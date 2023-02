إستراتيجية المقعد الفارغ.. هل يجب أن تنفذ رغبات العميل حتى لو كانت سخيفة؟

إذا كنت محظوظا بما فيه الكفاية، وتمكنت من حضور أحد الاجتماعات العليا داخل شركة أمازون العملاقة، فسوف تلاحظ شيئا غريبا: الرجل الأصلع الجالس أمامك على رأس طاولة الاجتماعات هو مؤسس الشركة ورئيس مجلس الإدارة "جيف بيزوس" الذي يملك حاليا ثروة تُقدَّر بـ 125 مليار دولار، وتحيط به مجموعة من كبار الإداريين والتنفيذيين بالشركة. إلى جانب بيزوس مباشرة، ستلاحظ أن هناك مقعدا فارغا، سيظل هكذا حتى نهاية الاجتماع. والأغرب أنك بين الحين والآخر، ستجد الجميع يتحدثون إلى هذا المقعد ويشيرون إليه باهتمام حقيقي غير مفتعل.

هذا المقعد الفارغ يصفه "بيزوس" دوما بأنه أهم شخص في غرفة الاجتماعات، إنه مقعد "العميل". عندما تتعالى الأصوات في الاجتماع، ويزيد الاختلاف في وجهات النظر، عادة ما يُذكِّر بيزوس الجميع بأن "آراءنا جميعا غير مهمة"، المهم أن نعرف بالضبط ما الذي يريده هذا، ويشير بإصبعه إلى المقعد الفارغ الذي يُمثِّل العميل، وهو ما اشتهر بين أوساط المسوِّقين والإداريين بـ"إستراتيجية المقعد الفارغ" التي تشير إلى مبدأ: العميل أولا.

بحسب "فوربس"، تتابع شركة "أمازون" مستويات أدائها في أقسامها العالمية كافة، من خلال مؤشرات أداء تقيس 500 هدف محدد، نحو 80% من هذه الأهداف مرتبطة بمتطلبات العملاء بشكل أساسي، وهو ما يجعل أمازون من أكثر الشركات اهتماما بمبدأ إرضاء العميل ولو جاء على حساب تحقيق الأرباح على المدى القصير. هذا المعنى عبَّر عنه بيزوس مرارا وتكرارا، مؤكدا أن أمازون لا تركز على أرباح الربع القادم من العام، بقدر ما تركز على أساليب زيادة رضا العميل في الربع القادم، وعندما يرضى العميل حتما سوف تزداد الأرباح. (1)

في عام 1962، ومن بين كل أفرع مطاعم "ماكدونالدز" للوجبات السريعة التي كانت تنمو بسرعة هائلة في الولايات المتحدة، كان الفرع الكائن في مدينة سينسيناتي التابعة لولاية أوهايو يشهد انخفاضا في المبيعات. استمر الأمر لفترة طويلة، ومع دراسة أسباب هذا الانخفاض الحاد في المبيعات، اكتشف "لو غروين"، المسؤول عن إدارة المطعم في المدينة، أن السبب الأساسي هو أن أغلب سكان هذه المنطقة من المسيحيين المحافظين.

كان سببا غريبا للغاية، ولكنه واقعي ويُشخِّص المشكلة بالضبط. أغلب سكان هذا الحي من المتدينين التابعين لإحدى الطوائف المسيحية المحافظة، وتنخفض المبيعات بشكل حاد بالتحديد يوم الجمعة، وهو آخر أيام العمل الذي يشهد في المعتاد تجمعات الموظفين الذين يتوجهون إلى مطاعم ماكدونالدز لشراء الوجبات الجاهزة ثم الذهاب إلى منازلهم وبدء عطلة نهاية الأسبوع. في هذا اليوم بالتحديد، كان معظم العملاء يتجنبون تماما شراء شطائر "برغر اللحوم" بأصنافها المعتادة، وذلك لأن معتقداتهم تحرم أكل جميع أنواع اللحوم يوم الجمعة باستثناء الأسماك.

May 30, 2011, Lou Groen, creator of McDonald's Filet-O-Fish, dies. He invented the sandwich to appeal to Catholic diners on Fridays. Ray Kroc was initially reluctant, but in 1965 the Filet-O-Fish became @McDonalds first addition to their original menu. #otd pic.twitter.com/i0mzCOP4cu

— This Day In Cincinnati (@TDICincinnati) May 30, 2022