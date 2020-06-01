كنز من التجارب.. قنوات يوتيوب يجب أن يتابعها روّاد الأعمال

لا أحد يولد رائد أعمال، في الواقع الدخول في مجال ريادة الأعمال نابع بشكل كامل من تعلم المهارات واكتساب الخبرات ولا يكاد يحتوي أي موهبة. لا يوجد شخص يُولد موهوبا في وضع إستراتيجيات التسويق وجذب العملاء وإقامة الشركات وتفويض المهام، هي كلها أمور يكتسبها المرء بتعلّمها والتشبّع بها من الآخرين. الآخرون هنا المقصود بهم الخبراء في هذه المجالات بالطبع.

ما الأدوات التي يكتسب من خلالها رائد الأعمال هذه المعارف والخبرات؟ مكتبة تحتوي على أهم كتب ريادة الأعمال وتأسيس الشركات، مجموعة مواقع تنشر مقالات متخصصة في هذا المجال، مجموعة أفلام تضعه في "مناخ" ريادة الأعمال، وثائقي يستعرض قصة ريادية، وأيضا -وهذا هو محور هذا التقرير- مجموعة قنوات يوتيوب متخصصة في ريادة الأعمال تقدم له الخبرات والنصائح والتجارب التي تعينه في مشواره الريادي.

قناة تيد.. رياديون على المسرح

لا يمكن أن نبدأ باستعراض مجموعة من أهم قنوات ريادة الأعمال على يوتيوب دون أن نشير إلى قناة "تيد" (TED) الشهيرة. "تيد" تأسست بالأصل في العام 1984 كمؤسسة إعلامية متخصصة في نشر المحاورات والمحاضرات في التخصصات كافة حول العالم، بما فيها المجالات الريادية المتعلقة بالإدارة والأعمال. يُلقي هذه المحاضرات مجموعة من أفضل المحاضرين المتميزين في مجالاتهم أو تجاربهم الشخصية، مما يجعل ما يقال على مسرح "تيد" (TED) مشبعا بالكثير من الخبرات الحقيقية. (1)

يتابع قناة "تيد" (TED) على يوتيوب أكثر من 19 مليون متابع، والقناة تنشط في رفع عدد هائل من الفيديوهات في المجالات كافة، من بينها محاضرات في مجال ريادة الأعمال وقصص النجاح وزيادة الإنتاجية ومشاركة الخبرات، فضلا عن الفيديوهات التحفيزية التي اشتهرت بها. ولحسن الحظ، العديد من الفيديوهات تحظى بعدد من الترجمات العالمية، بما فيها اللغة العربية.

المميز في قناة "تيد" أنها لا ترفع فقط الفيديوهات العالمية ذات الشهرة الكبيرة على مسارحها في عواصم العالم المهمة، وإنما أيضا ترفع محاضرات من اللغات كافة حول العالم، بما فيها المحاضرات التي تُلقى في العواصم العربية. ومع ذلك، تظل بعض المحاضرات الشهيرة أكثر من غيرها والتي شوهدت عشرات الملايين هي الأفضل من حيث القوة والتأثير والانتشار.

قناة براين ترايسي.. الخبرة تتكلم

براين ترايسي يمكن وصفه بالمُدرّب الأشهر من "النار على علم". الرجل شديد الشهرة في الأوساط العالمية منذ عقود، وكتبه تملأ المكتبات، بما فيها المكتبات العربية التي لا تكاد تخلو من كتبه وإصداراته في كل المجالات المتخصصة بعالم ريادة الأعمال من ناحية، والتنمية البشرية والتحيز من ناحية أخرى. عشرات الإصدارات في الإدارة والتسويق والبيع وتأسيس الشركات وإدارة الوقت وغيرها، مكتوبة جميعها بأسلوب سلس أقرب للحكايات يجعلها دائما في متناول يد وعقل قارئها. (2)

إلا أن محاضراته كذلك لا تقل قيمة وشهرة وانتشارا من كتاباته، فقناته الرسمية على يوتيوب التي أطلقها في العام 2007 والتي يتابعها اليوم أكثر من 850 ألف متابع تنشر أسبوعيا فيديو قصيرا يناقش موضوعا مركزا بصوت وتقديم براين ترايسي، كما تضم فيديوهات أخرى بمحاضرات يلقيها ترايسي صوتا وصورة شاملة المجالات كافة التي تخصص فيها لسنوات طويلة.

ما يهمّك كرائد أعمال في قناة ترايسي هو التركيز على الموضوعات التي تناقش إستراتيجيات الأعمال والآليات والأدوات التي يشرحها لتنمية الأعمال وتحقيق التميّز السريع فيها. قد تجد موضوعات "حياتية" لا تثير اهتمامك في المرحلة الحالية، ولها طابع تحفيزي من جوانب اجتماعية وإنسانية، يمكنك أن تتجاوزها -أو بالأحرى تؤجّلها- وتعطي الأولوية للموضوعات التي تهم عملك الريادي.

قناة "Garyvee".. ريادي يشارك خبراته

ربما يكون اسم "غاري فاينرشاك" صاحب قناة "غاري في" (Garyvee) غير مألوف بدرجة كبيرة للريادي العربي، إلا أنه بالتأكيد له شهرة كبيرة بين أوساط الرياديين العالميين، باعتباره يقدم محتوى شديد التخصص في مجال ريادة الأعمال عبر قناته على يوتيوب التي يتابعها ما يزيد على المليوني متابع.

"غاري في" رائد أعمال وصاحب العديد من المشروعات الريادية الناجحة المتخصصة في الإعلام والاتصال، هو مؤسس شركة "Vayner X" وشركة "Vayner media" المتخصصة في الدعاية والإعلان في العديد من دول العالم. الرجل أيضا له شهرة كبيرة في الغرب باعتباره مؤلف أحد أشهر الكتب الريادية بعنوان: "كيف تخبر قصتك أثناء الصخب العالمي لمنصات التواصل الاجتماعي"، كما أنه معروف بكونه محاضرا نشطا في مجال تأسيس الشركات وتنمية الأعمال. (3)

القناة غزيرة الإنتاج للغاية بمعدّل فيديو جديد يتم رفعه يوميا، وكل فيديو يعتبر دسما يحتوي على مناقشات وأفكار ومحاورات مع روّاد أعمال تتراوح ما بين نصف الساعة إلى الساعة، يقدم فيها غاري العديد من المحاور والأفكار والإستراتيجيات المتعلقة بالنمو في عالم الأعمال، نقاشات بخصوص العلامات التجارية، وحتى وثائقيات متخصصة إلى جانب محاضرات تحفيزية ضرورية موجهة خصيصا لروّاد الأعمال الذين يعانون من أزمة البدايات ويحتاجون دائما إلى صوت خبير في هذه الصناعة ليرشدهم.

قناة تيم فيريس.. اعمل 4 ساعات في الأسبوع

لفترة طويلة كان اسم "تيم فيريس" غير معروف في الأوساط العربية أيضا، إلا أنه بعد صدور كتابيه المهمين في مجال ريادة الأعمال: "اعمل 4 ساعات في الأسبوع" (The 4 hour work week) الذي يطرح فيه أفكاره بخصوص تنظيم الأعمال وإطلاق المشروعات الناشئة وإدارتها بذكاء وبدون مشقة أو عمل يتطلب جهدا استثنائيا ودون الحاجة إلى العمل من الساعة التاسعة صباحا إلى الخامسة مساء. وأيضا كتابه المهم "أدوات العظماء" (Tools of titans) الذي يجمع فيه محاوراته ولقاءاته مع مجموعة من أهم روّاد ومشاهير العالم ليعرف أسرار نجاحهم. (4)

تيم فيريس رائد أعمال ومُنظّر ومستثمر مغامر في المشروعات الريادية الناشئة في مراحلها الأولى، عُرف بشكل واسع من خلال محاضراته وفيديوهاته المصوّرة ومحاوراته الإذاعية (podcast) التي يجريها مع ضيوفه المتخصصين في عالم ريادة الأعمال وتأسيس الشركات. القناة يتابعها أكثر من 450 ألف متابع، وعلى الرغم من أنها ليست نشيطة التحديث بشكل يومي أو أسبوعي فإنها تضم عددا كبيرا من الفيديوهات التي تستعرض إستراتيجيات ريادة الأعمال بشكل موسّع.

روّاد الأعمال.. طواف على ريادة الأعمال العربية

عندما نتحدث عن برنامج "رواد الأعمال" فنحن نتحدث عن واحد من أهم البرامج الريادية العربية وأكثرها انتشارا في السنوات الاخيرة. البرنامج يبثّ على شاشة الجزيرة، ومخصص له "قائمة" منفصلة على قناة الجزيرة على يوتيوب تضم -حتى الآن- 54 فيديو، كل فيديو مدته 24 دقيقة يسلط الضوء على تجربة ريادية عربية ناجحة من المحيط إلى الخليج. (5)

ما بين شركة عربية تقنية، وشركة أخرى تعمل في مجال الأثاث، انتقالا إلى مسرّعة أعمال تحقق إنجازات كبيرة في تهيئة الأعمال للمشروعات الناشئة، وليس انتهاء بمشروعات ريادية في مجالات تصنيع القهوة والتعليم والصحة والدفع الإلكتروني، يتناول برنامج "روّاد الأعمال" طيفا واسعا من التجارب العربية الريادية، ليس فقط من باب الاستعراض، وإنما من باب التحليل واستخلاص الدروس أيضا. تابع القائمة كاملة من هنا.

أكاديمية التحرير.. ابتدي مشروعك

على الرغم من توقف مشروع "أكاديمية التحرير" بعد انطلاقه عقب الثورة المصرية، والذي كان يعتبر مؤسسة تعليمية غير هادفة للربح تضم مئات البرامج التعليمية في المجالات كافة شاملة العلوم والآداب والفنون وغيرها، فإن تراثها ما زال باقيا على الشبكة العنكبوتية، خصوصا التراث المرئي الذي يحمل دورات تدريبية متعددة في مختلف المجالات.

إحدى القوائم التعليمية في قناة "أكاديمية التحرير" بعنوان "ابتدي مشروعك" وهو عبارة عن سلسلة من 25 فيديو قصيرا موجّه إلى رواد الأعمال المبتدئين الذين يتحسسون هذا المجال ويطمحون لمعرفة الأساسيات الأولى فيه. السلسلة تركز بشكل كامل على "المقدمات" التي تسمح للمشاهد أن يتفهم عالم ريادة الأعمال، وتصحح بعض المفاهيم الخاطئة الشائعة عن هذا المجال، والمهارات الأساسية التي يجب أن تكون في رائد الأعمال قبل أن يقتحم هذا المجال. بمعنى آخر، هي قناة متخصصة لمخاطبة المبتدئين تماما في هذا المجال. تابع القائمة كاملة من هنا.

قناة "Inc.".. فيديوهات ريادية مركزة

لا يوجد رائد أعمال أو مهتم بعالم المال والأعمال عموما إلا ويعرف مجلة "Inc." الأميركية الشهيرة المتخصصة في عالم المال والأعمال منذ تأسيسها في أواخر السبعينيات. المجلة تقدم محتوى رياديا يشمل نواحي عالم المال والأعمال كافة، سواء كمحتوى مكتوب أو مقروء أو مسموع أو مرئي. من بين أنواع هذه المحتوى، قناتها على يوتيوب التي تقوم برفع فيديو صغير عليه أسبوعيا بوتيرة ثابتة.

الفيديوهات التي تُنشر على قناة شبكة "Inc." الأميركية يمكن وصفها بالمركّزة، كل فيديو عبارة عن عدة دقائق -3 دقائق بالمتوسط- إما يطرح أفكارا أو أخبارا عن عالم إدارة الأعمال، أو باستضافة سريعة لأحد خبراء الأعمال أو حتى اقتطاع مقولات واقتباسات وأفكار قالها أحد كبار الصناعات والتي تحمل اتجاهات واضحة تفيد كل رائد أعمال مبتدئ أو متقدم. القناة لديها أكثر من 150 ألف متابع، وتتراوح مشاهدات الفيديوهات فيها ما بين عادية إلى منتشرة انتشار فيروسي واسع، بحسب قوة الموضوع وتأثيره واهتمام المتابعين به. (6)

قناة انتروبرونور.. إدارة أعمال ومسابقات وأفكار

مجلة أميركية أخرى شهيرة على المستوى العالمي "رائد الأعمال" (Entrepreneur) لديها إصدارات ورقية ورقمية وإلكترونية ومسموعة ومرئية. قناة "انتروبرونور" على يوتيوب تعج بعدد هائل من الفيديوهات المتخصصة بعالم المال والأعمال. بعض هذه الفيديوهات تزيد مشاهداتها ذائعة الصيت على مليون مشاهدة، والبعض الآخر الذي يتناول جوانب دقيقة في عالم الأعمال للمتخصصين والمخضرمين تقل أعداد مشاهداتها رغم القيمة التي تقدمها. (7)

مسابقة لريادة الأعمال، خبراء، رواد أعمال، متحدثون، ومحاضرات وحتى فيديوهات سريعة تناقش أفكارا مختلفة تُعرض على قناة "انتربرونور". القناة يتابعها أكثر من نصف مليون متابع، وتعتبر من القنوات البديهية التي يجب أن تكون على قائمة متابعاتك على يوتيوب إذا كنت مهتما بحركة ريادة الأعمال ومتابعة آخر أخبارها على المستوى العالمي.

في النهاية، وعلى الرغم من أن هذه القنوات لا تقدم محتوى ترفيهيا واسع الانتشار، بل تقدم محتوى متخصصا للغاية يخاطب شرائح معينة من المشاهدين، فإنها استطاعت أن تجذب عددا واسعا من المتابعين حول العالم، وإن كان أقل طبعا مما تجذبه قنوات الترفيه. واللافت أيضا -كالعادة- أن المحتوى العربي المتخصص في هذا المجال محدود للغاية مقارنة بالمحتوى العالمي.