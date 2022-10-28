معظمها باللغة العربية.. أفضل برامج صوتية "بودكاست" يجب أن يتابعها كل رائد أعمال

يُقال إن رائد الأعمال الناجح هو الذي يستخدم كلتا يديه: يد تبحث عن وسائل التعلم مثل الكتب والأفلام والمحتوى الهادف الذي يجعله مُطلعا على كل جديد في عالم الأعمال، واليد الأخرى تُنفِّذ ما يقرأه ويتعلّمه. يد تسعى وراء المعلومة، واليد الأخرى تعمل على تحويل المعلومة النظرية إلى منهج عملي يُسرِّع من بناء المشاريع ويرفع من مستوى نواتجها.

في السنوات الأخيرة، صعد نجم "البودكاست" (Podcast) بوصفه واحدا من أهم مصادر مشاركة المحتوى في المجالات كافة، وعلى رأسها بالطبع مجال ريادة الأعمال. البودكاست باختصار هو محتوى سماعي مُسجَّل يتناول فيه مُنشئو المحتوى موضوعا معينا سواء بشكل فردي يتميز ببعض الارتجال، أو من خلال نقاش موسَّع مع آخرين. طبيعة هذا النمط من مشاركة المحتوى تجعله واحدا من أكثر المحتويات استهلاكا خصوصا في أوقات الفراغ، مثل أوقات قيادة السيارات أو المشي أو ممارسة الرياضة أو صالات الانتظار.

هنا نسلط الضوء في "ميدان" على مجموعة من أهم برامج البودكاست التي تتناول عالم ريادة الأعمال والاستثمار والمشاريع الناشئة، معظمها باللغة العربية وبعضها باللغة الإنجليزية.

حروب الأعمال

البودكاست الأول في هذه القائمة من إنتاج الجزيرة بودكاست، وهو واحد من أهم وأشهر الأعمال الصوتية التي أُنتجت في السنوات الأخيرة وتسلط الضوء على "حروب الأعمال". تلك المعارك الهائلة التي تدور في كواليس المنافسة الشرسة بين الشركات والمؤسسات العالمية للاستحواذ على انتباه وجيوب الملايين من الناس حول العالم، والتي تدور جميعها حول مبدأ نهائي: سحق المُنافس والاستيلاء على قطعة أكبر من السوق.

أُعلن عن الحلقة الأولى في نهاية مارس/آذار 2020، وبدأت السلسلة في إبريل/نيسان من العام نفسه بست حلقات متتابعة حول الحرب الضروس بين شركتَيْ "كوكاكولا" و"بيبسي" بداية من نشأتهما في نهاية القرن التاسع عشر. وفي الحلقات التالية، استعرض البرنامج عددا من ثنائيات المعارك بين الشركات مثل فيراري ولامبورغيني، فيسبوك وسناب شات، نتفليكس ضد بلوك باستر، أديداس ونايكي، وحتى نيتندو وسوني، وأيضا ماكدونالدز وبرجر كينج، وبوينغ وإيرباص، وغيرها من الشركات. كل "حرب" من هذه الحروب تُستعرَض في سلسلة حلقات صوتية، يبلغ طول الحلقة الواحدة نحو 30 دقيقة بالمتوسط.

حتى الآن، أُنتِجت 91 حلقة بودكاست تغطي 15 حربا بين الشركات في مختلف الأسواق، بمعدل 3-5 حلقات بالمتوسط لكل صراع. أهم ما يميز البرنامج أنه أقرب إلى مسلسل إذاعي، حيث يحكي الراوي الأساسي الخط العام للقصة التي يتخللها حوارات تمثيلية متعددة بين شخصيات مختلفة، مما يجعله واحدا من أكثر برامج البودكاست اختلافا وتأثيرا على شريحة واسعة من المستمعين.

البودكاست يستعرض بالتفاصيل مراحل الصراع بين الشركات بطريقة مُعمَّقة مما يجعل كل حلقة أقرب إلى مزيج من حلقة وثائقية وبرنامج استقصائي وحكاية مروية ببراعة.

لينك البودكاست: هنا.

سوالف بزنس

بحسب اللهجة السعودية والكثير من اللهجات الخليجية، فإن كلمة "سوالف" تعني كثرة الكلام أو الحكايات. وبالتأكيد يُعَدُّ بودكاست "سوالف بيزنس" واحدا من أهم البرامج الصوتية التي تركز على عالم البيزنس كما يشير اسمه، حيث يستضيف مُقدِّمه "مشهور الدبيان" في كل حلقة ضيفا جديدا يتحدث في عالم ريادة الأعمال، بمتوسط ساعة إلى ساعة ونصف لكل حلقة.

البرنامج يضم عددا كبيرا من الحلقات بتصنيفات مختلفة تدور جميعها في نطاق الأعمال، ويُعَدُّ من أكثر برامج البودكاست غزارة في الإنتاج. يستضيف المحاور السعودي عددا كبيرا من الشخصيات المميزة في مجالات متعددة يجمعها التخصص في مجال الأعمال مثل التسويق والبيع والجوانب المالية والاستثمارية، وغالبا ما يكون إيقاع الحلقة في إطار استعراض تجارب شخصية في الجانب المهني والريادي للضيف، أو استعراض آراء شخصية نابعة من الخبرة في مجال معين.

في إحدى الحلقات يستضيف رائدَ أعمالٍ مؤسسا لشركة ناشئة يروي تجربته بالكامل بشكل مُفصَّل، وفي حلقة أخرى يستضيف خبيرا في التسويق، حلقة ثالثة يستضيف فيها خبيرا ماليا يطرح وجهة نظره في مستقبل الشركات والبورصة والاستثمار في الأسهم، وغيرها من الموضوعات. هذا التنوع والتعمق في الموضوعات ساهم في جعل بودكاست "سوالف بيزنس" واحدا من أكثر برامج البودكاست العربية ترشيحا خلال السنوات الأخيرة وأكثرها إفادة لرواد الأعمال أو الأشخاص الراغبين في رفع ثقافتهم في عالم المال والأعمال.

تيم فيريس شو

بودكاست "تيم فيريس شو" (The Tim Ferriss Show)، الذي يقدمه رائد الأعمال الأميركي تيموثي فيريس، يُعَدُّ دائما من أوائل الترشيحات لبرامج البودكاست المتخصصة في عالم المال والأعمال وجوانبها الوظيفية والإنسانية. تيم لديه مسيرة ريادية طويلة، وشارك في تأسيس عدد من الشركات الناشئة سابقا، ويُعَدُّ مستثمرا نشيطا في المشاريع الناشئة. كما ألَّف أيضا مجموعة من أهم الكتب التي تركز في مجال العمل الحر، من أهمها كتابه الأشهر "4 ساعات عمل في الأسبوع"، وهو أحد أهم الكتب التي تتناول طرق تحقيق الإنجاز بأقل مجهود.

ورغم أنه استضاف في البودكاست الخاص به نخبة متنوعة من الضيوف من المجالات كافة، بما في ذلك الفنانون والرياضيون والعلماء وبالطبع رواد الأعمال، فإن برنامجه يركز دائما على الجوانب ذات الطابع المالي والإداري والتطور الشخصي بهؤلاء الضيوف، أكثر من تركيزه على طبيعة تخصصاتهم أو الحديث المفصل عنها.

من أهم مزايا بودكاست تيم فيريس أنه يركز دائما على طلب النصائح من الضيوف الذين يستضيفهم بشكل مباشر، حيث يدور النقاش دائما حول: أخبرونا بنصائح في الأعمال والصحة والحياة، وأية استراتيجيات تتبعونها في إنجاح وتحفيز حياتكم. لاحقا، جمع فيريس عددا من هذه النصائح في كتاب بعنوان "أدوات العظماء" يلخص فيه أهم ما قاله ضيوفه -بمختلف تخصصاتهم- بخصوص المال والحياة والصحة.

كيف بنيت نجاحي؟

واحد من أهم وأشهر برامج البودكاست في أميركا والعالم، ويمكن القول إنه أكثرها غزارة في الإنتاج أيضا. بدأ البودكاست عام 2016 بواسطة الصحافي الأميركي غاي راز بعنوان "كيف بنيت هذا" (How I Built This) وهو موجه بشكل كامل لرواد الأعمال والمبدعين وأصحاب المشاريع، حيث تقوم فكرته على إتاحة الفرصة لكل ضيف يستضيفه البرنامج في شرح طريقة بناء مشروعه بالتفصيل، وكيف تجاوز الأزمات واستغل الفرص من أجل تحقيق هدفه.

حتى لحظة كتابة هذه السطور، تجاوز إجمالي حلقات البودكاست 400 حلقة، كل حلقة منها مدتها نحو ساعة إلى ساعة ونصف، يستضيف خلالها رائد أعمال مخضرما يجيب عن السؤال الذي يطرحه عنوان البودكاست: كيف فعلتها؟ استضاف البودكاست عددا من أهم نجوم عالم ريادة الأعمال في أميركا، وبعض الرموز الريادية من خارج أميركا أيضا.

في عام 2020، أصدر غاي راز كتابا بالعنوان نفسه "كيف بنيت نجاحي"، يسلط الضوء على أهم الحلقات التي استعرضها في البودكاست، حيث اختار 20 قصة ريادية اعتبرها من أهم التجارب التي مرَّت عليه. البودكاست يُعَدُّ أيقونة مهمة لمجتمع الرياديين في العالم، حيث يعج بتفاصيل الكثير من الخبرات التي يمر بها رواد الأعمال في سياق حديث يتميز بالعمق والتطرق إلى التفاصيل، وليس مجرد خطوط عريضة أو تجربة عامة غير مفيدة.

بودكاست فنجان

يُعَدُّ من أشهر برامج البودكاست العربية خلال السنوات الأخيرة، مقدم البرنامج هو الإعلامي السعودي عبد الرحمن أبو مالح، ويستضيف فيه باستمرار ضيوفا من جميع التخصصات، بما يشمل التاريخ والعلوم والتعليم والاقتصاد وغيرها، ومن أهم هذه التصنيفات ريادة الأعمال التي ارتبطت في البداية بصعود البودكاست إعلاميا، قبل أن يتوسَّع إلى جميع المجالات الأخرى.

بودكاست فنجان يُبث كل يوم أحد، ويعتمد على وصفه الأساسي بأنه "يأخذ من كل مذاق رشفة، بلا معايير أو مواضيع محددة، لكن الأكيد هنا الكثير من المتعة والفائدة". ومنذ بث الحلقة الأولى من البودكاست في منتصف عام 2015، استضاف مئات الرموز في مختلف المجالات، بداية من رواد الأعمال والمستثمرين والتجار والخبراء في الأنظمة المالية، وليس انتهاء بالخبراء في التاريخ والفنون والدين والسياسة والأدب وعلوم الاجتماع والاقتصاد.

بودكاست السوق

واحد من برامج البودكاست العربية الصاعدة مؤخرا رغم حداثة تأسيسه، حيث انطلقت الحلقة الأولى في فبراير/شباط 2022 وحاز انتشارا كبيرا بين المهتمين بعالم المال والاستثمار. بودكاست "السوق" هو أحد منتجات شركة ثمانية الإعلامية السعودية، ويركز كما يشير اسمه على جميع الموضوعات ذات الصلة بعالم الأسواق، بأسلوب سهل ومُبسط يناسب المبتدئين والمتوسطين والمخضرمين على حدٍّ سواء.

البودكاست فكرته ثابتة، ثلاثة مستثمرين سعوديين متخصصين في الاستثمار الجريء يجتمعون في نهاية كل أسبوع لمناقشة موضوعات ريادة الأعمال وتحولات الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، يُدلي كلٌّ منهم بآرائه ورؤيته. المستثمرون الثلاثة هم معاذ خليفاوي، وهو مستثمر ملائكي -مستثمر فردي يضخ ماله الشخصي في دعم المشاريع الناشئة-، وعبد الله السعيدان، شريك في شركة ماكينزي، ووليد البلاع، المستشار في مجال التقني والاستثمار الجريء.

حتى لحظة كتابة هذه السطور، أُنتجت عشرات الحلقات من البودكاست، بمعدل 60-90 دقيقة للحلقة الواحدة، وتناول الثلاثي العديد من الأفكار المختلفة بداية من إدارة الشركات الناشئة، مرورا باتجاهات صاعدة جديدة في عالم ريادة الأعمال مثل العملات الرقمية والـ"NTFs"، وليس انتهاء بتحليل الأسواق الناشئة وتزايد الاستثمار الجريء في المنطقة والمصاعب التي يواجهها رواد الأعمال خلال فترة الركود الاقتصادي الحالي.

في النهاية، بالطبع هذه القائمة لا تُمثِّل سوى مدخل إلى عالم البودكاست الذي يعج بالمئات من البرامج التي تزخر بالمعرفة، سواء البرامج المدعومة بواسطة مؤسسات وهيئات إعلامية، أو برامج البودكاست الفردية التي يؤسسها الخبراء في مجالاتهم ويشاركون من خلالها معارفهم وعصارة تجاربهم.

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المصادر:

**الترشيحات المذكورة في القائمة ضمن القائمة الشخصية للكاتب، وكل المعلومات الواردة مُستمَدَّة من وصف البرامج نفسها.