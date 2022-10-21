إليك 10 مساقات تقدم علم النفس من الصفر

من بين كل العلوم التي نرغب في تعلمها ذاتيا، يحظى علم النفس بأهمية خاصة، فعلى الرغم من أن الفيزياء دائما ما تكون مثيرة للانتباه بثقوبها السوداء والسفر في الزمن والأكوان المتوازية، فإن علم النفس يمثل للكثيرين محطة للاطلاع على ذواتهم، وعلى النفس البشرية بشكل عام، وهو أمر مثير جدا للانتباه للكثيرين كما تلاحظ، إلا أنه مخيف بالنسبة إلى فريق آخر.

وكنّا في ميدان قد قدمنا في 2017 مادة تساعد المبتدئين في علم النفس على الولوج بالتدريج إلى هذا العالم، لكن خلال 5 سنوات مضت جرت الكثير من المياه في النهر، حيث ظهرت العديد من المصادر الممتعة والمهمة في علم النفس، والتي تضيف إلى الخيارات التي يمكن أن تبدأ بها طريقك في هذا النطاق المثير، فآثرنا أن نجمع بعضها معا في تقرير واحد، وكالعادة فإن اختياراتنا تخضع لعدة شروط، أولها أن يكون المساق مقدما للمبتدئين على الأقل بمستوى المرحلة الثانوية، وثانيها أن يكون متاحا بشكل مجاني، وأخيرا أن تتنوع المساقات بين فروع هذا العلم وآليات تقديمه.

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بول بلوم مرة أخرى

وبعيدا عن المقدمات الطويلة، دعنا نبدأ من "بول بلوم"، أستاذ علم النفس بجامعة ييل، صاحب أحد أشهر مساقات علم النفس على الإنترنت، وهو "مقدمة إلى علم النفس" (Introduction To Psychology) الذي تحدثنا عنه سابقا، لكنه يُقدِّم مؤخرا مساقا محدثا على منصة كورسيرا الشهيرة، في هذا المساق يسأل بلوم: ما أكثر ما يخافه الناس؟ ماذا تعني أحلامنا؟ هل نحن عنصريون بالفطرة؟ ما الذي يجعلنا سعداء؟ ما أسباب وعلاجات المرض العقلي؟

يقدم هذا المساق لمحة شاملة عن الدراسة العلمية للفكر والسلوك، ويستكشف موضوعات مثل الإدراك والتواصل والتعلم والذاكرة واتخاذ القرار والإقناع والعواطف والسلوك الاجتماعي، وبشكل خاص ينظر المساق في كيفية تطور هذه الجوانب من العقل لدى الأطفال (نطاق العمل الأساسي لبلوم)، وكيف تختلف باختلاف الأشخاص، وكيف يتم ربطها في الدماغ، وكيف تتعطل بسبب المرض والإصابة. تجد المساق هنا.

المساق بديع، يحتاج لـ7 أسابيع من العمل، بمجمل 15 ساعة، يقدم بشكل رسومي جيد، وبالطبع فإن أسلوب بلوم بوصفه خبيرا في هذا النطاق لا غبار عليه، لكن الأهم من ذلك كله أنه من ضمن المساقات المترجمة إلى العربية في المنصة، التي تعنى كثيرا مؤخرا بترجمة مساقاتها. من الجيد كذلك أن مساقا آخر أطول قليلا من هذا لـ"ستيف جوردينز" من جامعة تورنتو الكندية، بالعنوان نفسه: "مقدمة لعلم النفس" (Introduction to Psychology)، يُقدَّم كذلك مترجما إلى اللغة العربية. كلا المساقين جميل، ويكمل بعضهما بعضا (أشرنا لهذا المساق من قبل في تقرير "تود فهم علم النفس؟.. إليك هذه المساقات والكتب الهامة").

7 مساقات في واحد

ومن كورسيرا ننطلق إلى منصة أخرى في هذا النطاق هي "إيدكس"، والتي تقدم عددا من المساقات التقديمية في علم النفس، أولها هو سلسلة من 7 مساقات كاملة متتالية تقدم لهذا العلم، تستمر في مجملها 22 أسبوعا من العمل، وهي بذلك أطول ما تعرضنا له إلى الآن من مساقات، وهي بالأساس مقدمة لامتحانات برنامج التعيين المتقدم لعلم النفس في الولايات المتحدة الأميركية. ميزة هذا البرنامج بالنسبة إلينا أنه يقدم مناھج وامتحانات على مستوى الکلیة لطلاب المدارس الثانویة، ومن ثم يمثل مرحلة انتقالية بين المدرسة والجامعة.

تبدأ سلسلة المساقات بتعريف لطبيعة برنامج التعيين المتقدم، يلي ذلك تعريف لعلم النفس الحديث وتحديد وجهات النظر الرئيسية فيه، ثم فهم وشرح طرق البحث المختلفة التي استخدمها علماء النفس، وكذلك استخدام وتفسير الإحصائيات الأساسية، إلى جانب شرح مفهوم "التجربة"، قوتها ونقاط ضعفها في علم النفس.

تنتقل السلسلة بعد ذلك إلى أساسيات علم التشريح العصبي والانتقال العصبي ونظام الغدد الصماء وأساسيات علم الوراثة ومجال علم النفس التطوري وعلم الأعصاب الخاص بالنظام البصري والأنظمة الحسية الأخرى، ثم سيكولوجية الإدراك والانتباه وتنوع حالات الوعي، وفي مساق خاص يتم تناول أساسيات التعلم والذاكرة، تاريخ دراسة التعلم وعلم الأعصاب وعلم النفس للذاكرة وأشكال الإدراك الأخرى، مثل التفكير والاستدلال واللغة.

وإلى جانب ذلك تدرس موضوعات مهمة في نطاق نظريات التحفيز والعديد من السلوكيات المحفزة، مثل الجوع والأكل والسلوك الجنسي، ونظريات العاطفة والتعبير عن المشاعر والأسس الفسيولوجية للعاطفة، وعلم النفس التنموي، بما في ذلك تغطية التطور العاطفي والتطور المعرفي والتطور الحركي وتنمية الشخصية.

وتنطلق السلسلة في مساق خاص عن الاختبارات النفسية وتاريخ اختبارات الذكاء، وكذلك الإبداع والعلاقة بين المرض النفسي والإبداع، وكذلك مجالات علم نفس الشخصية وعلم النفس الاجتماعي، والعلاقة بين التوتر والصحة الجسدية والعقلية، ثم تنطلق إلى فهم وتصنيف السلوك غير الطبيعي، ومن هنا تظهر الفئات والأنواع المختلفة من الاضطرابات النفسية على النحو المحدد في الدليل التشخيصي والإحصائي (DSM) والأساليب المختلفة لعلاج الاضطرابات النفسية. في النهاية هناك مساق خاص لنماذج الامتحانات.

كما تلاحظ، نحن أمام منهج دسم ومتكامل، ويصلح أن يكون مقدمة ممتازة لعلم النفس بالنسبة إلى شخص مبتدئ. تجد السلسلة هنا، وهنا، وهنا، وهنا، وهنا، وهنا، وهنا (بالترتيب من صفر إلى 6).

جدير بالذكر أن المنصة نفسها تقدم مساقا آخر من الفئة ذاتها (مقدمة في أساسات علم النفس) من جامعة دوان الأميركية، يتعرض -مثل سابقيه- للمفاهيم والنظريات والأشخاص والموضوعات الرئيسية في مجالات وتاريخ علم النفس وعلم الأعصاب السلوكي، ويشرح موضوعات الإحساس والإدراك والتكييف والتعلم والذاكرة البشرية والذكاء والتحفيز والعاطفة والشخصية والاضطرابات النفسية والسلوك الاجتماعي. إلى جانب وصف منهجية البحث المستخدمة في كل موضوع منها، وتطبيق المفاهيم الأساسية في كل موضوع منها على المواقف الجديدة، وتطبيق المنهج العلمي في دراسة السلوك البشري، والتعرف على تطبيقات علم النفس بشكل عام، كل ذلك بأسلوب مبسط للمبتدئين. تجد المساق هنا.

23 ساعة من المتعة أم 3 ساعات فقط؟

أما جامعة بيولا الأميركية فتقدم مساقا إضافيا في سياق المقدمات، لكنه يختلف عما سبق في نقطة مهمة، وهي أنه مساق جامعي طبيعي تم تصويره ثم عرضه على يوتيوب، يتميز هذا النوع من المساقات بالدسامة مقارنة بمساقات كورسيرا أو إيدكس، فهو يتكون من 23 محاضرة مدة الواحدة منها ساعة كاملة، على عكس المساقات المجهزة بالكامل لتكون إلكترونية، والتي عادة ما تقدم محاضرات تتراوح بالمجمل من 5 إلى 10 ساعات في أقصاها، لكن هذه المساقات على الجانب الآخر لها عدة مزايا، فهي تتفاعل معك عبر الأسئلة داخل المحاضرة والامتحانات ومنتديات تواصل الطلاب، ثم هي تقسم وقتك بشكل أكثر فاعلية.

في مساق جامعة بيولا تُناقش نفس الموضوعات الرئيسية في مساقات علم النفس السابقة، بدءا من تاريخ هذا العلم، ثم السلوك الإنساني، ثم الجانب البيولوجي (العصبي) لعلم النفس، يلي ذلك موضوعات مثل أدوات الحس والإدراك وحالات الوعي والذاكرة والعواطف والشخصية والاضطرابات النفسية بشكل عام، والعلاج النفسي والتوتر وصنوفه، ثم محاضرة أخيرة عن علم النفس الاجتماعي (تجد قائمة المحاضرات في صفحة يوتيوب المرفقة).

وعلى العكس تماما من هذا المساق، يأتي مساق "علم النفس" من منصة "كورس هيرو" لينجح في تحد غريب بعض الشيء، فهو يقدم لأساسيات علم النفس، تلك التي قدمتها المساقات الأربعة السابقة، في حوالي 55 محاضرة، وهو عدد كبير كما تلاحظ، لكن المحاضرة الواحدة تقدَّم عادة في 3-4 دقائق فقط، هي ليست محاضرة بالمعنى المفهوم، ولكنها أقرب لتعريف سريع، وجميل في الحقيقة، بأحد فروع علم النفس، فتجد حلقة عن النوم أو الانتباه أو الذاكرة أو الإدراك أو اضطرابات القلق أو التوحد أو الفصام، وغيرها. لذلك إن كنت تحتاج إلى مقدمة تعريفية بهذا العلم في حوالي 3 إلى 4 ساعات فقط، فهذا المساق هو هدفك. تجد المساق هنا عبر يوتيوب.

الاضطراب النفسي

حسنا، لنتوقف الآن عن عرض المساقات التقديمية للمبتدئين، ونبدأ بمساقات أكثر تخصصا في علم النفس، لكنها لا تزال للمبتدئين كذلك أو على الأقل لمستوى درس المساقات السابقة، ولنبدأ مثلا من مساق ضخم (تخصص) تقدمه منصة "كورسيرا" بعنوان "علم النفس اللاقياسي (Abnormal Psychology)"، وهو فرع من علم النفس يدرس الأنماط غير العادية للسلوك والعاطفة والفكر الإنساني، والتي يمكن أن تُفهم على أنها "اضطراب عقلي". وعلى الرغم من أنه يمكن اعتبار العديد من السلوكيات غير طبيعية، فإن هذا الفرع من علم النفس يتعامل عادة مع السلوك في سياق سريري.

في منصة كورسيرا تُسمى المساقات الكبرى التي تتكون من مساقات أصغر بالتخصص (Specialization)، وفي هذا التخصص تجد 3 مساقات تحتاج لتكتمل إلى 4 أشهر من الدراسة، بمعدل عمل 3 ساعات فقط لكل أسبوع، والمميز أنها مخصصة لمستوى المبتدئين. تجد التخصص كاملا بكل مساقاته هنا.

يبدأ المساق الأول بلمحة عامة عن المجالات الرئيسية لعلم النفس غير الطبيعي، وينطلق للتعريف باضطرابات المزاج، واضطرابات القلق، والاضطرابات المرتبطة بالتوتر والصدمات، واضطرابات طيف الفصام. تتناول المحاضرات في كل من هذه الوحدات الأعراض والسلوكيات والانتشار والنظريات السببية والتدخلات العلاجية ونتائجها لمختلف هذه الاضطرابات. المميز أن هذا المساق تحديدا يسعى إلى مساعدة المشاركين على أن يصبحوا أكثر مهارة في ملاحظة ما إذا كان أحد أفراد الأسرة أو الأصدقاء أو الزملاء يعاني من ضائقة نفسية، بالإضافة إلى تطوير مستوى الراحة المطلوب لبدء محادثة تعاطفية مع الشخص المعني.

في المساق الثاني تتعرف إلى تاريخ علم النفس المعني بالدراسة، تحديدا كيف تطورت معرفتنا بالاضطرابات النفسية، والمهن المتعلقة بفهمها وتشخيصها وعلاجها، كذلك تتعرف إلى العوامل الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي أثرت في فهمنا للأمراض العقلية وعلاجها. بعد ذلك ننتقل، في المساق الثالث، للأسس العلاجية النفسية لتلك الاضطرابات، ستتعرف إلى المبادئ السلوكية الأساسية والعناصر الأساسية للعلاجات الفردية المدعومة تجريبيا والأكثر انتشارا في الوقت الحالي، مثل العلاجات السلوكية المعرفية.

تخصص آخر في المنصة نفسها يهتم بالجانب المقابل لعلم النفس، فإذا قلنا إنه يمكن تقسيم هذا النطاق إلى جانبين الأول يدرس السلوك غير السوي (التخصص السابق)، فإن الثاني يهتم بالسلوك السوي، ينتمي علم النفس الإيجابي إلى الجانب الثاني، لأنه يهتم في الأساس بالدراسة العلمية لما يحقق الرفاه للناس، ويعمل إلى جانب ذلك على تعزيز قدرات شخصية، كالصمود والصلابة النفسية والتفكير الإيجابي وغيرها، وهي أدوات تساعدنا على مواجهة الضغوط النفسية.

حسّن حياتك

تحت عنوان "أساسيات علم النفس الإيجابي (Foundations of Positive Psychology)"، يتكون هذا التخصص من 5 مساقات، تحتاج في مجملها لحوالي 5 شهور من الدراسة، بمعدل 3 ساعات عمل أسبوعيا، هذا النوع من المساقات يحتاج لدرجة من الصبر ودفع الملل، فعلى الرغم من ساعات العمل القليلة، يمل الواحد منّا عادة ويريد أن ينتهي من الأمر في أسرع وقت.

بعد إتمام المساقات الخمسة، ستكون قد تعرفت بشكل مفصل إلى تاريخ هذا النطاق، وستتمكن من إتقان الإستراتيجيات والأدوات التي تمكن الأفراد والمؤسسات من تحقيق قدر مناسب من الازدهار والرفاه، وستتعرف إلى النظريات والأبحاث الرئيسية في نطاق علم النفس الإيجابي، وكذلك كيفية التطبيق العملي، بشكل عام، وعلى حياتك الشخصية والمهنية. جدير بالذكر أن مقدم هذا التخصص هو "مارتن سيليجمان"، الأب المؤسس لعلم النفس الإيجابي، من جامعة بنسلفانيا الأميركية، لذلك أنت تأخذ هذا العلم من مصدره الرئيس. تجد التخصص كاملا هنا.

جدير بالذكر أن علم النفس الإيجابي من النطاقات الصاعدة حاليا، والتي تكتسب زخما بحثيا يوما بعد يوم، لكن مع الأسف يختلط الحابل فيه بالنابل، وعادة ما ستجد كتبه ومساقاته محملة بأطنان من هراء "التنمية البشرية"، لذلك آثرنا في ميدان أن نقترح عليك دليلا رصينا يقدم هذا العلم بصورة قريبة من الواقع، علم النفس الإيجابي هو طريق ممتاز لتطوير الذات.

لماذا يفعل الناس ما يفعلونه؟

نطاق آخر في علم النفس يجد اهتماما واسعا من الجمهور حاليا، وهو "علم النفس الاجتماعي" (Social Psychology)، وفي مساق يحمل العنوان نفسه من جامعة وزليان الأميركية، تتبحر في الإجابة عن أسئلة بسيطة ومثيرة للانتباه بالوقت نفسه، مثل: هل تساءلت يوما لماذا يفعل الناس ما يفعلونه؟ ما الذي يقودنا إلى الإعجاب بشخص واحد والنفور من آخر؟ كيف تتطور الصراعات والأحكام المسبقة؟ وكيف يمكن الحد منها؟ يغطي هذا المساق موضوعات صنع القرار والإقناع وسلوك المجموعة والانجذاب الشخصي والعوامل التي تعزز الصحة والرفاهية. يتطرق المساق أيضا لموضوعات مثل الطاعة والامتثال وسلوك المجموعة والإدراك الاجتماعي وغيرها.

ميزة المساق، الذي يحتاج إلى 28 ساعة من الدراسة لمدة 7 أسابيع، أنه يعمل على جذب الطالب قدر الإمكان، حيث يركز بشكل أساسي على نتائج البحوث المدهشة والمسلية والمثيرة للاهتمام والتي يسهل تطبيقها في الحياة اليومية. تجد المساق هنا.

مساق آخر من جامعة كوينزلاند الأسترالية يتعرض للموضوع نفسه (علم النفس الاجتماعي)، ويتقاطع مع سابقه في عدة نقاط، إلا أنه كذلك يقدم لموضوعات أخرى مهمة، مثل التنميط والتحيز والعنف وأنماط التواصل غير اللفظي، وبشكل عام يمكن القول إن علم النفس الاجتماعي هو مدخل جيد لنطاقات علم النفس، لأنه عادة ما يحلل سلوكيات نتساءل عنها يوميا، أشياء مثل: لِمَ يشجع الناس فرق كرة القدم؟ ولم قد يُقتل أحدهم في الشارع دون تدخل المارة؟ ولم يتمكن السياسيون من العبث بعقول الناس؟… إلخ. تجد مساق جامعة كوينزلاند هنا.

من الإدراك إلى التفكير

وأخيرا، نختم رحلتنا مع "علم النفس الإدراكي (Cognitive Psychology)"، وهو كذلك نطاق بالغ الأهمية حاليا، سواء في نطاق دراسة النفس الإنسانية أو الحوسبة وعالم الذكاء الاصطناعي والروبوتات وغيرها، يتعلق علم النفس الإدراكي بدراسة العمليات العقلية، وفيه موضوعات متنوعة مثل اليقظة (ومن ثم دراسة النوم والأحلام) والانتباه والذاكرة والتفكير والإدراك واللغة والذكاء، وكما تلاحظ فإنها مجموعة من النقاط التي تجد لنفسها كذلك مكانا في النقاشات الفلسفية عن الطبيعة الإنسانية، وهذا ما يجعل علم النفس الإدراكي مثيرا للانتباه بحق.

مساقنا في هذا الشأن مقدم من جامعة برونيل البريطانية، في 10 محاضرات فقط، ويقدمه عبر يوتيوب الدكتور "أندري ساميتات"، يقسم الرجل مساقه إلى 35 عنوانا جانبيا، يقدم كلّا منها في فيديو واحد مدته بين 15-30 دقيقة، وخلال كل ذلك يقدم لأساسيات علم النفس الإدراكي التي تحدثنا عنها منذ قليل. تجد المساق هنا.

المساق مبسط قدر الإمكان، وأسلوب "ساميتات" ممتع حقا، متدرج في تعقيده للأمور، والميزة أن النسخة الأخيرة من هذا المساق جاءت للطلاب في المنازل إبان انتشار جائحة كوفيد-19، ومن ثم فإن أسلوب العرض يراعي هذا الأمر، ويناسب الطلبة المتعلمين ذاتيا كذلك. إلا أنه ينبغي لنا هنا أن نوضح أن هذا المساق ليس لمستوى المبتدئ، بل لمستوى متوسط، طالب السنة الدراسية الثانية على سبيل المثال، وبذلك فهو يتطلب مقدمات تأسيسية في علم النفس (المساقات الخمسة الأولى).

حسنا، كانت تلك 10 مساقات في علم النفس، 5 منها تأسيسية، والبقية متخصصة بعض الشيء لكنها ما تزال موجهة للمبتدئ في هذا النطاق، لكن بقي أن تكون جديا في تعاملك مع رغباتك في تعلم علم النفس. في التسعينيات من القرن الفائت، واجه هواة التعلم الذاتي مشكلات هائلة في الوصول إلى مصادر المعرفة، أما الآن وقد توفرت تلك المصادر بكثرة، فإن مشكلاتنا باتت في الصبر، وتعلم تركيز الانتباه على شيء واحد لفترة من الزمن.