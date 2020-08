في كامبريدج ولوزان وهولندا وهونغ كونغ.. منح دراسية للربع الرابع من 2020 يمكن للعرب الالتحاق بها

استكمالا للسلسلة التي بدأناها في "ميدان" لعرض أبرز المنح الدراسية الدولية المعلن عنها سنويا للطلاب الدوليين وتحديدا الطلاب في المنطقة العربية، يُقدِّم هذا التقرير مجموعة جديدة من المنح الدراسية التي تتيح الفرصة للدراسة في عدد الدول، من بينها هولندا، وأستراليا، وسويسرا، والمملكة المتحدة، إضافة إلى هونغ كونغ، وجميعها منح دورية، وينبغي التقديم إليها خلال الربع الأخير من العام الحالي.

يعرض مجلس منح البحوث في هونغ كونغ (Research Grants Council of Hong Kong) نحو 300 من الزمالات الدراسية لاستقطاب الطلبة المتميزين من جميع أنحاء العالم لدراسة الدكتوراه في أيٍّ من الجامعات الثمانية في هونغ كونغ ومن بينها: جامعة "لينغنان" (Lingnan University)، والجامعة الصينية في هونغ كونغ (Chinese University of Hong Kong)، وجامعة "هونغ كونغ" (University of Hong Kong).

تُوفِّر المنح مبلغا ماليا سنوي قيمته 319,200 دولار هونغ كونغ -يعادل تقريبا 41,000 دولار أميركي-، وآخر لتغطية تكاليف السفر والمؤتمرات ذات الصلة بالعمل البحثي ويبلغ 13,300 دولار هونغ كونغ -يعادل تقريبا 1,700 دولار أميركي- يُقدَّم سنويا، ولمدة تصل إلى ثلاث سنوات، ويمكن أن يحصل الطلاب الذين تزيد فترة دراستهم على هذه المدة على دعم من جامعاتهم، وتعتمد لجنة اختيار الفائزين بالزمالات أربعة معايير للمفاضلة بين المتقدمين، وهي التميز الأكاديمي، والقدرات البحثية، ومهارات التواصل، والقدرات القيادية، للمزيد من التفاصيل؛ هنا.

جامعة دلفت للتكنولوجيا (مواقع التواصل)

حصلت جامعة دلفت للتكنولوجيا (Delft University of Technology) في هولندا على المرتبة الخمسين في قائمة أفضل جامعات العالم للعام 2020 بحسب تصنيف "كيو إس" (QS)، وتعرض الجامعة سنويا مجموعة من المنح الدراسية الموجهة للطلبة الدوليين المتميزين من بينها "منح غوستس ولويس فان إيفن للامتياز" (Justus & Louise Van Effen Excellence Scholarships)، وهي منح مخصصة للطلاب الراغبين بدراسة برامج الماجستير في الجامعة ممّن حصلوا على قبول دراسي للالتحاق بأيٍّ من برامجها.

تُقدِّم المنح مبلغا ماليا يبلغ 30,000 يورو للطلبة من خارج الاتحاد الأوروبي، ويشمل تغطية الرسوم الدراسية كاملة، ويساهم في تغطية تكاليف المعيشة، كما يحصل الفائزون بهذه المنح على عضوية للانضمام لنادي خريجي المنحة والوصول إلى موارد التطوير الذاتي المتوفرة وورش العمل وغيرها، وتعتبر بداية شهر ديسمبر/كانون الأول هي الموعد النهائي لتقديم الطلبات للحصول على هذه المنح.

تُصنَّف جامعة سيدني (University of Sydney) الأسترالية ضمن أفضل خمسين جامعة في العالم لهذا العام 2020، وتعرض الجامعة بشكل دوري مجموعة من المنح الدراسية البحثية لطلاب الدراسات العليا والممولة من الجامعة، وتستهدف هذه المنح الطلاب الدوليين الذين حصلوا على قبول دراسي غير مشروط أو بدؤوا دراستهم في الجامعة، وتحديدا أولئك الذين حققوا إنجازات أكاديمية وقدرات بحثية متميزة.

تُقدِّم المنح المخصصة للعام 2020 مبلغا سنويا قيمته 35,000 دولار أسترالي، ويساهم هذا المبلغ في تغطية تكاليف الدراسة والمعيشة، وتعتمد مدة المنحة على شروط معينة، لكنها قد تمتد لمدة ثلاث سنوات ونصف لطلبة الدكتوراه البحثية أو لمدة سنتين لطلبة الماجستير البحثي.

تحظى جامعة لوزان (University of Lausanne)، سويسرا، بالمرتبة 169 عالميا للعام 2020، وتُصنَّف ضمن أفضل 100 جامعة عالميا لهذا العام في تخصصات الطب والعلوم الحياتية، والتشريح وعلم وظائف الأعضاء، والاقتصاد، وعلوم الأرض والعلوم البحرية وغيرها، وتُقدِّم الجامعة منحا دراسية للطلبة المتميزين من خريجي جامعات خارج سويسرا، وبمعدل عشر منح دراسية سنويا.

تتضمّن المنح المقدمة تقديم مبلغ مالي قيمته 1,600 فرنك سويسري (نحو 1,700 دولار أميركي) شهريا، وخلال فترة الماجستير كاملة من سنة ونصف إلى سنتين، ويستثنى من ذلك الطلبة الذين لم ينجحوا في اجتياز متطلبات السنة الدراسية الأولى، وتنوه الجامعة إلى أن هذا المبلغ يُشكِّل مساهمة جزئية في تكاليف الدراسة في سويسرا، وتنصح الطلبة بتوفير مصدر دخل إضافي يساعدهم في تغطية تكاليف الدراسة كاملة، كما تتيح الجامعة دراسة أيٍّ من برامجها لدرجة الماجستير باستثناء برامج كلية الطب، والماجستير في التعليم، وماجستير القانون المنفذ بالشراكة مع جامعة "زيورخ"، وماجستير القانون الجنائي المتخصص في القضاء، وماجستير العلوم في التربية البدنية والرياضية، وماجستير العلوم في العلوم الصحية، وتُحدِّد الجامعة الأول من نوفمبر/تشرين الثاني موعدا نهائيا لتقديم الطلبات، لمعرفة التحديثات بخصوص هذا العام؛ هنا.

تشتهر جامعة كامبريدج (University of Cambridge)، المملكة المتحدة، بكونها إحدى أفضل جامعات العالم، وقد حصلت هذا العام على المرتبة السابعة عالميا، وتتوفر العديد من برامج المنح التي تُمكِّن الطلبة الدوليين من الالتحاق بالجامعة وإكمال دراستهم فيها، ويُعَدُّ برنامج "كامبريدج غيتس" (Gates Cambridge Scholarship programme) أحد هذه البرامج، وهو موجّه للطلبة من خارج المملكة المتحدة ممّن يخططون للتقديم لدراسة أحد برامج الدراسات العليا في الجامعة بما في ذلك برامج الدكتوراه، باستثناء البرامج المقدمة بدوام جزئي ومجموعة أخرى، ويفوز بهذه المنح سنويا أكثر من 225 متقدما من 50 دولة، ويحصل الفائزون بالمنحة على تغطية للرسوم الدراسية كاملة، ومبلغ سنوي قيمته 17,500 جنيه إسترليني لمدة 12 شهرا، ويُجدَّد سنويا لمدة تصل إلى أربع سنوات لطلبة الدكتوراه، كما تغطي المنح تكلفة السفر إلى المملكة المتحدة والعودة منها، ورسوم تأشيرة السفر، وينتهي التقديم لهذه المنح في شهر أكتوبر/تشرين الأول، وقد تختلف المواعيد سنويا، لذا يُرجى التأكد من اليوم المحدد لهذا العام؛ هنا.

برنامج آخر يُتيح للطلبة الدراسة في جامعة كامبريدج وهو برنامج المنح التابع لصندوق كامبريدج ترست" (Cambridge Trust) الذي يُوفِّر سنويا 250 منحة دراسية للطلبة المتفوقين الراغبين بالالتحاق بأيٍّ من برامج الدكتوراه المقدمة في الجامعة، وتغطي هذه المنح الرسوم الدراسية، وتُقدِّم تغطية مالية دوريا تكفي لشخص واحد، ويمكن للطلبة المهتمين التقديم لهذه المنح قبل بداية شهر ديسمبر/كانون الأول، للتحقق من الموعد المحدد لهذا العام؛ هنا. كما يُنصَح الطلبة الراغبون بالتقديم للحصول على قبول دراسي من الجامعة التأكد من المعايير الخاصة ببلدانهم، فالطلاب من دولة الأردن مثلا يجب أن يكونوا من حملة البكالوريوس لمدة لا تقل عن أربع سنوات من أي جامعة أردنية معتمدة وبمعدل لا يقل عن 84% أو 3.7/4، أو المرتبة A.

إن المنح التي عُرِضت هي منح تنافسية، لذا يُنصح الطلبة بضرورة الاستعداد جيدا لتلبية متطلباتها لضمان الحصول على أيٍّ منها، وفي حال لم يحصل المتقدم على الفرصة هذا العام فيمكنه تكرار المحاولة في العام القادم، مع ضرورة التأكد من مواعيد بدء وانتهاء التسجيل والتي قد تتغير بشكل سنوي، كما قد تتغير قيم الدعم المالي المُقدَّم وفق معايير المؤسسات الأكاديمية الممولة، ولا تقتصر القائمة على هذه المنح، فهناك منح أخرى تحدثنا عنها العام الماضي مثل: منح "المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ" (Swiss Federal Institute of Technology) المخصصة لدراسة الماجستير في المعهد، وهي متاحة للطلبة الدوليين، ومنح الحكومة السويسرية للمتميزين من الطلبة والفنانين الراغبين بالدراسة في سويسرا (Swiss Government Excellence Scholarships for Foreign Scholars and Artists)، وكلا البرنامجين أيضا يُقدِّم منحا يغلق باب التقديم إليها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام.