حصان طروادة.. القصة الكاملة لمحاولة إيلون ماسك الاستيلاء على تويتر

مع امتلاكه ما يزيد على 80 مليون متابع على حسابه الشخصي، وعددا كبيرا من التغريدات والتفاعل اليومي، لطالما وُصِف رائد الأعمال الأميركي إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم حتى لحظة كتابة هذه السطور بثروة تزيد على 260 مليار دولار، بأنه "مشاغب تويتر" الأول، وربما لم ينازعه في هذا اللقب سوى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي لم يكن أقل مشاغبة منه طوال مدة فترته الرئاسية.

لذلك، لم يكن من المُستغرَب ظهور تغريدات لماسك في نهاية مارس/آذار 2022 يشنّ فيها هجوما عنيفا على المنصة التي تعُج بضجيج تغريداته طوال الوقت، قائلا إنه يفكر "بجدية" في إنشاء منصة تواصل اجتماعي جديدة مفتوحة المصدر، تُتيح حريات أكبر للتعبير، وتُقدِّم قدرا أقل من الدعاية والإعلانات. هذا التصريح أطلقه ماسك بعد يوم واحد من استطلاع للرأي نشره على المنصة نفسها، سأل فيه متابعيه عما إذا كانوا يعتقدون أن منصة تويتر تلتزم بحرية التعبير، وكانت إجابة 70% من المشاركين هي "لا".

Do you believe Twitter rigorously adheres to this principle?

اعتبر الكثيرون أن هذه التصريحات بداية موجة عداء كبيرة بين ماسك وتويتر، وتلويح بقرب تأسيس شبكة اجتماعية جديدة تُضاف إلى مجموعة الشركات العملاقة التي أسَّسها ويديرها الملياردير المثير للجدل، لكن الأيام التالية حملت قدرا من المفاجآت غير المتوقَّعة، وسلسلة من الأحداث تُعَدُّ تمهيدا لواحدة من أكبر المغامرات التي شهدها العالم التقني في السنوات الأخيرة. (1)

في بداية إبريل/نيسان، فوجئ الجميع بإعلان إيلون ماسك شراءه حصة 9.2% من أسهم تويتر، بقيمة إجمالية تُقدَّر بنحو 2.89 مليار دولار، ما جعله أكبر مساهم خارجي في أسهم الشركة، لتتجاوز نسبة ملكيته في المنصة 4 أضعاف حصة جاك دورسي "مؤسس تويتر" التي تبلغ 2.25%. (2)

عملية الشراء التي قام بها ماسك لأسهم تويتر بدأت تدريجيا ودون إعلان منذ نهاية يناير/كانون الثاني 2022 وحتى بداية إبريل/نيسان، حيث كان يشتري يوميا ما بين 370 ألف إلى 4.8 ملايين سهم، بمتوسط سعر 36 دولارا للسهم الواحد، حتى وصلت قيمة الأسهم التي يمتلكها إلى 73.5 مليون سهم (9.2% من قيمة الشركة)، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من هجوم ماسك على المنصة وتلميحه بأنه سيعمل على تأسيس بديل لها.

بعد الإعلان عن حصة ماسك في تويتر، ارتفع سعر السهم بنسبة 27%، صعودا من 39 دولارا في مطلع إبريل/نيسان إلى 50 دولارا للسهم في الرابع من الشهر نفسه. هذا الصعود جعل عددا من المستثمرين في تويتر يرفعون دعوى قضائية ضد ماسك، اتهموه فيها بتعمُّد تأخير الإعلان عن ملكيته لأسهم الشركة -في مخالفة للقانون الذي يُحتِّم ضرورة الإعلان عن ملكية أي شخص أو جهة لأسهم في شركة ما في البورصة عند بلوغ حصته أكثر من 5% من أسهمها- وذلك من أجل مواصلة شراء الأسهم بسعر منخفض، وتجنُّب ارتفاع سعر السهم، ما سبَّب ضررا للمستثمرين الذين باعوا أسهمهم خلال الأسابيع الأخيرة بسعر مُنخفض.

ومع ذلك، لم يَبدُ ماسك مهتما بهذه الدعوى القضائية، لأنه حتى إذا قرَّر القضاء حدوث انتهاك وتلاعب من طرفه، فإن كل ما سيناله من هذه الدعوى هي قرصة أذن صغيرة بغرامة لا تزيد على مليون دولار، وهو مبلغ أقل بكثير مما ربحه بشراء أسهم تويتر بسعر منخفض، ثم ارتفاعها ارتفاعا كبيرا بعد إعلانه عن ملكيّته فيها، الأمر الذي جعله يحصد -اسميا على الورق- نحو 156 مليون دولار من الأرباح خلال 10 أيام فقط. (3) (4)

بعد إعلان ماسك عن حصته الكبيرة في تويتر، بدأ بشكل مُكثَّف في نشر تغريدات مثيرة للجدل تحمل مجموعة من التعديلات التي يتصوَّر إجراءها على المنصة. شملت تصوُّراته تغييرات جذرية في نماذج الاشتراك والإعلانات، بل وحتى في الخصائص التقنية لتحسين تجربة المستخدم. لمَّح ماسك إلى إمكانية تفعيل خاصية "تعديل" التغريدات بعد نشرها، وهو ما لاقى تفاعلا كبيرا بين رواد المنصة الذين طالما طالبوا بوجود هذه الخاصية.

Do you want an edit button?

اقترح ماسك أيضا تخفيض قيمة الاشتراك الشهري لخدمة "تويتر بلو"، وهي خدمة مدفوعة أطلقتها شركة تويتر في صيف عام 2021 تشمل عددا من المزايا الحصرية للمستخدمين مقابل 3 دولارات شهريا (اقترح ماسك تخفيض السعر إلى دولارين مقابل أن يكون الدفع لمدة 12 شهرا مُقدَّما). في غضون ذلك، قدَّم رجل الأعمال المثير للجدل اقتراحا أثار دهشة الكثير من المستخدمين بتقليل تداول الإعلانات على المنصة.

كما طرح ماسك استطلاع رأي مثيرا للجدل، سأل فيه متابعيه إذا ما كان ينبغي أن يُحوَّل مقر شركة تويتر في سان فرانسيسكو إلى ملجأ للمشردين واللاجئين، باعتبار أنه لا يوجد هناك إلا عدد قليل من الموظفين، ليحصُل على موافقة 90% من المشاركين. أما المفاجأة الحقيقة فكانت عندما نشر المدير التنفيذي الحالي لمنصة تويتر باراج أغراوال تغريدة في 11 إبريل/نيسان قال فيها إنه بموجب لوائح المنصة، فإن استحواذ إيلون ماسك على هذه الحصة الضخمة من أسهم الشركة يُتيح له الانضمام إلى مجلس إدارتها، لكن إيلون ماسك اعتذر عن قبول المنصب دون إبداء أسباب.

هذه الخطوة جعلت معظم المراقبين يتكهَّنون بأن ماسك لن يكتفي بمجرد امتلاك "حصة" في تويتر، وأن نِيَّاته الحقيقية تتجاوز ذلك بكثير. (5)

لم يكن رفض إيلون ماسك الانضمام إلى مجلس إدارة تويتر اعتباطيا، فاللوائح تقول إن انضمام شخص ما إلى مجلس إدارة الشركة سيمنعه تلقائيا من امتلاك أكثر من 14.9% من قيمتها، بما في ذلك الأوراق المالية أو المقايضات وغيرها من العمليات. بمعنى أكثر وضوحا، انضمام ماسك إلى مجلس إدارة الشركة كان يعني تلقائيا حرمانه من امتلاك حصص أكبر فيها.

لم يتأخر رجل الأعمال كثيرا قبل الإفصاح عن نِيَّاته، مُعلنا في تغريدة مقتضبة نُشرت في الرابع عشر من إبريل/نيسان تقدُّمه بعرض لشراء منصة تويتر بالكامل مقابل مبلغ 43.5 مليار دولار، أي بقيمة 54.2 دولارا للسهم الواحد، وبزيادة قدرها نحو 15 دولارا للسهم مقارنة بسعر الإغلاق مطلع الشهر. وقال ماسك أثناء تقديمه لعرض الشراء إن المنصة تملك "إمكانيات غير عادية" سوف يستطيع هو إدارتها بأفضل شكل ممكن.

هذا العرض في حد ذاته ليس مُلزما من حيث المبدأ، ولكن ماسك وضع في نهايته تحذيرا مباشرا، قائلا إنه إذا لم يُقبَل العرض الذي قدَّمه فسوف يُعيد النظر في الحصة التي اشتراها من الشركة وسيتعامل معها باعتبارها استثمارا سيئا، ما يعني أنه سوف يبيع حصته بالكامل، مُحدِثا انخفاضا كبيرا في قيمة السهم يمكن أن يتسبَّب في انهيار القيمة السوقية للشركة بشكل كبير. (6)

حينئذ فقط، أدرك الجميع أن إيلون ماسك كان يلعب طوال الأشهر الماضية دور حصان طروادة، ساعيا لامتلاك حصة حاكمة في تويتر، تجعله قادرا على ممارسة "استحواذ عدائي" (Hostile Takeover)، الذي يُعَدُّ إحدى أخطر الممارسات في عالم الاستثمار في الشركات.

عملية الاستحواذ العدائي (Hostile Takeover) التي ينتهجها ماسك ليست جديدة في عالم الأعمال، وهي تعني ببساطة الاستحواذ على شركة ما بطريقة غير ودّية، أي بدون توافق مع مجلس إدارتها، وذلك بعد تملُّك نسبة حاكمة فيها، ومحاولة إغراء المساهمين أو إجبارهم للقبول بعملية الاستحواذ وتغيير الإدارة، أو التهديد بالانسحاب الكامل من الشركة، ما يؤدي إلى انهيار قيمتها السوقية.

بمجرد الإعلان عن عرضه الاستحواذي المُغلَّف بالتهديد، أصدرت تويتر بيانا رسميا هادئا قالت فيه إنها تدرس عرض ماسك غير المُلزم بما يتناسب مع مصلحة مجلس إدارتها ومساهميها، في الوقت الذي تعالت فيه احتجاجات بعض المساهمين الكبار، كان أبرزهم الأمير السعودي الوليد بن طلال، الذي أعلن رفض عرض ماسك باعتباره وشركة "المملكة القابضة" من أقدم وأكبر المستثمرين في المنصة بحصة 5.2%، قائلا إنه لا يعتقد أن العرض الذي قدَّمه ماسك يقترب من القيمة الحقيقية للمنصة في ضوء النمو الهائل الذي حققته.

I don't believe that the proposed offer by @elonmusk ($54.20) comes close to the intrinsic value of @Twitter given its growth prospects.

Being one of the largest & long-term shareholders of Twitter, @Kingdom_KHC & I reject this offer.https://t.co/Jty05oJUTk pic.twitter.com/XpNHUAL6UX

— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) April 14, 2022