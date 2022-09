العبث مع الكبار.. هل قررت الصين تدمير إمبراطورية علي بابا؟

في نهاية عام 2020، وبدون سابق إنذار، اختفى رجل الأعمال الصيني الأشهر "جاك ما" عن الساحة العامة. كان اختفاء مؤسس منصة "علي بابا" الشهيرة للتجارة الإلكترونية، وواحد من أغنى أغنياء الصين بثروة تقترب من الخمسين مليار دولار، مفاجئا وغامضا، الأمر الذي أدى إلى اشتعال الصحافة ودوائر المال والأعمال العالمية في البحث عن إجابة سؤال واحد: أين اختفى "جاك ما"؟

مع مطلع عام 2021، عاد "جاك ما" إلى الظهور في بعض الفعاليات البسيطة، وبشكل رمزي مختصر، وهو الشخص الذي اعتاد الظهور في كل مكان وإلقاء محاضرات مطوَّلة، مما زاد من التكهنات حول الصراعات التي يخوضها رجل الأعمال الصيني الأشهر مع النظام الحاكم في الصين. (1)

للوهلة الأولى، ومع ثروة ونفوذ كبيرين كالذي يملكهما "جاك ما"، قد تظن أنه بدأ رحلته في الحياة في بيت عُرف عنه الثروة والنفوذ، ولكن الحقيقة أن صاحب الخمسين مليار دولار لم تبدأ قصته في قصر، ولم يتخرج في كلية هارفارد لإدارة الأعمال، لكن البداية كانت أكثر تواضعا بكثير. (2، 3، 4، 5، 6)

لأسرة صينية تقليدية تنتمي إلى طبقة فقيرة، وفي مدينة هانغتشو التي تقع في الجزء الجنوبي الشرقي من الصين، وُلد "ما – يون" (Ma – Yun) عام 1964، ثالثا لإخوته في مدينة هامشية في دولة مترامية الأطراف محكومة بنظام شيوعي حديدي. كانت الستينيات فترة دموية في تاريخ الصين التي كانت أشبه بسجن كبير منعزل تماما عن العالم.

بقدوم السبعينيات، ومع بدء دخول "ما – يون" إلى مرحلة المراهقة التي قضاها بين المدرسة وممارسة بعض الأعمال لمساعدة أسرته الفقيرة، بدا أن هناك بوادر انفتاح صيني على العالم، خصوصا مع زيارة الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون لمدينة هانغتشو، وهو ما حوَّل المدينة بالتدريج إلى مدينة سياحية. بدأ المراهق المشاغب في التوجُّه إلى الفندق الرئيسي للمدينة، عارضا على السياح اصطحابهم في جولة حول المدينة مقابل أن يُعلِّموه بعض الكلمات الإنجليزية.

وفي إحدى تلك الجولات، شعر أحد السياح الأجانب بالأُلفة مع المراهق الصيني وأصبح صديقا له، لكنه -السائح- كان يجد صعوبة في نُطق اسمه ناهيك بتذكُّره، كعادة الغربيين في التعامل مع الأسماء الصينية، فقرَّر أن يُطلق عليه اسم "جاك" ليتحوَّل اسمه إلى "جاك – ما". ربما لم يكن يتخيل ذلك المراهق الصيني البسيط أن هذا الاسم الذي أطلقه عليه السائح وراق له سيتحوَّل لاحقا إلى واحد من أشهر الأسماء في عالم المال والأعمال داخل الصين وخارجها.

بعد انتهاء فترة المدرسة، واجه "جاك ما" صعوبات كبيرة للالتحاق بالكلية، حيث حاول الالتحاق بكلية المُعلمين في المدينة لكنه فشل مرتين في اجتياز الاختبارات، خصوصا اختبار الرياضيات التي كانت نقطة ضعفه دائما. وأخيرا، وفي المحاولة الثالثة، قُبِل "جاك ما" في كلية المعلمين ليتخرج فيها سنة 1988 حاملا درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية، وليبدأ -مثله مثل آلاف الخريجين سنويا- رحلة البحث عن وظيفة مناسبة.

في سيرته الذاتية، يقول "جاك ما" إنه بعد التخرج في الجامعة تقدَّم إلى 31 وظيفة، وكانت النتيجة أنه رُفِض فيها جميعا. ويذكر دائما في محاضراته وندواته أحد أشهر المواقف الطريفة التي مرَّ بها في بداية حياته الوظيفية، إذ ذهب للتقديم للحصول على وظيفة في أحد فروع متجر "كنتاكي" (KFC) الذي كان قد افتُتح حديثا في مدينته، مع بدء اتخاذ الدولة إجراءات انفتاحية على الغرب. يقول إن عدد المتقدمين للعمل كان 24 شخصا، قُبِل منهم 23 شخصا وكان هو الوحيد الذي رُفِض من بينهم جميعا!

خلال الفترة ما بين تخرجه عام 1988 حتى عام 1994، عمل "جاك ما" في عدد من الوظائف الثابتة والمستقلة، حيث عمل مُدرِّسا للغة الإنجليزية في جامعة هانغتشو براتب شهري 12 دولارا فقط، مما اضطره إلى شغل بعض الوظائف المستقلة مثل مترجم للغة الإنجليزية، كما عمل في بعض الوظائف المؤقتة في الفنادق. حاول "جاك ما" التقديم إلى العديد من الوظائف وفرص الدراسة المميزة، كان أبرزها التقدُّم لكلية هارفارد للأعمال، لكنه رُفِض 10 مرات، بحسب تصريحه.

بوصول "جاك ما" إلى سن الثلاثين، كانت حياته الوظيفية متواضعة، وإن كانت مستقرة. كان من الواضح أن المسار الوظيفي للشاب الصيني مرتبط بكونه يُجيد اللغة الإنجليزية ويتحدثها بطلاقة ويعمل مُحاضرا ومترجما بسهولة. ولكن بقدوم عام 1994، تغيَّر كل شيء.

مع الخبرة الكبيرة لـ"جاك ما" في اللغة الإنجليزية، قرَّر في عام 1994 افتتاح شركة صغيرة لأعمال الترجمة، وبدأت تتعامل مع الشركات الصينية التي تحتاج إلى خدمات الترجمة من الإنجليزية إلى الصينية والعكس. في بداية عام 1995، سافر برفقة وفد من إحدى الشركات الصينية إلى الولايات المتحدة، ليقوم بمهام الترجمة المعتادة، ليتعرف هناك على أهم فرصة واتته في حياته: شبكة الإنترنت.

منذ اللحظات الأولى، سحرت شبكة الإنترنت "جاك ما"، حيث لم يكن قد مرَّ عليه شيء شبيه في الصين. يقول إنه بدأ بالبحث عن بعض الكلمات المفتاحية عبر محرك البحث "ياهو"، محرك البحث الأساسي وقتئذ قبل صعود غوغل، وكانت أول كلمة مفتاحية كتبها في صندوق البحث هي: البيرة. فوجئ "جاك ما" بعدد من نتائج البحث حول هذه الكلمة المفتاحية، لكنه لم يجد شيئا حول "البيرة الصينية". أعاد "جاك ما" المحاولة باستخدام عدد كبير من الكلمات المفتاحية، ليجد أمامه محتوى متنوِّعا، ولكنه يخلو من ذكر أي معلومات حول الصين.

ورغم أنه لا يملك أية خبرة في "التكويد" (Coding) أو البرمجة، فضلا عن أنه لا يعرف كيفية استخدام الحاسوب جيدا من الأساس، لكن مدرِّس اللغة الإنجليزية تحمَّس للفكرة تماما وقرَّر بالتعاون مع زميل له، وهو مدرِّس حاسب آلي يملك بعض الخبرة المتواضعة في تصميم المواقع، إطلاق موقع إلكتروني رقمي شديد التواضع له علاقة بالصين. لم تمر ساعات على إطلاق الموقع حتى وصلت عدة رسائل عبر البريد الإلكتروني من العديد من الأشخاص من بينهم "مستثمر صيني محتمل" يسألهم عن خدماتهم، وكيف يمكن أن ينضم إليهم.

وقتئذ فقط، تأكد "جاك ما" بشكل قاطع أن الإنترنت يحمل فرصا هائلة لا يمكن أن يتجاهلها، وأن عليه أن يجد موطئ قدم في هذا المجال وهو ما زال في موجته الأولى.

Jack Ma introduces Alibaba to 17 people in his apartment in 1999.pic.twitter.com/rZBFpE6AY3

