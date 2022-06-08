كوكب بروزاك.. دواء معجزة أم دعاية تجارية؟

داخل أحد المعابد الإغريقية بمدينة أثينا، في حقبة من حقب ما قبل الميلاد، وقف كاهن متسربل برداء أبيض ولحية طويلة شهباء، تحيط به المشاعل على الجانبين، يتلو الصلوات ويتعبد "هيجيا (Hygieia)"، إلهة الصحة عند الإغريق، وترقد أمامه فتاة مذعورة مكبلة الأيدي والأقدام، غائرة العين، تبرز عظام وجنتيها على شكل ملحوظ نتيجة سوء التغذية، وبين الفينة والأخرى يقوم أحد الجلادين بضربها بالسوط. رغم قساوة المشهد، فإنه لم يكن طقس تعذيب دموي، بل بالأحرى طقس استشفاء، في محاولة لطرد الشياطين التي تلبست تلك الفتاة المسكينة التي لم تشتكِ سوى من أنها حزينة وتشعر بالخواء.

هكذا كان الحال قديما مع الكثير من الأمراض النفسية، والتي كانت تُعزى للمس الشيطاني أو نقص الإيمان، وكان الكهنة ورجال الدين هم من يتولون رعاية مثل هذه الحالات على مر عدة قرون(1). في الواقع، ما زال هذا الاعتقاد سائدا حتى يومنا هذا في بعض المناطق، ولكن مع الزمن، تطوَّر كل شيء، تعرفنا إلى المرض النفسي بعد معركة علمية طويلة جدا، وظهرت العقاقير الحديثة التي أحدثت انقلابا في علاج هذه النوعية من الأمراض، إلا أن أحدها غيّر وجه العالم تماما خلال الثلاثين عاما الماضية، وبدأ عصر جديد، عصر بروزاك.

محاولات نصف ناجحة

يمكننا تتبع تاريخ الاكتئاب خلال الـ2500 عام الماضية، بداية من كتابات الإغريق وحتى أحدث إصدار من أشهر كتب التشخيص في الطب النفسي في يومنا هذا. ورغم هذا، ربما كان الطبيب الفارسي المسلم "أبو بكر الرازي" في القرن التاسع الميلادي هو أول من أشار إلى أن الأمراض النفسية، بما فيها الاكتئاب، منبعها العقل، ووضع ما يمكن اعتباره شكلا بدائيا للعلاج السلوكي. بعد مرور القرون والمحاولات والتجارب الفاشلة، كان الاكتئاب يُعالج باستخدام الأفيون في بدايات القرن العشرين، ورغم نتائجه المبشرة، فإنه رُفض سريعا بسبب قابليته للإدمان(2).

في الخمسينيات، استخدم الأطباء عقارا يسمى "إبرونيازيد (Iproniazid)" لعلاج مرض السلّ، وهو أحد أفراد عائلة "مثبطات أوكسيديز الأمين الأحادي (Monoamine Oxidase Inhibitor)"، وللعجب وجدوا أن له أعراضا جانبية تتمثل في فتح الشهية والشعور بالنشوة والنشاط وتحسن النوم؛ ما دفع الباحثين لتجربته في علاج حالات الاكتئاب. على الرغم من النجاح الذي حققه الدواء في علاج أعراض الاكتئاب، فإن أعراضه الجانبية الخطيرة تسببت في إزاحته عن السوق بمجرد ظهور بدائل أكثر أمنا.

ولكن كان لهذا الدواء فائدة أخرى، إذ مكّن الباحثين من تطوير "نظرية أحادي الأمين (Monoamine hypothesis)"، والتي تفيد بأن نقص أحاديات الأمين في الدم، وهي نواقل عصبية وهرمونات مثل السيروتونين والدوبامين، هو السبب في حدوث الاكتئاب، وتلك كانت اللبنة الأولى في طريق ظهور عقار بروزاك على الساحة. في الفترة نفسها ظهر دواء آخر ينتمي لعائلة "مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات (Tricyclic Antidepressants)" يدعى "إيميبرامين (Imipramine)"، وهو الأول من نوعه في هذه العائلة، والذي صُنع في البداية لعلاج الفصام، ولكن بدلا من ذلك أظهر تحسنا على أعراض مرضى الاكتئاب الشديد(3). ولكن مرة أخرى، حالت أعراضه الجانبية المزعجة دون تسيّده الساحة.

ثلاثي لي لي

الحقيقة أن دواء بروزاك لم يَرَ النور بين عشية وضحاها، بل كان نتيجة أبحاث استمرت قرابة العشر سنوات، بين ثلاثة من علماء شركة "إيلي ليلي (Eli Lilly)" الدوائية. انضم "راي فولر (Ray Fuller)" للشركة عام 1963 بوصفه صيدليا، وكان مهتما بالفعل بالأبحاث حول علاج الأمراض العقلية. بدأ فولر تجاربه بمجموعة من الفئران المُعالجة بمادة "كلور أمفيتامين (Chloramphetamine)"، والتي تثبط تصنيع السيروتونين في الجسم، حتى يتمكن من اختبار العقاقير المختلفة التي ترفع من مستواه مرة أخرى، ومن ثم تطبيق ذلك على مرضى الاكتئاب. لم يكن يمتلك خطة محددة بعد، لذلك دعا زميله -عالم الكيمياء العضوية- "بريان مولي (Bryan Molloy)" للانضمام إلى أبحاثه.

كان "مولي" يعمل بالفعل على أبحاث خاصة "بالأسيتيل كولين" ولكن على القلب، ونجح فولر في تغيير توجهه البحثي نحو المخ. كان الهدف هنا هو الوصول إلى مضاد اكتئاب يعمل بشكل حصري على رفع مستوى السيروتونين، دون التأثير على أي هرمونات أو نواقل عصبية أخرى، لتجنب الأعراض الجانبية المزعجة أو الخطيرة. كان هذا هو الطريق الذي أدى لاكتشاف بعض مضادات الاكتئاب الأولى، واستمر هذا العمل لعدة سنوات، حتى انضم عضو ثالث للفريق عام 1971.

أدخل "ديفيد وونج (David Wong)" تقنية حديثة كان قد سمع عنها في محاضرة لأحد الباحثين في جامعة جونز هوبكنز، والذي تمكن من فصل بعض الخلايا العصبية من أدمغة الفئران، وتهيئتها للعمل كالخلايا العصبية الحية بالضبط. مكّن هذا الثلاثي من اختبار تأثير المركبّات التي ابتكرها مولي بشكل مباشر على الخلايا العصبية، حتى عثروا على المركّب القادر على التأثير على السيروتونين دون أن يؤثر على أي شيء آخر تقريبا. نجح المركب الجديد في منع إعادة امتصاص السيروتونين إلى داخل الخلايا العصبية؛ ما يعني امتداد تأثيره لفترة أطول، ومن ثم تحسين أعراض الاكتئاب.

يُفرز السيروتونين من نهايات الخلايا العصبية، ويسبح في الفراغ بينها، ليؤدي وظائفه التي تتمحور حول ضبط المزاج والنوم والهضم والرغبة الجنسية، ومن ثم يُعاد امتصاصه إلى داخل الخلايا من جديد لتنظيم إيقاع عمله وإعادة تدويره لإفرازه من جديد عند الحاجة. أعاد الثلاثي التجربة في فئران فولر المُعالجة بـ"الكلور أمفيتامين"، وجاءت النتائج مشابهة، وفي ذلك اليوم السعيد وُلد عقار "فلوكستين"، الدواء الأول في مجموعة "مثبطات إعادة امتصاص السيروتونين (SSRIs)"، والذي روّجت له شركة "ليلي" باسم "بروزاك" عام 1988، والذي أصبح أشهر مضاد للاكتئاب في العالم حتى يومنا هذا(4).

كوكب بروزاك

"أعتقد أن قصة "تيس" تحتوى سببا غير موثّق لشعبية "بروزاك" الهائلة، وهو قدرته على تغيير الشخصية" (بيتر كريمر – "الاستماع إلى بروزاك")

في كتابه "الاستماع إلى بروزاك (Listening to Prozac)"، يحكي "بيتر كريمر (Peter Kramer)" -الطبيب النفسي الأميركي- عن المريضة "تيس" التي عاشت طفولة بائسة، وأصيبت بالاكتئاب بعد أن فشلت في الزواج، وإن كانت قد نجحت في مهنتها نجاحا لا بأس به. بعد تجربة نصف ناجحة مع دواء "إيميبرامين"، طُرح بروزاك للمرة الأولى في الأسواق، وحينها قرر كريمر أن يجربه مع "تيس" ويراقب النتائج، والتي كانت مدهشة للغاية بالنسبة إليهما.

كان أول ما لاحظته تيس، بعد أسبوعين فقط من بدء الدواء الجديد، أنها تشعر بالطاقة والحيوية، وهو إحساس افتقدته طوال حياتها تقريبا، يقول كريمر: "كانت تضحك أكثر، ونوعية ضحكتها كانت مختلفة، مليئة بالحيوية". لم تتحسن حياتها العاطفية فحسب، بل أصبحت أكثر قدرة على التعامل مع مشكلات العمل المستمرة، والتي كانت تسبب لها قلقا بالغا قبل بروزاك. يرى كريمر أن هذا الدواء لم يُعالج اكتئابها فحسب، بل أحدث تغييرا جذريا في طريقة تفكيرها وشخصيتها وكيفية تعاملها مع المشكلات، وجعلها امرأة اجتماعية ومرحة وواثقة من نفسها.

إلا أن تجربة السيدة تيس كانت حالة خاصة، رغم شهرتها الشديدة في تاريخ هذا العقار الذي طالته بالفعل الكثير من الانتقادات، منها ما ذكره الزوجان "بيتر وجنجر بريجين (Peter & Ginger Breggin)" في كتابهما "الرد على بروزاك (Talking back to Prozac)" عن تلاعب الشركة المنتجة لبروزاك في مسار الدراسة قبل منحها الموافقة من منظمة الغذاء والدواء (FDA) بحيث تبدو النتائج أفضل مما هي عليه في الواقع. لم يكتفِ الزوجان بالهجوم على بروزاك فحسب، بل على كل مضادات الاكتئاب الحديثة التي ظهرت لاحقا، بدعوى أن شركات الأدوية الكبرى توهم الناس بأنهم بحاجة لهذا الدواء؛ لتزداد مبيعاتها.

"السر الذي أعتقد أحيانا أنني وحدي أعلمه، هو أن بروزاك ليس حقا بهذه الروعة. بالطبع يمكنني أن أقول هذا وأن أعتقد في الوقت نفسه أن بروزاك هو المعجزة التي أنقذت حياتي وأخرجتني من حالة الاكتئاب بدوام كامل" (إليزابيث ورتزل – أُمّة البروزاك)

هل كانت مجرد خدعة؟!

بلغت قيمة مبيعات بروزاك بين 2-3 مليارات دولار سنويا حول العالم، حتى تاريخ انتهاء صلاحية براءة الاختراع في 2001 وظهور منافسين جدد على الساحة(5). وقد يدفعك هذا للتساؤل: هل بروزاك فعال حقا؟

إذا نظرنا للصورة الكبرى فيمكننا أن نرى بوضوح أن معدلات الاكتئاب حول العالم لم تتحسن منذ الثمانينيات وحتى يومنا هذا، بل ازدادت بنسبة 50% بين عامَي 1990 و2017 فحسب، على الرغم من انتشار مضادات الاكتئاب وأساليب العلاج النفسي المختلفة(6). لا نستطيع أن نتهم الأدوية بالفشل التام إذا ما علمنا أن أسباب الاكتئاب في حد ذاتها ازدادت في العقود الأخيرة، بفضل الانفتاح على الإنترنت والاضطرابات الاقتصادية والتغيرات الاجتماعية السريعة(7).

وإذا ما نظرنا بشكل خاص إلى بروزاك، باعتباره الدواء المعجزة الذي وصل عدد متعاطيه إلى 40 مليون إنسان حول العالم في عام 2008، فإن نتائج الدراسات جيدة، ولكنها ليست مثالية. في دراسة أجريت على الأطفال بين عمرَي 7 و18 عاما يعانون من الاكتئاب الرئيسي وعُولجوا بعقار "فلوكسيتين"، وُجد أن معدلات الانتكاس في الأطفال الذين تعاطوا فلوكسيتين كانت أقل من أولئك الذين تعاطوا دواء وهميا. يعني هذا أن الفلوكسيتين فعال في الحماية من الانتكاس بنسبة 60% تقريبا من الحالات في الأطفال(8).

في حين تشير دراسة أخرى منشورة في دورية "ديالوجز إن كلينيكال نيوروساينس (Dialogues in Clinical Neuroscience)" إلى أن نسبة التعافي من نوبة الاكتئاب لا تتخطى الـ40% في أفضل التقديرات(9). هناك أسباب أخرى قد تتعلق بطبيعة المرض ذاته، أو للظروف الاجتماعية المحيطة بالمرضى، أو عدم التزام المريض بالعلاج، أو الاكتفاء بالعلاج الدوائي دون الاستعانة بالعلاج النفسي، كل هذه أسباب قد تؤدي لتفاقم ظاهرة الاكتئاب في العالم، ليصبح أحد أكبر الأمراض المساهمة في "العجز (Disability)" على مستوى العالم، وأحد أهم أسباب الوفيات أيضا.

قد تكمن الخطورة الحقيقية للبروزاك وما شابهه من مضادات الاكتئاب فيه أنها أدوية تباع دون وصفة طبية، لذا ربما يرشحها الأصدقاء لبعضهم بعضا بعد أن تأتي بنتائج حسنة مع أحدهم، دون الرجوع للطبيب. صحيح أن بروزاك وباقي عائلته قد لا تمثل خطورة مباشرة على الحياة إلا بجرعات عالية، إلا أن هذا لا يعني أنها خالية من الأعراض الجانبية تماما، ومن أشهرها اضطراب المعدة وفقدان الرغبة الجنسية وزيادة التوتر في بعض الحالات. إضافة إلى ذلك، فإن علاج الاكتئاب بالدواء وحده دون الرجوع لطبيب نفسي متخصص قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة فيما بعد، فكل نوبة اكتئاب تصيب الإنسان تترك أثرا على خلايا المخ يجعل النوبة التالية أكثر شراسة، وعلاجها أكثر صعوبة(10).

الأمر الآخر هو أن الجيل الجديد من مضادات الاكتئاب، والذي بدأ بظهور بروزاك، قد يتسبب في ميول انتحارية لدى الأطفال والمراهقين تحت سن 18 عاما، في الأسابيع الأولى من بدء العلاج، لذا لا يمكن بحال نصح مراهق مصاب بالاكتئاب بتعاطي هذه المجموعة من الأدوية بلا إشراف طبي صارم. يُستثني من ذلك بروزاك ذاته، إذ وُجد أنه الأكثر أمانا وفعالية في الأطفال والمراهقين، ولكن هذا لا يمنع أن يُعطى تحت إشراف طبي أيضا(11).

من جانب آخر مختلف، فإن الشهرة الواسعة للبروزاك تتضمن داخلها سيادة داخل الوسط العلمي لنظرية تقول إن المرض النفسي ليس إلا خللا في أنظمة المخ يتطلب تدخلا كيميائيا فقط لضبطه، وانتهى الأمر، إلا أن ذلك ليس صحيحا، فالمرض النفسي غاية في التعقد بحيث تعد تلك النظرية غاية في الاختزالية، ومن ثم فإنها تثبط الوسط العلمي عن المضي قدما في البحث خلف علاجات مساعدة (مثل العلاج النفسي بالجلسات) للعلاج الكيميائي.

على سبيل المثال، كانت دراسة نُشرت قبل عدة سنوات في "الجورنال الدولي للوبائيات"(12)، أجراها فريق عمل من جامعة ميتشجين على مدى 12 سنة كاملة، في محاولة لرصد الآليات الأساسية التي يُبنى عليها الاضطراب ثنائي القطب الذي يصيب أكثر من 60 مليون فرد حول العالم، وجدت الدراسة 7 جذور محتملة للاضطراب ثنائي القطب، فهناك آليات جينية وفيسيولوجية، وهناك الكحول والتدخين كإدمان، وهناك مشكلات في القدرات الإدراكية والعصبية (التفكير، الذاكرة، الأداء اليومي)، وهناك آليات نفسية (مثل السلوك المعادي للمجتمع، والقلق، واضطرابات الطفولة)، وهناك الساعة البيولوجية واضطرابات النوم، وهناك الحميات الغذائية عالية النسبة من الدهون المشبعة، وهناك اضطرابات الطعام.

يعني ذلك الأمر إذن أكثر تعقيدا ما ظن العلماء، ورغم أن علاجات الاضطراب ثنائي القطب الأكثر فاعلية الآن (أو الاكتئاب أو القلق أو غيرهما) تقوم فقط بتثبيط أو رفع قيم نواقل كيميائية في الجسم، إلا أن ما يحرك تلك النواقل من آليات ما زال غير مفهوم بشكل واضح، ويحتاج ربما لتضافر عدة باراديجمات بحثية مختلفة، لذلك فإنه من المميز في تلك الدراسة أن نجد تداخلا بين باحثين من نطاقات عدة، علم النفس، العلوم الجينية، الرياضيات، والهندسة… إلخ.

أدى اكتشاف العقاقير المختلفة لعلاج الاكتئاب إلى حدوث ثورة في عالم الطب النفسي بالتأكيد، بعد أكثر من ألفي عام من استخدام السحر والتعاويذ والعلاجات غير المجدية، أخيرا أصبح بإمكان مريض الاكتئاب أن يحظى بحياة طبيعية دون أن يُتّهم بالجنون أو نقص الإيمان. رغم ذلك، ما زال أمام الطب النفسي طريق طويل للغاية للوصول إلى الفهم الكامل للمرض النفسي، بروزاك في النهاية ليس سحرا يوصف من قبل عرّافة!

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