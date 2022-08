رغم التباطؤ الاقتصادي.. كيف حققت الشركات العربية الناشئة أرقاما قياسية في النصف الأول من عام 2022؟

منذ بداية عام 2022 والجميع يخفض من مستوى توقعاته لكل شيء. بدأ العام بموجة تضخم كبيرة ناتجة عن أزمة سلاسل التوريد في تلبية طلبات الأسواق المتزايدة بعد تراجع الجائحة، مما أدى إلى موجة غلاء كبرى في الأسعار، ثم لم يلبث أن تعرَّض الاقتصاد العالمي لضربة أخرى باندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في نهاية فبراير/شباط، مما زاد من وتيرة النتائج السلبية التي طالت كل شيء تقريبا.

كانت الاستثمارات العالمية في الشركات الناشئة العاملة في القطاعات كافة أحد أكثر الأنشطة الاقتصادية التي تعرَّضت للنتائج السلبية للتباطؤ الاقتصادي العالمي، حيث شهد العالم عزوفا من طرف صناديق الاستثمار الجريء عن تمويل الشركات الناشئة، خوفا من المزيد من التقلبات في الأسواق، واحتمالية تعرُّض هذه الشركات لمخاطر الإفلاس أو الانهيار مع انكماشات الأسواق وارتفاعات الأسعار. (1)

ومع ذلك، شهدت الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) خلال النصف الأول من العام الحالي نموا لافتا، بالتأكيد يتجاوز بكثير سقف التوقعات التي وُضعت له منذ بداية العام.

