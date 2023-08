مليار ونصف إنسان في حالة ترقب.. مَن هو براغناناندا معجزة الشطرنج الهندي الذي وصل إلى نهائي كأس العالم؟

بينما تقرأ هذه الكلمات، يتجمع الملايين في الهند حول التلفاز في مشهد يشبه إلى حدٍّ كبير ما حدث في الربع الأخير من الفيلم الشهير "المليونير المتشرد" (Slumdog Millionaire)، حيث بدأت مؤخرا مباريات معجزة الشطرنج الهندي المراهق الذي أتم للتو عامه الثامن عشر راميشبابو براغناناندا، أو "براغ" كما يُعرف شعبيا مع الأستاذ الكبير النرويجي ماغنوس كارلسن (32 سنة) الذي كان بطلا للعالم لمدة عقد كامل من الزمن بداية من 2013، للتنافس على لقب كأس العالم للشطرنج.

بطلا العالم السابقان (1) المجرية الأميركية سوزان بولغار والروسي غاري كاسباروف هنآ المراهق على وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى تلك النقطة، كونه أصغر لاعب شطرنج يفعل ذلك في التاريخ، والأول في الهند منذ فيسواناثان أناند الذي يصل إلى نهائي كأس العالم للاتحاد الدولي للشطرنج.

لم يتوقع أحد ما حدث، لطالما ود براغناناندا أن يلاعب كارلسن، ربما ليكرر ما حصل في العام الماضي حينما فاز عليه في بطولة الشطرنج السريع للنخبة (Airthings Master) عبر الإنترنت ليصبح أصغر لاعب يهزم النرويجي منذ أن أصبح بطل العالم في عام 2013. بعد فوزه على كارلسن صرح براغناناندا البالغ وقتها 16 عاما لـ "سي إن إن سبورتس" أن كل ما يريده الآن هو "الذهاب إلى السرير"، حيث كانت الساعة 2.30 صباحا في مدينة مدراس الهندية (2).

لكن المشكلة أنك عادة لا تواجه كارلسن إلا في المحطة الأخيرة، ليكون الأمر أشبه ما يكون بلقاء السيد سوبر ماريو بالوحش في آخر اللعبة، قال براغناناندا في تصريحات صحفية إنه لم يكن يتوقع أن يلعب ضد كارلسن في البطولة، لأن "الطريقة الوحيدة التي يمكنني من خلالها مواجهته كانت في النهائي، ولم أتوقع أن أكون في النهائي".

كان الطريق طويلا ومرهقا بحق (3)، في البداية كان الأمر سهلا نسبيا على فتى بموهبة براغناناندا، في الجولة الأولى فاز بانسحاب الخصم، وفي الجولة الثانية كان من المتوقع أن يُقصي اللاعب الفرنسي ماكسيم لاغارد، وكان خصمه التالي هو الأستاذ الدولي الكبير التشيكي ديفيد نافارا، كان خصما عنيدا لكن براغناناندا نجح في تجاوزه بنتيجة 1.5-0.5، في اللقاء الكلاسيكي الأول.

في كأس العالم للشطرنج (4)، وهو منافسة منفصلة عن "بطولة العالم" حيث تُقام الأخيرة سنويا بينما تُقام الأولى كل عامين، فإن طريقة اللعب كالتالي: يتقابل اللاعبان في مباريات مباشرة لا تسمح بالتعادل، فإما يمر أحدهما للجولة التالية وإما يخرج، وتُمثِّل كل منافسة مباراتين كلاسيكيتين (90 دقيقة لأول 40 نقلة، يتبعها 30 دقيقة لباقي المباراة مع زيادة 30 ثانية لكل نقلة، بدءا من النقلة الأولى).

إذا لم تُسفر المباراتان الكلاسيكيتان عن فائز، فتُلعَب مباراتان من النمط السريع لكسر التعادل (25 دقيقة لكل لاعب مع زيادة 10 ثوانٍ لكل نقلة، بدءا من النقلة الأولى)، وإذا تعادلا فسيلعبان مباراتين إضافيتين بالنمط السريع (10 دقائق لكل لاعب مع 10 ثوانٍ زيادة لكل نقلة، بدءا من النقلة الأولى).

وإذا لم نصل إلى فائز وكُلل كل ما سبق من الجهود بالتعادل، فستكون هناك مباراتان أخريان في النمط الخاطف (5 دقائق لكل لاعب مع 3 ثوانٍ زيادة لكل نقلة، بدءا من النقلة الأولى)، وإذا لم يُعثَر على فائز أيضا، تدخل المسابقة في مباراة "الموت المفاجئ"، حيث تُلعَب مباراة خاطفة واحدة (3 دقائق + ثانيتان لكل نقلة، بدءا من النقلة الأولى) لتحديد الفائز، وتتكرر إذا تعادلا حتى يظهر لنا فائز.

في الجولة التالية، قضى براغناناندا على الأستاذ الأميركي الكبير والمصنف الثاني عالميا هيكارو ناكامورا 3-1 في هزيمة ثقيلة، ثم واجه المجري فيرينك بيركيس براغ في الجولة الخامسة، لكن براغناناندا انتصر سريعا بـ 1.5-0.5 ليبلغ الدور السادس، حيث واجه مواطنه أرجون إيريجيسي وهزمه بعد مباراة طويلة بنتيجة 5-4، ليصل إلى مباراة توقع الجميع أن تنتهي لصالح خصم براغناناندا وهو فابيانو كاروانا.

كاروانا هو بطل الشطرنج الأميركي الحالي، وهو ثالث أعلى لاعب تقييما في تاريخ اللعبة، لكن ما حدث خالف التوقعات، حيث نجح براغناناندا في تجاوزه بنتيجة 3.5-2.5 بعد تعادل في المباريات الكلاسيكية، يجدر هنا أن نشير إلى أن هناك فرصة واتت كاروانا ليفوز من خلالها في المباراة الكلاسيكية الثانية لكنه تجاهلها، أما الفرصة نفسها تقريبا فقد حانت لبراغناناندا في المباراة الأولى السريعة لكنه استغلها باحترافية، لتكون السبب في فوزه.

المباراة الأولى من لقاء كارلسن وبراغناناندا انتهت بالفعل يوم الثلاثاء 22 أغسطس/آب بالتعادل، والثانية ستكون يوم الأربعاء. لعب براغناناندا بالأبيض (الذي يمتلك ربما قليلا من الأفضلية)، لكنه لم يتمكن من الحصول على أفضلية كبيرة على كارلسن، استمرت المباراة 35 حركة (في نحو ثلاث ساعات)، ضغط براغناناندا على جانب الوزير بمهارة، لكن كارلسن رد بهجمة مرتدة في الوسط، وفي النقلة رقم 17 قام الأخير بموضعة الفيل في الخانة C6 لينهي هجمات منافسه ويوجه المباراة إلى نهاية بالتعادل (5).

لا يمكن توقع ما سيحدث في المباريات القادمة، فرغم أن تقييم كارلسن هو الأعلى بمقدار أكبر من مئة نقطة مقارنة بـ براغناناندا وهو ما يعطيه الأفضلية، إلا أن براغناناندا ليس خصما سهلا على الإطلاق، فهو يمتلك سمة نادرة وهي أنه متواضع وغير متعجرف، لكنه واثق من نفسه إلى حدٍّ كبير، والأهم من ذلك أنه ناقد شديد الصلابة لأدائه الخاص حتى في المباريات التي يفوز بها عادة.

وفقا لمدربه آر بي راميش (6)، فإن غريزة براغناناندا كانت دائما أخذ زمام المبادرة وممارسة ضغط متواصل وبلا توقف، كانت تلك هي الطريقة التي أجبرت كارلسن على ارتكاب بعض الأخطاء في لقائهما عام 2022، ما تسبب في فوز براغناناندا، في هذا السياق فإن صديقنا يلعب بشكل جيد في المواقف العدوانية، حيث يهاجم ويتحمل المخاطر، وهذه هي نقطة قوته.

إلى جانب ذلك كان هناك تحدٍّ كبير يواجهه اللاعبون صغار السن حينما يلتقون في مباريات بالأساتذة الدوليين الكبار، وهو الرهبة من الموقف وبالتبعية القلق والتوتر، وهو ما يؤدي إلى الانسحاب في بعض الأحيان، لكن ثقة براغناناندا في نفسه أمام الكبار كانت واضحة منذ طفولته، ساعده على ذلك أنه تمرن منذ نعومة أظفاره على اللعب في مواجهة أفضل اللاعبين.

في طفولته، أقام براغناناندا في مدينة مدراس، وهي عاصمة ولاية تاميل نادو الهندية الواقعة على الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد، وهي أكبر مركز ثقافي واقتصادي وتعليمي في جنوب الهند، والمعروفة كذلك باسم "عاصمة الشطرنج في الهند"، مع والده الذي يعمل مدير فرع لأحد البنوك، ووالدته ناجالاكشمي، وهي ربة منزل وعادة ما ترافقه في البطولات في مشهد لافت دائما للصحافة العالمية.

He said "Your photo on Twitter was huge!"

I said, "It is because you ARE huge!" @rpragchess and his lovely mum are IN THE #FIDEWorldCup2023 FINAL ♥️ pic.twitter.com/2bJP21yBGN

— PhotoChess (@photochess) August 21, 2023