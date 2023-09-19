من البداية للاحتراف.. أفضل مساقات إدارة الأعمال 2023

تُعَدُّ إدارة الأعمال أحد التخصصات الواعدة التي تركز على الأنشطة المتعلقة بالإدارة وتنظيم المؤسسات والشركات، وسواء كنت طالبا أو مديرا متمرسا أو أحد رواد الأعمال، فحتما ستحتاج إلى تنمية مهاراتك من أجل التأثير الفعال على بيئة العمل وتعلم كيفية إدارة الأزمات وتجنب المخاطر وتحليل وضع السوق والقوة الشرائية للعملاء، وهذا ما توفره لك الدورات التدريبية.

من أجل ذلك نقدم لك في "ميدان" قائمة بأفضل المساقات المجانية التي صدرت في صيف 2023، متاحة باللغتين العربية والإنجليزية، ومناسبة لجميع المستويات من المبتدئ وحتى المحترف، تستطيع أن تختار منها ما يناسبك، ولنبدأ بالمساقات المقدمة باللغة العربية.

من فكرة إلى شركة: مقدمة في ريادة الأعمال

إذا كنت تفكر في القيام بمشروعك الخاص، لكنك لا تعرف من أين تبدأ أو كيف تصبح رائد أعمال ناجحا، فهذا المساق المقدم من منصة "إدراك" هو المناسب لك، خاصة أنه مصمم للمبتدئين ولا يحتاج إلى معرفة سابقة بمجال ريادة الأعمال من أجل دراسته.

يبدأ المساق بتعريف المشاركين بمجال ريادة الأعمال واستعراض قصص نجاح رواد الأعمال العرب والطريقة التي بدأوا بها شركاتهم، لكن ما يميزه أنه يتناول مفهوم ريادة الأعمال من خلال متابعة العملية الحيوية لبناء الشركات منذ أن كانت مجرد فكرة في مخيلة صاحبها، بل ويساعد المتدرب في عملية اختيار الأفكار المناسبة لاحتياجات السوق وتقديم منتج أو خدمة لها وقعها الإيجابي على المجتمع. هذا إلى جانب تحليل وضع السوق والعملاء، وتعلُّم كيفية تجنب المخاطر وتخطي التحديات التي تواجه رواد الأعمال المبتدئين، بالإضافة إلى دراسة الأساسيات اللازمة لإدارة الشركات الناشئة.

تستمر الدراسة مدة ستة أسابيع بمواعيد مرنة تناسب الجميع، ويقدمه الدكتور أيمن إسماعيل، أستاذ كرسي عبد اللطيف جميل لريادة الأعمال في الجامعة الأميركية بالقاهرة، بمشاركة أخصائية الإدارة والاقتصاد ندى بشير، ولمزيد من المعلومات أو الالتحاق بالمساق يمكنك الضغط هُنا.

الاقتصاد الجزئي: قوة الأسواق | Microeconomics

الاقتصاد جزء لا يتجزأ من حياتنا جميعا، فنحن نتخذ قرارات اقتصادية كل يوم دون أن نشعر، بداية من التسوق لشراء الأطعمة اللازمة لسد جوعنا، وصولا إلى التخطيط لشراء منزل جديد. من هنا تنبع أهمية الاقتصاد الجزئي واقتصاد السوق، إذ تُعَدُّ قوة الأسواق واحدة من الأدوات التي يستخدمها هذا الفرع من علم الاقتصاد لدراسة وتحليل سلوكيات الأفراد والشركات، وما يميزه حقا أنه يمكنك من خلاله فهم عملية العرض والطلب وتحديد حجم الإنتاج والتنبؤ بالأسعار المستقبلية للسلع.

لذا سواء كان فهم وتحليل الأسواق جزءا من مجال عملك أو كنت من المهتمين بالاقتصاد وإدارة الأعمال عموما، فهذا المساق المقدَّم من "جامعة الفيصل" بالمملكة العربية السعودية فرصة مثالية للتعلم وتنمية وتطوير مهاراتك.

مدة الدراسة اللازمة لاستكمال المساق نحو ثلاثة أسابيع، وهي دورة تمهيدية، أي إنها مناسبة للمبتدئين، ولكن من الأفضل أن تكون على دراية بأساسيات علم الاقتصاد قبل الالتحاق بها، ويمكنك التقديم على منصة "كورسيرا" للتعلم عن بُعد بدءا من سبتمبر/أيلول 2023، وذلك بالضغط هُنا.

إدارة المشاريع الاحترافية (PMP)

إدارة المشاريع الناجحة عادة ما تحتاج إلى العديد من التقنيات والأدوات اللازمة لتلبية متطلبات المشروع، ولكي تتمكن من ذلك عليك أن تكون مُلِمًّا بأدوار كل مَن له علاقة بالمشروع، من المديرين وحتى الموظفين الصغار والعمال، وهذا ما يتيحه لك مساق "إدارة المشاريع الاحترافية" المقدم من منصة "رواق".

هذا المساق يُعَدُّ الدورة المؤهلة لنيل شهادة إدارة المشاريع الاحترافية الأميركية، والغرض منه هو رفع الكفاءة في إدارة حافظة المشروعات وإدارة البرامج والمشروعات التنظيمية، وذلك من خلال التعرف على مجموعة متنوعة من العلوم الإدارية، بداية من إدارة الوقت والتكلفة وحتى إدارة الجودة والمخاطر.

يقوم المحاضر بشرح المادة باللغتين العربية والإنجليزية في فيديوهات قصيرة مدة كل فيديو لا تتعدى 10 دقائق، وبإمكانك اختيار اللغة العربية لاجتياز الاختبارات، وهي دورة غير مناسبة للمبتدئين، إذ تحتاج إلى خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في إدارة المشروعات، لذا فهي مناسبة أكثر لكل مَن لديه مشروع قائم بالفعل أو يعمل في مجال الإدارة ويرغب في تنمية مهاراته من أجل نمو آمن للمشروع، إذا أعجبك المساق فيمكنك استطلاع المزيد من المعلومات والتقديم من خلال الضغط هُنا.

الاستثمار الآمن في الأزمات الاقتصادية

يمر العالم بالعديد من الأزمات الاقتصادية التي تجعل الجميع قلقين حول وضعهم المالي وما يمكن أن تؤول إليه الأمور، وبالطبع في ظل الظروف الحالية يخشى البعض الإقدام على الاستثمار باعتباره مجازفة غير مضمونة العواقب. أما البعض الآخر فيظن أن الاستثمار لا يناسب سوى الأثرياء، وبالتالي لا تمر الفكرة حتى على خاطرهم. وهي المخاوف التي من أجلها تقدم منصة "إدراك" هذا المساق، للتعرف على الخيارات الشائعة للاستثمار الآمن في ظل الأزمات المالية.

لا تُعَدُّ تلك دورة تعليمية تقليدية، فهي تقدم إستراتيجيات تناسب جميع الأوضاع المالية للمستثمر، بما في ذلك أصحاب الحد المالي الأدنى، لذا فهي دورة تشجيعية للاستثمار بأقل تكلفة وبأقل مخاطر ممكنة لتجنب الخسارة، كما أنها تساعدك على تعلم طرق التنبؤ بالأزمات المالية قبل حدوثها، وبالتالي اتخاذ الاحتياطات اللازمة لإدارة الأزمة.

لن تتعلم في هذا المساق أساليب الثراء السريع أو زيادة الثروات، لكنك ستتعلم الطرق اللازمة لتحسين الأوضاع المادية، وكيفية تحصين الجوانب المالية للأفراد من خلال الاستثمار في الأمور ذات القيمة الاستعمالية للبشر، وهو مساق مناسب للجميع من كل الخلفيات التعليمية ومجالات العمل، وفيه تدرس مقدمة عن تاريخ المال وماهية الاقتصاد باعتباره امتدادا للعلاقات الاجتماعية، بالإضافة إلى فهم كيفية تقييم الوضع المالي الخاص بك وعمل ميزانية شخصية ووضع خطة استثمارية تناسب وضعك الحالي، كما يوفر لك كل الحيل والأدوات التي تحتاج إليها لزيادة أمنك واستقرارك المالي. لمزيد من المعلومات والتقديم في المساق، اضغط هُنا.

أساسيات الإدارة

ولنبدأ المساقات الإنجليزية مع "أساسيات الإدارة". الأفراد هم حجر الأساس الأكثر قيمة في أي عمل تجاري، لكنهم في الوقت ذاته الأصعب في إدارتهم، ورغم أن إدارة الأفراد أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمؤسسات المالية، فإن معظم المديرين لا يتلقون التدريب اللازم لمعرفة الأساليب الصحيحة لإدارة مرؤوسيهم، وهذا ما يركز عليه المساق المقدم من جامعة بنسلفانيا الأميركية على موقع "كورسيرا".

يتناول المساق العناصر الأساسية لإدارة الأفراد وكيفية تحفيز الأداء الفردي عن طريق نظام المكافآت، كما تتعلم من خلاله أهمية اتخاذ قرارات إدارية جيدة في الوقت المناسب، هذا إلى جانب دراسة أساسيات بنية المنظمة وكيفية تنظيم الوقت وتصميم برنامج عمل قادر على استغلال مهارات الأفراد وتوظيفهم في الأماكن المناسبة لهم من أجل تحقيق أعلى معدلات الكفاءة.

هذه الدورة تناسب المبتدئين في إدارة الأعمال، وتستمر الدراسة فيها مدة ست ساعات فقط تقريبا يمكنك تقسيمها بطريقة مرنة بما يتوافق مع وقت فراغك. للتقديم يمكنك الضغط هنا.

نمو الشركات

إذا كنت من رواد الأعمال الطموحين الذين يأملون في يوم ما أن يصبح مشروعهم الخاص "يونيكورن"، وهو لقب يُطلق حاليا على الشركات الناشئة التي وصلت قيمتها إلى أكثر من مليار دولار، لكن تنقصك الخبرة أو معرفة الخصائص اللازمة لنمو الشركات والمشروعات، فحتما ستجد إجابتك في هذا المساق المقدم من جامعة "واسيدا"، وهي واحدة من أعرق الجامعات في اليابان.

في القصص الصحفية غالبا ما يكون التركيز على قصص النجاح لرواد الأعمال وشركاتهم المليارية دون أن يخبرك أحد عن كيفية الوصول إلى هناك، ولكن في هذا المساق ستتمكن من معرفة الصورة الكبيرة للهياكل الإدارية ودراسة حجم الشركات ومعدلات النمو السنوية ومحددات النمو والإنتاجية، هذا إلى جانب تعزيز القدرة على التنبؤ بنوعية الشركات المقدر لها النمو مستقبلا، وكيف يتدخل القطاع الصناعي في ذلك.

تستمر هذه الدورة لمدة أربعة أسابيع بطريقة تعلُّم مرنة تناسب وقتك الخاص، كما أنها دورة تمهيدية تناسب المبتدئين، وستتعرف من خلالها على الأسباب التي تجعل بعض الشركات تنمو بشكل أسرع من غيرها، بالإضافة إلى دراسة النظريات الاقتصادية المختلفة ونماذج ديناميكيات الصناعة وقانون جيبرات لنمو الشركات، وغير ذلك من الإستراتيجيات اللازمة للنمو، كما تتعلم كيفية تطبيق ذلك على مشروعك الخاص. فإذا كان هذا المساق يناسبك، فيمكنك التقديم عن طريق الضغط هنا.

إستراتيجيات التحول الرقمي

في عصرنا الحالي، أصبح التحول الرقمي أمرا لا غنى عنه للعديد من الأعمال التجارية، وفهم قيمة البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية أصبح لازما لأية مؤسسة تسعى لإنشاء إستراتيجية رقمية خاصة بها، وهذا بالضبط ما يتناوله تخصص "إستراتيجيات التحول الرقمي" المقدم من مدرسة داردن للأعمال بجامعة فرجينيا بالتعاون مع "IBM"، وهي شركة حواسيب عالمية متعددة الجنسيات تعمل في مجال البرمجيات.

يضم هذا التخصص ستة مساقات بداخله، كلٌّ منها يعمل على تعزيز المعرفة الأساسية بتقنيات التحول الرقمي، وتتراوح مدة كل واحد بين 4-12 ساعة، وتتناول موضوعات مثل الذكاء الاصطناعي (AI)، والتفكير الإستراتيجي، وتحليل البيئة التنافسية، وتحليل البيانات، والحوسبة السحابية، وفي النهاية تتعلم سبل التحول الرقمي، وهو الأمر الذي من أجله صُممت هذه الدورة، التي تهدف بالأساس إلى مساعدة المديرين في تعلم كيفية إنشاء البنية التحتية الرقمية لأعمالهم.

تناسب هذه الدورة جميع المستويات، أي إنك لست بحاجة إلى خبرة سابقة من أجل الحضور، وبإمكانك إتمامها في شهر كامل بدراسة 10 ساعات أسبوعيا يمكنك تقسيمها حسب تفرغك والأوقات المناسبة لك. فسواء كنت تفكر في إنشاء منصة رقمية لأعمالك أو لديك شغف بتقنيات الرقمنة وترغب في تنمية مهاراتك، فسيكون هذا التخصص مناسبا لك. لمزيد من المعلومات والتقديم، اضغط هُنا.

بدء وتخطيط المشروعات

تخطيط المشروعات دائما ما يكون العملية الأصعب في بدء وإدارة الأعمال الناجحة، ولهذا تحتاج تلك الخطوة إلى الدقة وتنمية المهارات الإدارية، وهو ما يقدمه لك مساق "بدء وتخطيط المشروعات" من جامعة كاليفورنيا.

تتعلم في هذه الدورة كيفية تخطيط المشروعات الناجحة، وأساسيات الإدارة، وأدوار ومسؤوليات فريق العاملين، وتحديد الهياكل التنظيمية للمشروع، كما أنها تتناول المعوقات والتحديات التي يمكن أن يواجهها العمل وكيفية التغلب عليها، كل هذا في إطار يناسب المبتدئين ورواد الأعمال الصغار.

يُعَدُّ هذا المساق بمنزلة مقدمة تمهيدية وجزءا من مجموعة الدورات التدريبية الموصى بها للحصول على شهادة "إدارة المشاريع التطبيقية" من جامعة كاليفورنيا. فإذا كنت ترغب في التقديم فبإمكانك تصفح المساق والالتحاق به من خلال الضغط هُنا.