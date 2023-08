ميشيل إيكوشار.. المعماري الفرنسي الذي خطط المدن العربية لتخدم الاستعمار

بعد الحرب العالمية الثانية، وبينما كانت المجتمعات في بلدان العالم المختلفة تموج بتغيرات متعددة، كان المعماريون الأوروبيون يتناقشون حول أفضل سبل التخطيط التي تستوعب تلك التغييرات، وقد انقسموا بين مَن رأى ضرورة مراعاة الثقافة المحلية في البناء والتخطيط، ومَن رأى أهمية وضع تصميمات حديثة للمدن تستوعب ما تغير في المجتمعات، لكن المشروعات التي خطَّها هؤلاء المعماريون الغربيون وجدت أرضا أخرى لتُختبر عليها.

كانت المدن العربية في ظل الاستعمار هي اللوحات التي رسم عليها المعماريون الأوروبيون أحلامهم لاختبار ما يصلح منها للتنفيذ على الأراضي الأوروبية، لاستيعاب التغييرات، ولإحكام السيطرة على المدن في الآن نفسه، وانعكس هذا التخطيط المعماري على جوانب أخرى في الحياة في المدينة العربية، ووضع أساسا قويا فيها لم تتجاوزه حتى اليوم بسلبياته، رغم مرور عقود.

في الشام والمغرب العربي تحديدا، كان هناك مصمم معماري واحد يقضي سنوات هنا وسنوات هناك، ليُنتج تصميمات معمارية ستغير وجه الحياة لعقود لاحقة، إنه المعماري الفرنسي ميشيل إيكوشار (Michel Écochard)، الرجل الذي غيَّر دمشق وبيروت والدار البيضاء. (1)

بعد الحرب، كان المخططون الأوروبيون على يقين أن مشاريع الإسكان والتخطيط الحضري الحديثة في القارة ستؤدي وظيفة رمزية في إعادة تنظيم المجتمعات الحديثة، وبحلول عقد الستينيات كان أحد أبرز مظاهر هذا التخطيط التي يمكن ملاحظتها في فرنسا وإنجلترا وهولندا وألمانيا وسويسرا والولايات المتحدة الأميركية هي مجمعات الإسكان الاجتماعي، التي امتلأت بآلاف العائلات، قدم أغلبهم من الأرياف في محاولة للبحث عن الفرص.

ولكن قبل أن تُشق سماء أوروبا ببناياتها المتشابهة التي تضم الواحدة منها عشرات الوحدات الصغيرة الكافية بالكاد لأن تقطنها أسرة صغيرة، كانت التجربة ذاتها قد اختُبرت على أراضٍ عربية (2). في ورقة نشرها معهد العالم للدراسات بعنوان "من الانفلات إلى التجريف: عن معمار المدينة العربية ومعيار الربيع العربي (مقترب أنثربولوجي)"، يشير الباحث "يحيى بن الوليد" إلى تأثير الاستعمار البادي في عدد من العواصم العربية، في تونس العاصمة على سبيل المثال يظهر ما يُطلق عليه في النقد المعماري وتخطيط المدن "النموذج الهوسماني"، نسبة إلى البارون جورج يوجين هوسمان صاحب التأثير الأبرز على التحديث المعماري.

في هذا النموذج، تصبح الطرق الواسعة هي شريان المدينة وتقود إلى الساحات والمجمّعات السكنية أو الصناعية والتجارية، بعد أن كانت المدن تتميز بالأزقة الضيقة الدائرية الملتفة التي تحمي من الشمس وتحمل نسقا "روحانيا"، جاء التصميم على هذا النحو ليمكن التحكم في المجال الواسع، وللسبب ذاته تعددت الأسيجة والأسوار (3)، وعلى النحو ذاته اختلف وجه المدينة في عدة بلدان عربية، لأسباب مختلفة، وبطرق مختلفة أيضا.

بعد تخرجه في مدرسة الفنون الجميلة بباريس عام 1929 بنحو عام فقط، انتقل ميشيل إيكوشار إلى دمشق ليشارك مع فريق إعادة الإعمار الفرنسي في ترميم "معبد بل" في تدمر ومسجد بصرى وقصر العظم، كان إيكوشار يتعرف على روح المدينة التي قدر لها أن تحمل بعد سنوات بصمته المعمارية (4). كان المخطط الذي سبق تنفيذه في دمشق عام 1936 باسم "مخطط دانجيه" يدمج سكان دمشق الأصليين جميعا دون تمييز حاد، لكن مخطط إيكوشار أرسى قواعد الفصل بين الطبقات، وكان هذا هو التأثير الأول (5).

خطّ إيكوشار شوارع المدينة معتمدا على شوارع تصل بين ساحات دائرية، وأدخل أحياء جديدة كانت في الأصل تابعة لريف دمشق إلى المدينة، أزال المخطط النسيج التاريخي للمدينة خارج السور القديم (6)، وأبقى فقط على بعض المباني التاريخية بُغية إقامة مدينة جديدة، لتخرج دمشق عن طابعها الخاص وتبدو بنمط معماري أوروبي، وتظهر فيها البنايات متعددة الطوابق.

Amazing photos of Damascus and the Umayyad mosque taken by Michel Écochard in the 1940s (i.e., before the renovations of 1960s). Here’s some select images (from https://t.co/U4BvFbnZIw) pic.twitter.com/ymwCrgeVSa

— Sean W. Anthony (@shahanSean) November 9, 2021