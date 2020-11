التهور ستدفع ثمنه.. اقرأ هذه الكتب قبل إطلاق شركتك

الكتاب بعنـوان "نهضـة الشركات الناشئة.. ثورة ريادة الأعمال في الشرق الأوسط" ( Startup Rising: The Entrepreneurial Revolution remaking the middle east ) من تأليف "كريستوفر شرودر". المؤلف له باع طويل في مجال ريادة الأعمال الرقمية ومستثمـر معروف في رأس المال المغامر، حيث يعمل مع مجموعة من أهم صناديق التمويل المغامر في سيليكون فالي، وكتب لصحيفة الواشنطن بوست الكثير من التقارير بخصوص نمو ريادة الأعمال في العالم العربي، حتى في ظل التحولات الثـورية التي أفرزت واقعا سياسيا وأمنيا غير مستقر. كما يشغل شرودر عضويات مهمة في كليات إدارة الأعمال في الجامعات الأميـركية، وعُيّن مستشارا إقليميا لمصادر الأعمال الريادية في "ومضـة دوت كوم"، ومسرّعة الأعمال الأردنية " Oasis 500″.

اسم "بيتـر ثييل" (Peter Thiel) يعتبر من أهم الأسماء التي يعرفها المنشغلون والمهتمون بمجال ريادة الأعمال وتأسيس الشركات الناشئة خصوصا في الولايات المتحدة. الرجل ثـروته -بحسب فوربس- تقدر بنحو 2.5 مليـار دولار أميـركي، ويعتبر واحدا من أبرز الرياديين والمموّلين المغامرين في أميـركا، حيث شارك في تأسيس شركة "باي بال" (Paypal) العملاقة، كما كان من أوائل المستثمـرين الخارجيين في "فيسبوك" عند تأسيسه، كما شارك وأسس العديد من الصناديق التمويلية والاستشارية والاستثمـارية. (4)

هذا الرجل هو بعينه مؤلف كتاب "من الصفـر إلى الواحد" (Zero To One) الذي اعتُبـر من أهم الكتب التي سلّطت الضوء على مبادئ ريادة الأعمال وتأسيس الشركات في العالم. الكتاب صدر في عام 2014 وتُرجم إلى العديد من اللغات العالمية بما فيها اللغـة العربية، واحتوى على العديد من النصائح والرؤى التي شاركهـا ثييل مع القارئ بناء على رحلته الطويلة في هذا المجال التي تسمح له قطعا بإسداء النصائح والتوجيهات لمساعدة روّاد الأعمال في كافة القطاعات.

"من الصفر إلى الواحد: ملاحظات حول المشروعات الناشئة أو كيف تبني المستقبل". كما يشير عنـوانه، يخوض الكتاب عبر فصوله في مسارات مختلفة لمجالات ريادة الأعمال، ليس فقط من باب الكاشف لها وإنما أيضا من باب المشجّع والمحفّز للقارئ لاتخاذ الخطوات الصحيحة. بشكل عام، الكتاب يركّز على مسـارين لنقـل المشـروع من "الصفـر" إلى "الواحد"؛ المسار الأول أفقي، وهو الحفاظ على جودة المشروع وتحسين أدائه. بينما المسار الثاني رأسي، وهو التقدم إلى الأمام بإنتاج المزيد من الأفكار والإبداعات. مهمة رائد الأعمال هي التوفيق بين المسارين "الأفقي والرأسي" معا.

خلال الكتاب، يؤكد بيتر ثييل أن مفهوم "من الصفر إلى الواحد" هو أصعب مرحلة في المشوار الريادي، لأنه يعني الانتقال من "اللا شيء" إلى "الواحد". بينمـا الانتقال من "الواحد" إلى "المليـون" -أو أكثر- هو أمر أسهل وأبسط بكثير لأنه مجرد بناء وتطوير للمشروع والمنتج الذي أصبح موجودا بالفعل وليس مجرد فكـرة في الهواء.

الكتاب يعج بالنصائح من ناحية، والتحذيرات من ناحية أخرى، وما يبدو أنه خواطر ريادية وقصص وتوجّهات مرّ بها المؤلف عبر رحلته الريادية الطويلة يشارك بها القارئ بأسلوب ممتع سلس مفهـوم لكافة المستويات من الرياديين سواء كانوا من المبتدئين أو المتقدمين، فيخاطب القارئ ذا الخبرة "صفـر" في ريادة الأعمال، وأيضا القارئ ذا الخبرة "واحد" في ريادة الأعمال. (5، 6)

الواقع أن العنـوان الحرفي للكتاب هو "الشيء الصعب بخصوص الأشياء الصعبة: بناء عمل في وقت لا توجد فيه إجابات سهـلة" (The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy Answers)، لكنه تُرجم عربيا بعنـوان "الأمور الصعبة في إدارة الشركات الناشئة" لإضفـاء المعنى الصحيح له بالنسبة للقارئ العربي. الكتاب صدر في عام 2014 بواسطة رائد الأعمال والمستثمـر المغامر "بين هورويتز"، ويعتبر من أهم الكتب التي تسلط الضوء على "الأزمات" التي تواجه روّاد الأعمال بشكل خاص.

في هذا الكتاب يطرح هورويتز مجموعة من النصائح والمبادئ التي استمدها من خبرته العملية في هذا المجال لمعالجة أصعب المشكلات والأزمات التي عادة لا يتم تدريسها في كليات إدارة الأعمال أو المؤسسات الأكاديمية، وتترك لروّاد الأعمال فرصة حلها بأنفسهم دون مُرشد محدد. وهو ما جعله يطرح الكتاب كمجموعة "إجابات" حول أصعب الأسئلة التي لا تتوفر مصادر جاهزة لمراجعتها من قِبَل مؤسسي الشركات.

الكتاب يتعرّض لكل شيء تقريبا، حتى الأمور الحسّاسة منها. يتحدث هورويتز عن إمكـانية إقالتك لأصدقائك من العمل، ضـرورة أن تفكـر في الاستحواذ على الشركات المنافسة، طرق إعداد المدير التنفيذي، الطرق التي تجعلك متفهما لمبدأ التوقيت السليم لانتهاز الفرص. حتى مفاهيم الألقاب والترقيات، والسعي لتوظيف الكفاءات حتى لو كانت في شركة صديقك، والحالات النفسية التي قد تمرّ بها، وما يجب أن تفعله مع الموظفين الأذكياء والمتمردين، وغيرها من الموضوعات.

باختصار، كل ما يخطر ببال روّاد الأعمال تقريبا تم جمعـه في هذا الكتاب، وزيّنه المؤلف بمجموعة من القصص والمواقف الحقيقية التي مرّ بها بنفسه أو رصدها في تجارب الآخرين. (7، 8)

كتاب برائحة وقلم عربي بحت هذه المرة، صدر في عام 2015 بعنـوان "84 نصيحة عملية للبدء بمشروع ريادي ناجح"، ومن تأليف الكاتب السعودي "خالد سليمـاني". الكتاب يعتبر دليلا عمليـا يستهدف بشكل خاص أصحاب الشركات الناشئة في المنطقـة العربية عموما، والسعـودية ودول الخليج خصوصا. الكتـاب -كما يشير اسمه- يتضمن 84 نصيحة ريادية عملية مركّـزة بأسلوب سلس ومباشر يناسب القراء من كافة الخلفيات سواء كانوا منغمسين في هذا المجال بالفعل أو لديهم النية في بدء مشروعهم الريادي لاحقا.

يحتوي الكتاب على نصائح وقصص وأمثلة ونماذج من واقع ريادة الأعمال سواء في المنطقة العربية أو في العالم، كما يحتوي على رسوم كرتونية في بداية كل نصيحة ريادية تبسّط المحتوى والمعنى، ويركز على أمثلة واقعية مستمدة من تجارب الشركات العالمية والعربية على السواء.

النصـائح في الكتاب تندرج تحت خمسة فصـول، كل فصـل منها يمثل مرحلة من مراحل المشروع الناشئ، وهي "الاستكشاف، التحقق، الإطلاق، النمو، الانتقال". كل فصل من هذه الفصـول يضم في طياته عددا من النصائح، مثل اختيار طبيعة المشروع، واختيار الشركاء، وطبيعة العلاقات بينهم، وأيضا نصائح تخص مصادر التمويل الأوّلي وكيفية جمعها، وفصل يضم نصائح مطوّلة بخصوص التعامل مع القوانين والتشريعات المنظمة لبيئة الأعمال، إلى جانب نصائح عامة تحفيزية لروّاد الأعمال في اتباع الوسائل الصحيحة في بدء وإدارة المشروع في كافة مراحله.

وعلى الرغم أن نسبة كبيـرة من النصائح تبدو موجّهة بشكل مباشر إلى روّاد الأعمال السعوديين أو المقيمين في السعـودية، وتركز على ظروف السوق وأدواته باعتباره من أكبر وأهم الأسواق في الشرق الأوسط، فإن كافة هذه النصائح يمكن تطبيقها في كل الدول العربية بلا استثناء مع مراعاة خصـوصية كل منها فيما يخص البنى التحتية ومستوى المشروعات والتشريعات القـانونية لبدء المشروعات وتشغيلها، وهي أمور محدودة بين كل بلد وأخرى على كل حال. (9، 10)