سام بانكمان وFTX.. كيف تخسر 16 مليار دولار في أسبوع واحد فقط؟

حتى يوم 1 نوفمبر/تشرين الأول 2022، كان الشاب الثلاثيني ثائر الشعر "سام بانكمان فرايد" -أو "SBF" كما يُسمّيه الإعلام- يُجسِّد كل ملامح الشاب الأميركي المهووس بالتقنية (Geek)، الذي يملك ثروة ضخمة تُقدّر بحوالي 16 مليار دولار، باعتباره المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة FTX، ثاني أضخم منصة تداول عملات رقمية في العالم، بتعاملات يومية تقدر بمليارات الدولارات.

إلى حد ما بات هذا النموذج -نموذج الشاب الملياردير التقني- مألوفا في الصحافة العالمية، ولم يعد لافتا كما كان يحدث في الماضي، ولكن ما حدث بعد هذا التاريخ هو الذي لم يكن مألوفا إطلاقا، فخلال بضعة أيام فقط من هذا التاريخ، فقَدَ هذا الشاب ثروته بالكامل، وتهاوت شركته من شركة عملاقة قيمتها 32 مليار دولار إلى قاع الإفلاس، في واحدة من أسرع وأقسى تجارب ضياع الثروات، على حد وصف صحيفة بلومبيرغ الاقتصادية العالمية.

فما الذي حدث؟ وما المصيبة التي يمكن أن يرتكبها شخص ما تجعله يخسر 16 مليار دولار في بضعة أيام؟! (1)

يمكن وصف سام بانكمان حقا بأنه "فتى وادي السيليكون"، حيث وُلد ونشأ وترعرع في هذه المنطقة لأب وأم أستاذين في القانون بجامعة ستانفورد العريقة. عُرف عنه حبه الشديد لممارسة ألعاب الطفولة وعلى رأسها الشطرنج، واهتمامه الشديد بالرياضيات والتقنية، وهو أمر طبيعي لطفل وُلد ويعيش في قلب وادي السيليكون حيث كبريات شركات التقنية العالمية.

لاحقا، التحق بانكمان بمعهد "MIT" العريق ليدرس تخصص الفيزياء، في الوقت الذي كان يشغل وقته بدراسة مقررات جانبية خارج المسار الأكاديمي، والاهتمام بدورات كسب المال وإدارة الوقت. وبحسب وصفه هو لنفسه في عدة لقاءات، لم يكن سام طالبا مجتهدا، ولكن يبدو أنه كان يجهز نفسه لشيء ما.

بعد إنهاء دراسته الجامعية، بدأ بانكمان حياته العملية بالعمل في شركة تداول أوراق مالية تُدعي "جين ستريت"، تعلّم فيها مفهوم "المُراجحة (arbitrage)"، وهو نوع من التجارة يجعلك تشتري أصولا (assets) بأسعار منخفضة في أسواق معينة، ثم تذهب لبيعها بأسعار أعلى في أسواق أخرى. هذا المجال بالتحديد كان السبب الأساسي في دخول الشاب الطموح لعالم العملات المشفرة "الكريبتو" باتباع الأسلوب نفسه(2).

في العام 2017 كانت العملات الرقمية المشفرة تتضخم بشكل هائل، وأصبح المتعاملون فيها يتاجرون عبر منصات التداول الخاصة، وهو ما شجّع بانكمان على الدخول في اللعبة بعد أن لاحظ أن بعض العملات الرقمية تُباع بأسعار مختلفة عبر المنصات، فعلى سبيل المثال، أسعار تداول البيتكوين في منصات التداول الآسيوية، في كوريا الجنوبية واليابان تحديدا، تكون أعلى من أسعارها في منصات التداول الأميركية والغربية. هذه الاختلافات تخلق فرصة للمستثمرين لتحقيق هوامش أرباح تستفيد من فروقات الأسعار أثناء عمليات البيع والشراء (3)، وهو ما يُطلق عليه مصطلح "كيمشي بريميام" (Kimchi Premium).

بدأ سام بنفسه، يشتري البيتكوين من منصات تبيعها بسعر رخيص، ثم يبيعها في منصات أخرى تتداول البيتكوين بأسعار مرتفعة، محققا هامشا ربحيا. وبعد مرور شهر من تحقيق أرباح متواضعة، جمع سام مجموعة من زملائه المقتنعين بالفكرة، وأطلقوا شركة للتداول بالأسلوب نفسه، أسموها "ألاميدا ريسيرش" (Alameda Research)، بدؤوا من خلالها تطوير أساليب مراجحة فعّالة، وطوروا طرقا لنقل الأموال من وإلى البنوك عبر الحدود بكفاءة وبدون مشكلات.

بعد 3 أشهر من إطلاق ألاميدا، حقق سام ورفاقه نموا هائلا وصل إلى تحقيق أرباح يومية -بحسب بي بي سي- تقدر بمليون دولار، وخلال العام 2018 ارتفع معدل تحويلات بيع العملات الرقمية وشرائها إلى حوالي 15 مليون دولار يوميا بين الأسواق والمنصات المختلفة بحسب بلومبيرغ؛ ما جعل الصحافة العالمية تطلق على سام لقب "موبي ديك حيتان الكريبتو" بسبب أثره الكبير والسريع في سوق العملات المشفّرة.

هذا النمو السريع جعل بانكمان ينقل مقر شركته إلى هونج كونج في العام 2018، وذلك بعد تأكده من أن سوق هونج كونج أكثر مرونة وأقل قيودا من السوق الأمريكي (4).

في بداية عام 2019، قرر سام بانكمان بأن لديه إمكانية أكبر من مجرد منصة مراجحة تستفيد من فروقات أسعار العملات الرقمية، وأن لديه الفرصة لبناء منصة تداول عملات رقمية شاملة، وبالفعل، وبالاستعانة بفريقه الذي أصبح يضم خبراء في العملات الرقمية، انطلقت المنصة بعد 4 أشهر من التطوير باسم "FTX"، اختصارا لعبارة "تداول المستقبل (Futures Exchange)".

عد عدة أشهر من إطلاق FTX، بدا واضحا أنها ستحقق نموا كبيرا، حيث أطلقت المنصة عددا من الخصائص المغرية للتداول من خلالها، مثل تقليل الرسوم، وزيادة أنواع العملات الرقمية التي يمكن تداولها، وإتاحة خيارات سحب وتحويلات العملات بشكل أكثر مرونة. هذا الصعود السريع واللافت للنظر جعل منصة "باينانس" (Binance)، أكبر منصة تداول عملات مشفرة في العالم، تتقدم للاستحواذ على حصة 20% من منصة FTX بعد عدة أشهر من إطلاقها.

خلال العامين 2020 و2021، تصاعدت منصة FTX بمعدل صاروخي، حيث افتتحت المنصة فرعا في السوق الأميركي، واستحوذت على 15 شركة ناشئة متخصصة في تداول العملات المشفرة، وحصدت جولة تمويلية ضخمة بقيمة 900 مليون دولار بواسطة 50 مستثمرا عالميا من بينهم سوفت بنك وسيكويا كابيتال. لاحقا، نقلت المنصة مقرها الرئيس من هونج كونج إلى جزر البهاما.

في يناير/ كانون الثاني 2022، جمعت منصة FTX جولة تمويلية ضخمة أخرى من الفئة C بقيمة 400 مليون دولار بواسطة تحالف من المستثمرين، ليرتفع تقييمها إلى 32 مليار دولار، تزامنا مع حملة تسويق ودعاية ضخمة بمئات الملايين من الدولارات للترويج لمنصة FTX وتداول العملات المشفرة، شملت رياضيين وسياسيين وفعاليات ورعاية لفرق كرة قدم أميركية وفرق كرة سلة شهيرة، أضخمها على الإطلاق كان حقوق رعاية لمجمع ميامي الرياضي لاستضافة الألعاب بتكلفة 135 مليون دولار لمدة 19 عاما، ليتحول اسم المجمع الرياضي العملاق إلى "FTX Arena".

ومع كل هذا التصاعد في نشاط FTX عالميا، وبمعدل تداول ضخم وصل إلى 10 مليارات دولار يوميا على المنصة، لتصبح ثاني أكبر منصة تداول عملات مشفرة حول العالم، نمت ثروة سام بانكمان لتصل إلى 26.5 مليار دولار في أعلى مستوياتها، ليصبح أغنى شاب في العالم في الثلاثين من عمره صنع هذه الثروة الضخمة بدون أن يرثها(2)(4)(5).

من المعروف أن منصات التداول للعملات المشفّرة يكون لديها عملتها الخاصة التي يُطلق عليها اسم "توكين" (Token)، هذه العملة الخاصة لكل منصة تداول عادةً ما تُستخدم في دفع رسوم المعاملات -رسوم بيع العملات المشفرة وشرائها على اختلاف أنواعها- على المنصة بدلا من الأموال النقدية، باعتبارها عملة موثوقة خاصة تابعة لمنصة التداول الرئيسية. في حالة منصة FTX، فالعملة الخاصة المشفّرة بها هي FTT، التي تُدار التعاملات بها من خلالها.

ذكرنا من قبل أن منصة "باينانس" (Binance)، المنصة الأكبر في العالم لتداول العملات المشفرة التي أسسها ويديرها الصيني "تشانغ بينغ تشاو"، يُختصر اسمه إلى CZ؛ كانت قد استثمرت استثمارا مبكرا في منصة FTX. لاحقا، وبقدوم عام 2021، أعلنت باينانس عن خطتها للخروج من منصة FTX والبدء في بيع حصتها في المنصة بقيمة 2.1 مليار دولار، دُفع جزء منها بالنقود السائلة التقليدية، ودُفع الجزء المتبقي منها بعملة FTT المشفّرة.

حتى الآن كانت الأمور تبدو طبيعية تماما، فعلى الرغم من المشكلات التي ضربت سوق العملات الرقمية المشفّرة وتراجع أسعارها بشكل حاد، فإنها في النهاية كانت مشكلات خاضعة لسعر التداول في الأسواق، حتى جاءت اللحظة المباغتة التي انفجرت فيها القنبلة المدوّية التي جاءت على شكل تقرير نُشر على منصة "Coindesk" المتخصصة في تغطية جميع أخبار سوق العملات المشفرة عالميا(2)(4)(6).

As part of Binance’s exit from FTX equity last year, Binance received roughly $2.1 billion USD equivalent in cash (BUSD and FTT). Due to recent revelations that have came to light, we have decided to liquidate any remaining FTT on our books. 1/4

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 6, 2022