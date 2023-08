عالم ما بعد تويتر.. هل بدأت حقبة التطبيقات الخارقة؟

في الثالث والعشرين من يوليو/تموز الماضي، أعلن إيلون ماسك عن بدء تنفيذ خطته الكبرى خلف شراء منصة الوسائط الاجتماعية التي كانت تُعرف باسم تويتر، ليقرر تغيير كل ما يتعلق بهوية الشركة والمنصة إلى حرف "إكس" (X).

لا تتعلق الأمور بمجرد تغيير هوية تويتر، ففي الحقيقة يبدو أننا نشهد فعليا انتهاء حقبة من عصر الإنترنت، والأكثر إثارة أننا نشاهدها تحدث عمليا في الوقت الفعلي. ليست الفكرة بالطبع في رغبات الملياردير الأميركي، الذي يرغب في التحكم بكل شيء من حوله، وتغيير إحدى أشهر منصات الوسائط الاجتماعية إلى حرف يدل على الغموض، تحقيقا لأحلامه الناتجة عن أزمة منتصف العمر كما يبدو. لكن الفكرة أن منصة تويتر نفسها مثّلت منذ ظهورها تغييرا جذريا في شبكات التواصل الاجتماعي، وكانت بداية ما نعرفه الآن بمنصات الوسائط الإعلامية الاجتماعية.

And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds

— Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023