تسعى لاستكمال دراستك.. إليك أهم منح البكالوريوس لعام 2020

تُشكِّل هذه الفترة من العام مرحلة مهمة للطلبة، خصوصا بعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة في الدول العربية كافة، حيث يستعد الكثير من الطلبة حاليا للحصول على فرص التمويل المالي التي تُمكِّنهم من تحقيق أهدافهم التعليمية والالتحاق بأفضل الجامعات لدراسة برامج البكالوريوس، نستعرض في هذا التقرير مجموعة من المنح الدراسية الموجهة لاستقطاب الطلاب الدوليين من أنحاء العالم كافة بما فيهم الطلاب من المنطقة العربية، وتشتمل هذه القائمة على منح للدراسة في كندا، الولايات المتحدة، أستراليا، قطر، لبنان، نيوزلندا، باكستان.

تُصنَّف جامعة كالجاري (University of Calgary)، كندا، ضمن أفضل 100 جامعة في العالم لهذا العام في تخصصات علم الآثار، والعلوم البيطرية، وهندسة البترول، والتمريض، والطب، والتعليم، وتخصصات أخرى، وتعرض الجامعة منحا دراسية للطلاب الدوليين الراغبين في دراسة أحد برامج درجة البكالوريوس المقدمة في كلياتها.

تستهدف الجامعة في هذه المنح الطلاب الدوليين المتميزين ممن استطاعوا تلبية متطلبات الدراسة فيها، وتحديدا متطلب اللغة الإنجليزية، وتبلغ قيمة المنحة الدراسية الواحدة 15,000 دولار، تُجدَّد سنويا شرط حصول الطالب على معدل تراكمي يعادل 2.60 على الأقل، ويتعيّن على الطلاب المهتمين بالتقديم لهذه المنح إرسال الوثائق المطلوبة كافة قبل الأول من شهر ديسمبر/كانون الأول.

تُوفِّر جامعة تمبل (Temple University) في الولايات المتحدة فرصا للحصول على تمويل مالي يُمكِّن الطلبة الدوليين من الحصول على التعليم الأكاديمي عبر مجموعة من البرامج، وأحدها "منح الجدارة" (Merit Scholarships) المخصصة للطلبة الدوليين المتفوقين، وتتراوح قيمتها بين 1,000 دولار وحتى الرسوم الدراسية كاملة، وتعتمد القيمة التي يحصل عليها الطالب على التمويل المتاح وعدد ومؤهلات المتقدمين، للتقديم؛ هنا.

أما البرنامج الثاني فهو برنامج منح "#YouAreWelcomeHere Scholarship"، والذي تشارك الجامعة في تقديمه مع ثماني جامعات أخرى ضمن مبادرة "#YouAreWelcomeHere" لتمكين الطلبة الدوليين من الدراسة في الولايات المتحدة، وتُقدِّم المبادرة منحة بقيمة 20,000 دولار أميركي لطلاب السنة الدراسية الأولى في مرحلة البكالوريوس، وهي منحة يمكن تجديدها سنويا.

تحظى جامعة أوكلاند (University of Auckland) بمركز مرموق بين جامعات نيوزلندا والعالم، فبحسب تصنيف "كيو إس" (QS)، تُصنَّف الجامعة في المرتبة 81 عالميا لهذا العام، 2020، وفي المرتبة الخامسة والعشرين عالميا في تخصص علم الآثار، والمرتبة 27 عالميا في تخصصي التعليم والصيدلة، وتُعَدُّ واحدة من أفضل 50 جامعة في العالم في تخصصات الجغرافيا، والفنون الأدائية، والهندسة الإنشائية والمدنية، واللغة الإنجليزية والأدب الإنجليزي، والتمريض، والفلسفة، والأنثروبولوجيا، وغيرها، وتحظى أيضا بالمرتبة 59 ضمن قائمة أكثر الجامعات في العالم تفضيلا بين المشغّلين.

وتعرض الجامعة هذا العام منحا دراسية للطلبة الدوليين الراغبين بالالتحاق بأحد برامجها للحصول على درجة البكالوريوس، وتُعرف بمنح الامتياز (Excellence Scholarship)، ويُفتَح التقديم لهذه المنح مرتين سنويا، الأولى في شهر أكتوبر/تشرين الأول، والثانية في شهر مارس/آذار، على أن تكون المواعيد النهائية لقبول الطلبات للفترة الأولى في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وللفترة الثانية في شهر إبريل/نيسان، ويصل عدد الفائزين بهذه المنح سنويا إلى 50 طالبا، وتتضمّن المنح تقديم مبلغ مالي يصل إلى 10,000 دولار، للمساهمة في الرسوم الدراسية، للسنة الأولى من الدراسة.

تُعَدُّ جامعة قطر (Qatar University) إحدى أفضل جامعات المنطقة العربية، كما أنها صُنِّفت هذا العام في المرتبة 36 بين أفضل الجامعات الحديثة (التي يقل عمرها عن 50 عاما) عالميا، ورغم حداثة الجامعة فإنها نجحت في دخول المنافسة العالمية، وتحقيق تقدُّم مستمر حتى وصلت إلى المرتبة 245 عالميا لهذا العام، كما أنها حقّقت المرتبة 251-300 عالميا في تخصصات الهندسة الكيميائية، والتمويل والمحاسبة، والنظم المعلوماتية وعلوم الحاسوب.

تعرض الجامعة منحا دراسية متنوعة من بينها منح مخصصة لطلبة البكالوريوس الذين لم يسبق لهم الحصول على هذه الدرجة سابقا، وهي منح تنافسية يُخصَّص جزء منها يُعرف بالمنح الدراسية الداخلية (Internal scholarships) للطلاب الدوليين المقيمين في قطر، وتتضمّن إعفاء من الرسوم الدراسية ورسوم الكتب، أما الجزء الآخر فهو المنح الدراسية الخارجية (External Scholarships) الموجه للطلاب الدوليين القادمين من خارج قطر، وتشتمل على إعفاء من الرسوم الدراسية، وتوفير سكن جامعي، وتغطية لتكلفة تذاكر الطيران السنوية وإعفاء من رسوم الكتب الدراسية، ويشترط على الطلاب الفائزين بالمنح الداخلية أو الخارجية المحافظة على المستوى الأكاديمي المطلوب لضمان استمرارية الحصول على المنحة طوال فترة الدراسة، للتفاصيل؛ هنا.

تعرض وزارة التعليم العالي في بلدان مختلفة منحا دراسية مخصصة للطلبة المتميزين الراغبين بدراسة البكالوريوس داخل أو خارج بلدانهم، لذا يُنصح الطلبة بالتواصل مع وزارات التعليم العالي في بلدانهم لمعرفة تفاصيل حول المنح المطروحة حاليا وشروطها وقيمة الدعم المالي الذي تقدمه، فمثلا، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في فلسطين عن مجموعة من المنح الدراسية لدرجات البكالوريوس من بينها منح متاحة للتسجيل حاليا كمنحة الدراسة في باكستان، وهي منحة موجهة للطلبة الذين يخططون لدراسة الطب البشري، والصيدلة، والهندسة، وطب الأسنان في باكستان، وذلك وفق شروط معينة ذات صلة بمعدل التخرج في الثانوية العامة، واجتياز امتحان "سات" (SAT) للطلبة الذين ينوون دراسة الطب البشري وطب الأسنان، وتشتمل المنحة على مساعدة في الرسوم الدراسية تتضمن معاملة الطالب الفلسطيني كالطالب الباكستاني فيما يخص معدل الرسوم التي يتعيّن عليه دفعها، وتختلف قيمة تكاليف الدراسة بحسب تخصص الطالب والجامعة التي ينوي الدراسة فيها.

إضافة إلى المنح الدراسية المقدمة بواسطة الجامعات أو الجهات الحكومية، يتوفر عدد من المنح الدراسية عبر المؤسسات والمشاريع الممولة دوليا، نذكر منها على سبيل المثال مشروع "فرص ومجالات التعليم العالي للسوريين والشباب الأقل حظا في لبنان" (Higher and Further Education Opportunities and Perspectives for Syrians and vulnerable youth in Lebanon)، الممول من الاتحاد الأوروبي عبر الصندوق الانتمائي الإقليمي للاتحاد الأوروبي للاستجابة للأزمة السورية "صندوق مدد".

يوفر المشروع الفرصة للشباب من لبنان وللاجئين السوريين الذين حصلوا على التعليم الثانوي للالتحاق بإحدى مؤسسات التعليم العالي في لبنان لإكمال دراستهم والحصول على درجة البكالوريوس، وتحديدا في "الجامعة اللبنانية" (Lebanese University) للطلبة اللبنانيين والطلبة اللاجئين من سوريا لدراسة تخصصات البكالوريوس وماجستير الفنون كافة، وفي الجامعة اللبنانية الدولية" (Lebanese International University) للطلبة اللاجئين من سوريا لدراسة ماجستير الفنون، والسنة الأخيرة من البكالوريوس في التخصصات كافة عدا الصيدلة.

يُغطي الدعم المالي المُقدَّم تكاليف سنة أكاديمية واحدة خلال الفترة سبتمبر/أيلول 2020 وحتى يوليو/تموز 2021، ويمكن أن تُمدَّد فترة الدعم، ويشمل الرسوم الدراسية السنوية ورسوم التسجيل للعام الأكاديمي 2020-2021، ومقدرا شهريا لتغطية تكاليف التعليم كالكتب والمواصلات، لمعرفة آلية التسجيل؛ هنا.

ذكرنا هنا مجموعة من المنح الدراسية لطلبة البكالوريوس على سبيل المثال لا الحصر، فهناك العديد من المنح الدراسية المقدمة من مصادر مختلفة وجامعات أخرى، والتي قد لا يُعلن عنها إلا على مواقع الجامعات، لذا يُنصح الطلبة بزيارة مواقع الجامعات التي يرغبون في الدراسة فيها للتأكُّد من توفُّر منح دراسية لطلبة البكالوريوس، أو التواصل معها، أو زيارة المواقع الحكومية المخصصة للدراسة في البلدان التي يُفضِّلون الدراسة فيها، فهي تُقدِّم معلومات مهمة حول المنح المتوفرة.