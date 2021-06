الدحيح نموذجا.. كيف يمكن لمؤثر واحد أن يلفت أنظار الملايين لمؤسسة مجهولة؟

قبل أيام قليلة، لم يكن الكثيرون في العالم العربي قد سمعوا من قبل عن مؤسسة إعلامية تُدعى مؤسسة الإعلام الجديد (New Media Academy). بحسب تعريفها لنفسها، فهي منصة إعلامية تعليمية إماراتية، تقول إحصائيات "Social Blade" إنه حتى السبت 12 يونيو/حزيران 2021، كان عدد المشتركين في قناتها على يوتيوب حوالي 9 آلاف مشترك فقط، وتحقق فيديوهاتها انتشارا ضعيفا إلى متوسِّط. بقدوم منتصف الليل من اليوم نفسه، كان الجميع فجأة يتحدث عن هذه المؤسسة بعد تحولها إلى موضوع الساعة "Trend" على وسائل التواصل الاجتماعي.

بالطبع كان السبب هو الظهور المفاجئ لبرنامج الدحيح، الذي يلقى رواجا كبيرا بين الشباب العربي، عبر القناة، ويقدمه اليوتيوبر وصانع المحتوى المصري واسع الشهرة أحمد الغندور. أسهم ذلك في رفع عدد المشتركين (Subscribers) في القناة من 9 آلاف مشترك فقط إلى 323 ألف مشترك في ليلة واحدة، ناهيك بإضافة مليوني مشاهدة إجمالي مشاهدات القناة في يوم واحد. بنهاية الأسبوع، كان عدد المشتركين في القناة تضاعف ليصل إلى 650 ألف مشترك، وستة ملايين مشاهدة إضافية، وهو ما يساوي إجمالي عدد المشاهدات التي حققتها القناة منذ تأسيسها في صيف العام 2020.

هذا النمو الهائل في المشاهدات والأرقام لمؤسسة اعتبرها الكثيرون غير معروفة، وتحوّلها في زمن قياسي إلى مصدر جذب لملايين المشاهدين من كل أنحاء العالم العربي، أثار شكوكا واسعة حول إمكانية اعتبار هذه الخطوة جزءا من مشروع جذب جماهيري لمنصات ناشئة متهمة بالتطبيع مع كيانات إسرائيلية. ومع ذلك، من الناحية التسويقية، يمكن القول إن استخدام مبدأ التسويق من خلال المؤثرين (Influencer Marketing) نجح بالفعل في تحقيق غاية القناة وتلميعها بشكل لا يمكن مقارنته بأدوات التسويق التقليدية. ( 1 ، 2 )

يعني التسويق من خلال المؤثرين -ببساطة- التعاون مع المؤثِّر (Influencer) الذي يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة من المُتابعين، بهدف التلميع والترويج لعلامة تجارية معينة بشكل يلفت أنظار متابعيه ويؤثر على قراراتهم بالتفاعل أو الشراء بشكل أكبر من استخدام وسائل التسويق التقليدية. عادة ما يكون هذا الترويج من خلال تقديم محتوى جذّاب يؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية للعلامة التجارية.

قد يبدو للوهلة الأولى أن التسويق بالمؤثرين اصطلاح جديد مرتبط بعالم التواصل الاجتماعي وظهور مفهوم المؤثرين الذين يملكون مئات الآلاف أو الملايين من المتابعين، ولكن الواقع أنه مبدأ تسويقي قديم مُتبع منذ عقود طويلة، فقط الأدوات المُستخدمة لتطبيقه هي التي اختلفت، حيث تحوّلت من وسائل الإعلام التقليدية إلى الاعتماد على رموز ومشاهير ظهروا من رحم التطور الرقمي المرتبط بشبكة الإنترنت، وأثبتوا انتشارا واسعا، بحيث يمكن الاعتماد عليهم في تسويق الخدمات والمنتجات من خلال هذه الوسائل. لطالما اعتبر هذا الأسلوب واحدا من الأدوات الأشد فعالية وتأثيرا، والأكثر عائدا على الاستثمار (جذبا للأرباح مقارنة بالمدفوع في التسويق [ROI Return on Investment]) مقارنة بأنماط تسويقية معتادة أخرى.(3)

هكذا لخص المتخصص العالمي في مجال التسويق "سيث غودين" الرسالة الأساسية من وراء الحملات التسويقية التي يغطي مبدأ التسويق بالمؤثرين الجزء الأكبر من ميزانياتها، حيث يلعب البريق والإبداع ورواية القصص "Storytelling" الدور الأكبر في جذب الجمهور للتفاعل أو الشراء بدون تفكير طويل، بناء على "السحر" الذي يقدّمه لهم المؤثر، بحسب وصف غودين.(4)

بحسب منصة "ميديا كيكس" الأوروبية المتخصصة في التسويق بالمؤثرين، فإن هناك مجموعة من الأهداف الأساسية وراء إستراتيجية التسويق بالمؤثرين تستهدفها الشركات والمؤسسات والعلامات التجارية، يأتي على رأسها بلا منازع: الوعي بالعلامة التجارية وتلميعها (Brand Awareness and advocacy).

هذا التعريف بالعلامة التجارية وتلميعها يستدعي دائما الاعتماد على مؤثرين ذوي مصداقية عالية لدى الجمهور، ما يتيح لها جذب أعداد هائلة من المستخدمين والعملاء بشكل لا تُقارَن جودته بالحملات التسويقية الأخرى، وهو ما يجعل هذا النوع من التسويق فرصة ممتازة لنوعين من المؤسسات: المؤسسات الناشئة التي تسعى لنشر علامتها التجارية بشكل سريع وفعّال من خلال مؤثرين ذوي مصداقية، وكذا المؤسسات الموجودة في السوق بالفعل وتواجه منافسة شرسة مع مؤسسات أخرى، أو تعاني من اهتزاز علامتها التجارية وفقدان بريقها، الأمر الذي يجعلها تتكئ على أكتاف مؤثرين كبار ذوي مصداقية لتلميع صورتها. (5)

في هذا الصدد، تُعد مصداقية المؤثر هي مفتاح نجاح حملات التسويق عبر المؤثرين في تمرير تعريف الجمهور بالعلامة التجارية، وبحسب منصة "Marketing Influencer Hub"، فإن الاستعانة بمؤثرين يقدمون محتوى إبداعيا يعتبر هو المعادلة الرابحة لجذب الأنظار سريعا الى أي علامة تجارية ناشئة، والمعادلة الرابحة أيضا لتلميع صورة أي مؤسسة متراجعة في الأسواق أو تواجه مشكلات أو منافسة شرسة.(6)

في منتصف الثمانينيات، كانت شركة نايكي (Nike) العالمية للمنتجات الرياضية تمر بأوقات عصيبة. كان العام 1984 هو الذي شهد انعقاد دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس، وعادة ما يكون مثل هذا الحدث مقترنا بزيادة مبيعات الشركة بشكل كبير، لكن المفاجأة أن نايكي حققت خسائر فادحة وعانت انخفاضا هائلا في أرباحها.

كانت هناك مفاجأة أخرى في الواقع، وربما أكثر خطورة، مفاجأة عنوانها شركة "ريبوك (Reebok)" البريطانية للمنتجات الرياضية التي ظهرت في هذا العام كحصان أسود اكتسح السوق الأميركي، خصوصا بعد تدشين خط لإنتاج أحذية رياضية نسائية مخصصة للجري، ودعمه بحملة تسويقية ذائعة الصيت، وهو ما كان يعني تهديد مبيعات نايكي في سوقها الأساسي في أميركا.

تراجع حاد في الأرباح، وانتقادات متزايدة لأحذية نايكي، وظهور منافس قوي سريع التمدد في السوق الأميركي، كلها ظروف تضافرت لتشكل تحديا خطيرا لنايكي التي بدأت البحث عن حلول تسويقية عالية الكفاءة وغير تقليدية تعيدها مرة أخرى -وبسرعة- إلى صدارة سوق المنتجات الرياضية، وتلمّع علامتها التجارية المُتضررة في تلك الفترة.

كان التسويق بالمؤثرين هو الطريق الأهم الذي سلكته الشركة لاستعادة بريقها، عبر استهداف رمز رياضي أميركي، واسع الشعبية ضخم التأثير، وربط هذا الرمز الرياضي بمنتجاتها لجذب مئات الآلاف من محبّيه حتى لو كانوا يفضّلون أحذية منافسة. كان هذا الرمز هو نجم كرة السلة الأميركي الأسمر العملاق "مايكل جوردان" الذي كان يعيش ذروة مجده خلال تلك الفترة، وهو ما جعل نايكي تُهرَع لتوقيع عقد تسويقي حصري معه ليس فقط لتوظيفه في إعلاناتها التجارية، بل لاستخدام اسمه وربطه مع أحد أحذيتها الرياضية الجديدة، ليخرج إلى السوق حذاء "إير جوردان (Air Jordan)" الرياضي الشهير.

وعلى الرغم من أن جوردان نفسه كان قد اعترف في إحدى المرات أنه كان يميل أكثر لاستخدام أحذية شركة "أديداس (Adidas)" الرياضية الألمانية، فإن عرض نايكي كان سخيا ولا يمكن رفضه، سواء من الناحية المادية أو من ناحية طريقة الدعاية نفسها بربط اسمه بأحد أفضل أحذيتها الرياضية الجديدة التي تُطرَح في الأسواق.

بقدوم عام 1985 وظهور أحذية "إير جوردان" في الأسواق، كان المشهد قد تغير تماما في زمن قياسي: حقق الحذاء الجديد إقبالا هائلا من قبل الرياضيين ومُحبي مايكل جوردان، حتى أولئك الذين لم يكونوا متحمّسين بقدر كافٍ لأحذية نايكي. وبذلك استطاعت الشركة تحقيق مبيعات ضخمة خلال شهرين اثنين فقط من طرح منتجها المرتبط بالرمز الرياضي الأشهر في عالم كرة السلة، لتعيد إحكام قبضتها على مبيعات المنتجات الرياضية أمام شركة ريبوك الصاعدة وغيرها من الشركات المنافسة.

في السنوات اللاحقة، عقدت نايكي شراكة إستراتيجية طويلة المدى مع جوردان طوال عقدي الثمانينيات والتسعينيات، استطاعت عبرها حصد نهر من الأرباح سنويا، وأصبحت حملة "إير جوردان" التسويقية واحدة من أشهر دراسات الحالة الناجحة تاريخيا لمفهوم التسويق بالمؤثرين. (7، 8)

ورغم كل تلك المنافع المحتملة، يُعتبر التسويق بالمؤثرين سلاحا ذا حدّين، فالمؤثر الذي يمكن أن يبلغ بأسهم وأرباح شركة عنان السماء عبر الترويج لخدماتها ومنتجاتها (Brand Awareness) يمكن أيضا أن يؤثر بشكل سلبي على نشاط شركة أخرى عبر انتقاد خدماتها ومنتجاتها (Brand Attack). أحدث مثال على ذلك ما حدث في المؤتمر الصحفي الذي عُقد يوم الاثنين 14 يونيو/حزيران على هامش كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" والذي حضره نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وشهد قيام رونالدو بإزاحة زجاجتي كوكاكولا من أمامه ورفع زجاجة مياه بدلا منهما.

بعد هذا الموقف على الفور، تراجع سهم شركة كوكاكولا العريقة من 56.10 دولار للسهم إلى 55.22 دولار، وانخفضت القيمة السوقية للشركة من 242 مليار دولار إلى 238 مليار دولار، ما يعني أن الشركة خسرت 4 مليارات دولار من قيمتها -بشكل مؤقت- عقب تصرّف سريع لنجم الكرة البرتغالية أمام الكاميرات لم يتجاوز عشر ثوانٍ.

لماذا تهتز شركة عملاقة بحجم كوكاكولا بتصرّف سريع وبسيط كهذا؟ السبب أن الشخص الذي قام بهذا التصرّف، إلى جانب شهرته الرياضية الطاغية، يملك على حسابه في منصة "إنستغرام" حوالي 300 مليون مُتابِع، وهو رقم لم يصله أي حساب آخر على الإطلاق، باستثناء حساب منصة إنستغرام نفسه. هذا الرقم (300 مليون متابع) يجعل مُتابعي رونالدو أكثر من عدد سكان معظم دول العالم، بل ويزيد عددهم عن تعداد دولة ضخمة السكان مثل إندونيسيا التي يبلغ تعداد سكانها 273 مليون نسمة.

The power of influencer : Coca-Cola lost $4 billion in market value after soccer star Cristiano Ronaldo suggested people drink water instead#CristianoRonaldo #CocaCola pic.twitter.com/UhiTaESZz4

— Alvin Foo (@alvinfoo) June 16, 2021