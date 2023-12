كتاب "غزة: بحث في استشهادها".. تفنيد الأكاذيب وفضح نمط العنف الإسرائيلي

"هذا الكتاب هو تفنيد للكذبة الكبيرة من خلال الكشف عن كلّ واحدة من الأكاذيب الصغيرة".

هكذا يصف أستاذ العلوم السياسية الأميركي "نورمان فنكلستاين" كتابه المعنون: "غزة: بحث في استشهادها" (Gaza: An Inquest into Its Martyrdom)، ويُعلِّل ذلك عبر المثل الإنجليزي الشهير "الشر يكمن في التفاصيل"، ومن ثمّ فإن مواجهة ذلك الشر والتخلص منه يستلزم الاستخدام المنهجي للمنطق والأدلة (1).

صدر الكتاب عام 2018 عن مطبعة جامعة كاليفورنيا الأميركية، وتوفرت نسخته العربية عام 2020 عن مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت بترجمة "أيمن حداد"، ويأتي في 4 أقسام تقدم توثيقا دقيقا لـ"ما ارتُكب بحق غزة" على حد تعبير "فنكلستاين"، من خلال تناول العمليات العسكرية التي نفذها جيش الاحتلال في غزة ما بين أعوام 2008-2014.

عبر صفحات كتابه، يرصد "فنكلستاين" دوافع تلك العمليات والآثار المترتبة عليها عبر تحليل مجموعة الأدلة المتاحة، ويسلط الكتاب الضوء على عمليتَيْ "الرصاص المصبوب 2008" و"الجرف الصامد 2014″، كذلك مهاجمة سفينة الإغاثة الإنسانية "مافي مرمرة" (Mavi Marmara) من قِبَل قوات البحرية الإسرائيلية في مايو/أيار 2010.

مَن هو نورمان فنكلستاين؟

قبل الخوض في تفاصيل الكتاب، دعونا نقدم تعريفا موجزا بالكاتب. "نورمان فنكلستاين" من مواليد بروكلين في نيويورك عام 1953 لأبوين يهوديين، درس التاريخ في كلية بينغامتون، ثم حاز درجة الماجستير عام 1980، ثم الدكتوراه في الدراسات السياسية عام 1988 من جامعة برينستون الأميركية (2). وتجدر الإشارة إلى أن أطروحته لنيل درجة الدكتوراه المعنونة بـ"المسألة اليهودية للدولة اليهودية: مقالة عن نظرية الصهيونية"، مَثَّلت فيما بعد أساسا لكتابه الأول "صورة وواقع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني" (Image and reality of the Israel Palestine conflict)، وهو الكتاب الذي وجَّه فيه تحليلا نقديا لكتاب "منذ زمن سحيق" (From time immemorial)، للصحفية الأميركية "جوان بيترز" الصادر عن دار "هاربر" عام 1984، الذي ادّعت خلاله "بيترز" أن الفلسطينيين المعاصرين ليسوا السكان الأصليين لفلسطين.

شغل "فنكلستاين" مناصب تدريسية في جامعات مختلفة، بما في ذلك جامعة نيويورك وكلية بروكلين وكلية هانتر، وعُرف بدفاعه عن حقوق الشعب الفلسطيني وانتقاده ممارسات دولة الاحتلال. ويشير "فنكلستاين" إلى أن اهتمامه بالقضية الفلسطينية جاء على خلفية الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، وآنذاك لم يسعه إلا احترام أي شخص يقاوم الاحتلال الأجنبي ويسعى إلى تحرير بلاده.

وفي عام 2003 نشبت معركة أكاديمية بين "فنكلستاين" وأستاذ جامعة هارفارد "آلان ديرشوفيتز"، بعدما نشر الأخير كتابه "القضية بالنسبة لإسرائيل" (The case for Israel)، حيث أشار "فنكلستاين" إلى أن "ديرشوفيتز" سطا على أجزاء من كتاب جوان بيترز "منذ زمن سحيق"، كما شكَّك في أن الكتاب من تأليف "ديرشوفيتز" من الأساس، الأمر الذي دفع الأخير إلى التهديد باتخاذ إجراءات قانونية.

ورغم أن كتاب "ما يفوق الوقاحة" (Beyond Chutzpah) الذي أصدره "فنكلستاين" عام 2005 لم يتضمن اتهام "ديرشوفيتز" بالسرقة الأدبية، واكتفى خلاله بتفكيك حججه المتعلقة بسجل حقوق الإنسان في إسرائيل (3)، فإن "ديرشوفيتز" بدأ في الاتصال بالعديد من موظفي وخريجي جامعة "ديبول" الأميركية (حيث يعمل "فنكلستاين")، في محاولة لمنع الأخير من البقاء في منصبه، مما أدى إلى أن تضعه إدارة الجامعة في إجازة مفتوحة، ثم لم يجد "فنكلستاين" مفرا من تقديم استقالته في سبتمبر/أيلول 2007، رغم الدعم المستمر من طلابه وأغلب زملائه في هيئة التدريس، وفي أعقاب الاستقالة عاد "فنكلستاين" إلى بروكلين حيث يواصل من هناك نشر مؤلفاته.

النمط العدواني واستعراض قوة الردع

الطبعة العربية من كتاب "غزة: بحث في استشهادها" جاءت بتقديم أستاذ اللغويات الأميركي "نعوم تشومسكي"، الذي يرى أن "فنكلستاين" اعتمد في كتابه على تحليل مجموعة من التقارير والإفادات الحية والدراسات الصادرة عن لجان تحقيق رفيعة المستوى تصل إلى نحو 1500 مصدر. وحسب رأي "تشومسكي"، فإن قراءة "فنكلستاين" تنفرد بمنزلة خاصة بين الجهود والأبحاث التي تناولت الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، لأن كتابه يتميز باتساع نطاقه وتحليله النقدي الحاذق.

ويشير "تشومسكي" إلى أن "فنكلستاين" استخلص النمط الأساسي في عدوان إسرائيل المتكرر على قطاع غزة، وهو النمط المتمثل في التزام المقاومة الفلسطينية بوقف إطلاق النار إثر كلّ حرب على القطاع، لكن الإستراتيجية الإسرائيلية الحريصة على تصعيد العنف بصفة دورية تقوم بأمور من شأنها أن تستفز المقاومة للردّ، وهو ما تتخذه إسرائيل ذريعة لعمليتها التالية، ويترافق ذلك مع استخدام آلة الدعاية الصهيونية لتبرير تصرفات إسرائيل ووضعها في سياق "الرد على الإرهاب والانتقام من مرتكبيه".

ويؤكد "فنكلستاين" أن "العمليات الإجرامية التي تشنها إسرائيل على القطاع لا تتعلق بصواريخ المقاومة قدر ما هي قرارات إسرائيلية ناتجة عن حسابات سياسية"، تهدف في المقام الأول إلى ترسيخ فكرة الردع الإسرائيلية وإشاعة الخوف، كذلك تثبيط التنمية في غزة أو "جزّ العشب" وفق التعبير الإسرائيلي، مما يؤدي إلى فقدان مقومات الحياة في غزة، بحيث يصبح أهلها في حالة اعتماد دائم على المُحتل، ومن ثم يكفل ذلك خضوعا للإملاءات الإسرائيلية دون أية مقاومة.

ووفق رأي "فنكلستاين"، يحتل إبراز قدرة الردع مكانة كبيرة في الإستراتيجية الإسرائيلية. وفي هذا الصدد يشير إلى تقرير مراسل صحيفة نيويورك تايمز، "إيثان برونر"، الذي نقل عن مصادر إسرائيلية قولها إن "الشاغل الأكبر في عملية الرصاص المصبوب كان إعادة تأسيس قوة الردع الإسرائيلية، لأن أعداءها باتوا أقل خوفا منها". ويدلل "فنكلستاين" على ذلك بالعودة إلى حرب 1967، مشيرا إلى أن إسرائيل كانت تدرك جيدا أن الرئيس المصري "جمال عبد الناصر" لم يكن عازما على الهجوم، فيما أن المشكلة الحقيقية تمثَّلت في تنامي القومية الثورية في العالم العربي وتناقص الخوف من إسرائيل، مما دفع "أرييل شارون"، الذي كان قائد فرقة عسكرية آنذاك، إلى تحذير أعضاء مجلس الوزراء المترددين في شن ضربة إسرائيلية، وبرر "شارون" ذلك بقوله: "إن سلاحنا الرئيسي هو الخوف منا".

ومنذ عام 2006 صارت إستراتيجية الردع تتلازم ومبدأ آخر يُعرف بـ"عقيدة الضاحية"، وهو تعبير مألوف بين ضباط الجيش الإسرائيلي. ويوضح "فنكلستاين" أن العقيدة تشير إلى استخدام قوة غير متناسبة ضد كل قرية يُطلق منها الرصاص تجاه إسرائيل، مما يتسبب في ضرر ودمار هائلين دون حاجة فعلية. ورغم أن الاحتلال صاغ المذهب بالأساس إبان عدوانه على الضاحية الجنوبية لبيروت، فإنه استفرد بغزة لقمةً سائغةً. وفي هذا الصدد يُبرز "فنكلستاين" تعليق المراسل العسكري الإسرائيلي على قتل 300 فلسطيني في الدقائق الأربع الأولى من عملية "الرصاص المصبوب"، حيث أوضح الأخير أن إسرائيل لا تُخفي حقيقة أنها "ترد على نحو غير متناسب".

الحق في الكفاح المسلح

أحد التساؤلات المميزة التي يطرحها الكتاب تتعلق بحق الفلسطينيين في استخدام القوة المسلحة بهدف إنهاء الاحتلال. ويبدأ الكاتب في مناقشة ذلك بالإشارة إلى أن الجميع في الغرب، بمَن فيهم منتقدو حصار غزة، أقرّوا بحق إسرائيل في منع وصول الأسلحة إلى الفلسطينيين، قبل أن يفند هذه الرؤية عبر مجموعة من الأدلة القانونية، وهو يورد تصريح محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري عام 2004 المتعلق بمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، وقد أقرت المحكمة بأن مسألة وجود شعب فلسطيني باتت مسألة محسومة، مما يحتم على إسرائيل احترام حق الفلسطينيين في تقرير المصير. ويشير "فنكلستاين" إلى أن القانون الدولي يحظر استخدام القوة العسكرية من جانب سلطة مهيمنة لقمع ثورة شعبية في مساحة مخصصة لتقرير المصير، وبما أن تلك المساحة في الحالة الفلسطينية تشمل بوضوح مناطق غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، فإن المساعدة المقدمة من الدول لحركات التمرد في تلك المساحة تُعَدُّ أمرا جائزا من الجهة القانونية، وفق رأي أستاذ القانون الدولي الأسترالي "جيمس كروفورد".

ويذهب "فنكلستاين" إلى فرضية أخرى أثناء مناقشة هذا التساؤل، وكأنه أخذ على عاتقه محاصرة كل المزاعم من أجل الوصول إلى إجابة واضحة، إذ يقول إن بوسع المرء أن يزعم أن الوضع القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يندرج ضمن الحق بتقرير المصير، وإنما يخضع لقانون الاحتلال الحربي القائم على قوة البندقية، ووفقا كلامه، فإن الحق في التحرر الوطني هو العُرف القطعي في القانون الدولي، وهو ما يحدد نطاق قانون الاحتلال. أضف إلى ذلك أن رفض إسرائيل للتفاوض من أجل إنهاء النزاع يفقدها أي حقوق قد تُطالب بها بموجب قانون الاحتلال الحربي، وبالتالي فلا يوجد قانون يمنع الفلسطينيين من استخدام القوة أو الحصول على الأسلحة من دول صديقة بغرض إنهاء الاحتلال.

ويفنّد الكتاب محاولات التلاعب التي يمارسها أنصار دولة الاحتلال حين يلومون الفلسطينيين على عدم اعتناق مبادئ الزعيم الهندي "غاندي" والتخلي عن طُرق المقاومة العنيفة. ويشير الكاتب إلى أن "غاندي" صنّف المقاومة القائمة على القوة في مواجهة آفاق مستحيلة باعتبارها مقاومة رمزية تشير إلى رفض الانحناء أمام القوة والرغبة في الموت بكرامة، ومثالا على ذلك، حين يقاوم رجل أعزل التعذيب الذي تُوقعه به عصابة مسلحة، أو حين تصفع امرأة شخصا يحاول اغتصابها. كما أن "غاندي" الذي حث على مقاومة العنف باللا عنف قال أيضا: "إن لم تستطيعوا ذلك فكافحوا العنف بأي وسيلة، حتى لو أدى ذلك إلى إبادتكم تماما. لكن لا يجوز بأي حال أن تتركوا بيوتكم عُرضة للسلب والحرق" (4).

مجزرة الحرية

في مايو/أيار 2010 (5)، انطلقت قافلة من السفن التابعة لمنظمات دولية غير حكومية إلى قطاع غزة بهدف فك الحصار عنه، وكان من ضمن سفن الأسطول (المعروف باسم "أسطول الحرية") السفينة "مافي مرمرة"، التابعة لهيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH)، التي حملت على متنها أكثر من 500 ناشط ومتضامن أغلبهم من الأتراك. وقد انطلق الأسطول من موانئ متعددة في جنوب أوروبا وتركيا، واتُّفِقَ على الالتقاء عند ساحل مدينة ليماسول جنوب قبرص ثم الإبحار باتجاه غزة. وخلال وجود الأسطول في المياه الدولية، تعرضت "مافي مرمرة" لهجوم من قِبَل القوات الخاصة (الكوماندوز) التابعة للبحرية الإسرائيلية، ما أسفر عن مقتل 10 من النشطاء ومنع السفينة من بلوغ غزة.

وأمام ما أثاره الحادث من غضب دولي؛ زعم الاحتلال أن قواته اضطرت للدفاع عن نفسها بعدما تعرضت لهجوم من قِبَل ركاب السفينة، فيما اقتحم جنود الاحتلال مطابخ السفينة وجلبوا من داخلها السكاكين، في محاولة لتضليل الرأي العام وإقناعه بأنهم تعرضوا لهجوم بالسلاح الأبيض مما أدى إلى ردهم بالرصاص الحي. وبلغ التبجح بدولة الاحتلال أوْجه، حين طالب نائب رئيس الوزراء "إيلي يشاي" منح ميداليات لجميع الجنود الذين شاركوا في الهجوم باعتبارهم محاربين يستحقون التكريم.

"فنكلستاين" يتطرق إلى الحادث ويدحض مزاعم الاحتلال، مشيرا إلى أن حملة التشهير الإسرائيلية التي طالت "مافي مرمرة" وادَّعت بأنها سفينة تابعة لمنظمة إرهابية لا تتفق مع توزيع إسرائيل لكتيبٍ معلوماتي قبيل الهجوم بفترة وجيزة، وصفت خلاله هيئة الإغاثة الإنسانية بالمنظمة الحقوقية المهتمة بمناطق الحروب والنزاعات. ويقول "فنكلستاين" إن إسرائيل لم يكن لديها مخاوف بشأن حمولة السفينة، إذ عرضت قيادة السفن إجراء تفتيش من جانب هيئة محايدة للتأكد مسبقا من الطبيعة الإنسانية للحمولة. ويطرح "فنكلستاين" تساؤلا عن أسباب تنفيذ ذلك الهجوم ليلا، وكان الأجدر بالجنود الصعود إلى ظهر السفينة في وضح النهار بمرافقة طاقم من الصحفيين، كي تُظهر إسرائيل نِيَّاتها السلمية للعالم. كذلك لماذا اختار الاحتلال استخدام فرقة خاصة كي تهبط فوق السفينة من المروحيات، وهي طريقة من شأنها أن تؤدي إلى الفزع وإثارة الفوضى؟ ولعل الإجابة عن ذلك السؤال تكمن في نمط التصعيد الذي أوضحه "فنكلستاين"، فعلى الأرجح تعمَّد الجنود استفزاز الركاب وإثارة ذعرهم أملا في أن يؤدي ذلك إلى رد من جانبهم، مما يكفل للجنود ذريعة للهجوم على النشطاء.

يؤكد "فنكلستاين" أن تلك الغارة كانت متعمدة بغرض إرهاب كل مَن يفكر في مد يد العون إلى غزة، كما يشير مجددا إلى عقيدة الردع، موضحا أن البراعة العسكرية الإسرائيلية لم تُثر شعورا بالرهبة أثناء عملية "الرصاص المصبوب" بالقدر الذي كانت تأمل فيه، وبالتالي أرادت استعراض تلك البراعة أمام ركاب مدنيين. ويسوق الكتاب استطلاعا للرأي جرى في العالم العربي عام 2010، أوضح أن 44% من العرب يعتقدون أن إسرائيل أضعف مما تبدو عليه، وهي نتائج من شأنها أن تثير قلق إسرائيل التي تتخذ من التخويف سلاحا أساسيا.

ويسخر "فنكلستاين" من مآل تلك الرغبة الاستعراضية، إذ إن القوات البحرية الخاصة التي تُعَدُّ أفضل وحدة قتالية إسرائيلية سمحت بوقوع 3 أفراد منها في الأسر حين واجهت عددا مماثلا من المدنيين المسلحين بأسلحة ارتجالية، وانتشرت على مواقع الإنترنت صور لهؤلاء وهم يتلقون العلاج من قِبل طاقم السفينة الطبي بعد وقوعهم في الأسر، وبات الانطباع أن السحر تبخر، وأن كل ما يلمسه ذلك الجيش يعود بالأذى على إسرائيل.

