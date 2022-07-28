من المؤسس التائه إلى العمل العميق.. كتب متخصصة في ريادة الأعمال ينبغي أن تقرأها قريبا

مع تزايد حركة ريادة الأعمال عالميا، واندفاع فئات كبيرة من الشباب إلى العمل الحر وتأسيس الشركات الناشئة بعيدا عن ربقة الوظائف النظامية، يتزايد في الجهة المُقابلة إصدار الكتب المتخصصة في هذا المجال بواسطة الخبراء ورواد الأعمال المخضرمين الذين يشاركون خبراتهم مع الآخرين، سواء خبراتهم في مسيرة النجاح للإلهام، أو خبراتهم في مسيرة الفشل لاتخاذ العِبرة.

نتعرَّض في هذا التقرير إلى مجموعة من الكتب الحديثة التي صدرت مؤخرا في عالم ريادة الأعمال، جميعها مُتاحة في المكتبات باللغة العربية، تتناول جوانب مختلفة من رحلة تأسيس الشركات الناشئة وإدارتها ونجاحها، بواسطة مجموعة من المؤلفين ذوي الخبرة في هذا المجال.

المؤسس التائه.. خفايا الشركات الناشئة

كما يُشير عنوانه بالضبط، هذا الكتاب يحكي حكاية مؤسس شركة ناشئة "تائه" في التفاصيل والمشكلات والأزمات التي عادة ما يتجاهلها الإعلام بالنسبة لرواد الأعمال، ويكتفي بتسليط الضوء على الجانب المشرق لهذا العالم، حيث أخبار جولات التمويل والاستحواذ والصفقات بملايين الدولارات. الترجمة الحرفية لعنوان الكتاب هي: "مؤسس وتائه: دليل صادق ومؤلم لعالم الشركات الناشئة" (Lost and Founder: A Painfully Honest Field Guide to the Startup World).

الكتاب نُشر للمرة الأولى عام 2018، وتُرجم إلى عدة لغات حول العالم منها اللغة العربية. المؤلف هو "راند فيشكن"، وهو ربما اسم مجهول بالنسبة للكثيرين، ولكن هؤلاء الذين يعملون في مجال التسويق الإلكتروني، خصوصا التسويق عبر محركات البحث "SEO"، سيعرفونه فورا بمجرد الإشارة إلى أنه مؤسس منصة "MOZ" الشهيرة، التي تُقدِّم حلولا متكاملة في التسويق الرقمي وجمع البيانات، وتلقَّت منذ تأسيسها عددا من الجولات التمويلية الكبيرة، ويعمل بها مئات الموظفين، حتى استحوذت عليها عام 2021 شركة "آي كونتاكت" (Icontact) للتسويق الرقمي.

في صفحاته التي تقترب من 300 صفحة، التي تحمل كل صفحة منها قدرا كبيرا من المعلومات والقصص والآراء الشخصية لفيشكن، يروي رائد الأعمال الأميركي قصته ويستخلص منها أهم النصائح لرواد الأعمال خلال 17 فصلا كبيرا. يناقش فيها أهم الموضوعات "الصعبة" التي يواجهها المؤسسون، بما فيها الاكتئاب، وأزمة تحويل فكرة المشروع إلى مسار آخر (Pivoting)، والشعور بخيبة الأمل من فشل النماذج الأولية للمشاريع (MVPs)، والمشكلات الإدارية والمالية التي تمر بها الشركات الناشئة.

My new book: Lost and Founder https://t.co/ZIe0cLn1O5 exists to bring transparency to topics the startup world seems scared to tackle:

– Depression

– Layoffs

– Failure

– Why growth hacks fall flat

– Why pivoting sucks

– Why MVPs fail

– How much $ founders+employees actually make pic.twitter.com/6rEMPTqd90 — Rand Fishkin (@randfish) April 4, 2018

كتاب جيد من الضروري أن يكون في مكتبة رائد الأعمال، خصوصا الذين لديهم خبرة كافية في هذا المجال تجعلهم قادرين على فهم السياقات التي يتعرَّض لها المؤلف في عالم الأعمال مباشرة، وهذا ما يجعله ربما كتابا غير مناسب للمبتدئين. ورغم امتلائه بالمعلومات والتفاصيل، فإنه ربما يُؤخذ عليه أنه يستطرد كثيرا في شرح تفاصيل حياته الشخصية، لدرجة أن الكتاب قد يتحوَّل بالنسبة إلى القارئ في بعض صفحاته إلى سيرة ذاتية يستعرض فيها الكاتب نجاحاته وإخفاقاته ربما بشكل مُبالغ فيه أحيانا، ثم يعود للهدف الأساسي من الكتاب وهو مشاركة الأفكار الريادية مع القُرَّاء.

ابدأ مشروعك بـ 100 دولار

رغم أن عنوانه يبدو من فئة عناوين الكتب المُضلِّلة التي تملأ أرصفة الشوارع، فإن العنوان المُضلِّل لهذا الكتاب بالتحديد هو أمر كان يقصده مؤلفه كريس جيلبو. بالتأكيد كتاب "ابدأ مشروعك بـ 100 دولار" لا يعرض على القارئ مجموعة أفكار ساذجة للبدء في تأسيس مشروعه بـ 100 دولار فقط، وإنما يقصد بهذا العنوان استهداف الأشخاص الذين يريدون بدء مشروعهم الصغير بالحد الأدنى من الموارد المُتاحة لديهم.

الكتاب عبارة عن دراسة حالة لـ 50 شركة ناجحة بدأت برأس مال شديد التواضع، يتراوح ما بين أقل من 100 دولار ولا يتجاوز الألف دولار، واستطاعت هذه الشركات الوصول إلى نجاح ساعدها في تحقيق إيرادات قدرها 50 ألف دولار سنويا. الأمثلة نصفها لشركات تأسست في الولايات المتحدة، والنصف الآخر لشركات عالمية تأسست في أماكن مختلفة حول العالم.

عبر نحو 300 صفحة، ينقسم الكتاب إلى 3 أجزاء، كل جزء يحتوي عددا من الفصول، غالبا ما يحمل عددا من القصص لشركات حقيقية ناجحة بدأت برأس مال شديد التواضع، ويستخلص منها المؤلف -الذي زار عددا كبيرا من الشركات حول العالم- أهم الدروس التي يمكن أن تساعد القارئ في الاستفادة من نجاح هذه النماذج، بداية من "الخوف الوهمي" من بدء تأسيس شركة، مرورا بأهم المشكلات التي تواجه هذه الشركات، ومبادئ التسويق والإبداع والتوظيف والإدارة، وانتهاء بتكتيكات النمو السريع والأفكار التي ساعدت هذه الشركات في تحقيق نجاحاتها عبر السنين، بعد أن تأسَّست فعليا برأس مال شديد التواضع.

لغة الكتاب سهلة وشائقة، تُرجم إلى كل لغات العالم تقريبا بما فيها العربية، ويُعَدُّ من الكتب التي يمكن أن يجتمع عليها القراء من خلفياتهم كافة، سواء كانوا مخضرمين في عالم ريادة الأعمال، أو لديهم معرفة متوسطة، أو حتى مبتدئين في هذا المجال. وفي نهاية الكتاب مُلحق يضم عددا كبيرا من أسماء الشركات الناجحة التي بدأها مؤسسوها برأس مال متواضع، واستطاعت تحقيق نجاح لافت.

اجتذاب العملاء

نحن هنا بصدد واحد من أهم الكتب الموجَّهة لرواد الأعمال ومن أكثرها ترشيحا للوجود في رفوف مكتباتهم. كتاب "اجتذاب العملاء" (Traction) صدر للمرة الأولى عام 2015، وهو من تأليف كلٍّ من غابرييل واينبرغ وجاستين ميرز. العنوان الفرعي للكتاب يشرح مغزاه بشكل أكبر: كيف يمكن لمشروع ناشئ أن يحقق نموا كبيرا وسريعا في أعداد العملاء؟

الكتاب هو أكثر الكتب "العملية" في هذه القائمة بلا شك، حيث يتحدث بتفاصيل تدريجية واقعية حول طرق اجتذاب العملاء في المراحل المبكرة (Early Stage) للمشاريع الناشئة بشكل منهجي يشمل كل شيء تقريبا، وذلك عبر 24 فصلا يبدأ أولها بقنوات اجتذاب العملاء، ثم يمر على موضوعات التسويق والعلاقات العامة وتأسيس المحتوى والتسويق عبر البريد الإلكتروني، وغيرها من الموضوعات حتى ينتهي ببناء المجتمعات الرقمية وبناء الفعاليات.

تُرجم الكتاب إلى لغات العالم المختلفة، وصدرت الطبعة العربية له عام 2020، وحاز تقييما نقديا إيجابيا مرتفعا في معظم منصات تقييم الكتب. يبدأ الكتاب بمقدمة بسيطة يوضِّح فيها المؤلفان مسيرتهما الريادية، والإنجازات التي حقَّقاها حتى يكتسب القارئ الثقة الكافية فيما يقرؤه، ثم يبدآن في مشاركة الأفكار بشكل مركَّز واضح يناقش الموضوعات مباشرة، دون أي أساليب أدبية لافتة من أي نوع، وهو ما يجعله أقرب إلى "دليل" واضح أكثر من كونه كتابا في ريادة الأعمال.

تحويل الابتكار إلى أموال

مفهوم الابتكار (Innovation) هو القاعدة الأساسية التي يُبنى عليها عالم الشركات الناشئة، حيث تتسابق الشركات في إصدار منتجات أو تقديم خدمات مبتكرة غير مسبوقة، تُقدِّم حلولا لمشكلات كبيرة يعاني منها السوق بأكبر قدر من الإبداع. ومع ذلك، تكون في مواجهة الكثير من هذه الشركات لحظة الصدمة الكبرى، وهي عدم تحويل هذا الابتكار إلى نهر من الأموال والأرباح، بل وربما الوصول إلى مرحلة الفشل والإغلاق الكامل، رغم جودة المنتج.

كتاب "تحويل الابتكار إلى أموال" (Monetizing Innovation) يعالج هذه المشكلة بالتحديد. كيف تصمم المنتج أو الخدمة بذكاء يجذب الأنظار، ويكفي لتخلق قنوات التواصل مع العملاء لإقناعهم بتجربة الخدمة ثم الدفع في مقابل الحصول عليها، وكيف يمكنك وضع معايير صحيحة للتسعير والتمدد والانتشار في السوق، خصوصا لو كان منتجك جديدا ومصمما بشكل مختلف عما اعتاده العملاء.

الكتاب صدرت نسخته العربية عام 2020، ويُعَدُّ من أهم الكتب التي يجب أن تجد مكانا في رف مكتبة رائد الأعمال مهما كان مستوى خبرته بهذا المجال. يتألف الكتاب من 3 أجزاء كبيرة، كلُّ جزء منها يحتوي على مجموعة من الفصول. في الجزء الأول يستعرض مشكلة تحويل الابتكار إلى أموال، والخسائر الكبيرة التي تحققها الشركات الإبداعية بسبب فشلها في تحويل إبداعاتها إلى تصميم منتج منظم.

أما الجزء الثاني -وهو الأكبر- فيُسلِّط الضوء على طرق وأدوات تحويل الابتكار إلى أموال عبر عدة فصول. ثم أخيرا الجزء الثالث الذي يتعرَّض إلى مجموعة من القصص والأدوات التطبيقية الضرورية لرائد الأعمال في رحلة تحويل ابتكاراته إلى منتجات متوافقة مع الأسواق. الكتاب مكتنز بالمعلومات، تتجاوز صفحاته 300 صفحة، ويناسب جميع رواد الأعمال بمجالاتهم كافة، وإن كان ذوو الخبرة منهم سيكونون هم الأكثر استفادة بلا شك.

عمل عميق

في زمن المُشتتات، حيث وسائل الإعلام الاجتماعي تجتاح كل شيء، و"الترندات" التي تتصدر كل يوم، وسعي الناس المحموم إلى التواصل الافتراضي، وتراجع الخصوصية، وتسارع نمط الحياة بشكل حاد لم يسبق للبشرية أن تمر به في تاريخها، تظهر واحدة من أكبر الأزمات التي يمر بها الجميع، ورواد الأعمال خصوصا، وهي القدرة على إنجاز العمل بشكل عميق، وبالتالي تحقيق النجاح في عالم مليء بالمُشتتات.

يقع رائد الأعمال في أزمة كبيرة منذ اليوم الأول، فمن ناحية هو مُطالب أن ينجز مهامه بأدق وأفضل طريقة ممكنة، وأقل قدر من الأخطاء توفيرا للوقت والمجهود. ومن ناحية أخرى، هو مُطالب أيضا بأن يكون موجودا في الساحة العامة، يذهب إلى مؤتمرات ويبني شبكة علاقات ولديه حضور قوي ومُعزز عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هذه الحالة تحديدا من الصعب للغاية أن يُبنى توازن حقيقي عليها، مما يؤثر سلبا على الدورين الذي يجب أن يقوم بهما: التواصل، والتركيز في العمل.

كتاب "عمل عميق" (Deep work) هو كتاب من تأليف كالفن نيوبورت، أستاذ الحوسبة في جامعة جورجتاون والحاصل على الدكتوراه في علوم الحاسوب. تُرجم الكتاب إلى معظم لغات العالم، وصدرت الطبعة العربية عام 2020. يقسم نيوبورت الأعمال -مهما كان نوعها- إلى أعمال عميقة وأعمال سطحية، الأولى تتطلب جهدا ذهنيا كبيرا وتكريس مستوى عالٍ من التركيز، بينما الثانية لا تتطلب بذل جهد ذهني كبير ويمكن إنجازها وسط المُشتتات.

عبر جزأين كبيرين، كل جزء يحتوي على عدد من الفصول، يسترسل الكاتب في شرح مفهوم العمل العميق وطرق تنفيذه عمليا، بعيدا عن التنظير أو الخطابات التحفيزية، التي استبدلها بقصص ومرويات حقيقية عن أشخاص استطاعوا تحقيق إنجازات كبيرة في التاريخ في أزمنة قياسية، بشكل يُثير دهشتنا في العصر الحالي حيث قلة الإنجاز هي الغالبة على كل شيء بسبب كثرة المشتتات.

الكتاب نال تقييما نقديا إيجابيا في منصات تقييم الكتب، ويُعَدُّ بلا شك واحدا من أهم الكتب التي يجب أن توجد في مكتبة رائد الأعمال، ومن أهم مزاياه أن لغته سهلة جزلة، يمكن لأي شخص من أي خلفية أن يقرأه، سواء كان طالبا في المدرسة الثانوية أو مديرا تنفيذيا لشركة عابرة للقارات.

في النهاية، تبقى الإشارة دائما إلى أن السباحة في عالم الكتب، واكتساب المعلومات الصحيحة والمُدققة من مؤلفين خبراء ذوي حيثية في مجالهم، هو بالتأكيد أمر ضروري لكل رائد أعمال في رحلته الريادية. لكن ما يهم حقا هو التنفيذ وإدخال تلك الخبرات والمعارف إلى حيّز التجربة، وإحاطتها بأكبر قدر من الالتزام عبر روتين منضبط، وإلا فستكون معلومات في الهواء تسكن في عقلك ولا تُغيِّر شيئا من واقعك!

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المصادر:

** الكتب المذكورة في القائمة ضمن القائمة الشخصية للكاتب، وكل المعلومات الواردة في المقال مُستمَدَّة من الكتب نفسها، أو من تراجم مؤلفيها.