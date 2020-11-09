لماذا يصدق ملايين الأميركيين ترامب؟.. هكذا يفسر العلم عشقهم للأخبار المزيفة

في عام 1350 ميلادية، وبينما كان الطاعون الأسود يجتاح العالم قادما من آسيا، مارًّا بالوطن العربي، ثم ضاربا في جوانب أوروبا بقسوة لم يشهدها أحد من قبل، انتشرت أخبار كاذبة(1) بين الناس في بعض الدول الأوروبية تقول إن اليهود لا يصابون بالطاعون، دفع ذلك بهم لفكرة أنه يمكن أن يكون اليهود مسؤولين عن تسميم الماء، وبدؤوا -بناء على هذا الاعتقاد- في تتبُّع اليهود وحرقهم واحدا تلو الآخر.

الأخبار الكاذبة، وتبعاتها الكارثية، ضاربة في أعماق تاريخنا البشري، وفي كل مرة -سواء كنا قبل الميلاد بأكثر من ألف سنة حينما نشر رمسيس الثاني أخبارا عن انتصاره في معركة قادش أو في عام 2020 حينما قال الرئيس الأميركي ترامب آن الهيدروكسيكلوروكين يعالج "كوفيد-19"- فإن آلية انتشار هذا النمط واحدة، يشرحها ثلاثة من الباحثين الشباب في دراسة صدرت في دورية "ساينس" (2) قبل عدة سنوات، حيث قرَّروا جمع 126 ألف خبر من موقع تويتر، في الفترة التي تقع بين انطلاقه عام 2006 وعام 2017.

جاءت النتائج لتقول إن معدل انتشار الخبر الطبيعي كان فقط 1000 مرة، بينما وصلت معدلات انتشار الأخبار الكاذبة إلى 10 آلاف مرة، وكان انتشار الأخبار الكاذبة كذلك أسرع، وأعمق، وأوسع نطاقا من الأخبار الحقيقية في جميع فئات المعلومات، لكن التأثيرات كانت أكثر وضوحا بالنسبة للأخبار السياسية الكاذبة مقارنة بتلك التي تتحدث عن الكوارث الطبيعية والأساطير العلمية أو المعلومات المالية.

أما الأكثر لفتا للانتباه في هذه الدراسة فكان أن انتشار تلك الأخبار لم يحدث بشكل رئيسي عبر أشخاص مشهورين لديهم عدد متابعين ضخم، لكن الأكثر نشرا للأخبار الكاذبة كانوا مجموعات ضخمة من الناس ممن لديهم عدد متابعين قليل جدا، ويتابعون بدورهم عددا قليلا من الناس. أضف إلى ذلك أن الدراسة أكّدت أن التأثير الأكبر في انتشار الأخبار الكاذبة كان للبشر، وليس لبوتات الإنترنت التي تبرمج عادة لأغراض سياسية.

منذ اللحظة الأولى التي انتشرت فيها وسائل التواصل الاجتماعي، اهتم متخصصو علم النفس بفهم أسرار هذا الانتشار المتفاقم للأخبار الكاذبة، بحيث أصبح ما نعيش فيه يسمى الآن حرفيا بعصر "ما بعد الحقيقة"، اصطلاح العام (3) في قاموس أوكسفورد 2016، أول المقترحات جاء من نطاق كان قد بدأ يلقى الكثير من الاهتمام خلال العقود القليلة الماضية، بسبب آثاره القوية على الاقتصاد والسياسة، إنها التحيزات الإدراكية.

خُذْ مثلا "وهم عمق القدرة على الشرح"، أو "تأثير دانينج كروجر"، أو "وهم التفوق"، أو غيرها من التحيزات الإدراكية (4) التي تُشير إلى أننا نرفع من شأن توقعاتنا عما نعرف وعن قدراتنا في تحليل وفهم ما لا نعرفه، أضف إلى ذلك أن الاستقصاءات في هذا النطاق تُشير إلى أننا -نحن البشر- نقف على النقيض تماما من ذلك، ثلثا الناس تقريبا يأخذون معلوماتهم من عناوين الأخبار فقط، والنسبة نفسها تقوم بمشاركة هذه الأخبار لأصدقائهم ومتابعيهم دون قراءة ما يوجد بالداخل!

أضف إلى ذلك أننا بالأساس كائنات تعشق القصص، إذا عرضت عليها مجموعة من البيانات العلمية الدقيقة فإنها لن تلتفت كثيرا، حتى مع علمها بالضرورة الشديدة لتلك المعلومات، أما إن صغت ما تود إيصاله في صورة قصة، أقصر قصة ممكنة بحيث تكون مترابطة الأحداث، فإننا سنميل إلى تصديقها بشكل تلقائي، تأكَّد ذلك على يدي دانيال كانيمان، عالم الاقتصاد الحاصل على نوبل عام 2002.(5)

يصل الأمر إلى ما هو أعمق من ذلك، فنحن البشر كائنات جُبلت على احترام المجموعة التي ننتمي إليها، بقدر احترامنا لذواتنا نفسه، بحيث -في الواقع- يكون كلٌّ منهما واحدا! هذا التحيز للمجموعات التي ننتمي إليها، سواء كانت أحزابا سياسية أو جماعات دينية أو فِرَق كرة قدم، يدفعنا إدراكيا إلى تصديق القصص التي تدعمها ورفض تلك التي تقف ضدها، بغض النظر عن الحقائق أيًّا كانت، بل وتُشير بعض الأبحاث إلى أننا سنقوم بنفي الحقائق حتّى لو عُرضت علينا (6) ما دامت تقف ضد مرشح الانتخابات الذي ننتمي إلى جماعته.

من تلك الوجهة، فإن الأخبار الكاذبة، التي عادة ما تكون مثيرة للانتباه، جذابة وملونة ومدببة بحيث لا تترك لك مجالا للإفلات من تأثيرها، ستلقى حتما اهتماما مضاعفا مقارنة بالأخبار العادية التي عادة ما تكون رتيبة، وزاخرة بالتفاصيل، وقليلة المشاهد. في الواقع، إن النظرية السائدة إلى الآن في تفسير انتشار الأخبار الكاذبة تتعلّق بالتحيز الأيديولوجي، سننحاز لفريقنا ونُروِّج لأي أخبار تدعمه، أو تقف ضد خصمه، وسيحدث ذلك دون وعي منّا، يُسمّي جان بافيل من جامعة نيويورك تلك الفكرة بنموذج القناعات المبني على الهوية، أي إن هويتنا وانتماءاتنا هي ما تُحدِّد ما نقتنع به كونه حقائق.

لكن الأمر لا يقف عند هذا الحد، في تلك النقطة دعنا نتعرف إلى ديفد راند وجوردون بينيكوك (7) أستاذَيْ العلوم الإدراكية والسلوكية الأميركيين. في تجارب هذا الثنائي سيتعرّض الخاضعون لاختبار استدلال منطقي بسيط يقيس قدراتهم على الاستجابة لأسئلة مثل: "حفرة طولها 30 سنتيمترا وعرضها 30 سنتيمترا وارتفاعها 30 سنتيمترا، كم كمية التراب الموجودة فيها؟"، أو "أبو علي لديه ثلاثة أطفال، الأول يناير والثاني فبراير والثالث ماذا؟".

هذه الاختبارات بسيطة، لا تقيس الذكاء، ولكنها تعتمد على الوقت الذي ستقضيه في الإجابة عنها، لو أعطيتها بعض الوقت فعادة ستُدرك الإجابة الصحيحة (الحفرة لا تحتوي على تراب والطفل هو علي وليس مارس/آذار)، أما لو أجبتها سريعا فقد تُخطئ. بعد الاختبارات يتعرّض المشاركون في التجارب لمجموعة من الأخبار بشكل يبدو وكأنه على فيسبوك أو تويتر، ثم يسألون عن أي الأخبار تبدو كاذبة وأيها تبدو صحيحة؟

هنا جاءت النتائج، ونتحدث عن أكثر من 40 تجربة على نحو 25 ألف شخص في مجملها، لتقول إن المُحدِّد لمدى صواب أو خطأ إجابات المشاركين لم يكن التحيز الأيديولوجي، بل كان نتائجهم في اختبار الاستدلال المنطقي. بمعنى أن الأخبار التي تدعم اليمين أو اليسار السياسي مثلا لم تكن هي الأكثر تأثيرا في الخاضعين للتجارب سواء كانوا من اليمين أو اليسار السياسي. لو كانت فرضية التحيز الأيديولوجي صحيحة، لما كانت هناك فائدة لأي وقت تعطيه لنفسك قبل الحكم على الخبر إن كان صحيحا أو كاذبا، بالعكس، بل إنك خلال هذا الوقت ستجد حججا منطقية تُبرِّر تحيّزك وتؤكده.

في مجموعات أخرى من التجارب، كان الأشخاص الذين نبّهتهم قوانين التجربة إلى ضرورة إعمال العقل قبل الاختيار، أو الذين سُمح لهم بوقت أكبر قبل الاختيار، أكثر قدرة على التفريق بين الأخبار الكاذبة والصادقة، حتى مع وجود تحيزات لأحزاب أو تيارات سياسية. قد لا نكون إذن عبيدا لتحيزاتنا الإدراكية، لكننا أكثر كسلا من أن نأخذ بعض الوقت لتأمل خبر ما.

الآن دعنا نتوقّف قليلا، لقد أعطتنا فرضية التحيزات الأيديولوجية فكرة تقول إن السر في أن الأخبار الكاذبة تنتشر بمعدلات أكبر من الصادقة هو أمر متعلق فقط بقصور في طبيعتنا الإدراكية. لكن بناء على أعمال راند وبينيكوك، فإن وسائل التواصل الاجتماعي، ونقصد هنا الطريقة التي بُنيت بها، لها دور أيضا في انتشار الأخبار الكاذبة، فهي أماكن سريعة بطبيعتها، ومبهرجة، تدفعك للمشاركة في "ترند" تلو آخر دون أن تأخذ وقتك لتفكر.

في الواقع كانت دراسة حديثة (8) أجراها بينيكوك قد أشارت إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي بالفعل هي الوسط الأمثل لنقل الأخبار الكاذبة وتبادلها في مقابل كل وسائل الإعلام الأخرى، بشكل أكثر تحديدا وجدت الدراسة أن هناك علاقة عكسية بين "الرغبة في التحقق من الدقة" و"الرغبة في المشاركة"، الطبيعي أن تقوم بفحص الدقة قبل أن تقوم بمشاركة الخبر، لكن نتائج الدراسة قالت إن هؤلاء الذين يمتلكون رغبة أشد في المشاركة -وهو الأمر الذي تحث عليه وسائل التواصل- لم يهتموا بالتحقق من الدقة، بل شاركوا أخبار "كوفيد-19" مباشرة، خاصة حينما كانت أكثر إثارة.

تتضح تلك النقطة بشكل أكثر عمقا في الأعمال البحثية لكلٍّ من فينسينت هندريكس وبيلي هانسن، متخصصَيْ علم التواصل الدنماركيين، حيث يبنيان فرضيتهما (9) على فكرة أننا نحصل على معلوماتنا عن الواقع من خلال الآخرين، لو كنت في مسرح أو قاعة سينما وهَمَّ الناس فجأة بالخروج من المكان فستخرج معهم ظنا أن هناك شيئا سيئا على وشك الحدوث. هذا التصرف يمكن وصفه بأنه "عقلاني"، لو قرّرت البقاء في المسرح فإن هناك احتمالا أن تتضرر.

تمضي فرضية هذا الثنائي بالطريقة نفسها حينما نتحدث عن الأخبار الكاذبة، فعندما لا تمتلك معلومات كافية لحل مشكلة معينة، أو إذا لم تمتلك الوقت الكافي للعمل على حلها، فقد يكون من المنطقي تقليد الآخرين. إذا قام أحدهم بمشاركة منشور ما وهو شخص قد بنيت ثقة فيه على مدى سنوات، فإنه سيكون سلوكا عقلانيا بدرجة ما أن تعمل على محاكاته. هنا يناقض هيندركس وهانسن نظريات التحيز اللا عقلانية تماما!

من تلك الوجهة، فإن المشكلة تتعلّق -بصورة رئيسية- بالطريقة التي يعمل بها عصر المعلومات وليس فقط لأننا كائنات "غبية"، لأن السمة الرئيسية لهذا العصر هي الكمّ الهائل من البيانات التي تتحرك بسرعات شديدة، والأسوأ من ذلك أن حركة المعلومات في الإنترنت ليست معتمدة على مدى صحتها، بل على مدى رواجها، خذ محرك بحث "غوغل" على سبيل المثال، فتصرفات المستخدمين على الإنترنت تُعَدُّ مقياسا جوهريا في الكيفية التي يصنع بها القرار كي يجيبك عن جملة طلبت منه أن يبحث لك عن محتواها.

الأمر إذن أعقد مما نتصور، فهو لا يتعلّق فقط بأن البشر المعاصرين هم كائنات متحيزة يمكن بسهولة خداعها، لأنهم يحملون معهم إدراكا متحيزا ورثوه من أجدادهم الذين عاشوا بين حشائش السافانا قبل مئة ألف سنة حيث كانت تلك التحيزات تساعدهم على إيجاد الغذاء وتجنُّب المفترسات، لكنه يتعلّق أيضا بالكيفية التي يعمل بها العالم الرقمي، ومحتوياته، وبنّائيه.

في الواقع، فإن تلك النظرة التي تُحمِّل الإنسان كل اللوم قائلة إن سبب انتشار الزيف عبر الإنترنت متعلّق بتصرفاته اللا واعية، تُفضي إلى استنتاج بائس يقول إننا لن نتخلّص من تلك المشكلة أبدا، لكن -على العكس من ذلك- فإن الكثير من الدراسات تُشير إلى أنه يمكن لنا أن نتكيّف مع الوضع الرقمي ونُحق؟ِق منه أقصى استفادة ممكنة، فقط عبر التدريب وضبط العالم الرقمي بمجموعة من القواعد، لكن ذلك بدوره سيطرح سؤالا آخر: إذا كانت هناك قواعد، فمَن يضعها؟ ومَن يراقبه؟ ومَن سيراقب المراقبين؟!

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المصادر