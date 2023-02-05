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سمكة قرش تقتل فتاة بأحد أنهار أستراليا

5/2/2023

قضت مراهقة تبلغ 16 عاما عقب تعرضها لهجوم من سمكة قرش عندما كانت تسبح في نهر غرب أستراليا، وفق ما أعلنت السلطات.

وأشار بيان أصدرته حكومة ولاية غرب أستراليا إلى أنّ الشابة أصيبت بجروح خطيرة بعدما هاجمها نوع غير معروف من أسماك القرش في نهر سوان في فريمانتل بضواحي بيرث.

وأوضح بول روبنسون من شرطة فريمانتل أنّ الشابة سُحبت من المياه وأُعلنت وفاتها بعد محاولات فاشلة لإنعاش قلبها.

وقال في مؤتمر صحفي "من المبكر الإدلاء بتفاصيل عن الحادث، لكن ما نعرفه هو أن الشابة كانت في النهر برفقة أصدقاء".

مغامرة وصدمة

ولفت إلى أنّهم "كانوا على متن مركبات "جيت سكي"، ثم ظهرت مجموعة من الدلافين في النهر، فما كان من الشابة إلا أن قفزت في المياه لتسبح مع هذه الحيوانات".

وأشار إلى أنّ عائلة الفتاة المنحدرة من بيرث "صُدمت جراء تلقيها نبأ الوفاة المؤلم جدا".

قوات الشرطة بالنهر الذي شهد الحادث (رويترز)

وذكر روبنسون أنّ الخبراء أكدوا أنه من النادر العثور على أسماك قرش في هذا الجزء من النهر.

وحضّت حكومة الولاية السكان على توخي "مزيد من الحذر" في نهر سوان واحترام قرار إغلاق الشواطئ.

ويعود آخر هجوم مميت في نهر أسترالي إلى العام 1960، عندما هاجم قرش ثور يبلغ طوله 3.3 أمتار غواصا في روزفيل بريدج في سيدني.

ووفق هيئة الرياضة الأسترالية، يمارس 4 ملايين و500 ألف أسترالي السباحة بصورة منتظمة، في حين يمارس 500 ألف رياضة ركوب الأمواج.

ونشرت مواقع إخبارية محلية ونشطاء مقاطع للفيديو وصورا للفتاة، ووفق صفحة "9 نيوز سيدني" فقد توجّه عدد من الأشخاص إلى النهر الذي شهد الحادثة الأليمة للتعبير عن حزنهم ولمواساة أفراد عائلة الفتاة.

وعبّر كثيرون عن شعورهم بالألم بسبب ما حدث للفتاة مشيرين إلى أن الحادث مأساوي وإلى أنه تم إرسال تحذيرات في المنطقة المجاورة، كما أكدوا على ضرورة أخذ الحيطة والحذر.

المصدر : الفرنسية + مواقع التواصل الاجتماعي