قل رد فعل- نود من خلاله أن نخفف من هذا القلق تجاه الموت.

لتأكيد صحة تلك الفكرة بدأ سولومان ورفاقه بتنفيذ(12) مجموعة كبيرة من تجارب مبتكرة تتضمن تذكير مجموعة من الناس بالموت -بطرق مباشرة وغير مباشرة-، وفي المقابل تذكير مجموعة أخرى منهم بأي شيء سيئ لكنه لا يقتل مثل الفشل في الدراسة أو خسارة كمٍّ كبير من الأموال أو إهانة تعرضوا لها، في الحالة الأولى بالتحديد ظهر أن الناس أكثر التصاقا بقناعاتهم وثقافة مجتمعهم، تلك التي تُمثِّل معنى الحياة بالنسبة لهم، وهو بدوره درعهم لإنكار حقيقة حتمية الموت بحسب تلك الفرضية.

بل وقد يتسبّب توظيف سرديات الموت -في تجارب سولومون- في خلق آراء وتوجهات سياسية -متطرفة- أحيانا ضمن مجموعة عوامل أخرى تتسبب في خلق ظاهرة التطرف، وتسبّب كذلك في درجة واضحة من القسوة والعنصرية تجاه ثقافات -أو معتقدات- أخرى وُجِدت داخل التجارب نفسها، وكان كل دافع للحفاظ على طبيعة قناعة الناس وثقافتهم والإبقاء عليها والدفاع عنها يظهر واضحا إذا نزل الموت إلى أرض الملعب، هنا يكون الموت هو السبب في رموزنا وطقوسنا كما أنه السبب في اختيار الناس لجورج بوش الابن ودونالد ترامب.

هناك تفسيرات متعددة لتفرُّد البشر عن بقية الكائنات، كلها غير مؤكدة بالطبع لكنها تدفع للتأمل، يرى البعض أن الإنسان حيوان عاقل، البعض الآخر يراه كائنا قادرا على تأمل وخلق الجمال وعوالم الخيال، مجموعة ثالثة تراه كائنا قادرا على سرد وخلق القصص أو خلق الرموز، ويرى فريق رابع أنه الكائن الذي أدرك أنه سيموت، فابتكر كل شيء في ثقافته وصولا إلى طقوس الجنازات الغريبة، بداية من حلق شعر الجسم بطرق مختلفة، أو ارتداء ملابس بألوان متنوعة، أو الإبقاء على جثث الموتى دون دفن لحين تقبل العالم بصورته الجديدة، أو فقط إقامة جنازات راقصة ترسل الموتى سعداء إلى العالم الآخر، لكنها ربما ترسلنا إلى بيوتنا أقل قلقا تجاه الموت.

