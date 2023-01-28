إليك 10 كتب لتشتريها من معرض القاهرة للكتاب بسعر مناسب

يعد معرض القاهرة الدولي للكتاب واحدا من أكبر مهرجانات الكتب في العالم أجمع، يدخله سنويا ملايين الناس، ويمثل بالنسبة للمصريين أكبر من مجرد فرصة لشراء الكتب مع خصم مناسب، ولكنه فرصة للاحتفال والترويح عن النفس حتى في ظل أزمة اقتصادية شديدة الأثر على الجميع انعكست بالطبع على أسعار الكتب التي وصلت في بعض الأحيان إلى أرقام قياسية.

ولأن هناك دائما قصورا في ترشيحات الكتب العلمية أو المعرفية بشكل عام، مقارنة مثلا بالكتب الأدبية وبشكل خاص الروايات، فقد آثرنا في ميدان أن نقوم بترشيح بعض الكتب في هذه النطاقات لقرائنا بناء على زيارة ميدانية قام بها محرر العلوم إلى المعرض، ولأن الأسعار هذا العام كانت بالفعل مرتفعة إلى حد كبير، فقد اهتممنا بإضافة شرط جديد للترشيحات، وهو أن يكون السعر مناسبا قدر الإمكان، إلى جانب الشروط الأخرى المعتادة في ترشيحاتنا، وهي البساطة والسهولة بحيث تناسب تلك المواد المعرفية عموم الناس قدر الإمكان، إلى جانب التنوع في موضوعات الكتب.

قصة أينشتاين من النسبية إلى نظرية الأوتار

هذا الكتاب هو رحلة استكشافية للعالَم الفيزيائي النظري الذي فتحه ألبرت أينشتاين، وكيف أن ما بدأ بالنظرية النسبية الخاصة وأحاديث الزمان والمكان قد وصل الآن إلى الجاذبية الكمومية والأوتار، الكتاب مقدم إلى محبي الفيزياء من القراء الشباب الذين لا تُظهِر دروسهم الجمال العميق للمفاهيم الأساسية للفيزياء، تجد الكتاب في جناح المجلة العربي رقم A67 قاعة 3، الجناح كذلك يقدم العديد من الكتب الممتعة ذات الأسعار المناسبة مقارنة بدور النشر العربية الأخرى، مثل "أغرب الرجال.. الحياة الخفية لبول ديراك" لجراهام فارميلو، و"تسلا مخترع العصر الكهربائي" لـ"و. برنارد كارلسون".

دروس من النباتات

سبقتنا النباتات على هذا الكوكب بمليارات السنين، بطبيعة الحال لها خبرة أكبر منا نحن البشر في التعامل معه، لكننا دائما ما نتمركز حول ذواتنا فنهمل كل رؤية أخرى لهذا العالم تختلف مع رؤيتنا التي تقول ببساطة: استهلِك قدر إمكانك وستصلِح الطبيعة الأمر من ورائك، قبل أن ندرك أخيرا أنها لا تفعل. في هذا الكتاب اللطيف نتعلم مع بروندا مونتجمري أن النباتات، تلك الكائنات التي نتعامل معها على أنها سلبية ولا دور لها، تعلِّمنا الكثير من الحكمة، وبشكل خاص في الكيفية التي يمكن بها أن تتعامل "بذكاء شديد" مع محيطها، فماذا يمكن أن نتعلم حتى على المستوى الشخصي من النباتات؟ كتاب سلس لطيف قصير، تجدونه في هنداوي للطباعة والتوزيع قاعة 1 جناح C22.

فلسفة التقدم العلمي

على بساطته يعد سؤال "كيف يتطور العلم؟" موضوع بحث فلسفي نشط ومهم حقا، وربما تتعجب حينما تعرف أن الفلاسفة لا يعرفون بشكل واضح كيف نشأ ونما وتغير المنهج الذي تسبب في أننا الآن نرسل المركبات إلى أبعد الكواكب، ونصور أبعد المجرات، ونتعرف تفاصيل الحمض النووي في خلايا متناهية الصغر بحيث إن كل سنتيمتر مربع واحد من جلدك يحتوي على مئات الآلاف منها! هذا الكتاب مقدم بلغة مبسطة، لكنه سيكون سهلا فقط على القارئ الجاد الذي له معرفة سابقة بطبيعة فلسفة العلم، وأناس مثل توماس كون وكارل بوبر.

تجد الكتاب في الهيئة المصرية العامة للكتاب قاعة 1 جناح B1، جدير بالذكر أن الهيئة هي الناشر للعديد من الروائع العلمية والتي عادة ما تُقدَّم بسعر زهيد، فمثلا هناك ستجد كتبا مثل "بنية الثورات العلمية" لتوماس كون، و"عظماء الكم العشرة" لشيلا جونز، و"البساطة العميقة" لجون جريبن، وغيرها.

المادة المعتمة والديناصورات

هي علاقة غريبة حقا ويمكن أن نقول بدرجة كبيرة من الثقة إن هذا هو الكتاب الوحيد الذي يجمع بين المادة المعتمة، ذلك الكيان لا نراه لكننا نعتقد أنه يغلف المجرات بكتلة هائلة، والديناصورات التي انقرضت قبل 66 مليون سنة، ليزا راندل عالمة الفيزياء وإحدى أشهر الكُتاب في نطاق تبسيط العلوم تفترض في هذا الكتاب أن المادة المظلمة هي سبب انقراض الديناصورات، وبعيدا عن صحة هذه الفرضية من عدمها، فإن الكتاب في مجمله هو رحلة لطيفة جدا في أصول الكون والمجموعة الشمسية، تجد الكتاب في التقدم العلمي للنشر والتوزيع جناح رقم C33 قاعة 2، وهي واحدة من المنصات التي تقدِّم كتبا رائعة بأسعار مناسبة، هناك ستجد "الكون الأنيق" و"نسيج الكون" لبراين جرين، و"الحياة 3.0″ لماكس تيجمارك، و"الحتمي" لكيفن كيلي، وغيرها.

فكر بنفسك

كيف يتفلسف الفلاسفة؟ إنه سؤال غريب، نحن نعرف عن الفلسفات وموضوعاتها وما تقوله عن طبيعتنا وطبيعة هذا العالم، نعرف اصطلاحات مثل أبستمولوجيا وأنطولوجيا، لكننا لا نستخدم الفلسفة لنتفلسف في عالمنا الواقعي، مؤلف هذا الكتاب وهو عالم تجريبي يحب الفلسفة، قرر أن يصحبنا في رحلة يسيرة جدا وممتعة ومرسومة جيدا "ونقصد هنا أن الكتاب رسومي الطابع بعض الشيء" لنتفلسف، لنطبق الفلسفة في حياتنا، تجد الكتاب في دار المحروسة صالة 1 جناح B39.

علم النفس الاجتماعي

أهمية علم النفس الاجتماعي أنه يجيب عن الأسئلة نفسها التي تجول في بالك: لماذا يتصرف الناس بهذا الشكل؟ لِم يصعب إقناعهم؟ لماذا يُعجَبون بهذا الشخص دون ذلك؟ ولِم في بعض الأحيان يبدون أغبياء جدا؟ وكيف تتشكل العلاقات بين البشر، الحب والصداقة وعلاقات العمل؟ ينطلق ذلك ليجيبك أيضا عن أسئلتك حول ذاتك وتصرفاتك التي تبدو غريبة في بعض الأحيان حتى بالنسبة لك، من جانب آخر فإن الكتاب هو مقدمة مهمة لمحبي دراسة علم النفس، ويعد خطوة أولى للخوض بعد ذلك في نطاقات أعمق، هذا الكتاب هو جزء من سلسلة عالمية واسعة الشهرة تمتلك اسما مضحكا "للحمقى" (For Dummies)، تتعمد التبسيط الشديد والإبداع في طرق تقديم المعلومات للجمهور، لذلك فإن مبتدئا من الصفر لن يجد مشكلة في الخوض به والاستمتاع بمادته، تجد الكتاب في دار الفاروق قاعة 1 جناح B12.

البحث عن قطة شرودنجر

يظل جون جريبين واحدا من أفضل مَن قاموا بتبسيط العلوم حول العالم، ويمكن أن نقول بثقة إن كتابه "البحث عن قطة شرودنجر" هو علامة متميزة في تبسط ميكانيكا الكم للمبتدئين، في أقل من 300 صفحة يتمكن جريبين من عمل عرض علمي وتاريخي لما تعنيه ميكانيكا الكم، بداية مما يعنيه الضوء وما تعنيه الذرات، ثم عرض لأساسات ميكانيكا الكم والمشكلات التي واجهتها بشكل خاص مع أينشتاين، ووصولا إلى إنجازات ريتشارد فاينمان في الإلكتروديناميكا الكمومية، الكتاب دسم على حجمه الصغير، لكنه سلس ويسير الفهم، تجد الكتاب في هنداوي للطباعة والتوزيع قاعة 1 جناح C22، وكذلك في مركز أبو ظبي للغة العربية قاعة 2 جناح B1، المركز يقدم كتبا جيدة جدا بسعر مناسب في كثير من الأحيان، ستجد لديهم سلسلة التاريخ الطبيعي والثقافي للحيوانات والحشرات، وكذلك كتب مثل "التفاحة والذرة" لسباستيان باليار، و"منذ زمن داروين" لستيفن جاي جولد.

القمر

أما كتاب "القمر.. في التاريخ والأساطير وأثره على النساء" فهو لا شك رحلة مثيرة جدا للانتباه في تاريخ طويل جدا بدأ من الخرافة وحتى عكسها تماما، حينما هبط أول إنسان على سطح القمر، مؤلف الكتاب وهو بيرند برونر كاتب مقالات ومؤلف ألماني، يسبح خلال كتابه في المخيلة الإنسانية للقمر على مدى التاريخ، سواء في جانب الخرافة أو الفن أو حتى الدراسة الفلكية، لكن الخرافة لا شك هي أكثر الأشياء إثارة في تاريخ القمر، خاصة بالنسبة للنساء، وصل الأمر إلى تصورات تقول إن القمر قد يكون مسؤولا عن حمل إحداهن، وقيل إنه قد يسقط هذا الحمل إذا جاء الخسوف، وكانت الكثير من المجتمعات، ومنها العربية، تمنع الفتيات العذراوات أو الحوامل من الخروج للشارع في حالة خسوف القمر، وإلى الآن ما زالت بعض الخرافات منتشرة، كالقول إن أقسام الطوارئ تزدحم في ليلة البدر، تجد الكتاب في دار العربي قاعة 1 جناح C15.

جغرافيا الوقت

يبدو الاسم باردا بعض الشيء، لكن هذا الكتاب هو رحلة ممتعة في العلاقة بين الوقت وخبراتنا اليومية، عادة ما ندرس الزمن في إطار علمي "النسبية الخاصة والعام لأينشتاين مثلا" أو فلسفي أو في إطار عمليات التخطيط والتنظيم، لكننا نادرا ما نلتفت إلى الشكل الذي نرى به الوقت باعتبارنا أناسا عاديين لا يأبهون للفيزياء أو علم الأعصاب، إلى أي حد يكون التأخر عن موعدك مقبولا مثلا؟ تختلف المدة باختلاف الشعوب، إلى أي حد نحن محكومون بالساعة؟ وكيف تؤثر نظرتنا للوقت على مدننا وبلادنا؟ الكتاب يخلط بين عدد من النطاقات، من الأنثربولوجيا لعلم النفس الاجتماعي للعلوم الطبيعية، تجد الكتاب في المركز القومي للترجمة صالة 2 جناح B4، وهي دار نشر حكومية تقدم خصما 50% للطلاب، ما يجعل أسعار الكتب أرخص إلى حد كبير.

استفزازات فلسفية

لا يهدف هذا الكتاب فقط لتقديم الفلسفة، ولكن إلى استفزازك للتساؤل والاندهاش حول موضوعات حياتية عدة لكنها ذات أصول فلسفية، عدد الأسئلة المطروحة في الكتاب أكبر من مادة الكتاب نفسه، هل تتخيل ذلك؟ هو كتاب تعليمي مقدم للطلاب صغار السن والمدرسين، لكن ذلك لا يمنعه أبدا أن يكون واحدا من الكتب المهمة جدا لكل محبي الفلسفة، وبشكل عام محبي التأمل والتساؤل والنقاش، هذا الكتاب يعلِّمك أن تسأل، ذلك هو فقط هدفه الرئيس، وقلَّما رأينا كتبا من هذا النوع، تجد الكتاب كذلك في المركز القومي للترجمة.