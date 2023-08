مدن ذكية وسُكَّان فقراء.. عواصم الأشباح في آسيا الوسطى

تشهد بلدان آسيا الوسطى ازديادا ملحوظا في أعداد المدن الجديدة، في ظل ميل الحكومات إلى تحقيق طفرات إنشائية واتجاه أعداد متزايدة من السكان إلى المدن، تاركين وراءهم الحياة الريفية والبدوية التقليدية التي طالما عُرِفَت بها شعوب المنطقة. تُنفق الحكومات مليارات الدولارات على هذه المدن الجديدة، وتزودها بالتقنيات الجديدة المُبهرة، ورغم ذلك لا تزال معظمها أشبه بمدن أشباح مخيفة في ظل عزوف الناس عن الانتقال إليها.

شهدت تركمانستان افتتاحا صاخبا يليق بتدشين مدينتها الأحدث "أركاداغ" يوم 29 يونيو/حزيران الماضي، وهي مدينة جديدة "ذكية" تكلَّفت نحو 5 مليارات دولار كما تشير وسائل الإعلام الرسمية التركمانية باستمرار، وستُنظَّم فيها الحياة اليومية بواسطة التقنيات الرقمية والخضراء. وقد اختير يوم 29 يونيو/حزيران لافتتاحها نظرا لتزامنه مع عيد ميلاد "قُربانقُلي بِردي محمدوف"، الرئيس السابق وأبو الرئيس الحالي "سردار بِردي محمدوف". أما الاسم "أركاداغ" فليس سوى اللقب الذي يشتهر به الرئيس السابق ويعني بالتُركمانية الحارس والراعي. بيد أن بِردي محمدوف الأب لم يكن حاضرا في ذلك اليوم، فبعد أن دفع من أجل تأسيس المدينة وتوفير تكاليفها الضخمة قبيل رحيله عن منصبه، قرَّر الرئيس السابق أن يسافر إلى مكة لأداء مناسك الحج وسط تغطية إعلامية كبيرة، وفي أثناء رحلته إلى المملكة العربية السعودية تطلَّع بناظريه من نافذة الطائرة نحو مدينة "أركاداغ" والترتيبات الجارية فيها استعدادا للاحتفال بها.

يبدو أن منطقة آسيا الوسطى كلها تعيش لحظة خاصة مع فكرة المُدن الجديدة. فبعد يوم واحد من احتفالية تركمانستان، وضع الرئيس القرغزستاني "صدر جباروف" حجر الأساس لمدينة "أسْمان" الجديدة على ضفاف بحيرة "إيسيك كول"، حيث تقول الحكومة إن 700 ألف شخص سينتقلون إلى العيش فيها بعد الانتهاء منها. ولم تتخلَّف الدول الثلاثة الأخرى المجاورة عن الركب، فقد كان لكازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان نصيب من هذا الهَوَس بالإنشاءات. وتعكِس هذه المشاريع العملاقة لبناء المدن اتجاها صلبا لدى دول المنطقة، حيث يتجه عدد متزايد من سكانها إلى العيش في معاقل سُكانية كثيفة، تاركين وراءهم الحياة الريفية والبدوية التقليدية التي طالما عُرِفَت بها شعوب آسيا الوسطى، وباحثين عن وسائل الراحة والوظائف الأسهل منالا في المُدُن.

ظهرت فكرة تأسيس مدينة جديدة في أركاداغ عام 2018، حين تقرَّر في أكتوبر/تشرين الأول البحث عن موقع مناسب على بُعد 30 كيلومترا من العاصمة التركمانية عشق آباد، بحيث تستضيف بين جنباتها مركزا عُمرانيا ضخما وفي القلب منه مُجمَّع للبنايات الحكومية، علاوة على مبانٍ سكنية ومدارس ومراكز تجارية وبنوك ومستشفيات ومسرح ومكتبة ومتحف وحديقة كبيرة وملعب لكرة القدم ومدرسة فروسية، بالإضافة إلى ساري علم شاهق الارتفاع.

بعد خمس سنوات وبضعة ملايين من الدولارات، باتت المدينة الآن حقيقة مادية، لكنها خالية من السكان إلى حدٍّ كبير. وتبذل السلطات التركمانية الغالي والنفيس من أجل إثبات مدى حداثة مدينة أركاداغ، فهناك منظومة مواصلات ذكية ستُنظِّم المرور، وستجري مراقبة السكان بنظام فيديو مُنتشر في كل أرجاء المدينة. كما أن الشقق والبيوت السكنية مُزوَّدة بتكنولوجيا ذكية تتيح لساكنيها متابعة استهلاك الكهرباء والمياه والغاز بواسطة أجهزة التابلت الخاصة بهم. وحين زار الرئيس الحالي أحد المنازل يوم الافتتاح، شاهد بنفسه مكنسة كهربائية آلية يُمكن تشغيلها بلوح التحكُّم عن بُعد (الريموت). هذا وتحُث الحكومة الناس على الاستخدام الاقتصادي لتلك المرافق.

بيد أن الموقف الحقيقي للسلطات التركمانية تجاه تكنولوجيا المعلومات ظهر بجلاء حين شهدت سرعات الإنترنت تباطؤا شديدا قبل افتتاح المدينة بأيام، حيث أفادت إحدى المنصات الصحافية التركمانية على الإنترنت بأن الاتصالات كانت بطيئة جدا إلى حدٍّ يصعُب معه استخدام خدمات تجاوز الحجب (VPN)، وقالت لعل الأمر أتى مُتعمَّدا من الحكومة لتقييد الوصول إلى أي محتوى سلبي إبَّان الاحتفالية. كما تواصلت مشكلات الإنترنت بعد الافتتاح، حيث نشر موقع تركماني مُعارض من هولندا تقريرا عن استمرار انخفاض نشاط الإنترنت في البلاد عند 12% فقط من نشاطه السابق بعد مرور خمسة أيام على الاحتفالية. وتساءل ساخرا موقع "أخال تِكِه" التركماني المعارض عن مصير الأنظمة الذكية في المدينة الجديدة حال قرَّرت السلطات مجددا إبطاء سرعة الإنترنت.

حين تنتهي المرحلة الثانية من البناء، سيكون البلد الغني بالغاز الطبيعي قد أنفق نحو 5 مليارات دولار، وستكون مساحة المدينة قد بلغت عشرة كيلومترات مُربَّعة، أي خمسة أضعاف مساحة مقاطعة موناكو الشهيرة، وسيكون بوسعها استضافة 73 ألف مواطن. غير أنها حتى اللحظة ليست سوى مدينة أشباح مُخيفة، وقد أشار موقع "كرونيكِلز أوف تركمانستان" المعارض من فيينا إلى أن سُكان العاصمة عشق آباد الذين منحتهم الدولة وحدات سكنية في أركاداغ ليسوا مُتحمِّسين للانتقال إلى المدينة الجديدة بسبب القيود المفروضة على سكانها، وأبرزها عدم السماح للسيارات الخاصة بدخول المدينة أصلا، حيث يجب أن يوقفوا سياراتهم على حدودها، وألا يستخدموا سوى المواصلات العامة المتاحة داخلها فقط.

في قرغزستان المجاورة، وعلى ضفاف بحيرة "إيسيك كول" (وتعني بالقرغزية البحيرة الدافئة)*، يمتلك الرئيس صدر جباروف طموحات مستقبلية مشابهة لنظيره التركماني. فقد قرَّرت السلطات بناء مدينة أسْمان بتكلفة نحو 20 مليار دولار، وقالت إنها ستتدفق حصرا من مستثمري القطاع الخاص. ويحاكي تصميم المدينة آلة "القوموز" الموسيقية بحيث تبدو المدينة من الجو وكأنها نُسخة من الآلة الوطنية للموسيقى القرغزية. (وتشمل مشاريع أسْمان، وفقا لموقعها الرسمي، مدينة رياضية ومدينة أكاديمية ومدينة طبية، وبرجا بارتفاع 210 متر، وشارع "أسْمان غورميه" لتقاليد الطهي المختلفة، وناديا لليخوت، و"زيپلاين" الأطول والأسرع من نوعه في العالم لمُحبي الانزلاق الحُر، وحلبة لسباق السيارات "فورمولا 1″، بالإضافة إلى مركز لتجارة الذهب، ومُجمَّع تجاري وترفيهي ضخم)*.

مثلها مثل أركاداغ، ستُزوَّد أسْمان بأحدث تكنولوجيا الاتصالات الرقمية المتطورة، وحرصا على احتواء المُدافعين عن البيئة الذين يخشون من منظرها المُطِل على بحيرة "إيسيك كول"، يقول المسؤولون إن المدينة ستكون صديقة للبيئة، كما أكَّد الرئيس جباروف بنفسه: "في أثناء التخطيط والتطوير والتفكير في كل جزء من تفاصيل البنية التحتية، نراقب عن كثب الالتزام بمعايير الاستدامة وحماية البيئة. إننا بصدد تبنِّي أفضل الإجراءات المتاحة على مستوى العالم في إدارتنا الرشيدة للموارد المائية ومعالجة النفايات وأنظمة التدفئة". أما عن ماهية النشاط الذي سيعمل فيه السكان بعد الانتقال إلى المدينة، فقد قال الرئيس القرغزي إن أسْمان ستُصبح "مركزا ماليا يربط الشرق والغرب، والشمال والجنوب".

علاوة على المدينة الجديدة، أعلن صدر جباروف يوم 16 أبريل/نيسان الماضي البدء في بناء مُجمَّع مبانٍ إدارية ورئاسية جديد إلى الجنوب من العاصمة القرغزية "بيشكَك"، حيث يجري العمل الآن في الموقع الذي حوى سابقا فندق "إيسيك كول" بعد أن رُفِعت عنه صفة الحماية بوصفه مبنى تراثي عام 2021 (رغم احتجاجات بعض السكان حينها)*. ووفقا لتصريحات جباروف، سيساعد المُجمَّع الجديد في تخفيف الزحام عن قلب العاصمة، إذ إن مقر عمل الرئيس الحالي الكائن في مبنى دار الحكومة الرمادي الرتيب يبعُد 12 كيلومترا عن مقر إقامته الرئاسي، ولذا في كل مرة يذهب إمام علي رحمان إلى عمله، تُضطَر السلطات إلى إغلاق العديد من الطرق الرئيسية في بيشكَك لأسباب أمنية. أما المُجمَّع الجديد فيبعُد كيلومترَين ونصف فقط عن مقر إقامة الرئيس المعروف بـ"ألا أرتشا". علاوة على ذلك، تروِّج الحكومة القرغزية إلى أن المُجمَّع الجديد البالغة مساحته 21 ألف متر مُربَّع سيُحقِّق طفرة في كفاءة البيروقراطية في البلاد.

تشي صور تصميمات المشروع ومنظره النهائي بطبيعته الحديثة جدا، حيث تكتسي المباني بالزجاج، وتتسِم بخطوط ملساء على غرار التصميمات الحداثية، وقد خصَّصت السلطات مساحات خضراء واسعة ونوافير للمُجمَّع بالإضافة إلى مهبط طائرات مروحية. بيد أن أكثر ما يلفت النظر في ثورية المشروع، على حد قول جباروف، هو أن الدولة لن تتكلَّف قرشا واحد لبنائه، إذ ستضطلع الشركات الخاصة بتوفير العمال والمال مقابل حصولها على نحو كيلومتر ونصف مُربَّع من الأرض المُطِلة على أحد الأنهار. "إننا نعطيهم أرضا، وفي المقابل سيُشيِّدون لنا مبنى"، هكذا وصفها الرئيس باختصار. ولكن الكثير بخصوص تفاصيل العقود يظل مجهولا للرأي العام، فلم يظهر للنور سوى اسم شركة واحدة اسمها "تي إس جروب" تأسست عام 2014 ويعمل نموذجها التجاري على بناء الوحدات السكنية مقابل بيعها أو استبدالها بعقارات أقدم.

