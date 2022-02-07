سحر التشبيك.. هل يمكن لعلاقة عابرة أن تجعلك مليونيرا؟

عندما تلقَّى "ستيف" تلك المكالمة المفاجئة من صديقه القديم في الجامعة "بيل"، في نهار يوم صيفي عام 1980، ارتفع صوته مُحييا إياه بحرارة. كان قد مضى على تخرّجهما في جامعة هارفارد بعض الوقت، وفرَّقت بينهما سبل الحياة كما تفعل مع الجميع، وانشغل ستيف في الكفاح في حياة ما بعد التخرج، حيث لم يترك بابا إلا وطرقه.

في تلك الفترة كان ستيف قد انضم لبرنامج الدراسات العليا في كلية ستانفورد للأعمال، بعد أن قضى بعض الوقت في مراكز إدارية في عدد من الشركات الجيدة. ولأنه كان يرى في نفسه كاتبا جيدا أيضا، فقد انخرط في محاولات مُستميتة لكتابة سيناريوهات لعلّها تجد رواجا في هوليود، لكنها باءت بالفشل. على الجانب الآخر، انشغل بيل بتأسيس شركة برمجيات جديدة بدأ العمل عليها منذ منتصف السبعينيات ولم يكن لها أي شهرة آنذاك.

بعد أن تبادلا العديد من الذكريات، واطمئن كلٌّ منهم على حال الآخر، عرض بيل على صديقه ستيف عرضا غريبا: الانضمام إليه في شركته الوليدة، ليصبح أول مدير أعمال (Business Manager) فيها مقابل أجر سنوي بقيمة 50 ألف دولار إلى جانب نسبة 5-10% من الشركة. هذه المزايا المُقدَّمة لستيف باعتباره سيكون من أول 30 موظفا في الشركة الوليدة، وسيكون لديه الحق في نيل امتيازات كبيرة في امتلاك حصة من أسهمها.

وافق ستيف على عرض بيل، وتخلَّى عن الاستمرار في دراسة برنامج الأعمال في ستانفورد ليتفرَّغ لدوره الجديد في شركة صديقه الناشئة. بالتأكيد لم يكن يتخيَّل ستيف آنذاك أن موافقته بالانضمام إلى شركة صديقه هذا ستجعله فيما بعد واحدا من أغنى 20 شخصا في العالم، وأن ثروته سوف تتجاوز حاجز الـ 100 مليار دولار.

هذه الشركة يعرفها العالم أجمع الآن باسم "مايكروسوفت"، وبيل هو بيل غيتس مؤسسها، وأغنى رجل في العالم لعدة عقود، أما ستيف فهو ستيف بالمر، الرئيس التنفيذي السابق لمايكروسوفت لمدة 14 عاما. (1، 2)

صداقة أم عمل؟

ستيف بالمر وبيل غيتس

لا تزال قصة انضمام ستيف بالمر إلى مايكروسوفت واحدة من أشهر القصص التي يستدل بها المُتحدِّثون في مجال إدارة الأعمال وتأسيس الشركات على أهمية "العلاقات" لخلق الفرص. تاريخيا، لم يكن أداء ستيف بالمر في قيادة مايكروسوفت متميزا، بل ربما وُصِف بأنه مدير متواضع الإمكانيات بناء على تعامله مع أزمات عديدة أثناء إدارته. فما الذي جعله يحصل على هذه الفرصة المجانية بوصفه واحدا من الموظفين الأوائل في مايكروسوفت؟

التقى ستيف بالمر وبيل غيتس في المراحل الأولى لانضمامهما لجامعة هارفارد، وجمعت بينهما صداقة قوية ليس لأنهما زملاء في الجامعة فحسب، بل لأنهما كانا يقطنان أيضا في المبنى الجامعي نفسه، وهو الأمر الذي جعلهما على تواصل طوال اليوم تقريبا. كان بالمر في تلك الفترة من حياته شابا جامحا وشخصية كاريزمية تشارك في مختلف النشاطات الطلابية، بينما كان بيل غيتس أكثر هدوء وانعزالا. هذا الاختلاف جعل كلًّا منهما يُكمِّل الآخر، وبالتأكيد ترك انطباعا إيجابيا لدى غيتس حمله لفترة طويلة تجاه صديقه في الجامعة.

لذلك، عندما بدأت شركة غيتس في تحقيق نمو ملحوظ مطلع الثمانينيات، فإنه بدأ في حملة توظيف واسعة للموظفين الأوائل في شركته. كان غيتس ذكيا بما فيه الكفاية ليعرف أن الصف الأول من الموظفين في أي شركة يجب اختيارهم بناء على الكفاءة والثقة، لأنهم يُمثِّلون قاعدة نموها. تذكَّر غيتس صديقه المتحمس والنشيط أثناء الجامعة بالمر، فاتصل به عارِضا عليه هذا المنصب بهذه الامتيازات.

على مدار سنوات، تسلَّق بالمر سلم المناصب في مايكروسوفت عبر أقسام المبيعات والدعم والتطوير، حتى وصل إلى منصب نائب رئيس الشركة، ثم المدير التنفيذي لها خلفا لبيل غيتس نفسه في يناير/كانون الثاني عام 2000، وهو المنصب الذي استمر فيه 14 عاما حتى تقاعده عام 2014. اليوم يملك بالمر ثروة تُقدَّر بـ 117 مليار دولار، ليُعتبر من القليلين في العالم الذين كوَّنوا ثرواتهم بسبب حيازة الأسهم في شركة لم يؤسسها هو، ولا يمتلك أي صلة قرابة عائلية مع مؤسسها. (1، 2)

تعارف ودّي تحوَّل إلى رحلة فاخرة

تينا سيليغ، المحاضِرة والمدرِّبة في مجال إدارة الأعمال وتأسيس الشركات في جامعة ستانفورد، كان لها تجربة شخصية مثيرة في مجال "خلق الفرص" من وراء العلاقات جعلتها جزءا أساسيا من محاضراتها للطلاب. تحكي سيليغ أنها في إحدى السنوات كانت تتبضَّع في أحد المتاجر بسان فرانسيسكو برفقة ابنها الصغير في عطلة نهاية الأسبوع، لتلمح أمامها رجلا أجنبيا يقف في نهاية الممر يحاول فتح إحدى علب عصير الليمون المجمّد.

قدَّمت له سيليغ المساعدة، وقدَّم هو لها الشكر، ثم وقفا لتبادل الحديث، فأخبرها الرجل أنه يُسمّى إدواردو وأنه جاء من دولة تشيلي لتعلُّم ريادة الأعمال في وادي السيليكون ليتمكَّن إدارة الأعمال التجارية لعائلته. كانت مصادفة ممتازة، لأن تينا أخبرته أنها محاضِرة في ريادة الأعمال في ستانفورد، وأنها مستعدة لمساعدته في أي وقت، وتبادل كلاهما أرقام الهواتف، ونشأت بينهما صداقة جيدة.

بعد مرور عدة سنوات، قادت الأقدار تينا سيليغ إلى دولة تشيلي لحضور مؤتمر في ريادة الأعمال بصحبة عدد من زملائها الأكاديميين في ستانفورد، فكان من الطبيعي أن تتواصل مع إدواردو وتبلغه أنها ستكون في العاصمة سانتياغو إذا كان لديه بعض الوقت لتناول القهوة معها ومع زملائها. جاءها رد إدواردو بالترحاب الشديد المختلط بالأسف أنه لن يكون قادرا على الحضور، ولكنه في المقابل يُحضِّر لهم مفاجأة من نوع خاص.

طلب منها أن تصطحب زملاءها وتتوجَّه إلى أحد المباني في العاصمة، والصعود إلى الطابق الأخير. وعندما ذهبت تينا برفقة أصدقائها إلى هذا المبنى، فوجئوا بطائرة مروحية فارهة في انتظارهم، وفي استقبالهم مساعد إدواردو الذي اصطحبهم في رحلة جوية في سماء العاصمة سانتياغو حتى وصلوا إلى منتجع سياحي فاخر تابع لشركات إدواردو، قضوا فيه وقتا رائعا ثم أعادتهم الطائرة الخاصة إلى المبنى الذي بدأت رحلتهم منه.

بدأ كل شيء بحوار سريع في أروقة أحد المتاجر بعد تطوُّعها بمساعدة شخص غريب في فتح علبة الليمون المجمد الذي يحمله، وتحوَّلت العلاقة في النهاية إلى رحلة بمروحية فاخرة فوق العاصمة سانتياغو، تقول تينا سيليغ تعليقا على هذه التجربة ضاحكة: "وهذا هو تعريف الحظ، إنه اقتناص للفرص عبر توسيع العلاقات. ليس مجرد تحويل الليمون إلى عصير ليمون، وإنما تحويل عصير الليمون إلى رحلة فارهة بالطائرة المروحية".

في رحاب التشبيك

يبدو أن المقولة الشهيرة "الأمر ليس مُتعلِّقا بما تعرف، بل مُتعلِّق بمَن تعرف" لم تخفت خلال العقود الماضية، بل ربما وصلت إلى أعلى مستوى من التطبيق لها خلال هذه الأيام، التي تعني أن حصولك على فرصة جيّدة، سواء كانت وظيفة أو تجارة أو صفقة أو غيرها، لا يعني بالضرورة أن تكون خبيرا بتفاصيل هذه الفرصة، بقدر ما يستدعي أن تعرف مَن يستطيع أن يربطك بها.

في دراسة بريطانية صدرت عام 2011 نقلها موقع "CNBC"، وُجد أن قرابة 70% من الوظائف الشاغرة لا تُنشر علنا ولا تُتاح على مواقع التوظيف بالأساس، في الوقت الذي يقضي فيه عدد كبير من الباحثين عن الفرص الوظيفية أوقاتهم في تصفُّح هذه المواقع. في المقابل، قالت الدراسة إن ما بين 50-80% من الوظائف تُشغل بواسطة "التشبيك" (Networking) أو التناقل الشفهي (word of mouth)، أي من خلال ترشيحات من الموظفين الحاليين أو المديرين لأشخاص يعرفونهم معرفة شخصية او افتراضية. (3)

أما في عالم ريادة الأعمال وتأسيس الشركات، فالأمر لا يختلف كثيرا عن عالم التوظيف. فبحسب بحث أُجري عام 2017 بواسطة مركز إنفوكوم للتطوير الإعلامي في سنغافورة، غطّى نحو 1000 رائد أعمال في 10 مدن تشمل آسيا وأوروبا وأميركا، اعترف 78% من مؤسسي المشاريع أن "التشبيك" وتكوين العلاقات الفعالة مع الآخرين بأشكالها كافة لعب دورا محوريا في تطوير مشروعاتهم الناشئة في فترة من فتراتها. (4)

بناء العلاقات

"التعريف الحقيقي للتشبيك (Networking) بالنسبة لي هو بناء العلاقات قبل أن تحتاج إليها".

هكذا عرَّفت مفهوم التشبيك دايانا دارلينغ، الخبرة والمديرة التنفيذية لإحدى شركات العلاقات العامة في بوسطن، أن تبني شبكة علاقات واسعة مع أشخاص مستهدفين بشكل يساعدك على تحصيل الفرص حاليا أو مستقبلا. لاحِظ أن الحديث هنا عن "العلاقات" التي يمكن أن تُولِّد الفرص، وليس الصداقات بالضرورة. كما أن توليد الفرص هنا قد يشمل أشكالا عديدة، مثل الترشيح لوظيفة، أو التمرير لمقابلة مستثمر، أو التوصية في شركة معينة لقبولك، أو حتى منحك النصيحة التي يمكن بناء قرار جيّد عليها. (5)

لحُسن الحظ، أصبح التشبيك في أيامنا هذه أمرا يمكن وصفه بالسهولة مقارنة بما مضى، باعتبار أنه لا يعتمد فقط على الحياة الاجتماعية للمرء أو انفتاحه الشخصي لتكوين العلاقات، وإنما أصبح يعتمد في معظمه على التعاملات الرقمية. فبحسب أحد الإحصاءات، فإن نحو 60% من العلاقات القائمة على الفرص الوظيفية والمهنية والتجارية تُكوَّن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا شبكة "لينكد إن".

وبحسب دراسة نقلها موقع "هارفارد بزنس ريفيو"، فإن 75% من العاملين في مجالات معاملات الشركات التجارية (B2B) و84% من التنفيذيين في الشركات يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع دوائرهم وعلاقاتهم بهدف التوصُّل إلى قرارات صحيحة. بينما نشرت منصة "لينكد إن" تقريرا عام 2018 قالت فيه إن 89% من الأشخاص العاملين في مجال المبيعات اعتبروا أن منصات التشبيك مثل "لينكد إن" تعتبر أمرا ضروريا لعقد الصفقات. (6)

الاشتباك مع الفرص

"إذا دخلت إلى غرفة ولم تلتقِ بشخص جديد، فأنت قد فوَّت احتمالية فرصة لتعلُّم شيء جديد أو تكوين صداقة، أو، وهذا هو الأهم، فوَّت احتمالية صناعة مليون دولار". (تينا سيليغ)

الخبير الإداري ومدرِّب التوظيف مات يانجويست، مؤسس شركة "كاريير هورايزونز" للتوظيف، اشتهر عنه تقديم واحدة من أكثر النصائح المركزة حول التشبيك وتكوين العلاقات، تقول: كل شخص يطمح للمزيد من الفرص الوظيفية، أو فرص التجارة والأعمال عموما مهما كان مجالها، يجب أن يُجري تواصلا مع نحو 50-100 شخص جديد شهريا على الأقل، تتنوَّع ما بين اتصالات هاتفية، وإرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني، والتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا من خلال الشبكات المهنية مثل "لينكد إن"، وحتى تويتر وفيسبوك، وليس انتهاء بالذهاب إلى مقابلات عمل أو حضور مؤتمرات سواء على أرض الواقع أو حتى مؤتمرات ولقاءات افتراضية.

اعتبر يانجويست أنه كلما زاد عدد الاتصالات التي تُجريها، زاد في المقابل عدد الفرص التي تحصل عليها، سواء فرص الحصول على وظيفة أفضل للباحثين عن الوظائف، أو فرص الحصول على صفقات أفضل بالنسبة للمسوِّقين ورجال المبيعات. حجم التواصل الشهري، حسب يانجويست، هو الأساس الذي يقوم عليه نجاح التشبيك وحصد الفرص بشكل أكبر، سواء على المدى القريب أو البعيد، مما يستدعي أن يكون التواصل مع الآخرين روتينا شهريا دائما بغض النظر عن نتائجه المباشرة. (7)

أخيرا، إذا كان ستيف بالمر تحوَّل إلى ملياردير بسبب علاقة صداقة قديمة مع بيل غيتس، وإذا كانت تينا سيليغ استفادت بمزايا القيام برحلة جوية فاخرة على حساب ملياردير تعرَّفت إليه أثناء تسوُّقها في أحد المتاجر، فالمبدأ نفسه يسري علينا جميعا. ربما تعارف سريع مع شخص ما عبر "لينكد إن"، أو علاقة إيجابية مع أحد الزملاء، قد تؤدي بك إلى حشد من الفرص التي قد تُغير مسار حياتك المهنية بالكامل، فقط حاوِل أن تختار الشخص الصحيح الذي تتواصل معه، ولا تُضيِّع الفرص.

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المصادر