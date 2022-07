من المؤسس التائه إلى العمل العميق.. كتب متخصصة في ريادة الأعمال ينبغي أن تقرأها قريبا

مع تزايد حركة ريادة الأعمال عالميا، واندفاع فئات كبيرة من الشباب إلى العمل الحر وتأسيس الشركات الناشئة بعيدا عن ربقة الوظائف النظامية، يتزايد في الجهة المُقابلة إصدار الكتب المتخصصة في هذا المجال بواسطة الخبراء ورواد الأعمال المخضرمين الذين يشاركون خبراتهم مع الآخرين، سواء خبراتهم في مسيرة النجاح للإلهام، أو خبراتهم في مسيرة الفشل لاتخاذ العِبرة.

نتعرَّض في هذا التقرير إلى مجموعة من الكتب الحديثة التي صدرت مؤخرا في عالم ريادة الأعمال، جميعها مُتاحة في المكتبات باللغة العربية، تتناول جوانب مختلفة من رحلة تأسيس الشركات الناشئة وإدارتها ونجاحها، بواسطة مجموعة من المؤلفين ذوي الخبرة في هذا المجال.

كما يُشير عنوانه بالضبط، هذا الكتاب يحكي حكاية مؤسس شركة ناشئة "تائه" في التفاصيل والمشكلات والأزمات التي عادة ما يتجاهلها الإعلام بالنسبة لرواد الأعمال، ويكتفي بتسليط الضوء على الجانب المشرق لهذا العالم، حيث أخبار جولات التمويل والاستحواذ والصفقات بملايين الدولارات. الترجمة الحرفية لعنوان الكتاب هي: "مؤسس وتائه: دليل صادق ومؤلم لعالم الشركات الناشئة" (Lost and Founder: A Painfully Honest Field Guide to the Startup World).

الكتاب نُشر للمرة الأولى عام 2018، وتُرجم إلى عدة لغات حول العالم منها اللغة العربية. المؤلف هو "راند فيشكن"، وهو ربما اسم مجهول بالنسبة للكثيرين، ولكن هؤلاء الذين يعملون في مجال التسويق الإلكتروني، خصوصا التسويق عبر محركات البحث "SEO"، سيعرفونه فورا بمجرد الإشارة إلى أنه مؤسس منصة "MOZ" الشهيرة، التي تُقدِّم حلولا متكاملة في التسويق الرقمي وجمع البيانات، وتلقَّت منذ تأسيسها عددا من الجولات التمويلية الكبيرة، ويعمل بها مئات الموظفين، حتى استحوذت عليها عام 2021 شركة "آي كونتاكت" (Icontact) للتسويق الرقمي.

في صفحاته التي تقترب من 300 صفحة، التي تحمل كل صفحة منها قدرا كبيرا من المعلومات والقصص والآراء الشخصية لفيشكن، يروي رائد الأعمال الأميركي قصته ويستخلص منها أهم النصائح لرواد الأعمال خلال 17 فصلا كبيرا. يناقش فيها أهم الموضوعات "الصعبة" التي يواجهها المؤسسون، بما فيها الاكتئاب، وأزمة تحويل فكرة المشروع إلى مسار آخر (Pivoting)، والشعور بخيبة الأمل من فشل النماذج الأولية للمشاريع (MVPs)، والمشكلات الإدارية والمالية التي تمر بها الشركات الناشئة.

My new book: Lost and Founder https://t.co/ZIe0cLn1O5 exists to bring transparency to topics the startup world seems scared to tackle:

– Depression

– Layoffs

– Failure

– Why growth hacks fall flat

– Why pivoting sucks

– Why MVPs fail

– How much $ founders+employees actually make pic.twitter.com/6rEMPTqd90

— Rand Fishkin (@randfish) April 4, 2018