"رحلة البيغل".. كيف وضع داروين أصول أكثر النظريات العلمية إثارة للجدل في التاريخ؟

إنها الأسابيع الأولى من عام 1837، الشاب تشارلز ابن الدكتور روبرت داروين سعيد حقا لأن نتائج رحلته مع سفينة بيغل، التابعة للبحرية الملكية البريطانية، نالت اهتماما كبيرا، وخاصة أن متخصصين ذوي شأن من جمعية علم الحيوان والمتحف البريطاني قد علَّقوا على قدراته الرائعة في تصنيف وتوصيف الكائنات التي جمعها من مختلف بقاع الأرض، ما جعله محط اهتمام الأوساط العلمية، رغم أنه لم يكن له شأن علمي يُذكر عند بداية هذه الرحلة قبل سبع سنوات فقط على ذلك التاريخ.

لكن الأهم من ذلك بالنسبة له، كما يبدو، هو أنه تمكَّن أخيرا من ممارسة شغفه الشديد بالكائنات الحية، خاصة النادرة منها، بعد أن حاول دراسة الطب في إدنبرة، لكنه ارتعب من صرخات أحد الأطفال في المستشفى فتحوَّل إلى دراسة اللاهوت في كامبريدج، لكنه لم يجد ذاته في هذا التخصص، ثم أصبح طالبا لعلوم الجيولوجيا والتاريخ الطبيعي، حتّى إن والده كان يصفه دائما بأنه شاب فارغ، لاهٍ، بلا هدف واضح ولا يهتم إلا بصيد الطيور، لكنه عدل عن تلك الفكرة بعد الشهرة الأولية التي حقَّقها ابنه.

نعرف بالطبع أن "رحلة البيغل" كانت نقطة انطلاق نظرية التطور في دماغ داروين، في عام 1838 توصَّل داروين الشاب إلى الفكرة، لكن الأمر تطلَّب عشرين عاما إضافية حتى يصدر كتابه الأشهر "أصل الأنواع" (On the Origin of Species)، ولكن ليس موضوعنا الآن أن نتطرق إلى ما حدث بعد تلك النقطة، بل نود أن ندخل إلى ما قبلها، تلك الجذور الفكرية التي مهَّدت الطريق لداروين بالأساس كي يصل إلى هذه الفكرة المُثيرة، التي غيَّرت شكل العلم، وتسبَّبت في جدل عظيم ما زال ممتدا من صدور الكتاب وحتى لحظة كتابة هذه الكلمات.

أفكار حول اللاهوت الطبيعي

في كامبريدج التقى داروين، الذي كان قارئا نهما، بأول كتاب غيَّر تماما من وجهة نظره، وكان له تأثير، مباشر وغير مباشر في الوقت نفسه، في دفعه إلى التوصُّل إلى فكرة التطور، وهو "التاريخ الطبيعي" (Natural Theology) الصادر عام 1802 ومن تأليف "وليام بالي" الخوري السابق لأبرشية دالستون، الذي يحاول من خلاله أن يُثبت وجود الإله من خلال عرض حجة التعقيد والدقة، فيقول لو افترضنا أن رجلا يمشي في أحد المروج ثم صادف ساعة يد ملقاة على الأرض، يفتحها فيجد نظاما بديعا من التروس والعجلات قادرا بسبب انضباطه هذا أن يخبرنا بالوقت بدقة.

عند تلك النقطة، يتوقف بايلي ويسأل: ألن يكون من المنطقي افتراض أن هذا الجهاز لا بد أنه قد صُنع بيدي صانع ساعات؟! المنطق نفسه، من وجهة نظر بايلي، ينطبق على العالم الطبيعي، هذا البناء البديع الذي تتمتع به أجسام الكائنات الحية هو نفسه الساعة الدقيقة، وبالتالي فإن هناك بالضرورة صانعا لهذه الساعات الطبيعية كما أن هناك صانعا للساعة التي وُجدت في هذا المرج.

تضمَّنت فصول تشارلز داروين الدراسية في كامبريدج نصين آخرين لبالي، وفي امتحاناته النهائية كان جيدا جدا في الأسئلة المتعلقة بهذه النصوص، التي أثارت خيال داروين العلمي واهتم بها بدرجة من الجدية والصرامة، حتى إنه عند الانتهاء من كتاب أصل الأنواع أخبر صديقا ذات مرة قائلا: "لا أعتقد أنني أُعجبت بكتاب أكثر من كتاب بالي في اللاهوت الطبيعي، كان بإمكاني في السابق أن أحفظه عن ظهر قلب".

بل وذكر داروين لاحقا في سيرته الذاتية أنه كان مقتنعا في البداية بهذه الحجة، فقال: "على الرغم من أنني لم أفكر كثيرا في فكرة وجود إله حتى فترة لاحقة من حياتي، فإنني سأقدم هنا الاستنتاجات الغامضة التي دفعتني إليها. إن الحجة القديمة للتصميم في الطبيعة، كما قدَّمها بالي، التي بدت لي في السابق حاسمة للغاية، فشلت الآن بعد أن اكتُشِف الانتخاب الطبيعي. لم يعد بإمكاننا القول، على سبيل المثال، إن المفصلة الجميلة للصدفة يجب أن يكون قد صنعها كائن ذكي مثلما صنع الإنسان مفصل الباب"، ثم يختم اقتباسه قائلا: "كل شيء في الطبيعة هو نتيجة قوانين ثابتة".

لوهلة، قد تظن أن هذا الكلام يعني أن داروين ألحد مباشرة بعد هذا الادعاء، لكنه لم يفعل، بل أنكر فقط تلك الحجة بوصفها دليلا على وجود الله، واستمر لفترة بعد هذا الكلام -وتأسيس نظرية التطور بالانتخاب الطبيعي- يعتقد أن الله هو المشرع النهائي، وذكرت زوجته أنه في ذلك الوقت كان مقتنعا بوجود الله باعتباره السبب الأول، لكن هذا الرأي تذبذب بعد عدة عقود، حيث ورد عام 1879 أنه لم يكن ملحدا أبدا بمعنى إنكار وجود إله، وأن "اللا أدرية هو الوصف الأكثر صحة لحالتي الذهنية"، كما قال.

لا تزال هذه الحجة رائجة إلى الآن، ولا تزال تؤسس لمنهج الخلقية، وهي توجُّه غير علمي يضاد البيولوجيا التطورية، على الرغم من أنها لم تعد تُمثِّل الدرع الوحيد الذي يدافع عن وجود الإله داخل عالم البيولوجيا التطورية، حيث ظهرت آراء أخرى تقول -من وجهة نظر دينية- إن قوانين نظرية التطور نفسها هي أداة خلقها الله لتعمل في الطبيعة، وبالتالي أصبح هناك توجُّهان يدافعان عن وجود الله في البيولوجيا التطورية وخارجها.

جرعة أولى من فلسفة العلم

لكن ما سبق لم يكن فقط كافيا لدفع داروين إلى اكتشاف نظرية التطور، وفي تلك النقطة يظهر كتاب آخر أثَّر أيضا في أفكار العالم الشاب، وهو "خطاب تمهيدي في دراسة الفلسفة الطبيعية" (Preliminary Discourse on the Study of Natural Philosophy) المنشور عام 1830 للفلكي سير "جون هيرشل"، الذي يقترح أنه على الرغم من تعقُّد العالم الطبيعي الشديد، فإن العلم بإمكانه أن يُحوِّل تلك الظواهر التي تبدو مُعقَّدة إلى أسباب ونتائج، مثل أن الحركة تحدث بسبب قوة تؤثر عليها، وأن الصوت ينتج بسبب ذبذبات الهواء، وانتقل فيما بعد لتطبيق الفكرة نفسها على عالم البيولوجيا، وتساءل عن أسباب هذا التنوع الكبير في عالم الطبيعة.

في حجج هيرشل جاء أن علماء الأنثروبولوجيا مثلا أوضحوا أن اللغات الجديدة ظهرت من أخرى قديمة عبر تحويل الكلمات، الأمر نفسه حدث مع الجيولوجيا، وهي نقطة سيكون لها بعد قليل أثر كبير في نظرية داروين، هنا يقول هيرشل إن الأطلال التي تنتمي إلى العصور الماضية تحتوي على سجلات لا تُمحى قادرة على إعطاء تفسير واضح لتلك الظواهر، لم يتمكَّن هيرشل من حل تلك المعضلة وإيجاد السبب والنتيجة في عالم البيولوجيا، لكنه كان ذكيا كفاية لإثارة الانتباه أن الماضي يمكن أن يُستخدم لتفسير الحاضر والمستقبل، وسمَّى تلك المشكلة في عالم البيولوجيا بـ "لغز الألغاز".

في هذا الكتاب، حدَّد هيرشل بعناية ما يعتبره مبادئ وأساليب البحث العلمي، سواء على المستوى النظري أو على مستوى التجربة أو الملاحظة، بل إنه يصف الطبيعة بأنها محكومة بقوانين يصعب تمييزها من خلال مجرد الملاحظة، وبالتالي يستنتج أن العلم النظري يتطلَّب تفكيرا تناظريا، وهو نوع من التفكير يعتمد على القياس الذي يستشهد بأوجه التشابه المقبولة بين نظامين لدعم الاستنتاج القائل بوجود بعض التشابه الإضافي، لهذه الأسباب يُشار إلى أن هذا الكتاب هو الأول في تاريخ فلسفة العلم بشكلها المعاصر.

اهتم داروين جدا بتلك النقطة، وربما كانت السبب في أنه كان، من بين الكثيرين* الذين اهتموا بفكرة تطور الكائنات الحية قبله، الأقرب لربط مكتشفاته بالمنهجية العلمية، ولفهم ما نقصد دعنا نُفرِّق بين البيولوجيا والفيزياء على سبيل المثال، حينما يسأل أحدهم عن سبب وقوع صخرة ما على الأرض، فإن الإجابة هي "الجاذبية"، لكن ماذا لو قررنا أن نسأل عن السبب في وجود جناح طائر ما، أو الدورة الدموية، أو أصابع اليد، أو السبب في أن دوار الشمس يدور خلف الشمس؟ هنا كانت إجابة البيولوجيا قبل داروين غائية (Teleological)، بمعنى أنها ستقول إن اليد موجودة كي تخدمك في حمل الأشياء مثلا، والقدم ستخدمك في المشي، بمعنى أن الإجابة لم تتحدث عن سبب في الخلفية، بل غاية مستقبلية.

لهذا السبب كانت البيولوجيا لفترة طويلة جدا نطاقا غير علمي، لأنها لا تُقدِّم أسبابا بقدر ما تُقدِّم غايات، حتى إن كانط قال ذات مرة: "لن يكون هناك أبدا نيوتن لأوراق النجيل"، وهنا جاء دور داروين الذي أعطى الأسباب التي تُفسِّر هذه الظواهر لا تلك التي تصف وظائفها، ولهذا السبب ظهر بالأساس الاقتباس الشهير الذي يقول: "لا يوجد شيء منطقي في فهم علم البيولوجيا إلا في ضوء التطور"، لعالم الأحياء التطوري المسيحي الأرثوذكسي ثيودوسيوس دوبجانسكي، عام 1973، حينما انتقد التيار الخلقي المعارض لنظرية التطور، بحجة أن نظرية داروين أعطت للبيولوجيا كلها آلية سببية.

زلزال تشيلي الكبير

داروين الآن يتجهَّز لرحلة البيغل، بعد سنتين من تخرجه في كامبريدج طُلب إليه أن ينضم، بوصفه عالما تحت التمرين، إلى رحلة ذاهبة إلى أميركا الجنوبية لإجراء مسح استكشافي، كانت السفينة صغيرة والأمواج قاسية، ولأنه كان منعزلا عن بقية طاقم السفينة، فقد قضى الكثير من الوقت في القراءة، وهنا يأتي كتاب ثالث كان له دور جوهري في إثراء أفكار تشارلز داروين، وهو "مبادئ الجيولوجيا" (Principles of Geology) مع عنوان جانبي "محاولة لتفسير التغييرات السابقة لسطح الأرض، بالرجوع إلى الأسباب الفعالة حاليا" للجيولوجي الاسكتلندي تشارلز لايل، الذي نُشر لأول مرة في 3 مجلّدات بين عامَيْ 1830-1833.

كان هذا الكتاب هجوما على الاعتقاد السائد بين الجيولوجيين في وقت لايل بأن الكوارث الفريدة هي ما شكَّل سطح الأرض، بمعنى أن الأرض كانت قد شهدت في مرحلة ما مجموعة من الكوارث التي شكَّلت الجيولوجيا الخاصة بها مرة واحدة وإلى الأبد، لكن لايل جادل بأن تكوُّن قشرة الأرض قد حدث من خلال تغييرات صغيرة لا حصر لها حدثت على مدى فترات طويلة من الزمن.

أثناء وجوده في فالديفيا بدولة تشيلي، تعرَّض داروين ورفاقه من بحارة البيغل لزلزال دام دقيقتين، كان الزلزال من القوة بحيث تسبَّب في تدمير أحد السواحل، وكشفت التقارير الواردة بعد ذلك أن بعض البراكين كانت نشطة في ذلك الوقت، وقام داروين وقبطان البيغل روبرت فيتزروي بقياس ارتفاع مقداره 2.5 متر في سطح الأرض، في هذه الأثناء اهتم داروين بالتفكير في أن الظواهر المختلفة هي جوانب مختلفة للقوى التي يعتقد لايل أنها عملت على مدى الزمن الجيولوجي لإنتاج العالم الذي نراه الآن. أعاد ذلك داروين إلى الفكرة نفسها التي تعلَّمها من هيرشل، وهي أن تغيرات في الماضي أنتجت ما هو كائن الآن، وبقياس ذلك على علم البيولوجيا، فإن أنواع الكائنات الحية مثل السمات الجيولوجية تغيرت تدريجيا بفعل قوى مثل تلك التي تحدَّث عنها لايل.

نظرية في طور التكوين

نحن الآن بعد البيغل، فكرة التطور بالفعل ما زالت تتشكَّل في دماغ داروين، وقد أصبح يوما بعد يوم واثقا أنه على الطريق الصحيح، لكنه لا زال يواجه بعض المشكلات، لقد عرف أن ما يفكر فيه يحدث بالفعل، فمُربّو المواشي والفلاحون المتمرسون يقومون في كل جيل من الإنتاج، ليكن الذرة مثلا، بوضع الحبوب الأفضل والأكبر حجما جانبا ولا يبيعونها، ثم في دورة الزراعة التالية يستخدمون تلك الحبوب بذورا للمحصول القادم، ثم من جديد ينتقون أفضل إنتاج في هذا المحصول ويُخزِّنونه للدورة القادمة، وهكذا في كل دورة، بالتالي سيتحسَّن المحصول في كل دورة.

في الحقيقة، ربما لا يعرف الكثيرون أن الذرة والكرنب مثلا ليست نباتات طبيعية بالمعنى المفهوم، لم يكن هذا شكلها، لكن البشر منذ قديم الزمن قاموا بعملية الانتقاء الاصطناعي من أجل تطويرها للصورة التي نعرفها اليوم. حتّى الكلاب لم تكن كذلك أبدا، بل عمد مربّوها طوال التاريخ البشري إلى عمليات انتخاب صناعي، فقاموا بانتقاء الألطف في بعض الأحيان، والأشرس في الأحيان الأخرى، والأكبر حجما في أحيان ثالثة، وهكذا تنوعت الكلاب وتفرعت، بيدي البشر، بين البولدوج والراعي الألماني والشيواوا والهاسكي واليوركشير، وغيرها.

لكن المشكلة التي واجهت داروين هي: ما الذي يُحرِّك هذا التوجُّه في الطبيعة، ويناظر عملية الانتخاب الصناعي التي يقوم بها البشر؟ وهنا توصَّل إلى فكرته بعد أن قرأ "مقالة عن مبدأ السكان" (An Essay on the Principle of Population) لتوماس مالتوس الذي كان كذلك خوريا في كنيسة أوكوود، وكان كذلك عالم اقتصاد، قرأ داروين كتاب مالتوس عام 1938.

اعتقد مالتوس أنه ما لم يمارس الناس ضبط النفس في عملية إنجاب أطفال إلى هذا العالم (أي تنظيم الأسرة)، فإن النقص الحتمي في الغذاء في مواجهة النمو السكاني المتصاعد سيحكم على البشرية بالدخول صراع مستمر من أجل البقاء، في هذه المعركة التي لا ترحم سينجو البعض وسيهلك البعض الآخر. أثارت هذه الأفكار انتباه داروين، حيث كان قبل قراءته لمالتوس يعتقد أن الكائنات الحية تتكاثر بما يكفي للحفاظ على استقرار النظام السكاني، لكنه أدرك مفهوم الصراع من أجل البقاء، وبالتالي فإن التباين (التنوُّع) الذي لاحظه في التجمعات الحيوية سيُنتج بعض الأفراد الذين يكونون أكثر استعدادا للبقاء.

قال داروين عن هذا الكشف: "هنا، إذن، حصلتُ أخيرا على نظرية أعمل بها". هذه النظرية، بالطبع، لم تكن سوى الانتقاء الطبيعي، القوة الدافعة للتطور، وعلى الرغم من أن الكثير من متخصصي التاريخ والفلسفة قد تجادلوا حول مدى تأثُّر داروين بمالتوس، فإن المؤكد هو أن نظرة الأخير للصراع من أجل البقاء في المجتمعات البشرية مَكَّنت داروين من تقدير أهمية الصراع في البرية.

ما لم يعرفه داروين

بعد كل ذلك، كانت النظرية التي لا تزال في طور البدايات مكتملة كفاية لتستحق النشر، لكنها لم تكن مكتملة كفاية لتشرح كل شيء، حيث ما زالت هناك مشكلات أهمها يتعلق بتمرير الصفات من جيل إلى جيل، تُشير الأدلة التاريخية إلى أن داروين لم يعرف شيئا عن عالم الأحياء أو عن الراهب النمساوي يوهان جريجور مندل، الذي أسَّس لعلم الوراثة بعد دراسة ما يقرب من 30000 نبتة من البازلاء على مدى ثمانية أجيال، واقترح الطريقة الأهم للكيفية التي يرث بها الأبناء الصفات عن آبائهم، رغم أنه عاصر داروين.

عرف داروين أن عدم وجود تفسير للوراثة ترك فجوة كبيرة في نظريته عن الانتقاء الطبيعي، وتحدَّث عن ذلك كثيرا. في البداية توقع، مثل العديد من معاصريه، أن خصائص الوالدين قد تختلط مثل خلط الطلاء الأحمر بالأزرق أثناء انتقالها إلى الأبناء. ولكن أحد العلماء أشار إلى أن نظرية داروين بهذه الطريقة خاطئة، لأنه لو كانت هناك طفرة** واحدة مهمة، فكيف يمكن أن تنتشر من خلال الأنواع؟ سيتم مزجها ثم تخفيفها شيئا فشيئا بحيث تختفي تماما بعد عدد من الأجيال، تماما مثل أن قطرة واحدة من الطلاء الأبيض ستختفي في جالون من الطلاء الأسود. كان الحل عند مندل، لكن نظرية مندل في الوراثة ظلت اقتراحا ملقى به على الأرفف المتربة لعقود، ولم يعرف أحد بوجودها إلا عام 1900.

الغريب في الأمر أن أحد الكتب التي قرأها داروين احتوى بالفعل على دراسة كتبها مندل عن الوراثة في نبتة البازلاء، لكن يبدو من طريقة داروين في كتابة الملاحظات الجانبية بهذا الكتاب أنه أهمل تلك الدراسة أو نسي أن يقرأها من ضمن مجموعة دراسات أخرى، تسبَّب ذلك في مشكلة حاول داروين أن يجد لها حلا حتى وفاته سنة 1882، بينما مات مندل بعد سنتين من هذا التاريخ، أي قبل ستة عشر عاما من خروج أفكاره للنور!

————————————————————————————–

هوامش

*في الواقع، فإن فكرة التطور بالانتخاب الطبيعي قديمة لدرجة أنها كانت متداولة بين المفكرين المسلمين في العصور الذهبية للحضارة الإسلامية، بحسب دراسة صدرت في ثمانينيات القرن الفائت بعنوان "فكرة التطور عند فلاسفة الإسلام" لمؤلفها الدكتور مجدي عبد الحافظ، أستاذ الفلسفة بجامعة حلوان، أوضحت وجود تقارب بين التطور الدارويني وأفكار إخوان الصفا، ومسكويه، وأفكار البيروني الذي استلهمها من التراث الهندي، وابن خلدون.

** لم يعرف داروين الطفرات، لكنه سمَّى ما يحدث بأنه "طيشة".

———————————————————————————

المصادر