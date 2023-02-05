سمكة قرش تقتل فتاة بأحد أنهار أستراليا

قضت مراهقة تبلغ 16 عاما عقب تعرضها لهجوم من سمكة قرش عندما كانت تسبح في نهر غرب أستراليا، وفق ما أعلنت السلطات.

وأشار بيان أصدرته حكومة ولاية غرب أستراليا إلى أنّ الشابة أصيبت بجروح خطيرة بعدما هاجمها نوع غير معروف من أسماك القرش في نهر سوان في فريمانتل بضواحي بيرث.

Shocked Perth residents have been paying their respects at the scene of a shark attack on the Swan River which claimed the life of a teenager. 16-year-old schoolgirl Stella Berry had been swimming with friends when she jumped into the water. @MiaEgerton #9News pic.twitter.com/vd5rdW0MmY — 9News Melbourne (@9NewsMelb) February 5, 2023

وأوضح بول روبنسون من شرطة فريمانتل أنّ الشابة سُحبت من المياه وأُعلنت وفاتها بعد محاولات فاشلة لإنعاش قلبها.

وقال في مؤتمر صحفي "من المبكر الإدلاء بتفاصيل عن الحادث، لكن ما نعرفه هو أن الشابة كانت في النهر برفقة أصدقاء".

Perth shark attack: 16-year-old schoolgirl Stella Berry confirmed as victim of Swan River shark attack | https://t.co/9RZenSdBFd — Australia’s leading news site https://t.co/OwcXxjE340 — Grant W. Graves (@GrantWGraves) February 5, 2023

مغامرة وصدمة

ولفت إلى أنّهم "كانوا على متن مركبات "جيت سكي"، ثم ظهرت مجموعة من الدلافين في النهر، فما كان من الشابة إلا أن قفزت في المياه لتسبح مع هذه الحيوانات".

وأشار إلى أنّ عائلة الفتاة المنحدرة من بيرث "صُدمت جراء تلقيها نبأ الوفاة المؤلم جدا".

وذكر روبنسون أنّ الخبراء أكدوا أنه من النادر العثور على أسماك قرش في هذا الجزء من النهر.

وحضّت حكومة الولاية السكان على توخي "مزيد من الحذر" في نهر سوان واحترام قرار إغلاق الشواطئ.

ويعود آخر هجوم مميت في نهر أسترالي إلى العام 1960، عندما هاجم قرش ثور يبلغ طوله 3.3 أمتار غواصا في روزفيل بريدج في سيدني.

⚡️ Teenage Girl Killed in Suspected Shark Attack in Australian River For the second time in almost 100 years, a shark attack in Perth’s Swan River has claimed a life.https://t.co/NqppfjaHjkhttps://t.co/NqppfjaHjk — sophia (@Sophia7834682) February 5, 2023

ووفق هيئة الرياضة الأسترالية، يمارس 4 ملايين و500 ألف أسترالي السباحة بصورة منتظمة، في حين يمارس 500 ألف رياضة ركوب الأمواج.

Shocked Perth residents have been paying their respects at the scene of a shark attack on the Swan River which took the life of a teenager. @MiaEgerton #9News pic.twitter.com/5ZpOUxDuBg — 9News Sydney (@9NewsSyd) February 5, 2023

ونشرت مواقع إخبارية محلية ونشطاء مقاطع للفيديو وصورا للفتاة، ووفق صفحة "9 نيوز سيدني" فقد توجّه عدد من الأشخاص إلى النهر الذي شهد الحادثة الأليمة للتعبير عن حزنهم ولمواساة أفراد عائلة الفتاة.

وعبّر كثيرون عن شعورهم بالألم بسبب ما حدث للفتاة مشيرين إلى أن الحادث مأساوي وإلى أنه تم إرسال تحذيرات في المنطقة المجاورة، كما أكدوا على ضرورة أخذ الحيطة والحذر.