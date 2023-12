"فتاح 2".. هل يتغلب الصاروخ الفرط صوتي الإيراني على دفاعات إسرائيل؟

هكذا وصف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي صاروخ "فتاح"، بعدما أماط الحرس الثوري اللثام عنه يونيو/حزيران الماضي في حفل عسكري مهيب بوصفه أول صاروخ باليستي فرط صوتي محلي الصنع. وقد أكد قادة الحرس الثوري حينها أن الصاروخ الجديد قادر على اختراق نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي "القبة الحديدية"، وأنهم يعملون حاليا على زيادة مدى صواريخهم الفوق صوتية إلى 2000 كيلومتر، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضع إسرائيل في مرمى هذا النوع من الصواريخ الإيرانية (1) (2).

أتى هذا الكشف ⑶ في وقت تزايدت فيه التوترات بين إيران والولايات المتحدة الأميركية بشأن برنامج طهران النووي، وتُعد صواريخ "فتاح" الفرط صوتية مجرد جزء من ترسانة الصواريخ الباليستية محلية الصنع التي طورها الحرس الإيراني على مدار السنين الفائتة، في تحدٍّ واضح للعقوبات الدولية المفروضة من قِبَل الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين على إيران، التي من ضمنها حظر توريد السلاح الذي يمنع طهران من الحصول على الأسلحة المتقدمة.

بهذا الكشف أصبحت إيران الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تمتلك هذه التقنية، والدولة الرابعة على مستوى العالم في قائمة الدول المصنعة للصواريخ "الفرط صوتية"، بعد روسيا والولايات المتحدة الأميركية والصين. لكن مسيرة طهران في هذا المضمار لم تقف عند هذا الحد، ففي 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، كشف الحرس الثوري الإيراني عن فئة جديدة من الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وهو "فتاح 2″، الأمر الذي مَثَّل تعزيزا محتملا للقدرات العسكرية الإيرانية أمام إسرائيل في خضم الحرب التي يشنها الاحتلال الصهيوني حاليا على قطاع غزة.

الأسلحة الفرط صوتية هو مصطلح يُطلق على الأسلحة التي تفوق سرعتها 5 أضعاف سرعة الصوت، أي تزيد على 5 ماخ أو أكثر، وتتميز تكنولوجيا الصواريخ فوق الصوتية كذلك بقدرتها على الانطلاق خارج الغلاف الجوي، ومن ثم تعود إليه مرة أخرى، وحينها تبدأ في المناورة والتحرك في جميع الاتجاهات لمراوغة دفاعات العدو، وهو ما يجعل أغلب هذه الصواريخ لا يمكن تعقبها (4) (5).

تكمن الميزة الرئيسية في الصواريخ الفرط صوتية في عدم وجود أنظمة دفاع صاروخية بأي مكان في العالم متطورة كفاية لردع مثل هذه الأسلحة الفائقة، فأغلب أنظمة الدفاع الصاروخية مُصمَّمة لاعتراض الصواريخ الباليستية التقليدية، التي تتخذ مسارا قوسيا ثابتا نحو الهدف، وبالتالي يسهل عليها توقع مسار الصاروخ واعتراضه (6) (7).

تُمثِّل السرعات العالية التي تفوق سرعة الصوت تحديا لأنظمة الدفاع التقليدية، التي تستغرق وقتا أطول لإطلاق أجهزة الإنذار وتفعيل أنظمة الصواريخ المضادة. ناهيك بقدرات الصواريخ الفوق صوتية على المناورة، فهي تغير مسارها باستمرار متحركة في جميع الاتجاهات، وكلما كان مسار طيران الصاروخ غير منتظم، كان اعتراضه من قِبَل الأنظمة المضادة للصواريخ أكثر صعوبة (8).

يُعد "فتاح 2" نسخة محدثة ومطورة من الصاروخ الفرط صوتي "فتاح 1" الذي كشف عنه الحرس الثوري الإيراني في يونيو/حزيران الماضي، لكن تفاصيل الكثير من قدراته لا تزال غير معلنة. وقد تسبب ذلك في وقوع خلط كبير ⑼ في تحديد نوعية الصاروخ الفرط صوتي "فتاح 2″، ففي الوقت الذي وصفته فيه بعض وسائل الإعلام المحلية بأنه "صاروخ كروز" فإن الكثير من المصادر الغربية قالت إنه "صاروخ باليستي".

More details in this short thread (1/4) pic.twitter.com/t2mkdSlpJi

➡️ Main difference: Fattah-1 engages later with the atmosphere, Fattah-2 sooner

– Fattah-1 is a hypersonic ballistic-missile (left) – Fattah-2 is a hypersonic cruise-missile (right)

ويرجح محللون استخباراتيون ⑽ أن "فتاح 1" صاروخ باليستي، أما "فتاح 2" فهو صاروخ كروز، هذا وتختلف صواريخ كروز عن الصواريخ الباليستية -بخلاف التصميم- في أمر رئيسي هو مسار الطيران، فالأولى تتبع مسارَ طيران موجَّها على ارتفاع منخفض نسبيا، ما يُمكِّنها من التنقل حول العوائق والتضاريس، أما الثانية فهي تتبع مسارا مقوسا، فتصعد لارتفاع كبير في البداية ثم تهبط سريعا نحو الهدف.

يتكون الصاروخ "فتاح 2" على الأرجح من جزأين ⑾، محرك رئيسي ومركبة انزلاقية فوق صوتية (HGV) تنفصل عن الصاروخ نفسه، مما يوفر له قدرة أكبر على بالقيام بمناورات حادة تجعل من الصعب التنبؤ بمسارها، وبالتالي تفادي أنظمة الدفاع الصاروخية التقليدية والتحرك بسرعة تفوق سرعة الصوت نحو الهدف المنشود. إلى جانب ذلك، فبإمكان هذا الصاروخ تغيير اتجاه الهدف بشكل متكرر، وهو ما يجعل من الصعب لأنظمة الدفاع الصاروخية التعرف عليه.

لم تُفصح إيران بعد عن أية معلومات فنية بخصوص الصاروخ الجديد، لكن من المرجح أن يكون مداه أكبر من صاروخ فتاح الأصلي الذي يصل مداه إلى 1400 كيلومتر. وقد أشارت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء ⑿ إلى أن "فتاح 2" تتراوح سرعته بين 5-20 ماخ، حسب التصميم ورأي الشركة المصممة، والماخ هي وحدة قياس سرعة الصوت، ويساوي ذلك بين 6 آلاف و24 ألف كم في الساعة. هذا وقد أشار خبراء عسكريون إلى أن "فتاح 2" سيكون مناسبا لضربة استباقية أكثر من "فتاح 1″، وذلك نظرا لقدرته على التحليق بارتفاعات منخفضة واتباع مسار لا يمكن التنبؤ به، مما يجعله قادرا على مواجهة أو تجاوز منتصف خط العدو (12).

Conclusion:

Fattah-2 is superior in a scenario of a pre-emptive strike:

– Flying lower

– Flying less predictable/different direction

– Countering mid-course interceptors

Fattah-1:

– Maneuvers at higher G and velocities to better defeat terminal ABM systems

– Is more affordable pic.twitter.com/hxEDDYeaQs

— Patarames (@Pataramesh) November 19, 2023