"كارير شيفت".. لأن تغيير مهنتك ليس بالسهولة التي تتصورها

شركات عالمية تُسرِّح موظفيها، مجالات أصبحت طاردة للعاملين بها لأن مستوى الرواتب بها مُتدنٍّ إلى حدٍّ لا يتوافق مع مستويات التضخم وغلاء الأسعار التي يشهدها العالم الآن، موظفون لا يجدون فرص عمل مناسبة في المجالات التي عملوا بها طوال حياتهم المهنية، والجميع يسأل: ما الحل؟

ترى صفحات المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يُشاركون من خلال صفحاتهم مع متابعيهم النصائح ويتشاركون الخبرات في مجال الأعمال، أن الحل ببساطة هو "كارير شيفت" أو تغيير المسار الوظيفي. لكن هل حقا تغيير المهن التي نمتهنها منذ سنوات ودخول مجالات عمل أخرى قد تكون جديدة أو مختلفة كلية هو أمر يمكن عمله بهذه البساطة؟ وإذا لم يكن بهذه البساطة، فما الذي يجعل تغيير المسار الوظيفي أمرا صعبا على نحو خاص؟

منطقة الراحة

من المؤكد أن العمل بمهنة مستقرة والتمتع بحياة أسرية واجتماعية صحية يُمكِّن الشخص من خلق "منطقة الراحة" الخاصة به، منطقة الراحة هي حالة نفسية يشعر فيها الشخص بأنه مرتاح، ويستطيع أن يتحكم في بيئته. في "منطقة الراحة" يعيش الشخص مستويات منخفضة من القلق والتوتر، كما يمكنه تحقيق مستوى ثابت من الأداء. وعلى عكس ما يُخبرنا به عدد كبير من مدربي الحياة (life coach) على وسائل التواصل الاجتماعي، الذين يُشيرون إلى أن منطقة الراحة هي مكان "للركود"، فإن منطقة الراحة تبدو في الواقع مكانا جيدا جدا في كثير من الأحيان. (1)

بالطبع فإن الاستقرار التام في "منطقة الراحة" قد يخلق حالة من القصور الذاتي، وفقا لمنصة "Psychology Today"، ويدفع الإنسان بمرور الوقت إلى قدر من الركود يمكن أن يؤثر على حياته المستقبلية، لكن رغم ذلك، يظل تغيير المسار المهني قرارا صعبا. تخبرنا دانييل جراي، مديرة الخدمات المهنية في جامعة ساوث "South university" في بالم بيتش، أن الضغط العاطفي والنفسي الذي يحدث خلال فترة البحث عن وظيفة يمكن أن يكون شديد الأثر، سواء بالنسبة للخريجين الجدد أو لأي شخص يبدأ من جديد في سوق العمل.(3)

مقاومة التغيير!

يقول الفيلسوف الألماني أرتور شوبنهاور: "التغيير هو الشيء الوحيد الذي لا يمكن تغييره"، ويتفق معه في هذا سوق العمل اليوم الذي يثبت دائما وباستمرار أن التغيير هو الثابت الوحيد في الحياة المهنية المعاصرة. في علم النفس، يُشير مفهوم مقاومة التغيير إلى الأشخاص الذين يعانون من قلق عاطفي حاد ناجم عن احتمال حدوث تحول أو تغيير ما في حياتهم. وكلما كان التغيير أكبر أو كان يتعلق بأحد الجوانب الأساسية التي لا تستقيم الحياة بدونها كان مقدار القلق أكبر.

توصل الباحثون كذلك إلى أنه عندما يتعرض شخص ما لضغوط التغيير، فإن هناك الكثير من العوامل التي تتحكم في الأمر، منها السمات الشخصية، والخبرات ومواقف الحياة السابقة التي مرَّ بها الشخص، وطبيعة حياته الراهنة، بل واقترح بعض الباحثين أن الدورة العاطفية التي يتبعها الناس في حالات الحزن والحداد وعند التعامل مع فقدان شخص عزيز تنطبق تماما على أي نوع آخر من التغيير في الحياة نرفض قبوله.

خلال تلك الدورة، تكون المرحلة الأولى هي مرحلة الصدمة، وهي حالة من الشلل أو التجمد الذي يحدث عندما نُعرض أنفسنا لأول مرة لمنظور التغيير. في هذه الحالة، لا نتفاعل عادة، وقد يعتقد الآخرون أننا قبلنا التغيير عن طِيب خاطر، ولكن في الواقع ما يحدث هو أن نظامنا العاطفي "تجمد"، في حين أن الجانب العقلاني منا لم يعالج بعد التغيير وما يعنيه. بعد هذا تأتي مرحلة الإنكار، في هذه المرحلة ننكر التغيير، وهذا يعني إغلاق أعيننا أمام الواقع وأي دليل على أن التحول ضروري أو أنه يحدث بالفعل. في العادة نواصل حياتنا وكأن شيئا لم يحدث، مع الادعاء أو الأمل بأن الحاجة إلى التغيير ستختفي من تلقاء نفسها.

تأتي المرحلة التالية وهي مرحلة الغضب، عندما نُدرك أن إنكار التغيير لا يعمل، رد الفعل الأكثر شيوعا هنا هو الشعور بالغضب والإحباط. بعد ذلك، تأتي مرحلة التفاوض، وهي المرحلة التي سنحاول فيها إيجاد "حل" أو البحث عن "مخرج". في هذه المرحلة نحن لم نقبل التغيير بعد، لكننا نحاول إيجاد "طريقة" لتجنبه.

المرحلة الخامسة في هذه الدورة هي مرحلة الاكتئاب. في هذه المرحلة قد نقبل أخيرا أن التغيير أمر لا مفر منه، لكننا ما زلنا نشعر بالاكتئاب أو الغضب. خلال المرحلة التالية وهي مرحلة "الاختبار" ستختفي مقاومة التغيير، وسندرك أنه يتعين علينا التحرك والفعل، ثم سنبدأ في البحث عن حلول واقعية ونماذج للتكيف تتناسب مع الواقع الجديد. في هذه المرحلة قد نبدأ في إجراء تجارب صغيرة تقربنا من التغيير. بعد مرحلة "الاختبار" سننتقل إلى مرحلة "القبول"، وهي المرحلة الأخيرة التي نعود فيها لإيجاد التوازن الذي فُقد مع التغيير.(4)

تُخبرنا هذه الدورة العاطفية أن قبول التغير الكامل في جانب محوري ومهم من حياتك مثل مسارك الوظيفي وحياتك المهنية ليس بالأمر السهل، لكن الخبر الأسوأ هنا أن هذا التسلسل السابق قد لا يكتمل إلى نهايته أبدا، قد يبقى البعض عالقا في مرحلة ما ولا يستطيع أبدا أن يتخطاها للمرحلة التالية. (5)

وبالطبع فإن أي تغيير كبير في الحياة يكون مصحوبا بمقدار من الخوف. لا يقتصر الأمر على تغيير مهنتك بالكامل، بل حتى تغيير الوظائف في المجال نفسه قد يبدو مخيفا للغاية، فيجد الكثير من الناس أنفسهم عالقين في وظيفة يكرهونها ولكنهم يشعرون أنهم لا يستطيعون المغادرة. واتخاذ قرار بممارسة مهنة مختلفة -كما تعرف- هو تغيير كبير في الحياة من المحتمل أن يأتي مع بعض المخاوف ليس أقلها الخوف من الفشل.

قد يشعر الشخص بالقلق أيضا بشأن ما قد يعتقده الأشخاص من حوله إذا قام بتغيير حياته المهنية التي بذل خلالها الجهد لسنوات طويلة من عمره. قد يطرح الشخص هاهنا على نفسه بعض الأسئلة، مثل: هل سيواجه أصدقاؤه وعائلته قراره بقلق أو رفض أو انتقاد أو سخرية؟ هل سيتعجب أصحاب العمل والزملاء المستقبليون من اختياره لممارسة مهنة جديدة تماما عليه؟

صعوبة خاصة!

بخلاف الصعوبات والمخاوف السابقة التي قد تواجه كل مَن يُقدِم على اتخاذ قرار تغيير المسار الوظيفي، هناك أشخاص يواجهون صعوبات خاصة تفوق غيرهم، هؤلاء الأشخاص رُبما لا يملكون من الأساس ترف التفكير في إجراء تغييرات مهنية أو حتى إجراء أي تغيير آخر في حياتهم. عبر منصة "psychcentral" تسرد الدكتورة جونيس ويب، وهي أخصائية نفسية مرخصة، بعض الحالات التي قد يواجه الأشخاص خلالها صعوبات خاصة في إجراء التغيير، ومنها أن يكون الشخص قد قضى سنوات طويلة من العيش بطريقة معينة، فتصبح هذه الطريقة هي "الواقع" أو "الحياة" التي يعرفها هذا الشخص، فلا يستطيع تخيل أن هناك واقعا آخر أو حياة أخرى.

أيضا قد يواجه الأشخاص الذين يُعانون من الاكتئاب صعوبات خاصة في التغيير، يتعارض الاكتئاب مع النمو والقدرة على التغيير بطريقتين: أولا، يستنزف طاقة وحافز الشخص المُصاب به مما يجعل من الصعب عليه مواجهة التحديات المُصاحبة للتغيير، وثانيا، يجعل الاكتئاب الشخص يعزل نفسه عن المحيطين به حتى من أفراد العائلة والأصدقاء، وهو ما يجعل لدى الشخص دعم اجتماعي أقل للتعامل مع التغيير. (6)

بخلاف أن بعض الناس قد يواجه صعوبة خاصة في التغيير، فإن تغيير المسار الوظيفي ذاته يحمل هو أيضا صعوبة خاصة، قد تكون مختلفة عن التغييرات الأخرى التي قد تحدث في حياتنا. عندما يُغير الشخص مهنته، فإنه هنا يسمح لنفسه أن تطأ قدماه أرضا جديدة "تماما" عن الأرض التي وقف عليها سابقا، رُبما لسنوات من عمره. قد يشعر الشخص بالقلق من أنه يتخلى عن كل ما عمل بجد من أجله في حياته المهنية الحالية، سيتخلى عن الخبرة التي اكتسبها بالتعب والجهد، سيتخلى عن علاقات مهنية مفيدة وذات مغزى كوّنها على مدار سنوات في عمله الحالي. هذا بالطبع يجعل الشخص يسأل نفسه: "هل هذا القرار صحيح؟"، رُبما يجعله هذا السؤال الذي لن يجد له إجابة سريعة خائفا من الندم اللاحق لاتخاذ القرار الخاطئ.(7)

يزداد أمر اتخاذ القرار بتغيير المسار الوظيفي صعوبة عندما لا تكون بمفردك، عندما تكون مسؤولا عن أشخاص آخرين تتولى مسؤولية رعايتهم والإنفاق عليهم. تقول ديبرا موتشا، مستشارة الصحة العقلية المتخصصة في علاج الصدمات: "تؤثر التغييرات في الوظيفة على احترام الذات والأنا لدى الشخص. كذلك فهي قد تؤثر على ديناميكية الأسرة، ومستويات القوة، والأطفال. لذا، عندما يغير الفرد مهنته في منتصف العمر، يجب أن يكون على دراية باحتياجات البقاء الخاصة به، وأن يكون مدركا لتأثير ذلك على الأشخاص الآخرين المرتبطين به مباشرة".(3)

من التحديات التي يحملها تغيير المسار الوظيفي أيضا أنك قد تجد نفسك تحتاج إلى تطوير قدرات جديدة، وهو ما يُشعرك بأنك تبدأ حياتك المهنية من جديد، بعض المهارات الجديدة قد يحتاج إلى جهد وطاقة وصبر للتعلم، بينما تشعر أنت أنك قد استنفدت الكثير من طاقتك وجهدك بالفعل خلال سنوات عملك السابقة. قد تجد نفسك تنتقل أيضا إلى مستوى وظيفي أدنى مما كنت عليه، وذلك لأن البدء في مهنة جديدة يتطلب منك عادة أن تبدأ بوظيفة على مستوى المبتدئين، وقد يُصاحب ذلك انخفاض في الراتب.(8)

ماذا إذا لم يكن هناك مفر من التغيير؟

خلال أحداث المسلسل المصري "إيجار قديم" المُذاع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قدَّم الفنان المصري حازم سمير شخصية "حازم" الذي كان يعمل في وظيفة مرموقة بأحد البنوك، واضطر لترك وظيفته، ليواجه فترة طويلة من البطالة. كان حازم يرى أن فرص العمل الجديدة المتاحة أمامه أقل من إمكانياته وأقل كثيرا من المنصب السابق الذي تركه. في النهاية، قرر حازم بيع بيته والذهاب مع زوجته وأطفاله للعيش مع والدته.

سرعان ما تحولت أزمة حازم الوظيفية إلى أزمة اجتماعية تجسدت في الخلاف والشجار الدائم مع زوجته، والرغبة الدائمة في البقاء خارج المنزل. (9) في حالة حازم كان تغيير المسار الوظيفي أمرا حتميا، فكيف يُمكن التغلب على كل الصعوبات النفسية لتغيير المسار إذا كان هذا الأمر ضروريا ولا مفر منه؟

تقول "ج. أودونيل"، وهي المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لـ"Work It Daily"، وهو موقع إلكتروني مخصص لمساعدة الأشخاص في حل مشكلات حياتهم المهنية، عبر موقع "inc": "في آخر 15 عاما من عملي مدربة مهنية، عملت مع العديد من المحترفين الذين يشعرون "بالصدأ" في حياتهم المهنية الحالية، ويريدون إحداث نقلة في حياتهم. كانوا يتحدثون بحلم عن مدى عظمة حياتهم الشخصية والمهنية إذا كان بإمكانهم الذهاب إلى حيث يكون العشب أكثر خضرة في صناعة أو مهنة مختلفة. لكن للأسف، معظمهم لا يصلون أبدا إلى هذه المراعي الأكثر خضرة". توضح أودونيل أن سبب هذا يعود إلى أن رغبة هؤلاء الأشخاص في تغيير المسار الوظيفي تُشبه القيادة على الطريق السريع بسرعة 200 ميل في الساعة مع الرغبة في النزول عند المخرج التالي. بالطبع لن يتحقق لهم هذا، وقد تحدث كارثة حقيقة بدلا من النزول الآمن.

تُضيف أودونيل: "لكي يتمكن شخص من إجراء تغيير في مساره الوظيفي بفاعلية، يجب أن يعرف أن تغيير المهن ليس شيئا يمكن تناوله باستخفاف، وأنه أمر يحتاج إلى الكثير من التخطيط والصبر، ويجب اختيار المسار الوظيفي الجديد بعناية. لقد رأيت الكثير من الأشخاص الذين يتركون مهنتهم على عجل، لينتهي بهم الأمر في مهنة أسوأ. لذا، يجب أن تتأكد من أن ما ستفعله هو الخطوة المهنية التالية المناسبة لك".(10)

كما سبق الذكر، عند تغيير مسارك الوظيفي، قد تجد نفسك تحتاج إلى تطوير قدرات ومهارات جديدة تماما. لكن من ناحية أخرى، قد تستفيد من بعض المهارات التي طورتها سابقا، فبعض مهاراتك المهنية السابقة قد تكون قابلة للتحويل. المهارات القابلة للتحويل هي المهارات التي يُمكنها أن تظل مفيدة بالنسبة لك في أداء مهام وظيفتك الجديدة، حتى لو كانت حياتك المهنية الجديدة مختلفة تماما عن حياتك المهنية السابقة. تُعَدُّ المهارات الشخصية من المهارات القابلة للتحويل، التي منها القدرة على التواصل الفعّال وحل المشكلات ومهارات التفاوض والقيادة.

يجب أن تكون أيضا أكثر مرونة في التعامل مع حياتك المهنية الجديدة، ستُمكنك المرونة من قبول البدء بوظيفة على مستوى المبتدئين. ولكي تتعامل مع تحدي انخفاض الراتب المُتوقع، سيكون عليك البدء بتنفيذ بعض التغييرات في نمط الحياة لكي تتمكن من اجتياز هذه الفترة. خطِّط لوضع ميزانية قبل ترك وظيفتك الحالية. عليك هنا البحث والاطلاع عن متوسط ​​رواتب البداية في الوظيفة الجديدة حتى تتمكن من وضع ميزانيتك. تذكر أن هذا الانخفاض في الراتب قد يكون مؤقتا. (8)

ومع ذلك، ستظل العقبة الأولى أمام تغيير مسارك الوظيفي هي قدرتك على تسويق نفسك بنجاح دون وجود سجل حافل بالخبرات والإنجازات في المهنة الجديدة. يُفضل أصحاب العمل توظيف محترفين يتمتعون بالخبرة ولديهم العديد من المهارات اللازمة لأداء الوظيفة، لذا سيكون عليك هنا أن تقنعهم بأنك تستطيع القيام بالدور الوظيفي المُحدد وأداء المهام المتعلقة به بفاعلية. يبدأ هذا بتقييم كامل لمهاراتك القابلة للتحويل، متبوعا بقصة نجاحك وإنجازاتك في حياتك المهنية السابقة. ستحتاج إلى سرد قصة واضحة ومقنعة عن أن تجربتك السابقة في العمل تجعلك مناسبا ومؤهلا للمسار الوظيفي الجديد.(10)

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المصادر:

1- Comfort Zones: An Alternative Perspective

2- Why We Resist Change

3- The Psychology of Career Changes

4- What is the resistance to change?

5- Ten Reasons People Resist Change

6- Why Some People Can’t Change

7- Common Fears of Career Change

8- 6 Career Change Obstacles (And How To Overcome Them)

9- مسلسل إيجار قديم

10- There’s a reason changing careers is so hard