أكبر فضيحة في تاريخ الشطرنج.. هل يفسد الكمبيوتر اللعبة للأبد؟

بعد ظهر الرابع من سبتمبر/ أيلول 2022، جلس بطل العالم في الشطرنج النرويجي "ماغنوس كارلسن" أمام نجم أميركي صاعد يدعى "هانز نيمان" في الجولة الثالثة لبطولة كأس "سينكيفيلد" المرموقة، والمقامة في مدينة سانت لويس بالولايات المتحدة الأميركية، "كارلسن" بدأ بالحركة B4، أي أنه قام بنقل البيدق الذي يقف أمام الوزير خطوتين للأمام، يرد "نيمان" بالحصان في الخانة F6، كل شيء يبدو طبيعيا، لكنه لم يستمر كثيرا على هذا الوضع.

بحلول النقلة الثالثة عشرة من المباراة، كان الوضع غير معتاد، هانز كان يضغط بقوة شديدة على "كارلسن" بحيث بدا الأخير كأنه يعاني من أجل إيجاد الحركات على الرقعة، بعض الوقت مضى حتّى تأكد الأمر، هانز يمسك بالمباراة بيد من حديد، في النهاية نخلص إلى تفوق ببيدقين قاسيين يمكن لهما إنهاء المباراة لصالح هانز، فلا يجد بطل العالم بُدّا من الانسحاب أمام هذا الشاب الأميركي الذي لم يبلغ بعدُ عامه العشرين.

بعد هذه اللحظة التي خرج فيها "كارلسن" من القاعة، كنا على بُعد 24 ساعة فقط من واحدة من كبرى الفضائح في تاريخ الشطرنج قاطبة، على الأقل هي الأكبر والأخطر منذ عام 2006 في بطولة العالم للشطرنج، حينما اتُّهم "فلاديمير كرامنيك"(1) من قبل مدير الخصم (فيسيلين توبالوف) بزيارة المرحاض بشكل متكرر أثناء المباريات لتلقّي المساعدة، بعد تسع سنوات من هذه المباراة، وفي عام 2015، صرّح "كرامنيك" في مقابلة أنه لا يحترم "توبالوف" بصفته شخصًا، ولن يصافحه في المباريات.

ولفهم الفكرة الخاصة بالفضيحة الحالية، دعنا نبدأ من سياق هذه المباراة، التي دخلها "كارلسن" وهو بطل العالم لفترة دامت أكثر من عقد من الزمن، بتقييم هو الأعلى في تاريخ اللعبة، وقدرة على اللعب بلغت حد يقين كثير من الخبراء بأنه اللاعب الأفضل في التاريخ، عدة سنوات مرت لم ينهزم فيها مرة واحدة طوال 53 مباراة. الهزيمة أمام "نيمان" ستكلف "كارلسن" 7 نقاط تقييم، وهي نكسة كبيرة في سياق محاولته الوصول إلى تقييم "إيلو" من 2865 إلى 2900. نظام تصنيف "إيلو (Elo)"(2) هو مقياس يُستخدم لقياس قوة لاعبي الشطرنج.

أما "نيمان" فقد دخل المباراة وهو أقل من "كارلسن" بأكثر من 150 نقطة، هذا مفهوم، فهو ما زال صغيرا (19 سنة) ويطمح للتقدم مع الزمن، في المقابل لعب باللون الأسود الذي يعد أضعف قليلا في اللعب، أضف لذلك أن "كارلسن" قادر على لعب أي افتتاح أو مركز تقريبا، ويشتهر بالدقة وأسلوب اللعب الرصين وخيارات الافتتاح القوية خاصة مع القطع البيضاء، ومن ثَمّ كان الاحتمال الأقرب لهذه المباراة هو خروج "كارلسن" منتصرا، ليحصل على كأس البطولة ومبلغ محترم (350 ألف دولار)، ويستمر كل شيء كما هو عليه.

في اليوم التالي، خرج "كارلسن" على تويتر ليعلن أنه منسحب من البطولة بالكامل، في رد فعل نادر جدا في تاريخ الشطرنج وتاريخه الشخصي، مع هذا الرد نشر بطل العالم فيديو عادة ما يُستخدَم باعتباره "ميمي" لجوزيه مورينيو، مدرب كرة القدم البرتغالي واسع الشهرة، يقول فيه: "أنا أُفضّل عدم التحدث، إذا تحدثت فأنا في ورطة كبيرة"، كان ذلك تعليقا خلال مؤتمر صحفي حول مباراة ربما خسر فيها فريقه بسبب سوء التحكيم، إشارة غير مباشرة إلى أن "كارلسن" يقول إن هناك نوعا من التلاعب قد حصل من قبل "نيمان".

I've withdrawn from the tournament. I've always enjoyed playing in the @STLChessClub, and hope to be back in the future https://t.co/YFSpl8er3u

— Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) September 5, 2022