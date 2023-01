باللغة العربية.. 10 كتب عن المال والأعمال يمكنك شراؤها في معرض القاهرة للكتاب

في كل عام، تشهد المنطقة العربية تباعا انطلاق معارض الكتب التي تُقام في العواصم والمدن الرئيسية من المحيط إلى الخليج، التي تستمر عادة قرابة الأسبوعين يتخللها الكثير من الفعاليات الفكرية والثقافية التي تحتفي بالإصدارات الجديدة لدور النشر المختلفة من داخل هذه الدول أو من خارجها. وعادة ما تكون الافتتاحية عبر معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يُعقد في نهاية يناير/كانون الثاني من كل عام.

ومع كل معرض كتاب جديد، تظهر المعضلة المُعتادة: ما الكتب الأكثر أهمية التي يمكن شراؤها أثناء فترة المعرض؟ يزداد هذا السؤال أهمية مع الارتفاع الجنوني للأسعار عالميا ومحليا، وهو ما يجعل المجازفة بشراء كتب برّاقة العناوين بلا قيمة حقيقية أمرا مؤلما!

في هذا التقرير، نقدم لك مجموعة من 10 كتب في مجال ريادة الأعمال بفروعها كافة، جميعها باللغة العربية، كل كتاب منها يُمثِّل ترشيحا لموضوع محدد له علاقة بالمال والأعمال، تشمل التسويق والإدارة وفلسفة الريادة واجتذاب العملاء، وغيرها من الموضوعات التي تهم القارئ المهتم بهذا المجال.

فلسفة مالية حياتية: كتاب "فكِّر وازدد ثراء"

رغم عنوانه الذي يبدو للوهلة الأولى تجاريا ومستهلكا إلى حدٍّ ما، فإن هذا الكتاب يُعَدُّ واحدا من أهم الكتب الكلاسيكية التي لا تكاد تخلو منها مكتبة إدارية خلال الـ100 عام الماضية، كتاب "فكِّر وازدد ثراء" (Think Grow Rich) من تأليف المحاضر العالمي ذائع الصيت "نابليون هيل"، وقد حقق انتشارا هائلا منذ نشره للمرة الأولى عام 1937، وانضم إلى قائمة أكثر الكتب المالية انتشارا خلال القرن الماضي بأكثر من 15 مليون نسخة مَبيعة عالميا.

في كتابه، وضع المؤلف 14 قانونا تتناول الجوانب الأساسية للمال والحياة، وتضمن لمنفذها -هكذا يزعم الكاتب- أن يصل إلى تحقيق أهدافه. بعض هذه القوانين مالية بحتة، وبعضها الآخر نفسية ذاتية، بل وبعضها أيضا قائم على معاني الإيمان والتأمل والتعلم الذاتي وتطويع الخيال، بخلاف القوانين المتعلقة بالتخطيط المنظم واستغلال المهارات الشخصية في تحقيق الإبداع وحصد الثروة.

ورغم أن الكتاب كُتِب ونُشر في زمان يختلف كليا عن زماننا الحالي، فإن مبادئه العامة لا تزال سارية ويمكن الاستفادة مما جاء فيه من قصص وأفكار عرضها المؤلف بشكل ممتع وجذاب.

مبيعات وتسويق: كتاب "اجتذاب العملاء" (Traction)

واحد من أكثر الكتب المتخصصة في مجال الأعمال بشكل فني تفصيلي بحت، وهو ما جعله من أكثر الكتب شهرة بين رواد الأعمال والمسوِّقين والمديرين منذ سنة صدروه عام 2015، وتُرجِم بمعظم لغات العالم بما فيها العربية. الكتاب يحمل عنوانا جانبيا يقول: "كيف يمكن لمشروعك الناشئ أن يحقق نموا سريعا في أعداد العملاء؟"، وهو ما يوضِّح فكرة الكتاب الخالي تماما من الاستطرادات الأدبية ويمتلئ بتفاصيل عملية وتخطيطية مباشرة.

الكتاب يحتوي على 24 فصلا تتناول موضوعات المحتوى والتسويق الرقمي والعلاقات العامة وبناء المجتمعات والفعاليات وكيفية تطوير المنتجات، مما جعله أقرب إلى دليل يحتفظ به رواد الأعمال وأصحاب المشاريع في مكتباتهم للعودة إليه من وقت إلى آخر. كتاب مهم وثري ولا يُمكن قراءته كاملا كبقية الكتب، بل يجب التعامل معه بوصفه دليلا إرشاديا للقراءة والتطبيق في الوقت نفسه.

ثقافة مالية: كتاب "سيكولوجية المال"

الثقافة المالية يجب أن تحظى بقدر كبير من اهتمامك خلال العام الحالي، ويأتي على رأس كتب الثقافة المالية كتاب "سيكولوجية المال" من تأليف الخبير المالي الأميركي مورغان هوسيل، الذي نال شهرة عالمية واسعة بسبب أسلوبه الجزل ومواضيعه المهمة التي تطرقت لنواحٍ عدة في التفكير المالي. الكتاب مكوَّن من 19 فصلا، ويعج بالقصص والأفكار والدراسات التي تتناول طرق جذب المال واستثماره وادخاره وكيفية إنفاقه بالشكل الصحيح.

هذا الكتاب المُترجم لمعظم لغات العالم ومن بينها العربية له ميزتان مهمتان، أولاهما الأسلوب السهل الممتنع الذي يفهمه القارئ العادي والمخضرم في الأمور المالية على السواء، والأخرى أنه يُقِر منذ البداية أن بناء الحرية المالية لا علاقة له بالذكاء الشخصي للأفراد، وإنما يتمحور حول سلوكيات الأفراد وتصرفاتهم. لذلك يبدو الكتاب أقرب إلى مزيج من سرد أدبي وصحافي ومالي وأكاديمي في الوقت نفسه، وهو المزيج الذي جعله يحوز هذا الانتشار الواسع.

نبذة اقتصادية: كتاب "الاقتصاد كما أشرحه لابنتي"

بالتأكيد لا يمكن أن تخلو هذه القائمة من كتاب يتحدث عن الاقتصاد، ويجعلك تحيط بأهم مبادئ هذا العلم دون الولوج في تفاصيله المعقدة. كتاب "الاقتصاد كما أشرحه لابنتي" يقوم بهذه المهمة على أكمل وجه، حيث يُعَدُّ من أفضل كتب تبسيط علم الاقتصاد التي ظهرت على الساحة العالمية منذ صدوره عام 2013، وتُرجم إلى مختلف لغات العالم بما فيها العربية.

الكتاب من تأليف أستاذ علم الاقتصاد اليوناني الجنسية "يانيس فاروفاكيس" الذي شغل سابقا منصب وزير المالية. خلال فصول الكتاب الثمانية، يشرح المؤلف بأسلوب شديد التبسيط أهم المبادئ الاقتصادية كأنه يشرحها لابنته الصغيرة، بشكل لا يخلّ بجدّيته أو تناوله لأهم الموضوعات الاقتصادية الأساسية التي تشمل التضخم والفائدة والبنوك وعلاقة الاقتصاد بالسياسة ومفاهيم الرأسمالية وحتى العملات الرقمية، وغيرها من الموضوعات. وهو ما يجعل الكتاب كنزا حقيقيا لأصحاب المعرفة البسيطة بعلم الاقتصاد، سواء كانوا مراهقين أو شبابا أو حتى كبارا ليس لديهم خلفية معرفية اقتصادية سابقة.

مشاريع ناشئة: "ابدأ مشروعك بـ100 دولار"

هنا نحن نتحدث عن كتاب تأسيس مشاريع ناشئة من الطراز الأول، رغم بساطة عنوانه التي قد تُشعرك للوهلة الأولى أنه من فئة الكتب ذات العناوين المُضللة. هل من المعقول أن تبدأ مشروعا ناشئا بـ100 دولار فقط؟ في الواقع، الكتاب الذي ألّفه كريس غيبلو يستهدف بهذا العنوان أن يحصر كل محتواه في استهداف النماذج والأشخاص الذين يهتمون ببدء مشروع ناشئ بميزانيات شديدة التواضع.

عبر 50 دراسة حالة لشركات ناشئة ناجحة تأسست برأس مال بسيط، يبدأ من 100 دولار ولا يتجاوز 1000 دولار، يرصد الكتاب تفاصيل نجاح هذه الشركات وكيفية وصول بعضها لتحقيق إيرادات تتجاوز 50 ألف دولار سنويا. كما لم يكتفِ الكتاب بتسليط الضوء على المشاريع الناشئة في أميركا وحدها، وإنما استهدف أيضا المشاريع الناشئة عالميا في مختلف القارات والمناطق.

الكتاب أقرب لسرد قصصي طويل للمشاريع الصغيرة التي حققت نجاحا لافتا، إلى جانب دروس مركزة من كل قصة وكيفية تجاوزها للمشكلات، وتحولها إلى نماذج ناجحة في عالم الأعمال مع حقيقة أنها بدأت برأس مال شديد التواضع.

فلسفة ريادية: "من صفر إلى واحد"

بيتر ثييل هو اسم معروف في الدوائر الريادية العالمية، رائد أعمال ثروته تتجاوز مليارَيْ دولار، ساهم في تأسيس عدد من الشركات الناشئة على رأسها منصة الدفع الإلكتروني العالمية الشهيرة "باي بال" (Paypal)، إلى جانب استثماره في العديد من الشركات العملاقة مثل فيسبوك، وإدارته لعدد من صناديق الاستثمار الجريء في وادي السيليكون. لذلك عندما أصدر كتابه "من صفر إلى واحد" (From Zero To One) عام 2014، كان من البديهي أن يلقى صدى واسعا في عالم رواد الأعمال ومؤسسي الشركات.

الكتاب المترجم إلى معظم لغات العالم بما فيها العربية يُظهر فلسفة "بيتر ثييل" ورؤيته لعالم ريادة الأعمال، وهو ما عبَّر عنه في العنوان الفرعي: "ملاحظات حول المشروعات الناشئة وكيف نبني المستقبل". يركز "ثييل" على الجوانب الأكثر تعقيدا في عالم الشركات الناشئة، ويكتب بأسلوب سهل خالٍ من التعقيدات والمصطلحات المتخصصة مجموعة من الأفكار تتناول جميع جوانب المال والأعمال، مؤسِّسا لفكرة أن الصعود من "الصفر" إلى "الواحد" هو أصعب خطوة في الرحلة الريادية، بينما الصعود من "الواحد" إلى "المليون" لا يُمثِّل هذا القدر من الصعوبة.

بالطبع يشير بهذا المثال إلى الفرق بين تأسيس الأعمال من الصفر، وهي المرحلة الأكثر قسوة وصعوبة على أي رائد أعمال، وتطوير الأعمال القائمة بالفعل التي تُعَدُّ مرحلة أسهل مقارنة بالأولى.

إدارة المشكلات: الشيء الصعب حول الأشياء الصعبة

كتاب شديد الأهمية صدر للمرة الأولى عام 2014، يركز بشكل كامل على موضوع واحد هو "إدارة المشكلات" في المشاريع الناشئة بغض النظر عن أي تفاصيل أخرى في منهجيات بناء الشركات الناشئة، لدرجة أن عنوانه الأصلي يحمل هذا المعنى بوضوح: "الشيء الصعب حول الأشياء الصعبة: بناء عمل في زمن لا يوجد فيه إجابات سهلة". الكتاب من تأليف رائد الأعمال والمستثمر الأميركي "بين هورويتز"، وتُرجم إلى عدة لغات عالمية بما فيها اللغة العربية، وجاءت النسخة العربية بعنوان: "الأمور الصعبة في إدارة الشركات الناشئة".

الكتاب يُعَدُّ مرجعا لرواد الأعمال في "إدارة الأزمات" تحديدا. لا يمكن وصفه أنه كتاب مُوجَّه للمبتدئين، وإن كان الكاتب قد حرص على تبسيط جميع التفاصيل والمصطلحات المذكورة فيه، فإنه يركز دائما على إظهار المشكلات والأزمات التي لا تُدرَّس عادة في كليات الأعمال، ويقدم مجموعة من الإجابات عن هذه المشكلات من خلال سرد مواقف شخصية مر بها الكاتب في رحلته الريادية، أو من خلاص رصده ومعايشته لمشكلات مرت بها شركات أخرى وكيف كان مصيرها.

مع طول صفحات الكتاب فإنه أبعد ما يكون عن النمطية، خصوصا مع حكايات الكاتب عن الأوقات العصيبة التي يمكن أن يمر بها رائد الأعمال، لدرجة اضطراره لأن يقيل أصدقاءه من العمل أو توظيف أعدائه أو ضرب المنافسة مع خصومه لاجتذاب المزيد من العملاء بأي طريقة. باختصار هو كتاب واقعي عملي يعج بأفكار حل المشكلات الثقيلة.

الإدارة العامة: كتاب "حياة في الإدارة"

موضوع "الإدارة" من أكثر الموضوعات تخصصا، وربما -بسبب تخصصها- قد تكون مملة للكثيرين رغم أهميتها. لذلك، منذ نشره عام 2003، حقق كتاب "حياة في الإدارة" الذي ألَّفه الدبلوماسي السعودي السابق غازي القصيبي، حقق شهرة كبيرة للغاية في أوساط المكتبات العربية، لأنه قدم للقارئ المعادلة الصعبة للغاية: كتاب إداري بحت مغرق في المتعة والتسلية.

بخبرته الطويلة في مناصب متعددة شغلها في الحكومات السعودية لعدة عقود، منذ أن بدأ موظفا صغيرا إلى أن انتهى بتسلم حقائب وزارية في المملكة، وبلغة ممتعة استمدها من كونه أديبا وشاعرا وقاصّا، قدم الدكتور غازي القصيبي في كتابه مشكلات إدارية متنوعة عايشها بنفسه، ما بين ضعف التنظيم والبيروقراطية وقلة الكفاءة والفساد المؤسسي، وكيف واجه هذه المشكلات خلال مناصبه المختلفة. الكتاب مزيج من سيرة ذاتية ونصائح إدارية، ويُعَدُّ من أكثر الكتب الإدارية العربية شهرة خلال السنوات الأخيرة.

التسويق: كتاب "كوتلر يتحدث عن التسويق"

مَن هو كوتلر الذي يضع اسمه في عنوان كتابه؟ هو فيليب كوتلر، واحد من أهم المسوّقين حول العالم لعدة عقود، وكان نجم مجال التسويق من بداية السبعينيات حتى الآن رغم تجاوز عمره التسعين عاما. أسس فيليب كوتلر منهجا تسويقيا راسخا يشمل "قواعد التسويق" التي لا تتغير بتغير الزمان أو الأسواق، وجمعها في كتاب يحمل اسمه صدر عام 1999 وحقق انتشارا واسعا حتى عُدَّ من "أمهات الكتب" في مجال التسويق.

الكتاب الذي اتخذ عنوانا جانبيا "كيف تنشئ الأسواق وتغزوها وتسيطر عليها" يسهب بالشرح بشكل مبسّط بأمثلة واقعية حول تكتيكات التسويق ومبادئه العامة، وكيفية تأسيس الأسواق الجديدة والمنافسة على الأسواق الحالية، واجتذاب العملاء، وطرق التسعير، وتطوير المنتجات، وغيرها من الموضوعات التي خاض فيها كوتلر باستخدام الأمثلة والنماذج الدراسية، وهو ما جعله أشهر كتب كوتلر وأكثرها انتشارا رغم صدور العديد من الكتب التسويقية الأخرى له.

سيرة ذاتية: كتاب "سر حياتي: حكاية العربي"

نُنهي القائمة بكتاب سيرة ذاتية يحكي قصة رجل أعمال عربي، بدأ حياته من الصفر. ومع كونها عبارة صارت مُبتذلة، باعتبار أن الجميع يدّعي أنه بدأ رحلة نجاحه من الصفر، فإنها في حالة الحاج محمود العربي تصف حقيقة واقعية بلا أي مبالغة: طفل قروي بدأ ببيع لعب الأطفال وانتهى به الحال واحدا من أشهر رجال الأعمال المصريين، الذي ارتبط اسمه بشركة "توشيبا" اليابانية التي تولّى إدارة توكيلها في مصر.

على مدار 10 فصول، يروي محمود العربي قصته كاملة، مُستشهدا بأحداث حقيقية ومواقف كثير منها مؤلم وصادم، وكثير منها أيضا مثير للتأمل والإعجاب، وصولا إلى وسام الشمس المشرقة الذي يُعَدُّ أرفع وسام ياباني على الإطلاق الذي سلّمه له إمبراطور اليابان شخصيا عام 2009 تكريما له على أعماله باعتباره أيقونة تجارية مصرية ساهمت في خلق الجسور بين مصر واليابان خلال عقود من العمل المتفاني.

أخيرا، يبقى من الضروري التأكيد أن تثقيف الذات حول ريادة الأعمال ومجالاتها أمر شديد الأهمية، ولكن الأهم هو التطبيق والبدء في مرحلة التجربة والخطأ ثم التعديل. قراءة ألف كتاب في عالم الأعمال دون البدء في التنفيذ قطعا لن يجعلك رائد أعمال، حتى لو أصبحت على علم بكل المصطلحات والأفكار في هذا المجال!

المصادر:

الجزيرة نت.