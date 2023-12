أزمة نفسية في إسرائيل.. لماذا يهلع الإسرائيليون ويصمد الفلسطينيون؟

لا تزال أصداء "طوفان الأقصى" تتردد بقوة داخل المجتمع الإسرائيلي، فيما يبدو أن أيام الهدنة استطاعت لفت الانتباه إلى الآثار النفسية التي خلّفها هجوم المقاومة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وما أعقبه من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة في الداخل الإسرائيلي، الذي يبدو أنه يعاني من "أزمة نفسية عميقة" لن يكون من السهل تجاوزها.

في هذا السياق، نشرت صحيفة "هآرتس" (1) تقريرا عن مشاهد إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين خلال صفقة التبادل بين المقاومة الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي، واصفة إياها بـ"التعذيب النفسي الضروري". وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل باتت تنقسم كل مساء بين أولئك الذين يقضون المساء يبكون على الأريكة بينما يشاهدون إطلاق شريحة يومية من الأسرى من غزة (لأن أسيرهم المُنتظَر لم يكن منهم)، وآخرين يواسون هؤلاء، قبل أن تتبدل الأدوار في المساء التالي.

بدورها، ذكرت (2) مؤسسة "مكابي للخدمات الصحية" (Maccabi health maintenance organization) أن عدد وصفات المهدئات الطبية والأدوية النفسية الخاصة بعلاج الاكتئاب ومضادات القلق والصدمات ارتفع بنسبة 20% خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023 مقارنة بالشهر الذي يسبقه، فيما صرحت كبيرة أطباء الأمراض النفسية في المؤسسة ذاتها أنه "ليس كل مَن يزور الطبيب سيغادر بالضرورة بوصفة طبية، هناك أولئك الذين يكفيهم مكالمة طمأنينة أو إحالة للعلاج عبر الهاتف، وهناك أيضا أولئك الذين سيُوجَّهون لاستخدام المهدئات الطبيعية"، الأمر الذي يعني أن العدد الفعلي لمَن يمرون بأزمة نفسية في المجتمع الإسرائيلي يفوق كثيرا تلك النسبة المعلنة.

في السياق ذاته أعلنت مؤسسة "كلاليت" (Clalit health services)، وهي أكبر مؤسسة خدمات صحية في دولة الاحتلال وتختص بمعالجة أكثر من نصف الإسرائيليين، أن عدد الوصفات الطبية النفسية ارتفع بنسبة 11% خلال أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقالت المؤسسة إن الزيادة تظهر أوضح ما يكون في مضادات الاكتئاب والهلع والقلق، مثل أدوية: سيتالوبرام وسرترالين وفلوكسيتين، وهي الأدوية المنتمية إلى عائلة "مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية" (SSRI)، فضلا عن أدوية من مجموعة البنزوديازيبين مثل: ألبرازولام وكلونازيبام.

عقدة التفوق.. حين ارتدت خرافة الاحتلال بنتائج عكسية

أحد الافتراضات التي ربما تُلقي الضوء على ما يتعرض له الداخل الإسرائيلي من صدمة نفسية هي نظرية "عقدة التفوق" (Superiority complex)، التي صاغها عالم النفس النمساوي "ألفرد أدلر" في كتابه "فهم الطبيعة البشرية" (Understanding human nature). ويشير "أدلر" إلى عقدة التفوق باعتبارها سلوكا يعتقد خلاله الشخص تفوقه على الآخرين، وغالبا ما يكون لدى الأشخاص الذين يعانون من تلك العقدة مواقف متفاخرة واستعلائية تجاه محيطهم. ويوضح "أدلر" أن تلك العقدة في الحقيقة تُعد آلية دفاع ضد مشاعر النقص والشعور بتدني الذات، إذ يرى ارتباطا وثيقا بين عقدة التفوق وعقدة النقص، وأن الشخص الذي يتصرف بشكل يوحي بالتفوق على الآخرين ويعتبرهم أقل جدارة يحاول بالأساس التكتم على شعوره بالنقص.

فرضية "أدلر" تنطبق بشكل كبير على الجماعات -ومنها الكيان الصهيوني- كما تنطبق على الأفراد، إذ تنبع عقدة التفوق لدى الإسرائيليين من شعارات ومفردات لاهوتية مثل "شعب الله المختار" و"أرض الميعاد" (3)، وتتسق مع ادعاءات دولة الاحتلال الحالية المتعلقة بتفوقها في المجالات كافة على دول الجوار، وتقديم ذاتها باعتبارها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، فيما يقبع في الذاكرة اليهودية تاريخ طويل من الشعور بالاضطهاد وأحاديث الشتات، وهي الأمور التي تروجها الآلة الإعلامية الصهيونية في سبيل اكتساب التعاطف والدعم الغربي، إلا أنها كذلك كفيلة بتوليد أحاسيس الدونية والنقص في لا وعي الأفراد.

يشير المستشار النفسي "مايكل شراينر" (4) إلى أن المعرفة تُعَدُّ شيئا خطيرا بالنسبة لأولئك المصابين بعقدة التفوق، لأنها تسمح بتسلل مشاعر الدونية إلى الوعي الجمعي. وبالإمكان النظر إلى يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول باعتباره نوعا إجباريا من المعرفة لإسرائيل، إذ نجح هجوم المقاومة الفلسطينية في كشف الغطاء عن وهم التفوق الإسرائيلي على الشرق العربي (5)، وأزال ما كانت تتشدق به من تصديرها مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان واتفاقات السلام وقواعد الحرب، مثلما أصاب الداخل الإسرائيلي بحالة ذعر وفقدان اطمئنان، تجلَّت في استدعاء وسائل الإعلام الإسرائيلية نبوءة العقد الثامن (6) التي تتنبأ بزوال الدولة العبرية، مما يشير إلى مدى التشاؤم والقلق الذي أصاب الداخل المحتل.

يعكس هذا التشاؤم الجمعي بوضوح تدهور الحالة النفسية على مستوى الأفراد، الأمر الذي تؤكده بيانات مؤسسة "ناتال" (Natal) الإسرائيلية المتخصصة في مجال علاج الصدمات النفسية (7)، إذ أفادت عالمة الاجتماع "نيرا كابلانسكي"، المشرفة على الخط الساخن في المؤسسة، أن المكالمات التي تطلب الدعم النفسي زادت من 25 مكالمة يوميا إلى نحو 1200 في اليوم، كما اضطرت المؤسسة إلى تدريب المزيد من المتطوعين لاستيعاب الكم الهائل من الاستشارات النفسية التي ترد عبر الإنترنت.

شعب محروث لبذور الخوف

"العالم لديه العديد من الصور لإسرائيل، لكن إسرائيل لديها صورة واحدة فقط لنفسها: صورة شعب في طريقه إلى الزوال". الفيلسوف اليهودي شمعون رافيدوفيتش

الصورة التشاؤمية في استدعاء نبوءة الزوال تُعَدُّ جزءا من مشاعر الخوف المتجذرة داخل المجتمع الإسرائيلي، فيما يسلط الخوف الدائم لدى اليهود من "الإبادة الجماعية" الضوء على الكيفية التي تنظر بها إسرائيل إلى العالم، وكيف ترد على التهديد وتُفضِّل الحلول العنيفة (8) مثلما نرى في عدوانها الوحشي على قطاع غزة. ويطرح الأكاديمي الإسرائيلي "دانيال بار تال" (9) تساؤلا عن سبب تفوق الخوف على الأمل داخل المجتمع الإسرائيلي، ويرى "تال" أن عاطفة الخوف مستمدة غالبا من الماضي المحفوظ "في إشارة إلى المنابع التوراتية وروايات الاضطهاد"، الأمر الذي يؤدي إلى ما يُعرِّفه بـ"العدوان الوقائي، وهو الشيء الذي يقوم به الاحتلال بين الفينة والأخرى حين يقصف الفلسطينيين". ويشير "تال" إلى أن الأمل في المقابل يتطلب نشاطا معرفيا وأفكارا جديدة، وهو الأمر الذي يعوقه التدخل التلقائي وغير الواعي للخوف، لأن الروابط من النظام العاطفي (حيث يتمركز الخوف) إلى النظام المعرفي أقوى من تلك الموجودة في الاتجاه المعاكس.

ويتطرق "تال" إلى نقطة مثيرة للاهتمام في الأدب الإسرائيلي الذي حوّل الإنسان العربي إلى كابوس شرير، مما يسمح للقارئ أن يُسقط عليه مخاوفه ورعبه. والأدهى أن حضور الفرد العربي أيضا في كتب الأطفال منذ الخمسينيات إلى أوائل الثمانينيات في القرن الماضي، وفق رؤية "تال"، اتسم بتجريده من إنسانيته واعتباره كيانا يُمثِّل تهديدا، الأمر الذي يكشف عن منهجية غرس الخوف بشكل مبكر لدى الصغار، وفيما بعد يظل الخوف ذاته ملازما هؤلاء الصغار في مراحلهم العمرية المختلفة من خلال وسائل الإعلام. ويوجه "تال" اتهاما إلى الصحافة الإسرائيلية، إذ يرى أنها ساهمت في تطور الخوف الجماعي وانتشار عقلية الحصار من خلال الإشارة بشكل متكرر إلى عالم مُعادٍ للسامية ولإسرائيل. ومن خلال سياق التخويف المستشري هذا يمكن أن نفهم أسباب الهشاشة النفسية الملحوظة التي تضرب الداخل الإسرائيلي منذ بدء "طوفان الأقصى".

فلسطين والمرونة النفسية.. دعوة للتأمل دون مبالغة

على الجانب الآخر، يحضر الصمود النفسي الفلسطيني بشكل مثير للدهشة منذ نكبة 1948، وتؤكد ورقة بحثية بعنوان "البيئة الاجتماعية للمرونة والصمود لدى الفلسطينيين" (10) أن الصمود فكرة فلسطينية متشابكة على المستويين الشخصي والجماعي، وهي تشير إلى طرق البقاء على قيد الحياة في سياق الاحتلال والمحن المزمنة ونقص الموارد ومحدودية البنية التحتية. ويلفت البحث الانتباه إلى أن جذور المرونة النفسية في التاريخ العربي تبدأ من سيرة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- باعتباره القدوة في المرونة النفسية، فيما تأسست الفكرة بشكل واعٍ عبر آراء العالم العربي "أبي زيد البلخي" في القرن العاشر الميلادي، من خلال كتابه "مصالح الأبدان والأنفس". ويُعَدُّ "البلخي" أول مَن تكلم في مفاهيم الصحة العقلية والسلامة النفسية في علم النفس الإسلامي، واقترح إستراتيجيات للتعامل مع محن الحياة. أما في العصر الحديث، تجدر الإشارة إلى تركيز منظمة التحرير الفلسطينية عام 1978 على فكرة الصمود من أجل منع سياسة الاقتلاع التي يمارسها الاحتلال، مما انعكس على حضور الصمود بوصفه مفهوما وإستراتيجية وطنية أساسية لدى الفلسطينيين.

وترصد دراسة أخرى نُشرت عام 2006 (11) أهمية الرؤية الروحانية وارتباطها بتعزيز المرونة النفسية لدى الشباب الفلسطيني، إذ أكدت عينة من 114 شابا وشابة من الفلسطينيين، تراوحت أعمارهم بين 16-21 عاما، أن المعتقدات الدينية تُمثِّل مصدر قوة بالنسبة إليهم، كما أوضح الشباب أن تجاربهم في مواجهة الشدائد شكَّلت صمودهم. وتذكر الدراسة أن هؤلاء الشباب كانوا مختلفين بشكل كبير عن الشباب الآخرين الذين شملتهم الدراسة، حيث إنهم لم يستخدموا ضمير "أنا"، بل أشاروا إلى المجتمع بأكمله عندما أشاروا إلى هويتهم باستخدام عبارة "نحن فلسطينيون".

وتؤكد "ريتا جقمان"، أستاذة الصحة العامة في معهد الصحة المجتمعية والعامة في جامعة بيرزيت (12)، أن روح الترابط هذه تحضر بقوة في السياق الفلسطيني، وتفسر ذلك الأمر بأن التعرض للعنف المزمن تجربة مشتركة، ما ساهم في تبادل الدعم بين الفلسطينيين، وهو ما يمنح الناس شعور التعافي. وتقول "جقمان" إن أهل فلسطين ليسوا معزولين أو متناثرين، فالصغار والكبار على حدٍّ سواء محاطون بشبكات من العلاقات الداعمة مع الأسر والجيران، التي تساعد أيضا في الوصول إلى مجموعة من الموارد تجعلهم قادرين على تحمل الانتهاكات ومقاومتها وإعادة تشكيل الحياة اليومية، وهي سِمَة أخرى للقدرة على التحمل والمقاومة. غير أن "جقمان" تلفت الانتباه إلى نقطة محورية، وتقول إن المبالغة في تقدير صمود الفلسطينيين يُستخدم أحيانا وسيلةً لتجنب الاعتراف بالظلم الفادح الذي يقع عليهم. فإذا ما كانت المرونة النفسية والصمود فكرة فلسطينية متميزة للغاية، وتُمثِّل طريقا من أجل البقاء والازدهار في الوطن رغم المشقة وفي ظل ممارسات الاحتلال (13)، فلا يجب الارتكان إليها وتناسي الحاجة إلى حل عادل بدعم إنساني ودولي.

