في الربع الأول: منح دراسية متميزة لطلاب البكالوريوس والماجستير والدكتوراه

استكمالا لسلسلة المنح الدراسية التي اعتدنا طرحها في "ميدان" سنويا، نبدأ هذا العام بمجموعة من المنح الدراسية المتميزة المُقدَّمة لطلبة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه وللأطباء، وتُوفِّر المنح كافة المُقدَّمة في هذا التقرير فرصا متميزة للفائزين بها، بما يُحقِّق لهم تقدُّما أكاديميا وبحثيا وعمليا يؤثر في معارفهم ومهاراتهم إيجابا، وتشترك المنح المعروضة في انتهاء فترة التقديم لها خلال الربع الأول من العام الحالي 2021.

مؤسسة التليف الكيسي

تعتبر مؤسسة التليف الكيسي (Cystic Fibrosis Foundation) من المؤسسات الرائدة في مجال تطوير صحة مرضى التليف الكيسي، وهي مؤسسة غير ربحية حاصلة على اعتماد مكتب "Better Business Bureau’s (BBB)" في الولايات المتحدة. تُوفِّر المؤسسة مجموعة من الزمالات السريرية لتدريب الأطباء على علاج التليف الكيسي والبحوث الأكاديمية ذات الصلة. كما تشترط في المُتقدِّمين أن يكونوا قد حصلوا على شهادة "البورد" في الطب الباطني أو طب الأطفال قبل البدء بالتدريب في حال حصلوا على الزمالة.

تشتمل زمالات السنتين الأولى والثانية على تغطية تكاليف التدريب السريري بما قيمته 62,000 دولار أميركي للسنة الأولى، و69,000 دولار أميركي للسنة الثانية، أما زمالات السنوات الثالثة والرابعة والخامسة فهي مخصصة للتدريب البحثي السريري وتصل قيمتها إلى 100,000 دولار أميركي مقسمة على 80% للراتب، و20% لتغطية تكاليف البحوث، وهذه المنحة متاحة للمُتقدِّمين من داخل الولايات المتحدة الأميركية وخارجها ممن يُسمح لهم بدخول الولايات المتحدة.

تختلف مواعيد التقديم للزمالات بحسب سنوات التدريب، فزمالات السنتين الأولى والثانية ينتهي التقديم لها في الثالث من مارس/آذار للعام 2021، أما زمالات السنوات الثلاث الأخرى فينتهي التقديم لها في الحادي عشر من فبراير/شباط للعام نفسه، ولمزيد من التفاصيل هنا.

تُنفِّذ الجمعية الملكية (Royal Society) بالاشتراك مع صندوق "ولفسون" (Wolfson Foundation) برنامج زمالات "ولفسون الجمعية الملكية" (Royal Society Wolfson Fellowship) لتمكين المؤسسات الأكاديمية والبحثية البريطانية من جذب أفضل العقول الدولية للعمل في مجال إنتاج البحوث عالية الجودة ولتعزيز الامتياز البحثي في أفضل الجامعات البريطانية. يُوفِّر البرنامج زمالات مدتها خمس سنوات للباحثين الدوليين في مجالات البحوث البيولوجية، والكيمياء، والهندسة، والرياضيات، والفيزياء، وغيرها من المجالات العلمية، وتشترط في المُتقدِّمين حصولهم على عرض من إحدى الجامعات أو المؤسسات البحثية في المملكة المتحدة.

تصل قيمة الدعم المالي المُقدَّم إلى 300,000 جنيه إسترليني، ويُغطي جزءا من الراتب، وتكاليف البحث، وقد يغطي تكلفة دراسة الدكتوراه لأربع سنوات في حالات معينة، ويُفتح باب التقديم لهذه الزمالات مرتين سنويا، الأولى في العشرين من يناير/كانون الثاني للعام 2021 وحتى 17 مارس/آذار من العام نفسه، والثانية تمتد بين الفترة 19 مايو/أيار وحتى 14 يوليو/تموز للسنة نفسها، للمزيد هنا.

تطرح واحدة من أفضل الجامعات في العالم، جامعة لند (Lund University) السويدية1، مجموعة مميزة من المنح الدراسية "Lund University Global Scholarship" للطلبة الراغبين بدراسة البكالوريوس أو الماجستير في الجامعة، وتستهدف في هذه المجموعة الطلبة من خارج الاتحاد الأوروبي من المتميزين أكاديميا. تشمل المنح تغطية الرسوم الدراسية بنسبة تتراوح بين 25% وحتى 100%، على أن يتمكّن الطالب من توفير تغطية لتكاليف معيشته في السويد.

تعتمد عملية اختيار الطلبة على تميُّزهم الأكاديمي ولا تتأثر بأوضاعهم المادية، ويُتاح للطلبة الاختيار من الاختصاصات كافة المُقدَّمة داخل الجامعة، على أن يتقدَّم للحصول على القبول الدراسي من خلال الموقع المعتمد للتقديم في الجامعات السويدية "www.universityadmissions.se"، وتبدأ فترة تقديم الطلبات للمنحة خلال شهر فبراير/شباط لهذا العام للدراسة في فصل الخريف، لكن مواعيد التقديم للبرامج الدراسية قد تختلف بحسب البرنامج والفصل الدراسي الذي ينوي الطالب التقديم لدراسته.

تتوفر منح دراسية مختلفة لإكمال دراسات الدكتوراه في الجامعات البريطانية، من بين هذه المنح برنامج جائزة الرئيس للدكتوراه (President’s Doctoral Scholar award) والمدعوم من قِبَل رئيسة جامعة مانشستر" (University of Manchester)، ويُوفِّر البرنامج دعمه لمئة باحث سنويا، ويستقبل الباحثين من أنحاء العالم كافة وفي مختلف التخصصات البحثية. يحصل الفائزون بالمنحة على تمويل لرسوم دراستهم، وراتب سنوي، إضافة إلى مبلغ يُضاف إلى راتبهم ويبلغ 1,000 جنيه إسترليني، وتختلف القيمة الإجمالية للدعم المالي المُقدَّم لكل باحث بحسب اختصاصه، ويُنصح الراغبون بالتقديم لهذا البرنامج بمراجعة صفحات كلية علم الأحياء والطب والصحة، أو كلية الإنسانيات، أو كلية العلوم والهندسة، لمعرفة تفاصيل حول كيفية التقديم، علما بأن التقديم للبرنامج ينتهي في الخامس والعشرين من شهر مارس/آذار.

الجامعة الثانية في هذه القائمة هي جامعة ساسكس" (University of Sussex)، التي تعرض ضمن مركزها البحثي منحا دراسية للدكتوراه "Digit PhD studentships" في مجال اعتماد التكنولوجيات الرقمية في عالم الأعمال، ويمكن للباحثين الدوليين التقديم لهذه المنح، وسيحصل الفائزون بها على خصم من الرسوم الدراسية السنوية بمقدار 4,407 جنيه إسترليني، وراتب سنوي بقيمة 15,285 جنيها إسترلينيا، وينتهي التقديم لهذه المنح مطلع شهر مارس/آذار.

تُوفِّر جامعة نوتنغام (University of Nottingham) أيضا برنامجا لدعم دراسة الدكتوراه في مراكزها البحثية "Doctoral Training Programmes"، ويحصل المستفيدون على فرصة التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والمُشغِّلين في مجالات اختصاصاتهم ومع الباحثين المتميزين في هذه المجالات، ويُغطي البرنامج الرسوم الدراسية السنوية لكل طالب، ويُوفِّر راتبا سنويا يبلغ 15,609 جنيه إسترليني للعام 2021-2022، ويختلف عدد المنح المتوفرة في المراكز البحثية مختلفة الاختصاصات، وقد تصل إلى 91 منحة كما في مركز الفنون والإنسانيات، ويُنصح الطلبة بزيارة صفحة المراكز ذات الصلة بتخصصاتهم لمعرفة آلية التقديم.

يطرح برنامج منح رادبود الدراسية (Radboud Scholarship Programme) منحا للطلبة الدوليين الراغبين بدراسة أيٍّ من برامج الماجستير المُقدَّمة باللغة الإنجليزية في جامعة رادبود (Radboud University) الهولندية، وتضم قائمة البرامج المُقدَّمة بالإنجليزية اختصاصات مختلفة كالقانون، والعلوم السياسية، والفلسفة، والجغرافيا والبيئة، والأعمال، والعلوم السلوكية، وغيرها.

كما يتضمّن البرنامج منحا دراسية كاملة تُغطي الرسوم الدراسية بقيمة 16,000 يورو وتكاليف المعيشة بقيمة 10,800 يورو، ومنحا دراسية جزئية تُخفَّض فيها الرسوم الدراسية إلى 2,168 يورو، إضافة إلى تغطية تكاليف تأشيرة الدراسة والإقامة والتأمين الصحي في كلا النوعين، وينتهي التقديم لهذه المنح في الأول من شهر مارس/آذار.

تُقدِّم كلية الهندسة التابعة لجامعة كيوتو للعلوم المتقدمة (Kyoto University of Advanced Science) في اليابان منحا دراسية لطلبة البكالوريوس والدراسات العليا، وهناك نوعان من المنح الدراسة المتاحة لطلبة البكالوريوس، حيث يحصل الفائزون بالنوع الأول على إعفاء كامل من الرسوم الدراسية ورسوم التسجيل ومبلغ سنوي لتغطية تكاليف المعيشة يعادل 1,200,000 ين ياباني، أما في النوع الثاني فيحصل الفائزون على تخفيض لقيمة الرسوم الدراسية ورسوم التسجيل بنسبة 30% أو 50% أو 100%، ويُشترط على الحاصلين على المنح الدراسية المحافظة على أداء أكاديمي مُحدَّد خلال سنوات الدراسة، وإلا فإنهم قد يفقدون منحهم إذا لم يحافظوا على المستوى المطلوب، للتفاصيل هنا.

أما منح الدراسات العليا فتتوفَّر لطلبة الماجستير والدكتوراه، وتُقدَّم ضمن برنامجين، حيث يُوفِّر الأول إعفاء كاملا من الرسوم الدراسية ورسوم التسجيل، وتغطية لتكاليف المعيشة السنوية براتب محدد، ويُوفِّر النوع الثاني إعفاء جزئيا بنسبة تتراوح بين 30%-100% على الرسوم الدراسية ورسوم التسجيل لطلبة الماجستير، وإعفاء كاملا من رسوم الدراسة ورسوم التسجيل لطلبة الدكتوراه، ويُشترط على الطلبة للمحافظة على المنحة تحقيق المستوى الأكاديمي المطلوب خلال فترة الدراسة، للتفاصيل هنا.

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