من المغرب إلى الخليج.. ألعاب الأطفال الشعبية بهجة أمسيات رمضان

"قرقيعان وقريعان بيت قصير ورميضان عادت عليكم صيام كل سنة وكل عام عطونا الله يعطيكم بيت مكة يوديكم يا لمكة يا لمعمورة يا أم الذهب والنورة"

بتلك الأهزوجة، اعتاد الأطفال في بلدان الخليج العربي استقبال رمضان، بينما يرتدون الأزياء الشعبية ويحملون السلال أو أكياسا قماشية، ثم يدورون على بيوت الحي مع نقر الطبول والدفوف، طالبين من أهل تلك البيوت نصيبا من الحلوى والمكسرات.

والقرقيعان هو الشيء المخلوط، في إشارة إلى مزيج الحلوى الممنوحة، تختلف أسماؤه في الدول العربية، فيما يظل أصله واحد تقريبا. في البحرين هو قرقاعون، وفي عمان يُعرف بالقرنفشوه، أما في دولة قطر فيُسمّى قرنفعوه.

يعدّ هذا التقليد التراثي إحدى الوسائل التي تعزز من خصوصية الشهر الفضيل في نفوس الأطفال، بل ربما مثّل أحد مصادر البهجة للكبار كذلك، ففضلا عن أداء العبادات وتجديد التوبة، كان رمضان، وما زال، شهر صلة الأرحام واجتماع الأحباب على مائدة واحدة، وقديما كانت لياليه مزدانة بالمسامرات والسهر والالتفاف حول الحكواتي، فيما الشوارع المطمئنة بالمصلين والمتسامرين والأضواء والرايات ساحاتُ لهوٍ بريء، ينطلق خلالها الأطفال في ممارسة ألعاب شعبية ربما لم يسمع بها أبناء الجيل الحالي، بعد تربع التكنولوجيا والدراما على عرش الانتباه.

الكرَّابي.. اكتساب الاتزان والتحمل

الكرّابي مثلا هي لعبة ثنائية شهيرة يمارسها أطفال دولة الإمارات العربية المتحدة. يتواجه خلالها اللاعبان فوق أرض رملية أو ممهدة، بينما يرفع كلّ منهما ساقه اليمنى عن الأرض بواسطة يده اليمنى، ويقفز بالساق اليسرى عن الأرض، وأثناء هذا يحاول كلّ لاعب أن يدفع الآخر بيده اليسرى كي يسقطه ويحل مكانه لاعب آخر، وحولهما يغني بقية الأطفال لإثارة الحماس وتشجيع اللاعبين بقولهم: "العب كرابي وجول.. كرابي داس خماس.. واشرب من عين الحاكول.. أحمد الحلو شارب من الدلو.. هوييه.. ضربته عصبة.. تحت المنصبة.. هوييه".

ويعلق الدكتور "عبد الكريم نصر وزيزة" (1) أن الميزان المستخدم في الغناء هنا ثنائي مركب، هو ميزان مستخدم في الأغاني الشعبية الخليجية بصفة عامة، أشهر إيقاعاته هو إيقاع الدزّة السريع النشط، الذي يدل على الحيوية المطلوبة لأداء اللعبة ومدى النشاط الحركي المصاحب، كما أن مفردة "الحاكول" تشير إلى "الحاقول"، وهو نوع من الأسماك المعروفة بالمرونة، فيما أن اللعبة تغرس في الطفل قيم التنافس الشريف، وتكسبه قدرا من المرونة والرشاقة مع استمرارية الممارسة.

صندوقنا العالي.. تدريب مبكر على الأمومة

أما صندوقنا العالي أو "الجِعِرَّى"، فهي لعبة شعبية مارستها فتيات بغداد، حيث تحمل لاعبتان فتاة أخرى صغيرة، بعد أن تشكّلان من أيديهما ما يشبه المقعد، ثم يسرن بها وهن ينشدن: "صندوقنا العالي فدوه لابن خالي.. صياغ خلخالي أمشي وأكول دش أو دش"، ولمّا يصلان إلى كلمة "دش"، يضربن الأرض بأرجلهن والفتاة المحمولة تقفز بين أيديهن إلى الأعلى وتهبط من جديد، وهكذا حتى يؤول الدور إلى إحداهما ثم يعدن الكرة.

ووفقا لنظرية عالم النفس الألماني "كارل جروس"(2) الذي رأى في ألعاب الطفولة تمرينا على المهام التي سوف يؤديها الكائن الحي عند الكبر، بالإمكان أن نرى في اللعبة شكلا من محاكاة الأمومة، حيث الاعتناء بطفلة صغيرة وتدليلها، كذلك فهي تنمّي من حس المسؤولية وروح التعاون بين الفتيات.

طاق طاقية.. دروس في الحيطة

"طاق طاقية" واحدة من الألعاب المفضلة لدى الأطفال في قطر وفلسطين. وتُلعب من خلال جلوس الأطفال فوق الأرض في دائرة، بينما يركض وراءهم طفل يحمل طاقية أو منديلا ويغني: "طاق طاق طاقية"، ويرد الجالسون بغناء: "رن رن يا جرس.. حوّل واركب ع الفرس". ولا يجوز للأطفال الالتفات أو النظر إلى الخلف طيلة دوران اللاعب، الذي يضع الطاقية خلف أحد الجالسين خفية، ثم يركض بسرعة كي يكمل دورة أخرى حول الأطفال، وإذا انتبه الطفل الجالس في الدائرة عند وضع زميله الطاقية وراء ظهره، التقطها في الحال ونهض مسرعا كي يلحق بزميله ويضربه بها، قبل أن يكمل الأخير دورانه حول حلقة الأطفال، ويجلس محل الطفل الذي نهض.

وبخلاف قدرة اللعبة على تحفيز المهارة الحركية، فإن الأهم هو ما تتطلبه من استدعاء الانتباه وسرعة ردّ الفعل. والجدير بالذكر أيضا أن نوعية تلك الألعاب، التي تعتمد على تحيّن لحظة غفلة من أحد اللاعبين، كثيرا ما تؤدي إلى بزوغ اعتراض أو مشكلة من جانب الطفل الخاسر، أو إحساس بالامتهان، خاصة حين يتعمد لاعب ما تَرْكَ الطاقية وراء اللاعب ذاته في كل دورة، كنوعٍ من الاستعراض، أو كأنه يشير إلى ثقته في وجود اللاعب الآخر هذا في حالة غفلة دائمة.

في عالم الكبار، حتما سوف يتطور هذا النوع من المشاكسات إلى ما لا يحمد عقباه، لكن الأمر مختلف عند الأطفال. السبب في ذلك (3) هو أن اقتران الضحك باللعب لدى الأطفال ينفي قصدية الأذى بين المشاركين، فقيام الأطفال بإغاظة بعضهم أو بمهاجمات لطيفة وبسيطة فيما بينهم يمكن أن يُعَد نوعا من إلحاق الأذى لولا وجود الضحك، أما إذا ظهر انفعال مخصص حاد، مثل الغضب والتوتر أو الخوف، فإنه غالبا ما يفسد أجواء اللعبة.

الحجلة.. تدريبات لعين فاحصة ولسان ماهر

لعبة " الحجلة أو الحيلة " pic.twitter.com/XTc9TiesPC — قديم الصور (@old_pictures1) September 29, 2017

الحجلة في السودان ومصر، أُمّ الخطوط في السعودية، أو القيس في قطر؛ لعبة تراثية غالبا ما تمارسها الإناث، لكن ذلك لم يمنع الذكور من المشاركة أحيانا. وتُلعَب من خلال رسم أشكال هندسية مختلفة على الأرض الترابية أو الإسفلتية، وأداة اللعب عبارة عن حجر صغير مستوٍ، يُرمَى باتجاه المربع أو المثلث المرسوم، وتقوم إحدى البنات بالحجل على قدم واحدة وركل الحجر نحو المربع الذي يليه، وهكذا حتى تَعْبُر جميع المربعات دون خطأ، كفقد الاتزان أو أن يلامس الحجر خطوط أحد الأشكال المرسومة أو ابتعاده عن المربع المراد، وفي حالة ارتكاب خطأ تبدأ البنت التالية في اللعب، وتستمر المنافسة إلى أن تفوز إحداهما.

ويرى الباحث "غسان نمر"(5) أن اللعبة تحفز من المهارات الحركية، مثل الرمي وحفظ التوازن والوثب، مثلما تنمّي مهارات حياتية، على شاكلة الدخول في نقاش أو جدل والبرهنة على الخطأ. وكثيرا ما كانت تُحسَم المنافسة لصالح الفتاة التي تملك القدرة على رصد أبسط خطأ وإثباته أمام الفتيات الأخريات.

شد الحبل.. حسن إدارة الجسد والجماعة

رغم كونها لعبة يونانية في الأصل يرجع تاريخ نشأتها إلى منافسات أثينا، فإن رياضة شد الحبل ما تزال تحظى بشعبية بين الصغار والكبار على حد سواء، كما أن متطلبات اللعبة بسيطة: حبل متين، ومساحة واسعة.

يُقسَّم اللاعبون إلى فريقين متساويين، ويقف كل منهما إزاء الآخر، يُرسَم خط طولي يفصل بين الفريقين بشكل متساوٍ، يمسك أعضاء كل فريق بأحد طرفَي الحبل، ويقوم الحكم بإعطاء إشارة البدء، وهنا يجب على كل فريق أن يشد الحبل بكل قوة إلى جهته، حتى ينجح أحدهما في سحب الفريق الآخر باتجاهه، وعندما يتجاوز الفريق (المسحوب) خط الوسط ويدخل منطقة سيطرة الخصم، يكون هو الخاسر، والفريق الثاني (الساحب) هو الفائز.

المثير في اللعبة أنها لا ترتكز فقط على القوة العضلية، فحُسن إدارة الفريق والتحكم في وضعية الجسد تُعَد عوامل أكثر أهمية. وعلى سبيل المثال، يُنصَح بوضع أقوى أعضاء الفريق في المؤخرة بما لا يشكل عبئا على الفريق حال انزلاقه أو تعثره، كذلك فرد الأذرع قدر الإمكان كي يتسنى الميل إلى الوراء بشكل أكثر كفاءة، لأن سر اللعبة يكمن في غرس الأرجل في الأرض، وليس الاعتماد على قوة الذراعين فقط، ولذلك يجب أن تكون المسافة بين القدمين أكبر قليلا من عرض الكتفين، مع الحرص على العودة إلى الوراء ببطء وبخطوات قصيرة دون تعجل، وأن يبقى الحبل ملاصقا لعضلات الفخذين التي تُعد من أقوى عضلات الجسم.

النحلة والتحريض على التأمل الفيزيائي

الخذروف أو النحلة كما تُسمّى في مصر، هي خشبة مخروطية الشكل، مسطحة القاعدة، وفي أسفلها حديدة ناتئة كرأس مسمار. ومنه نوع مثقوب الوسط، شديد الصخب في دورانه، يسمّى في العراق "ناعوري"(6).

والخُذْرُوف في لسان العرب شيء يدوّره الصبي بخيط في يديه فيسمع له دويّ. وأقدم ذِكْر للمفردة يَرِد في شعر امرئ القيس في وصف فرس: "كخذروف الوليد أمرَّ تتابُع كفّيه بخيطٍ موصَّل".

تُعرف اللعبة في العراق باسم "المصراع"، وبـ"القبانة" في الأردن، وفي المغرب "الترونبية"، ويطلق عليها الأطفال "البلبل" في بلدان الخليج العربي. أما عن طريقة اللعب فتكون بإلقاء اللاعبين نحلاتهم جملة على الأرض، فمَن استقرت نحلته على قاعدتها أخذها وانفرد متأهبا للعب، ثم يعيد الباقون إلقاء النحلات على الأرض مرات متتالية، ومن استقرت نحلته أخذها مثل اللاعب الأول، فيما يُعَدّ الأخير خاسرا وتُترك نحلته فوق الأرض.

يلفُّ الباقون خيوطا على نحلاتهم، ويقذفونها مصوّبين قذفاتهم على نحلة الخاسر، محاولين كسرها أو ضربها في الجدار، فمن أصابها ربح، ومن لم يصبها رفع نحلته وهي دائرة وأخذها بين وُسطاه وسبَّابته، ثم يلقيها على النحلة "النائمة"، فإنْ أخطأَها خسر الدور وطرح نحلته أرضا مكانها، كي يحل صاحب النحلة النائمة محله.

يرى الباحث "نبيل عبد الهادي"(7) أن اللعبة تساعد الطفل على اكتساب القدرة على الملاحظة، واكتشاف خصائص المواد المستخدمة، حيث يزداد الدوران فوق الأرض الصلبة، بالتوازي مع مهارات حركية، مثل لفّ الخيط والتهديف وقذف النحلة فوق الأرض.

الغميضة وقوة الإنصات

الغميضة أو "دجاجة عمية"، كما تُسمّى في دولة المغرب، إحدى الألعاب المحببة للأطفال في العديد من البلدان، وهي لا تتطلب أكثر من منديل قماشي ومساحة للعب. بعد إجراء قرعة، تُعصَب عينَا أحد اللاعبين بواسطة المنديل، فيما يحوم باقي الأطفال حوله ويُصدرون أصواتا أو يلمسونه. في المقابل يحاول اللاعب أن يلمس أحد المحيطين به، وبمجرد نجاحه يتبادل الموقع مع الطفل الذي أمسكه أو لمسه.

يعلق الباحث "إبراهيم بيشارة"(8) بأن اللعبة تنمّي مهارة الإنصات، إضافة إلى تعليم الأطفال تقبّل مختلف الأدوار، مثلما هو الحال في الحياة، كذلك تعزز من فكرة الاستمتاع مع المجموعة. وفي أحيان، كانت اللعبة تمارَس بطريقة مختلفة، عبر اصطفاف اللاعبين أمام "الدجاجة المعصوبة"، فيما يحاول اللاعب الدجاجة اكتشاف أسماء اللاعبين بواسطة اللمس أو من خلال أدنى صوت.

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المصادر:

1- "أغاني الأطفال المصاحبة لبعض الألعاب الشعبية" عبد الكريم نصر وزيزة – مجلة علوم وفنون الموسيقى – جامعة حلوان.

2- "سيكولوجية اللعب" سوزانا ميلر – ترجمة حسن عيسى – عالم المعرفة – العدد 120.

3- "سيكولوجية اللعب وأثرها في تعلم الأطفال" دكتور نبيل عبد الهادي – دار وائل.

4- المصدر ذاته.

5- "الألعاب الشعبية التقليدية وعلاقتها بالمهارات الحياتية والحركية وبعض عناصر اللياقة البدنية" غسان نمر محمود – التكاملية في العلوم الرياضية – الجامعة الأردنية.

6- "الألعاب الشعبية لفتيان العراق" عبد الستار القرغولي – مؤسسة هنداوي

7- "سيكولوجية اللعب وأثرها في تعلم الأطفال" دكتور نبيل عبد الهادي – دار وائل.

8- "الألعاب الشعبية والمكتسبات بالمغرب" إبراهيم بيشارة – دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني