تضامن برائحة المونديال.. كيف فككت قطر آلاف المنازل المتنقلة وأرسلتها إلى ضحايا زلزال تركيا وسوريا؟

رغم مأساوية الحدث الذي خلّف أكثر من 50 ألف قتيل، فإنه كان اختبارا مباشرا لمصداقية الدعاوى التي نادت بها قطرفي خضم تحضيراتها للمونديال بأن الكثير من منشآتها التي استقبلت فيها أكثر من مليون ونصف سائح خلال شهر واحد سيُستفاد منها بالتبرُّع عبر أوجه مختلفة للدول الأكثر احتياجا، وهو ما حدث بعد أقل من شهرين من انتهاء المسابقة العالمية.

كان هذا تصريحا لمسؤول قطري عالي المستوى لوكالة "فرانس برس"، بعد ساعات من الهزة الأرضية المُدمِّرة بقوة 7.8 ريختر التي ضربت جنوب تركيا وشمال سوريا، فجر السادس من فبراير/شباط، وتسببت في دمار هائل في المنشآت والبنى التحتية للمدن الكائنة على الحدود التركية – السورية، وخلّفت أعدادا هائلة من القتلى لامست الخمسين ألفا بعد مرور قرابة أسبوعين من الكارثة، فضلا عن مئات الآلاف من الجرحى والمُصابين والمفقودين في كلا الجانبين.

التصريح القطري جاء بعد تغريدة رسمية لأمير البلاد يعلن فيها الوقوف إلى جانب تركيا وسوريا من خلال حزمة من المساعدات لمواجهة أضرار الزلزال، عبر جسر جوي يحمل فريقا للبحث والإنقاذ يتبع قوة الأمن الداخلي القطري "لخويا"، بالإضافة إلى مستشفى ميداني ومساعدات إغاثية فورية وخيام ومستلزمات شتوية. (1، 2)

ورغم أن الموقف القطري جاء في خضم حملة عالمية لإرسال المساعدات إلى المناطق المنكوبة في الدولتين، تزامنا مع إطلاق جسور جوية من مختلف دول العالم لإغاثة المتضررين، فإن جزءا أساسيا من المعونات القطرية إلى تركيا وسوريا كان لافتا للنظر بشكل أكبر من جملة المساعدات العالمية، كونها أعادت إلى الأذهان واحدا من أهم الموضوعات التي أثارت انتباه العالم أثناء تنظيم دولة قطر للمونديال العالمي نهاية العام الماضي.

في تغريدة رسمية لصندوق قطر للتنمية، وهو كيان حكومي مسؤول عن التنمية الدولية والمساعدات الخارجية التي تشرف عليها دولة قطر، أعلن الصندوق أن الدوحة ستتبرع بـ10 آلاف منزل متنقل كانت مخصصة للمشجعين الوافدين إلى أراضيها أثناء بطولة كأس العالم 2022.

