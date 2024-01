جوردان بيترسون.. مثقف اليمين الأشهر الذي يُعادي فلسطين

ذات يوم في عام 1986، خطَّ الشاب جوردان بيترسون، الذي كان لا يزال يخطو خطواته الأولى في مسيرته الأكاديمية، خطابا إلى والده يحمل في طيّاته حزنا ووجعا، قال فيه: "أبي العزيز، استحوذت عليّ فكرة الحرب مدة ثلاث أو أربع سنوات، وغالبا ما راودتني أحلام شديدة العنف في منامي تتمحور حول موضوع الدمار. أعتقد أن مخاوفي بخصوص الموت الجماعي كانت مرتبطة ارتباطا وثيقا بحياتي الشخصية" (1).

بحلول يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، كان جوردان، الذي أصبح في السنوات الأخيرة أحد أكثر مثقفي اليمين تأثيرا في العالم الغربي، قد فقد تلك الحساسية المرهفة تجاه الحرب والدمار، غالبا لأن الضحايا هذه المرة لم يكونوا من ذوي البشرة البيضاء ولم ينتموا إلى حضارته أو لم يشبهوه في مأكلهم وملبسهم. بل إن بيترسون في ذلك اليوم دعا إلى الحرب والدمار بنفسه ونظَّر لهما، فبعد عملية "طوفان الأقصى" التي نفَّذتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وجّه المفكر والمعالج النفسي الشهير رسالته إلى رئيس وزراء دولة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" عبر منصة "إكس" طالبا منه أن يذيق أهل فلسطين الجحيم بعد أن تجرَّأوا وتمرَّدوا على دولة الاحتلال التي استولت على وطنهم وشرَّدت شعبهم. وقد كتب بيترسون العبارة التالية: "أذِقهم الجحيم.. لقد طفح الكيل"، كما وصف في الأحداث نفسها أعضاء حزب الاشتراكيين الفيكتوريين الأسترالي بأنهم "جرذان قتلة معادون للسامية"، لأنهم تجرأوا على التضامن مع الفلسطينيين (2).

Give 'em hell@netanyahu

Enough is enough

— Dr Jordan B Peterson (@jordanbpeterson) October 7, 2023