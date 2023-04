نقطة تفوق حاسمة.. هذه أهم الطائرات في ترسانة القوات الجوية السودانية

في الخامس عشر من أبريل/ نيسان الماضي رُصدت(1) طائرة مقاتلة من الجيل الرابع من طراز "ميغ-29″، أو "فلكروم" كما تُلقب في حلف الناتو، وهي تحلق على ارتفاع منخفض في سماء العاصمة السودانية الخرطوم وتطلق صواريخ جو-أرض، في أثناء مواجهات مع قوات الدعم السريع، المواجهات التي تسببت إلى الآن في سقوط مئات القتلى وآلاف المصابين مع شلل تام في الخدمات، ونداء دولي بوقف القتال قبل أن تدخل البلاد في نفق مظلم.

حصل السودان على هذه الطائرات الروسية المنشأ في أوائل الألفية، وأصبح بذلك واحدا من خمس دول أفريقية تستخدم طائرات "ميغ-29" (MiG-29) بجانب كل من مصر وليبيا والجزائر وإريتريا. وتعد هذه الطائرات نقطة تفوق واضحة للجيش السوداني في المواجهات الحالية، فقوات الدعم السريع لا تمتلك قوة جوية، وهو ما يفسر خروج طائرات الميغ وتحليقها في سماء الخرطوم منذ اليوم الأول للمواجهات.

"ميغ-29" تحديدا لديها سمعة طيبة عالميا، وهي تتميز بمقدمة منتفخة تضم كلا من خزان الوقود وإلكترونيات الطيران بما في ذلك جهاز التشويش النشط. طُوِّرت الطائرة في السبعينيات لتلبية متطلبات القوات الجوية السوفيتية لمقاتلة خفيفة الوزن متعددة الأدوار، وكانت بمثابة رد تقني وعسكري على الطائرة الأميركية "F-16″، وقد انطلقت "ميغ-29" في أول رحلة لها عام 1977 وبعد نجاح تجريبي دخلت إلى الخدمة في الثمانينيات، لتحل محل سابقتها "ميغ-23".

بفضل قدرتها المدهشة على المناورة(2)، التي حازتها بفضل تصميمها الديناميكي الهوائي المتقدم، أعادت طائرات "ميغ-29" ترسيخ سمعة الاتحاد السوفيتي كمنتج للطائرات المقاتلة القوية، يكفيك فقط أن تراها أثناء أداء مناورة قوية وهامة مثل "مناورة الكوبرا" بأناقة كي تظن أن هذه الطائرة يمكن أن تلوي عنق قوانين الطيران المعروفة.

لا يقف الأمر عند هذا الحد، فرغم أن "ميغ-29" صُممت بالأساس كمقاتلة دفاع جوي، إلا أنها تحولت بعد ذلك لتخدم أغراضا متنوعة منها إطلاق الصواريخ جو-أرض على الأهداف الأرضية، وليس المناورات في الجو فقط، بل ويصل الأمر إلى إمكانية تكليف هذه الطائرة بضربات نووية تكتيكية، حيث حملت في التجارب السوفييتية والروسية قنابل نووية من طراز "RN-40" بقوة انفجار تبلغ 30 كيلوطن. ومع سعر تنافسي جدا مقارنة بمنافستها الغربية "إف -16″، كانت الطائرة -ولا تزال- واحدة من أهم صادرات الروس العسكرية.

تستطيع هذه الطائرة حمل حوالي 3500 كيلوغرام من الأسلحة، من ضمنها صواريخ جو-جو وجو-أرض من أنواع مختلفة، وبشكل أساسي النوع "R-73″، إضافة إلى مدفع عيار 30 مم مع 150 طلقة، كذلك، يمكن للميغ أن تناور على مدى 1400 كيلومتر تقريبا من نقطة انطلاقها وهي بذلك أقل من منافستها الـ "إف-16″، لكنها على أي حال ليست طائرة قتال بعيدة المدى بل تتخصص في مناورات المدى القريب.

بحسب تقرير القوات الجوية العالمي(3)، يمتلك السودان 10 طائرات نشطة من هذا النوع، لكن "ميغ-29" ليست الوحيدة، في الحقيقة فإن الترسانة الأساسية للقوات الجوية السودانية تحتوي على مجموعة أخرى من الطائرات سوفيتية/روسية الصنع، منها مثلا 7 طائرات من فئتي "ميغ-21" و"ميغ 23″، وكذلك 17 مقاتلة سوخوي من فئتي "سو-24″ و"سو-25".

كانت الطائرة "سو-25" تحديدا قد لفتت الانتباه قبل عدة أشهر(4) حينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عودة إحدى وحداتها إلى القاعدة سليمة بعدما تلقت ضربات مميتة من قوات الدفاع الجوي الأوكرانية، ما يشير إلى صلابة هذه الطائرة، هذا لم يمنع الأوكرانيين بالطبع من إسقاط عدد من تلك الطائرات، إلا أن الطائرة لا تزال حتى اللحظة هي الدعامة الجوية الأساسية لأفواج الهجوم البري الروسية ومجموعات الانتشار السريع، وهي مشابهة إلى حد كبير للطائرة الأميركية "A-10".

