غرس الكراهية.. ماذا يدرس الأطفال في واحة الديمقراطية؟

بينما كانت إسرائيل في ذروة صدمتها، ظهيرة السبت السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، كانت هناك محادثة حامية تجري عبر إحدى مجموعات دردشة "واتساب" المغلقة، بين مجموعة من أساتذة الجامعة الإسرائيليين (1).

في خضم تلك المحادثة التي يمكنك توقع ما قيل فيها طبعا، قررت أستاذة منهم أن تقاطع سيل الغضب باقتباس مباغت. الاقتباس كان لإحدى مقولات الفيلسوف الفرنسي جان-بول سارتر: "فجأة، وبعد سنوات عديدة رزح خلالها المقهور تحت أقدامك الحديدية، لاحت له الفرصة ليرفع عينيه، فأي نظرة تتوقع أن تراها فيهما؟"، ثم أردفت: "لقد رأينا هذه النظرة للتو".

حينها، لم يكن أحد يعلم بالضبط ماهية "ما رأوه للتو"، عدا الرواية الإسرائيلية التي غمرت الشبكة العنكبوتية لحظيا، عن "قطع رؤوس الأطفال"، و"المحارق الجماعية"، و"حفلات الاغتصاب" التي تطورت لاحقا إلى "حفلات اغتصاب للأطفال" ثم "حفلات اغتصاب للجثث" (2) (3) (4).

هؤلاء الأساتذة لم يكونوا يعلمون حينها أنها أكاذيب، ورغم بشاعتها، فإن صدمتهم من اقتباس سارتر كانت أعنف على الأرجح، ذلك أن قائلته كانت "نوريت بيليد-إلحنان"، زميلتهم اليهودية الإسرائيلية، المتخصصة في فقه اللغة (Philology) بجامعة القدس (1).

الآن حان وقت صدمتك أنت؛ في هجمة منفصلة تماما، كمًّا وكيفًا ونوعًا، قام ثلاثة استشهاديين بتفجير أنفسهم في مركز تسوق "بن يهودا" بالقدس المحتلة عام 1997، في محاولة لإجبار سلطات الاحتلال على الإفراج عن المعتقلين، وكانت حصيلة القتلى رجلا فشل المسعفون في التعرف عليه، وثلاث فتيات في أعمار 12، و14، و15 سنة (5).

إحداهن كانت تُدعى "سمادار"، وكانت على بُعد أيام من عيد ميلادها الثالث عشر، وكانت قد استأذنت والدتها أن تعفيها من مجالسة أخيها الصغير "ييغال" ذلك اليوم، لتتمكن من ابتياع هدية لصديقتها، التي سيحل عيد ميلادها قريبا أيضا. والدتها التي أذنت لها بالخروج ذلك اليوم، كانت دكتور "نوريت بيليد-إلحنان".

"هذا هو حصاد ما زرعته إسرائيل" (6)، كان هذا تعليقها الأول للصحافة عن الواقعة بعد أيام، ونشرته "لوس أنجلوس تايمز" بعنوان: "أم تلوم سياسات إسرائيل على موت ابنتها". طبعا كان هذا عندما كانت أميركا لا تزال تملك ما يمكن اعتباره "صحافة"، على الأقل بالنسبة للقارئ العربي، أو لعل الخبر مرَّ سهوا من تحت أعين "الرقابة"، لا نعلم يقينا.

في أعقاب الواقعة، قال "أفراهام دِسكِن"، زميلها في التدريس بجامعة القدس، وصديق العائلة المقرب لسنوات، إن المآسي المماثلة يمكنها، أحيانا، أن تُقوّي إيمان الفرد بمواقفه السياسية والإنسانية المسبقة، بينما قد تدفعه للكُفر بها في أحيان أخرى (6). دكتور "نوريت" كانت من النوع الأول، وغالبا ورثت تلك النزعة من والدها، "ماتي بيليد"، الذي كان جنرالا عسكريا في جيش الاحتلال، تحول إلى مُشرِّع قانوني مناصر لحقوق الإنسان، وكان، بالتبعية، بعد هذا التحول غير المتوقع، يتعرض لـ"الاتهامات" نفسها التي تعرضت لها "نوريت" عبر مسيرتها، وأهمها على الإطلاق كان "معاداة الصهيونية" (6).

العبارة انتهت لو لم تلاحظ؛ تلك هي التهمة. لذا، وبعد مقتل "سمادار" بأربعة أعوام بالضبط، كانت دكتور "نوريت" تحصل على جائزة "ساخاروف" الأوروبية لحقوق الإنسان وحرية التعبير، مناصفة مع الأديب والكاتب الفلسطيني "عزت الغزّاوي"، الذي اعتقلته سلطات الاحتلال عدة مرات بسبب "نشاطاته السياسية"، وتوفي بعد حصوله على الجائزة بعامين فقط (7) (8).

منذ تلك اللحظة، كرّست دكتور "نوريت" حياتها لدراسة الأسباب الفعلية التي أودت بحياة ابنتها من وجهة نظرها، وتلك الأسباب كانت، في الواقع، سببا واحدا فقط؛ النظام التعليمي لدولة الاحتلال، وما ينشأ عليه الأطفال في إسرائيل، ويحوِّلهم إلى هذه "الوحوش" لاحقا، على حد تعبيرها (9) (10).

ما ساعد دكتور "نوريت" على استبعاد باقي الأسباب التي قد تمر ببال أي "صهيوني تقليدي" هو أنها ببساطة لم تُفطَر على كراهية الآخرين، ومن ثم كوّنت علاقات جيرة وصداقة طبيعية مع محيطها الفلسطيني في القدس، وبالتبعية لم يقنعها التفسير الإسرائيلي "العبقري" القائل إن العرب عموما، والفلسطينيين خصوصا، "يحبون تفجير الأشياء والعيش في مياه المجاري"، كما يصوغه الفتى الذهبي للدعاية الإسرائيلية، "بِن شابيرو" (11).

Israelis like to build. Arabs like to bomb crap and live in open sewage. This is not a difficult issue. #settlementsrock

— Ben Shapiro (@benshapiro) September 27, 2010