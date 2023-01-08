تأثير التحيز السلبي.. لماذا يكون الشعور بالحزن أسهل دائما من الفرح؟

تخيل أنك سجلت دخولك في فندق فاخر في المساء، كل شيء جميل منذ دلفت إلى المكان، الخدمة والطعام والأثاث والحديقة التي تطل عليها حجرتك، قضيت بالفعل ليلتين رائعتين استيقظت بعدهما على صباح ممتع على حمام السباحة، لكن قبل أن تخرج من الفندق دخلت الحمام ووجدت عنكبوتا كبيرا في الحوض. ما الذي تعتقد أنه سيكون الذكرى الأقوى والأكثر حيوية في ذاكرتك عن هذه التجربة برُمَّتها؟ المفروشات الفاخرة والأثاث والمكان والخدمة الرائعة في الفندق، أم العنكبوت الذي وجدته؟

ثقل المشاعر السلبية لا ينفي أهميتها

الأرجح أن التجربة السلبية هي التي ستبقى عالقة في ذاكرتك، وهو ما يسلط الضوء على الفجوة بين تأثير مشاعرنا السلبية والإيجابية. يُعرِّف دليل أكسفورد لعلم النفس المشاعر الإيجابية بأنها "ردود ظرفية ممتعة أو مرغوبة"، تتراوح من الاهتمام والرضا إلى الحب والفرح، هذه المشاعر تُمثِّل علامة على رفاهية الناس أو سعادتهم عموما، وهي أيضا تُعزز النمو والنجاح في المستقبل، سواء في العمل أو الدراسة أو العلاقات أو الصحة العقلية والجسدية وحتى طول العمر.(1) تتضمن بعض المشاعر الإيجابية الشائعة ما يلي: الحب، المرح، الإشباع، الرضا، القناعة، السعادة، الراحة النفسية.

أما المشاعر السلبية فهي تلك التي لا نجد متعة في تجربتها، ويمكن تعريفها بأنها "مشاعر غير سارة أو غير سعيدة، تحدث للأفراد نتيجة تأثرهم السلبي تجاه حدث أو شخص ما". إذا كان هناك شعور يثبط عزيمتك ويسحبك إلى قاع حفرة من اليأس والإحباط، فمن المُرجح أن هذا الشعور هو عاطفة سلبية. تؤدي المشاعر السلبية إلى اعتلال الصحة العقلية.(2) تتضمن بعض المشاعر السلبية الأكثر شيوعا: الخوف، الغضب، الاشمئزاز، الحزن، الشعور بالوحدة، الكآبة، الضيق، اليأس، الإحباط.

صحيح أننا بحاجة إلى المشاعر الإيجابية لكي نعمل بفعالية وننمو ونزدهر، لكننا أيضا بحاجة إلى المشاعر السلبية، حتى وإن كُنّا نرفضها ولا نرغب في تجربتها، فمثلا تُشعرنا المشاعر السلبية بقيمة المشاعر الإيجابية، وهي تخدم أيضا أغراضا تطورية، وتساعدنا على التصرف بطرق تعزز فرصنا في البقاء على قيد الحياة وتساعدنا على النمو والتطور. (3)

لماذا يكون الشعور بالحزن أسهل من الفرح؟

نميل فطريا نحن البشر إلى التأثر بالأحداث السلبية أكثر من الأحداث الإيجابية (4)، هذا هو ما يُطلق عليه اسم "التحيز السلبي"، الذي يؤثر في الطريقة التي نشعر ونفكر ونتصرف بها. يُشير التحيز السلبي إلى ميلنا إلى "الاهتمام بالمعلومات السلبية والتعلم منها واستخدامها أكثر بكثير من المعلومات الإيجابية".(5) بمعنى أن هناك عدم تناسق في كيفية معالجتنا للأحداث السلبية والإيجابية لفهم عالمنا، فتُثير الأحداث السلبية ردودا أسرع وأكثر بروزا من الأحداث غير السلبية.(6)

يُعيدنا ذلك إلى قصة العنكبوت، فوفقا لمقال نُشر عام 2016 لمجموعة "Nielsen Norman Group"، فإن معظم الناس حينما يختبرون تجربة العنكبوت في الفندق فإنهم يتذكرون حادثة العنكبوت بشكل أكثر وضوحا من الأشياء المترفة التي اختبروها.(7) يُفسر الباحثون هذا بأن المشاعر السلبية تنطوي عموما على المزيد من التفكير، فتُعالَج المعلومات الخاصة بها بشكل أكثر تعمقا وشمولا من المشاعر الإيجابية. وبالتالي، فإننا نميل إلى تذكر الأحداث غير السارة أكثر من غيرها، ونستخدم كلمات أقوى لوصفها، وهو ما يُمكِّنها من إحكام السيطرة علينا.(8) وجدت الدراسات أيضا أن المشاعر السلبية تدوم لفترة أطول من المشاعر الإيجابية (9)، لأننا نميل إلى قضاء المزيد من الوقت في التفكير في الأحداث السلبية.(10)

في هذا السياق، فإن التحيز السلبي يُفسر لنا سبب قيامنا ببعض السلوكيات، وسبب شعورنا بمشاعر معينة أكثر من غيرها، وسبب تذكرنا للإهانات والتفكير فيها أكثر من المجاملات، وسبب إسهابنا في الحديث عن الأحداث غير السارة أو المؤلمة أكثر من تلك الممتعة أو الإيجابية. إلى جانب ذلك، يفسر التحيز السلبي كون الأحداث والأخبار السلبية هي التي تلفت انتباهنا وتحظى بتركيزنا أكثر من الأحداث والأخبار الإيجابية.(11) ففي جميع أنحاء العالم، تُهيمن المقالات الإخبارية السلبية على وسائل الإعلام. بحثت دراسة فيما إذا كان الطلب على المعلومات السلبية ظاهرة عابرة للحدود، وذلك من خلال فحص ردود الفعل النفسية والفسيولوجية للأشخاص على محتوى أخبار الفيديو في 17 دولة، كشفت النتائج أن الأخبار السلبية أكثر قدرة على إثارة اهتمام البشر على مستوى العالم.(12)

وظيفة تطورية

لكن لا بد أن السؤال الأهم في تلك النقطة: لماذا إذن يحدث هذا الأمر؟ ما الذي يجعل الأحداث والمشاعر السلبية تُحكِم قبضتها على قلوبنا وعقولنا إلى هذا الحد؟ يُعتقد أن التحيز السلبي هو وظيفة تكيفية، فمنذ آلاف السنين، تعرض أجدادنا لتهديدات بيئية فورية، مثل الحيوانات المفترسة، وكان للتحيز السلبي أهمية بالغة في هذه الحالة.(13) هذا التفسير يؤكده عالم النفس إريك هانسون، موضحا أن التحيز للسلبية قد بُني في أدمغتنا على مدار ملايين السنين من التطور.(14)

تخيل مثلا فردين، كلٌّ منهما سمع صوت حركة في خلفية الغرفة التي يجلسان فيها، الأول كان خائفا وتصور أنها أفعى، لكن الثاني تصور أن أحدهم قد أسقط شيئا، في حياتنا المعاصرة فإن الثاني أكثر هدوءا، لكن قبل مئة سنة فإن الأول هو الأنجح، لأن رد فعله سيتناسب مع تصوراته عن الصوت، الذي في الغالب كان أفعى فعلا.

حتى في أيامنا هذه، قد يكون التحيز السلبي له أهمية للأطفال خصوصا، حيث يساعدهم على تجنب المحفزات التي قد تكون ضارة حتى وإن كانوا لا يفهمونها، ولا يدركون مدى خطورتها بشكل كامل. وجدت إحدى الدراسات أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاثة أشهر تظهر عليهم علامات التحيز السلبي عند إجراء التقييمات الاجتماعية للآخرين.(15)

وفي حين أن البشر قد لا يحتاجون إلى أن يكونوا في حالة تأهب قصوى دائمة للحفاظ على بقائهم على قيد الحياة مثل أجدادنا قبل مئات الآلاف من السنوات، فإن التحيز السلبي ما زال يؤثر على كيفية تصرفنا وردود أفعالنا وشعورنا وتفكيرنا. فوفقا لمقال نُشر عام 2016 لمجلة "Nielsen Norman Group" فإن معظم الناس ينفرون من المخاطرة ويميلون إلى الحذر البالغ من الخسائر، عن طريق إيلاء المزيد من اهتمامهم للاحتمالات السلبية الصغيرة وحتى بالغة الضآلة.(16) وحتى على المستوى المادي أو الاقتصادي، فالمشاعر السلبية الناتجة عن خسارة 50 دولارا أقوى من المشاعر الإيجابية الناتجة عن كسب 50 دولارا.

أيضا عند اتخاذ القرارات الحياتية خاصة المصيرية منها، تجد الناس يولون أهمية أكبر لجوانب الأحداث السلبية أكثر من الجوانب الإيجابية، وهو ما يؤثر بدوره على الخيارات التي يتخذونها ومدى استعدادهم لتحمل المخاطر.(17)

كذلك يمكن أن يكون للتحيز السلبي تأثير عميق على علاقاتنا. قد يقود التحيز السلبي الناس إلى توقع الأسوأ في الآخرين، خاصة في العلاقات الوثيقة التي يتعامل خلالها الناس مع بعضهم بعضا لفترات طويلة وبشكل مكثف. مثلا، قد تتوقع بشكل سلبي كيف سيكون رد فعل شريكك على شيء ما، وبسبب هذا التوقع تبدأ في الدخول بالفعل في حالة تأهب قصوى، وغالبا ما تكون النتائج هي الجدال والشجار والاستياء.(18)

بالإضافة إلى هذا، يميل الناس إلى التركيز أكثر على المعلومات السلبية عند تكوين انطباعات عن الآخرين. أظهرت الدراسات أنه عند إضفاء الصفات "الجيدة" و"السيئة" لوصف شخصية شخص آخر، فإن المبحوثين أعطوا أهمية أكبر للصفات السيئة عند تكوين الانطباع الأول.(19)

هل يمكن التغلب على الأمر؟

ورغم أن السلبية تبدو مما سبق إعدادا افتراضيا موجودا في تكويننا البشري فطريا، فإننا يمكن أن نتجاوزها، حيث يمكن التغلب على التحيز السلبي من خلال تدريب عقولنا لتصبح أكثر تناغما مع المشاعر الإيجابية مثل الفرح والاهتمام والرضا والفخر والحب.(20) في هذا السياق، كل ما هو مطلوب أن تتعمد التركيز على تجربة إيجابية مرت بك، لمدة 20 ثانية مثلا، وتكرر الأمر من حين إلى آخر.

من ناحية أخرى، عليك محاولة تقبل المشاعر السلبية وعدم قمعها أو التهرب منها، لأنه حتى إذا نجحت في تجنب التفكير في موضوع ما بشكل واعٍ، فقد يستمر عقلك الباطن في التفكير فيه. في دراسة أُجريت عام 2011، طلب علماء من جامعة "نيو ساوث ويلز" في سيدني من بعض المشاركين قمع فكرة غير مرغوب فيها قبل النوم، ووجدت الدراسة أن أولئك الذين حاولوا إسكات الفكرة أفادوا أنهم حلموا بها أكثر.(21)

عليك كذلك أيضا مُلاحظة حوارك السلبي مع الذات واستبداله لصالح الأساليب الإيجابية، فمثلا قول: "أنا غبي!" يمكن استبداله بـ: "كنت أتمنى لو كنت قد اتخذت خيارا مختلفا، لكنني سأتذكر هذا وأقوم بتطبيقه خلال المواقف المستقبلية". تحدث إلى نفسك كما تفعل مع صديق. عندما تتطفل الأفكار السلبية عليك، اسأل نفسك: "هل أنت بخير؟ ماذا دهاك؟ لماذا أنت غاضب جدا؟ هل تشعر بالأذى؟"، تتمثل الفكرة هنا في أن تقاطع نفسك بلطف عندما تبدأ في التحدث عن نفسك سلبيا.(22)

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يُمكنك أيضا أن تُعيد صياغة الموقف السلبي الذي يطفو باستمرار على سطح ذاكرتك، فعندما تجد نفسك تفسر شيئا بطريقة سلبية، أو تركز فقط على الجانب السيئ من الموقف، ابحث عن طرق لإعادة صياغة الأحداث بطريقة أكثر إيجابية. هذا لا يعني تجاهل المخاطر المحتملة أو ارتداء نظارات وردية، إنه يعني فقط إعادة إدراك الموقف بحيث تعطي وزنا عادلا ومتساويا للأحداث الجيدة.

وأخيرا، عندما تجد نفسك لا تستطيع التوقف عن اجترار الأشياء السلبية، ابحث عن نشاط مفيد لإخراج نفسك من هذه الحالة، فيُمكنك مثلا الذهاب للمشي أو الاستماع إلى موسيقى مبهجة أو قراءة كتاب جيد، قد يكون هذا مفيدا حقا.

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