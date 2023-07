"سلاح يوم القيامة".. ماذا نعرف عن طوربيد بوسيدون الروسي؟ ولِمَ تخشاه الولايات المتحدة؟

في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، نشرت وكالة "سي إن إن" (CNN) الإخبارية الأميركية أنباء عن فشل الروس في اختبار "طوربيد" نووي جديد، بعدما شوهدت السفن الروسية وهي تغادر منطقة الاختبار خائبة الرجاء. وقتها تكهنت الولايات المتحدة أن الصناعة العسكرية الروسية تمر بفترة عصبية، وربما لن تستطيع أن تفي بوعودها في اختبار الطوربيد المُنتظر، لكن روسيا تمكنت بالفعل مطلع العام من تسليم الطوربيد بنجاح، ليخرج إلينا "بوسيدون" الذي وصفته وسائل الإعلام العالمية بـ"سلاح نهاية العالم"، وقال عنه الرئيس الروسي بوتين إنه "سيحمي أمن روسيا لعقود قادمة".

يُعَدُّ بوسيدون، بحسب ما جاء في مجلة "نيوزويك" (Newsweek) الأميركية، جزءا من الجيل الجديد لترسانة الأسلحة النووية الروسية، وهو سلاح بحري إستراتيجي قادر على حمل رؤوس نووية والوصول إلى عمق السواحل الأميركية وتدمير مدن بأكملها، وبالتالي يمكنه إشعال حرب نووية أو قُلْ حربا عالمية ثالثة إذا قررت روسيا استخدامه.

المفاجأة أن "الطوربيد الفائق" من طراز بوسيدون ليس بجديد تماما، فقد تسربت الأنباء عن تطويره عام 2015، هذا قبل الإعلان عنه رسميا عام 2018، وكان يُعرف حينذاك باسم "Status-6″، وهو طوربيد كبير جدا يعمل بالطاقة النووية، ذاتي القيادة ويمكن إعادة توجيهه عن بُعد، كما بإمكانه حمل رؤوس نووية لمسافات طويلة "عابر للقارات" واستهداف المدن وحتى حاملات الطائرات.

تشير التقديرات المستقلة إلى أن سرعة بوسيدون القصوى تتجاوز 90 كم في الساعة، مما يجعله أسرع بمرتين من الغواصات التقليدية، لكن المصادر الروسية تزعم أن السلاح الجديد تصل سرعته القصوى إلى أكثر من 200 كيلومتر في الساعة. يبلغ طول الطوربيد 20 مترا وقُطره 1.8 متر، كما يصل مداه إلى 10 آلاف كيلومتر على الأقل، وتبلغ حمولته 100 ميغا طن من الرؤوس النووية، أي ضِعْف قوة أكبر قنبلة نووية في التاريخ، وهو يفوق في ذلك قنبلة "القيصر" النووية التي اختبرها الاتحاد السوفيتي في سبعينيات القرن الماضي، ويُعَدُّ أقوى 100 مرة من القنبلة الذرية التي أُلقيت على هيروشيما وناغازاكي في الحرب العالمية الثانية. لهذا السبب يطلق على "بوسيدون" سلاح نهاية العالم، نظرا إلى قوته التدميرية الهائلة.

ما زالت أغلب قدرات بوسيدون يكتنفها الغموض، الأمر الذي يجعل منه مادة خصبة للشائعات والتكهنات الزائفة. لكن ما يُعرف عنه حقا أنه جيد جدا في التخفي نظرا لإمكاناته المتطورة، فله هيكل من التيتانيوم، وقدرة على مقاومة الضغط في الأعماق القصوى، وبالتالي يمكن استخدامه سلاحا ممتازا في قاع البحر. وتكمن خطورته الأساسية في قدرته على الإفلات من أنظمة الدفاع الصاروخية الأميركية وتفادي الضربات الوقائية. فالطوربيد ذاتي التشغيل ليس بحاجة إلى غواصة كبيرة ومزعجة لإطلاقه، وبالتالي بإمكان الروس وضع بوسيدون مسبقا في قاع البحر وتفعيله عن بُعد عند الحاجة إلى ذلك. ومع سرعته العالية ومداه العابر للقارات سيصعب تتبعه أو اعتراضه؛ ولهذا وصفته بعض وسائل الإعلام بأنه أكثر أسلحة الروس فتكا.

بالفعل انتهى تصنيع الدفعة الأولى من طوربيدات بوسيدون يناير/كانون الثاني الفائت، كما انتهت الاختبارات على المكونات الأساسية للطوربيد -بحسب المصادر الروسية- بما في ذلك وحدة التشغيل الذاتية التي تعمل بالطاقة النووية، ومن المفترض تسليمه قريبا إلى الغواصة بيلغورود، الجيل الثاني من الغواصات النووية الروسية التي تسلمتها موسكو منتصف عام 2022.

مؤخرا، لا يفوت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فرصة دون التباهي بأن بلاده تمتلك اليوم أكبر إمكانات نووية في العالم، والحقيقة أنه رغم أن الكثير من مزاعم القوة العسكرية الروسية غالبا ما تكون مبالغا فيها، فإن هذا ينطبق بشكل أقل على منظومات السلاح النووي. وكلمتا السر في ذلك هما: "بوسيدون" و"بيلغورود" اللذان يُمثِّلان جزءا من برنامج الأسلحة الإستراتيجية الذي أعلن عنه الرئيس الروسي في مارس/آذار 2018.

ففضلا عن الطوربيدات الفائقة -سابقة الذكر- التي يجري اختبارها حاليا في البحار لحمل الرؤوس النووية، هناك الغواصة "بيلغورود" ذاتية القيادة التي وصفها الرئيس الروسي بأنه "لا يوجد شيء في العالم قادر على التصدي لها". جاء الإعلان عن بيلغورود في يوليو/تموز من العام الفائت، عندما سُلِّمت الغواصة إلى البحرية الروسية في حفل مهيب لتعزيز الأسطول الشمالي الروسي، وذلك إبان الحرب الروسية – الأوكرانية، الأمر الذي أثار توترا في الغرب ونوبة قلق في البنتاغون، خاصة أن الغواصة كانت محملة بطوربيد نووي بحجم حافلة مدرسة.

يُطلق على بيلغورود لقب "وحش المحيطات"، فهي من أخطر وأكبر الغواصات النووية في العالم، وجرى تعديلها خصوصا لتكون قادرة على حمل طوربيدات بوسيدون، ليس طوربيدا واحدا ولكن 6 طوربيدات كاملة. لكنها في الوقت ذاته مصممة لتكون متعددة الاستخدامات، فإلى جانب استخدامها في العمليات القتالية، يمكن توظيفها أيضا في أغراض التجسس والعمليات الخاصة وعمليات الإنقاذ، وأيضا في عمليات استكشاف القطب الشمالي وإجراء الأبحاث العلمية المتنوعة.

صُمِّم بوسيدون وبيلغورود للوقوف في وجه أنظمة الدفاع الأميركية من الصواريخ الباليستية المنتشرة في أوروبا، التي طالما اشتكت روسيا من اختلال التوازن الإستراتيجي في المنطقة بسببها، ومن المرجح أن هذا النوع من التهديدات هو ما دفع البحرية الأميركية للاستجابة بإعادة تأسيس أسطولها الثاني المسؤول عن شمال المحيط الأطلسي بعد 7 سنوات من تفكيكه، لمواجهة تهديد الغواصات الروسية القادرة على استهداف العواصم الأوروبية من المحيط الأطلسي، وعلى رأسها بيلغورود.

A few more photos from the ceremony of launching the RFS K-329 Belgorod,a nuclear-powered special purpose submarine of project 09852 on 23th April 2019. Sevmash Shipyard in #Severodvinsk, 🇷🇺#Russia.

Photos from ©Pavel L’vov pic.twitter.com/fPg74Krhs0

— Capt(N) (@Capt_Navy) April 24, 2019