اجعلها هدفا في 2021.. سلاسل وثائقيات ومحاضرات ستجعل عامك الجديد مثمرا

لا يوجد ما هو أكثر إمتاعا من إعداد خطط العام الجديد، وغالبا ما تمرر العام بدون إتمام نصفها حتّى، لكن رغم ذلك فإن الخطط تضع لنا دائما تنبيها يُضيء باللون الأحمر، لولاه لما أتممنا شيئا من الأساس، خاصة في الأمور المتعلقة برغباتنا في التعلُّم والتعرف إلى هذا العالم وإلى ذواتنا، وعادة ما تكون خططنا في هذا الشأن متعلقة بالكتب.

لكن الكتاب هو إحدى وسائل المعرفة وليس الوسيلة الوحيدة، ومع بداية العام الجديد، فضَّلنا في القسم العلمي بمنصة "ميدان" أن نبدأ بترشيح مجموعة من المساقات وسلاسل الوثائقيات التي تُمثِّل فرصة جيدة جدا للتعرُّف على بعض عجائب هذا العالم من حولنا، الشروط الأساسية لتلك المجموعة هي أن تكون مناسبة لمستويات المبتدئين قدر الإمكان، وأن تكون متنوعة وتُغطِّي الكثير من النطاقات التي تُثري عقولنا وتدفعنا للتأمل وإعادة النظر فيما نعرفه عن الكون من حولنا وعن ذواتنا. راعينا بعض التنوع، واهتممنا كذلك ألا نعرض للوثائقيات الشهيرة، مثل "كوسموس" لنيل ديجراس تايسون مثلا أو سلسلة "أبوكاليبس" بجزأيها الرائعين أو سلسلة "بلانيت إيرث"، فلا بد أنك تعرفها، أحببنا أن نضيف الجديد لك إن أمكن.

لا بد أن واحدا من أكثر الكتب إثارة للانتباه خلال العقدين الماضيين، بين المتخصصين والعامة على حدٍّ سواء، كان "أسلحة وجراثيم وفولاذ" لجارد دايموند، أستاذ الفسيولوجيا والجغرافيا من جامعة كاليفورنيا، تحوَّل هذا الكتاب إلى وثائقي رائع من ثلاثة أجزاء، عرضته مؤسسة ناشيونال جيوغرافيك، ودبلجته للعربية، يسأل الوثائقي: هل نشأت الحضارات البشرية بسبب ذكائنا أو قدراتنا على التحمل فقط، أم أن أسبابا أخرى تقف في خلفية كل تقدُّم أحرزناه؟ يصب ذلك في سؤال آخر مهم وهو: لِمَ تقدَّم المجتمع الأوروبي بينما بقيت الشعوب البدائية في أفريقيا وأستراليا والأميركتين بدائية؟ يعرفك الوثائقي كذلك على أصولنا السحيقة خلال أكثر من 10 آلاف سنة مضت، وكيف كان لأشياء مثل الحيوانات التي استأنسناها أو الحبوب التي أكلناها تأثير عظيم على خط سيرنا التاريخي كله.

هذه ليست بالضبط سلسلة من المحاضرات في مساق، وليست كذلك وثائقيا بالطبع، بل هي حلقات يُقدِّمها الفيزيائي واسع الشهرة شون كارول، يشرح خلالها مجموعة من أعظم أفكار العلم، كان كارول قد قرّر، منذ بداية إجراءات العزل الاجتماعي، أن يساهم في تثقيف الناس عن العلوم وبعض فلسفتها، وبشكل خاص الفيزياء، وخرج الأمر في صورة عدة سلاسل حقا ممتعة. تتكوّن هذه المجموعة من 24 حلقة، تتبع كلٌّ منها حلقة إضافية للإجابة عن الأسئلة، وهي تتنوَّع في درجات السهولة والصعوبة، فتارة تميل ناحية التخصص، وتارة تصبح سائغة كلقمة عيش، يتنقل كارول أثناء ذلك بين أفكار مجردة، كالتغيُّر مثلا، كيف تعرفه الفيزياء؟ ما الزمن؟ هل يميل الكون ناحية الفوضى؟ ما الطاقة؟ هل تعرف أننا لا نعرف بعد تعريفا واضحا لها!

براين جرين، الفيزيائي الأميركي واسع الشهرة، فعل الشيء نفسه وقرّر البدء في سلسلة من 32 محاضرة على يوتيوب بعنوان "Your Daily Equation"، وهي من أمتع ما يكون بالنسبة لمحبي الفيزياء، تناقش موضوعات متنوعة لكنها بالأساس تغوص في أعماق النسبية والكوانتم والكونيات، السلسلة تميل للتخصص واستخدام المعادلات، لذلك نضعها ترشيحا جانبيا مكملا لسلسلة كارول.

أثارت جائزة نوبل في العلوم لسنة 2020 انتباه الناس لتقنيات التحرير الجيني، ولكن الأكثر إثارة لانتباههم لم يكن تحديدا العلم الذي يقف وراء هذا الأمر وإنما السؤال الأخلاقي، هل هذا جائز؟ هل يمكن أن يتسبّب في ضرر أكثر من فائدة؟ هذا الوثائقي، الصادر في أربع حلقات من "نتفليكس"، يعرض للأسئلة نفسها التي تدور في دماغك، ويحاول أن يتخلل عالم المرضى المحتاجين، بشدة تدفع للكثير من الحزن، إلى علاجات كهذه، لكنه أيضا يعرض لعالم "هواة التحرير الجيني" الخفي، وهو النقطة الأكثر إثارة للانتباه في تلك السلسلة. رغم أنها لم تتعرّض بدرجة مناسبة من العمق للعلم الواقع في خلفية التحرير الجيني، وكذلك لم تتعرّض إلا للتقنيات العلاجية، وهناك طيف واحد من الاستخدامات في عالم الزراعة وبيولوجيا الحيوانات، فإنها واحدة من أفضل ما عُرِض في هذا النطاق. السلسلة غير مُملة، تعرض تجارب إنسانية بطريقة بديعة لدرجة تجعلك تظن أنك تشاهد مسلسلا ما وليس وثائقيا.

تكتسب الكيمياء سمعة سيئة بين الناس، رغم أنها من أمتع العلوم وأكثرها إثارة للانتباه، ولو أنك فقط قرّرت أن تخوض في بعض محاضراتها فربما لا تتوقف أبدا عن الغوص في عالمها، ولا شك أن محاضرات البروفيسور الرائع أندرو زيلدو (Andrew Szydlo) هي دائما واحدة من أفضل البدايات الممكنة لشخص يود الاستمتاع بالتعلُّم عن الكيمياء، فهو يستخدم التجارب الباهرة لإثارة انتباه الجمهور ولا يتعمق في أمور أكاديمية أبدا. هناك الكثير من المحاضرات له على يوتيوب لكن أفضلها لا شك هي ما قدَّمه عبر المؤسسة الملكية البريطانية، وهي إلى الآن 19 محاضرة، تجدها بسهولة في القائمة المرفقة من يوتيوب، تبدأ من عجائب الكيمياء والألعاب النارية وتمر بالمتفجرات وصولا إلى كيمياء الفحم والسوائل، المحاضرات الست الأولى هي أهمها، بعد ذلك -وخلال العزل الاجتماعي في 2020- قدّم زيلدو 13 محاضرة أخرى رائعة تحت عنوان "الكيمياء في المنزل".

على مدى أكثر من 6 آلاف كيلومتر، بين ريوديجانيرو في البرازيل وليما عاصمة بيرو، تجري الرحلة الأولى لأطول خط حافلات في العالم، وخلالها فإن كاميرا "دويتش فيلة" تتنقل بين بيئات أميركية جنوبية مختلفة. في خمس حلقات، ستشعر أنك أيضا تسافر مع السيد دانييل ماسيا على مدى أيام في هذه الحافلة الضخمة، ستلتقي بأناس مختلفين، سكان من المدن وقبائل من الأمازون وأخرى على الإنديز، أغنياء وفقراء وهائمين على وجوههم في هذا الجانب الذي لا نسمع عنه كثيرا من هذا العالم، ندخل إلى عالمهم ونتشابك معهم بعواطفنا في بعض الأحيان، وفي هذه الأثناء نتعلم أننا، سواء كنا هنا نتحدث عن أنفسنا كأشخاص، أو ثقافات، لسنا مركز هذا العالم، هناك الكثير من التنوُّع فيه، وهذا يدعو للكثير من الهدوء.

كنّا في انتظار هذه السلسلة منذ بدأت "كراش كورسز" في عرض مساقاتها، بداية من تاريخ العالم ووصولا إلى الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا. اللسانيات هي نطاق ممتع جدا، لكننا لا نجد فيها الكثير من المحاضرات أو الكتب الجيدة بالنسبة لمبتدئ من الصفر، وفي هذه النقطة تأتي هذه السلسلة الجديدة "crash course linguistics" لتُجيبك عن الكثير من الأسئلة التي تدور في دماغك عن اللغات، كيف نشأت؟ وكيف تعمل من الأساس؟ ولِمَ تتفرّع وتتنوّع بهذا الشكل؟ وما العلاقة بين اللغة والدماغ والحاسوب؟ الكثير من المتعة في 16 حلقة فقط مدة الواحدة منها نحو 10 دقائق، مبسطة بدرجة كبيرة ويمكن أن تُنهيها في ليلة أو عدة ليالٍ بحد أقصى.

هذه هي واحدة من أمتع سلاسل الوثائقيات العلمية، يُقدِّمها ديفيد إيجلمان، عالم الأعصاب الأميركي من جامعة ستانفورد، في ست حلقات. يدفعك إيجلمان ببساطة للتساؤل عن كل شيء حولك، هل كل ما تراه وتسمعه وتدركه بشكل عام حقيقي؟ ربما يكون ذلك غريبا بعض الشيء، لكن الإجابة هي أنه ليس كذلك، في الحقيقة فإن ما ندركه هو أقرب ما يكون لتشوّه نتفق عليه جميعا، لكنه ليس الواقع بحقيقته، هل تتخذ أنت قراراتك بنفسك؟ هل تمتلك حرية الإرادة؟ هل هناك أشياء لا تدركها ولكن تؤثر في قراراتك؟ هل أنت فقط مجرد مجموعة من الإشارات العصبية المتفاعلة معا بشكل معقّد أم أنك "أنت"؟ حسنا، هذا الوثائقي عن العقل قادر حقا على نسف عقلك بسبب قدر الإثارة الذي يُقدِّمه، خاصة مع أسلوب إيجلمان البديع حقا في تقديم علم الأعصاب، وهو واحد من القلائل جدا الذين يمتلكون مقدرة بهذه السلاسة في هذا النطاق.

يُقدِّم روبرت سابولسكي، أستاذ البيولوجيا وطب الجهاز العصبي في جامعة ستانفورد، هذه السلسلة الممتعة من المحاضرات، بيولوجيا السلوك البشري (human Behavioral Biology)، للمبتدئين، وللمتخصصين في نطاقات أخرى غير البيولوجيا، وهذا المزج الرائع بين العلم الرصين والأسلوب البسيط هو في الحقيقة ما يجعلها إحدى أكثر سلاسل المحاضرات مشاهدة على يوتيوب، محاضرته الأولى فقط شاهدها مليون فرد، وهذا أمر نادر جدا إذا كنت من متابعي المحاضرات والمساقات. خلال هذه يعطي سابولسكي مقدمة غاية في الروعة للسلوك البشري لكن عبر وجهة نظر بيولوجية وليست نفسية، يتطرّق سابولسكي للعنف، والجنس، وعلم الوراثة السلوكي، واللغة، ومحاضرتين مهمتين عن علوم التعقُّد.

صدر هذا الوثائقي، عبر منصة "نتفليكس"، في 22 يناير/كانون الثاني الماضي، كان كورونا المستجد ما زال في بدايته، وخلال أيام قليلة سيعرف كل علماء الوبائيات في العالم أنه لن يتوقف، ثم سيدرك الجمهور ذلك بعدها بنحو شهر، أما في وثائقي "Pandemic: How to Prevent an Outbreak" فيبدو أنه استشرف الجائحة، يبدأ الوثائقي من سؤال: ماذا لو عاد الوباء مثلما حدث في حالة الإنفلونزا الإسبانية 1918؟ بعد ذلك ينطلق خلال حلقاته ليسأل مجموعة من المتخصصين للإجابة عن هذا السؤال، ثم يعرض لتاريخ بعض الأوبئة، وبجانب ذلك فإنه -إلى جانب العلم الخاص بالموضوع- يعرض للمحات إنسانية غاية في التأثير. نعرف أنك تسمع كلمة الوباء كل يوم عشرات المرات، وربما تود أن تخرج من تلك الحالة التي تضعك فيها وسائل التواصل الاجتماعي وأحاديث الأصدقاء والناس في الشارع، لكن هذا الوثائقي لا شك سيعرض لك جانبا آخر غير الذي تراه، أو تمل منه.

بعض هذه الترشيحات سهل، وبعضها قد يكون مُرهِقا، والبعض الآخر جيد لكنه طويل، والبعض يمكن أن تنهيه في ليلة. في كل الأحوال سيُفيدك كثيرا أن تضع خطة لإتمامها جميعا، أو جزء منها، يشبه إتمام هذه المساقات والمحاضرات أن تكون قد قرأت 10-15 كتابا ضخما مثلا، وهو مشروع جيدا جدا ويستحق كل الجهد المبذول في سبيله، فقط تخيَّل أن ينتهي عامك القادم مع كل تلك المعارف المتنوعة جدا، كل ما تحتاج إليه أن تكون جادًّا تجاه رغبتك في التعلُّم عن هذا العالم المدهش وأفكار ساكنيه، وانطلق.