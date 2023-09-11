وفقا لتفضيلك الشخصي أم لسوق العمل.. كيف تختار تخصصك الجامعي بنجاح؟

في عام 2004، كان على سوزانا لويد جونز أن تختار التخصص الأكاديمي الذي ترغب في دراسته عند التحاقها بالجامعة، وقد واجهت -مثل عدد لا يحصى من طلاب الجامعات الآخرين- صعوبة في اختيار تخصصها. وأخيرا، في سنتها الأولى في جامعة لويولا في شيكاغو، اختارت دراسة علم الاجتماع. تقول سوزانا عن هذا القرار: "هذا الأمر فتح ذهني وعرّفني على الثقافات الأخرى". لكن بعد مرور أكثر من عامين على التخرج، تساءلت لويد جونز، بعد أن بلغت من العمر 24 عاما، عمّا إذا كانت قد اتخذت القرار الصحيح. تُعبر عن حيرتها وتساؤلاتها قائلة: "رُبما كان من الممكن أن تكون الحياة أسهل لو كنت تخصصت في مجال الأعمال، لأن هذا هو المكان الذي يوجد فيه المال".

ليس من السهل اختيار التخصص. في مرحلة التعليم الجامعي، قد تجد العديد من الطلاب يشعرون أنهم يدرسون التخصص الخطأ الذي لا يُناسبهم، وفي سوق العمل ستجد الكثير من الناس يشتكون أنهم يعملون في مجال لا علاقة له بتخصصهم، بل ستجد الكثيرين ممن يقولون إنه إذا عاد بهم الزمن مرة أخرى، فمن المحتمل أنهم سيتخذون طريقا آخر أو على الأقل يطورون من طريقهم الذي اختاروه بشكل مختلف. (1)

القلب أم العقل؟

في عام 2021، بدأت جامعة جراند كانيون بالتعاون مع مؤسسة جراند كانيون التعليمية في محاولة استكشاف كيفية اختيار الطلاب للتخصص الجامعي الذي يلتحقون به، من خلال إجراء استطلاع رأي شمل مشاركين من جميع أنحاء الولايات المتحدة. سُئل المشاركون عن العوامل التي أثرت بشكل كبير على قرارهم ومصادر التوتر التي تأتي مع اختيار التخصص.

وجد الاستطلاع أنه عندما يتعلق الأمر باختيار التخصص الجامعي، فإن معظم الناس يتبعون قلوبهم بدلا من عقولهم. قرر 81% منهم التخصص في الكلية بناء على حبهم للمجال، في حين اختار 19% فقط التخصص للحصول على المال أو الدخل المرتفع المضمون. لكن الجانب المؤسف الذي أوضحه الاستطلاع هو أن ما يزيد قليلا على ستة من كل 10 من المشاركين في التجارب اختاروا درجة علمية بناء على مشاعرهم يشعرون بالندم على هذا القرار، وقام 65% منهم بتغيير مهنهم إلى مجال لا علاقة له بتخصصهم الجامعي، وكان السبب الرئيسي لهذا التغيير هو الاستقرار المالي. (2)

في المرحلة التالية للاستطلاع السابق، قرر الباحثون أن ينظروا إلى أكبر مصادر التوتر عندما يتعلق الأمر باختيار التخصص الجامعي، وقالت النتائج إن 48% منهم قد شعروا بمستويات عالية من الضغط لاتخاذ القرار الصحيح عندما يتعلق الأمر بتخصصهم الجامعي. كان للأسرة التأثير الأكبر في اختيار التخصص الجامعي، حيث يقول 46% من المشاركين في الاستطلاع إن الأسرة كانت أكبر مصدر للضغط لاتخاذ القرار الصحيح بشأن التخصص الجامعي. ومن المثير للاهتمام أن ثاني أكبر مصدر للضغط هو الشعور الداخلي، حيث شعر 32% من المشاركين بقدر كبير من الضغط النابع بالكامل من أنفسهم والناتج عن الرغبة المُلِحّة في اتخاذ القرار الصحيح. (2)

الدخل المستقبلي عامل حاسم

قد يكون البعض مُستندا إلى ثروة تركتها له عائلته، لذا فهو لا يفكر في الدخل، ويحتاج إلى أن يفعل ويدرس فقط ما يحب، لكن ليس هذا هو حال الأغلبية، فما يجعل قرار اختيار التخصص الدراسي الجامعي أكثر صعوبة هو أن التخصص يُحدد مقدار الدخل المستقبلي الذي سيحصل عليه الطالب.

وفقا لتقرير نشرته نيويورك تايمز عام 2004، يقول العديد من الطلاب والمستشارين المهنيين إن الضغط لاختيار التخصص "المناسب" أصبح أكثر شدة من أي وقت مضى بسبب عوامل مثل ارتفاع تكاليف التعليم والاقتصاد غير المستقر. غالبا ما ينظر الآباء والطلاب اليوم إلى الكلية على أنها استثمار أكثر من كونها وقتا للاستكشاف الأكاديمي والشخصي. ويوضح بعض الطلاب أنهم يُستنزفون، رُبما ماديا ونفسيا، للحصول على التعليم، وهذا بدوره يجعلهم يسعون للحصول على أفضل عائد على هذا الاستثمار، الذي غالبا ما يُموَّل، في بعض الدول، من خلال قرض الطالب. (1)

منذ نحو أربعة وعشرين عاما، حاول ثلاثة اقتصاديين من جامعة نورث إيسترن في بوسطن في كتابهم الذي يحمل عنوان: "College Majors Handbook With Real Career Paths and Payoffs" أو "دليل علاقة التخصصات الجامعية بالمسارات الوظيفية والمكافآت" تحديد مقدار ما يمكن للطلاب من مختلف التخصصات أن يتوقعوا كسبه في حياتهم المهنية، وخلص المؤلفون إلى أن اختيار التخصص بناء على احتياج سوق العمل كان أكثر أهمية لتحقيق النجاح المالي في المستقبل.

يقوم الكتاب بعرض الوظائف والأرباح الفعلية لخريجي الجامعات في 60 تخصصا، معتمدا على دراسة أجراها مكتب الإحصاء الأميركي على 150.000 خريج جامعي. (3) يقول بول إي. هارينجتون، الخبير الاقتصادي والمدير المساعد في مركز دراسات سوق العمل بجامعة نورث إيسترن وأحد مؤلفي الكتاب السابق: "إن أداء التخصصات الإنسانية والتعليمية، في المتوسط، كان أسوأ بكثير من الناحية المالية من طلاب إدارة الأعمال أو الهندسة. في عام 2002، كان العمال الحاصلون على درجات علمية في الهندسة الكيميائية والمحاسبة في أعلى المستويات من حيث الدخل المادي، حيث بلغ متوسط ​​دخلهم 75,579 دولارا و63,486 دولارا سنويا على التوالي. في الحد الأدنى، حققت تخصصات الفلسفة ما متوسطه 42,865 دولارا أميركيا".

لا تُهمل شغفك ولا تكتفِ به!

لكن كل قرار له مزاياه وعيوبه، إذا اخترت تخصصك الدراسي بناء على تفضيلك الشخصي، فقد يُعرضك هذا لأزمات مالية لاحقة إذا كان تخصصك هذا غير مطلوب في سوق العمل، وإذا اتخذت قرارك بناء على احتياجات سوق العمل وتحقيق الربح والكسب المالي، فقد يُسبب لك هذا الأمر شعورا دائما بالندم والأسف لأنك لم تفعل ما تحب.

قد يقضي البعض عمره نادما ليس فقط لأنه اختار التخصص الذي يحبه ولا يتناسب مع احتياجات سوق العمل، بل لأنه لم يختر التخصص الذي يحبه، فيشعر أن شيئا مهما وممتعا قد فاته، ويلوم نفسه لأنه رضخ لضغط المجتمع، وسعى فقط لتلبية احتياجات سوق العمل، دون أن يملأ رأسه ويُشبع روحه بتعلم العلوم التي يحبها.

هذا مثلا ما واجهه جيون تشاي، خريج جامعة ستانفورد عام 2000، الذي يأسف بشدة لعدم تخصصه في اللغات الآسيوية. وقد عبَّر عن غضبه هذا من خلال تدوينة نشرها على الإنترنت قال خلالها: "أنا غاضب جدا من نفسي لأنني استسلمت لضغط الأقران، وضغط الوالدين، والضغط المجتمعي. كان الجميع يوجِّه لي سؤالا واحدا: "لماذا تأخذ دروس اللغة فقط؟ فكِّر في حياتك المهنية في مجال الاستشارات أو الهندسة أو الطب أو القانون". انصاع تشاي لهذا الضغط، وهو ما ترك في قلبه أسفا عميقا لأنه لم يفعل ما يحبه.

التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل قد تستطيع تحقيق الدخل المادي الجيد، لكن دوافعك ورضاك الوظيفي قد يتأثران إذا كُنت لا تُفضل مثل هذه التخصصات، مثلا بعض طلاب علوم الحاسوب والبرمجة قد تُكسبهم دراستهم القدرة على الحصول على راتب كبير، ولكن إذا لم يكن لديهم أي اهتمام على الإطلاق بهذه المجالات أو المهن، فقد يكون من الصعب متابعتها والحرص على تطوير أنفسهم بها، لتحقيق الكسب المادي المأمول.

ما يجب فعله عند اختيار تخصصك الجامعي هو أن تفحص التخصص محل شغفك وقدراتك واهتماماتك الشخصية بعناية، وتحديد ما إذا كان التخصص الذي اخترته سيسمح لك بكسب لقمة العيش بنجاح مع الحفاظ على الرضا الوظيفي. هذه هي المعادلة والموازنة التي يجب النظر من خلالها عند اختيار التخصص الجامعي، دون ترج

يح لجانب على آخر. (4)

عند التفكير في التخصص، سيقول الكثيرون: "فقط، اختر التخصص الذي يناسب شغفك". لكن هل هذا صحيح؟ هل يتعين عليك فعلا اختيار التخصص الذي يناسب اهتماماتك أو مواهبك أو شغفك فقط دون النظر إلى أي اعتبار آخر؟ الجواب هنا هو "نعم" و"لا" في الوقت نفسه.

"نعم"، لأنك سوف تقضي أربع سنوات في تعلم الشيء الذي ستختاره. إذا تعلمت الأشياء التي تحبها، فلا شك أن تلك السنوات الأربع لن تضيع. ستكون أكثر اهتماما وحماسا عند التعلم إذا تعلمت الأشياء التي تحبها. و"لا"، لأنه في عالم اليوم، علينا جميعا أن نفكر بواقعية. ليس بالضرورة أن يمنحك شغفك أفضل مهنة تُحقق لك مستقبلا جيدا.

لذا، لا توجد إجابة محددة حول ما إذا كانت عبارة "اتبع شغفك" هي النصيحة الصحيحة للطلاب. علاوة على ذلك، تميل عواطف الطلاب إلى التغيير، وليس بالضرورة أن يكون لدى جميع الطلاب أشياء تُثير شغفهم. لذلك، ما يمكن القيام به هنا هو إيجاد حل وسط من خلال معرفة وتحديد اهتماماتك ومواهبك ومهاراتك ثم وضعها على مسطرة الواقع وما يحتاج إليه سوق العمل. دعنا نضرب مثالا، لنقل مثلا إنك تحب علم الفلك أو الأدب العربي، وقد لا تكون في بلادك مجالات للعمل في هذه النطاقات والحصول على راتب جيد، لكن رغم ذلك يمكن للحصول على منحة دكتوراه في بلد عربي آخر أو أوروبي أن يساعدك على الحصول على وظيفة في جامعة مرموقة تحصل منها على راتب مقبول، هنا يجب عليك أن تضع كل تلك المراحل منذ دخول الجامعة إلى إنهاء المنحة في خطتك طويلة الأمد.

هذه هي الطريقة الأساسية لاختيار التخصص. ما طموحاتك؟ ماذا تريد؟ هل تحب الكتابة أو الرسم أو ربما أجهزة الحاسوب؟ معرفة ما تريد يمكن أن يكون هو الخطوة الأولى في اختيار التخصص. تذكَّر أن تختار التخصص وفقا لرغباتك، وليس وفقا لما يريده والداك أو أصدقاؤك. (5)

خلال الخطوة التالية سيكون عليك تحديد مدى ملائمة هذه الاهتمامات مع سوق العمل. هذه المعادلة تعني ألا تسعى فقط للاستمتاع بما تدرسه، ولكن عليك أيضا أن تحرص على أن تكون إستراتيجيا. هل لديك موهبة طبيعية أو ميل لدراسة مجال معين؟ ما أنواع الوظائف أو التعليم الإضافي الذي يمكنك متابعته بعد التخرج ويُمكِّنك من أن تصبح مناسبا لسوق العمل؟ هذه المعادلة تعني أيضا ألا تُهمل شغفك، لكن سيكون عليك أن تضعه في إطار واقعي وعقلاني وتنظر للخيارات المتاحة في ضوئه. (6)

الخطة "ب" مهمة دائما

وسواء قررت أن تتبع تفضيلك الشخصي أو قررت أن تسعى وراء التخصصات التي ستُمكِّنك من تحقيق الكسب المادي، سيكون من المفيد دائما أن تكون الخطة "ب" أو السيناريو البديل حاضرا وجاهزا للتنفيذ، في حال تعثر السيناريو الأول أو إثبات فشله.

ماذا ستفعل إذا تخرجت في الجامعة بعد دراسة المجال الذي تُحبه ولم تجد عملا يُحقق لك أي دخل؟ لن يكون من المفيد أبدا في هذه الحالة أن تقف لتلعن اختيارك، الذي وصل بك إلى هذه النقطة، ما ينبغي فعله هنا أن يكون السيناريو البديل جاهزا في ذهنك لتبدأ في تنفيذه.

حتى قبل التخرج، يُمكنك تغيير مسارك إذا وجدت أنك لا تستطيع أن تتقبل الطريق الذي تسير فيه، وجد أحد الاستطلاعات أن نحو 30% من طلاب درجة البكالوريوس يغيرون تخصصاتهم مرة واحدة قبل التخرج، مع قيام 9% من هؤلاء الطلاب بتغيير تخصصهم مرتين أو أكثر. (5)

عندما تتخذ قرارا بتغيير التخصص، ستحتاج إلى إجراء استكشاف شامل للخيارات المتاحة أمامك. ربما تكون لديك بالفعل فكرة عن الاتجاه الجديد الذي ترغب في اتباعه، إذا لم تكن متأكدا مما يجب عليك فعله لتغيير تخصصك بنجاح، فإن التحدث مع شخص آخر قد يكون مفيدا، يمكن لهذا الشخص، خاصة إذا كان يعرفك جيدا، مثل أحد أفراد أسرتك أو أحد مدرسيك السابقين الذين تعاملوا معك عن قرب، مساعدتك في اتخاذ قرار بشأن تخصص جديد بناء على اهتماماتك. (6)

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